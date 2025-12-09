Новини AI-пошуку: що змінилося за останні місяці

Швидкі зміни в AI-пошуку протягом 2025 року суттєво трансформують те, як користувачі отримують інформацію, а бізнеси — видимість у результатах видачі. На поверхні це виглядає як низка поступових апдейтів, однак у сумі вони формують нову модель взаємодії з пошуком: від традиційних лінків — до генеративних відповідей, інтерактивних інтерфейсів та агентних можливостей.

Цей дайджест збирає головні оновлення AI, пояснює їхній вплив на ринок і регулярно оновлюватиметься із появою нових релізів, досліджень чи змін в SERP.

Shopping Research: новий інструмент від Open AI

24 листопада OpenAI запустив новий інструмент для дослідження покупок. Замість того щоб гортати десятки сайтів, достатньо описати, що шукаєте, і за кілька хвилин отримати персоналізований гайд покупця.

Як це працює?

В ChatGPT ставите питання про товар, наприклад, «найтихіший бездротовий пилосос для маленької квартири». ChatGPT ставить уточнюючі питання про бюджет, на кого розрахований продукт, які функції важливі. Далі шукає в інтернеті актуальну інформацію про ціни, наявність, відгуки і характеристики. Показує варіанти, які ви можете відмічати «не цікаво» або «більше такого». В результаті отримуєте готовий порівняльний огляд з топпродуктами.

Наразі найкраще інструмент працює в категоріях електроніки, б’юті-товарів, товарів для дому, кухонної техніки, спорту і outdoor-продукції.

Amazon заблокував Shopping Research після виходу функції від СhatGPT

Від 3 грудня покупці у режимі Shopping Research в ChatGPT тепер не побачать Amazon у списку варіантів. AI підбиратиме товари з інших маркетплейсів та магазинів, так як Amazon заборонив AI-ботам доступ до свого сайту.

Amazon розімує, що той, хто володіє інтерфейсом шопінгу, контролює й економіку. Компанія не хоче пускати зовнішні AI-агенти у свою систему та, ймовірно, працює над власними рішеннями. Водночас, Amazon стає невидимим в AI-пошуку, що відкриває вікно можливостей для інших гравців ринку. Особливо якщо ми говоримо про американський ринок, де Amazon забирає значну частку. Amazon може собі дозволити бути невидимим для AI, бо має свою екосистему (Prime тощо), тоді як звичайні магазини мають дбати про свою AI-видимість та бути доступними для AI-ботів, слідкувати за трендами GEO/AEO (Generative / Answer Engine Optimization), щоб отримувати органічний трафік з різних джерел. Олена Воскобойник, Head of Product в Netpeak Ukraine.

Детальніше про блокування AI-ботів від Amazon поговоримо на мітапі «AI пошук 2026: що чекає на бізнес і як адаптувати маркетингові стратегії?» 11 грудня.

Оновлення Gemini 3 у Google Search

18 листопада Google представив Gemini 3 — модель, що об’єднує всі можливості лінійки Gemini та вже працює в AI Mode у Google Search.

Gemini 3 інтегрують в продукти пошуку на основі штучного інтелекту Google AI Mode та AI Overviews, а також у корпоративні продукти.

Відповіді ШІ на базі Gemini 3 будуть міняти кліше та лестощі на справжнє розуміння — говоритимуть те, що вам потрібно почути, а не те, що ви хочете почути. — із заяви Деміса Хассабіса, генерального директора підрозділу штучного інтелекту DeepMind компанії Google.

Серед ключових змін у Gemini 3:

Покращене складне міркування (state-of-the-art reasoning). Генерація інтерактивних UI-елементів у відповідях (вигляди, симуляції, візуальні пояснення) і здатність моделі створювати інтерактивну візуалізацію в реальному часі. Розширені агентні можливості (agentic capabilities) — модель може виконувати завдання від імені користувача. «Vibe coding» — можливість згенерувати застосунок з одного промпту (prompt-to-app). Підсилення функцій пошуку — глибше пояснення складних тем, точніші відповіді, можливість створення симуляцій.

Google Maps вмикає Gemini: розмовна навігація та підказки за орієнтирами

Карти Google отримують оновлення Gemini, яке робить навігацію розумнішою та простішою. ​​Ми представляємо перший у Google Maps розмовний інтерфейс керування автомобілем без використання рук, створений за допомогою Gemini та нашої вичерпної інформації про реальний світ. Це як мати досвідченого друга на пасажирському сидінні, який може впевнено допомогти вам дістатися до місця призначення. Аманда Мур, Director of Product, Google Maps

5 листопада Google представили одне з найбільших оновлень Maps за останні роки: у навігацію інтегровано Gemini, що перетворює карти на hands-free помічника. Тепер Maps може відповідати на запитання, підбирати місця, працювати з вашим календарем, направляти вас за реальними орієнтирами та давати підказки ще до того, як ви увімкнете маршрут. Серед нових функцій:

Hands-free навігація з Gemini: голосом можна виконувати складні багатокрокові завдання. Оновлені голосові сповіщення про проблеми на дорозі (аварії, затоплення, затори). Навігація за зрозумілими орієнтирами («поверніть праворуч після Thai Siam Restaurant»). Proactive traffic alerts — попередження про трафік навіть без увімкненої навігації. Поєднання Lens і Gemini: AI-пошук за фото закладу.

Для локального бізнесу важливо оновити Google Business Profile (фото, меню/послуги, зручності, паркування), щоб мати можливість бути видимими на маршрутах та потрапляти до відповідей Gemini. Олена Воскобойник, Head of Product в Netpeak Ukraine

Дослідження Seer Interactive: як змінюється CTR у Google після виходу AI Overview

15-місячне дослідження Google-пошуку від Seer Interactive, опубліковане 4 листопада, показує, як в проміжок з червня 2024 до вересня 2025 року CTR в органіці та рекламі падає. Основні інсайти:

CTR органіки впав на 61% (від 1,76% до 0,61%). CTR реклами за AIO-запитами упав на 68% (від 19,7% до 6,34% і 3% на піку). Запити з AI Overview завжди мали нижчий CTR — навіть до появи AIO. Google активує AIO саме там, де користувачі й так не клікали. Якщо бренд цитується в AIO — CTR помітно вищий. +35% органічних (0,70% CTR із цитатою vs 0,52% без) і +91% платних кліків (7,89% CTR із цитатою vs 4,14% без). Навіть на запитах без AI Overviews, органічний CTR впав на 41% (від 2,74% до 1,62%).

Навіть коли немає AI-відповіді, люди вже звикли, що десь на сторінці видачі буде готове пояснення — і ретельніше розглядають сторінку замість того, щоб переходити на сайти. Це тотальна зміна в поведінці. Олена Воскобойник, Head of Product в Netpeak Ukraine

Дослідження Salesforce: прогнози продажів з AI на свята

4 листопада Salesforce оприлюднила нові дані про те, як LLM-асистенти — ChatGPT, Gemini та інші — змінюють поведінку покупців у святковий сезон 2025. Згідно з прогнозом, світові онлайн-продажі досягнуть $1.25 трлн, а 21% усіх замовлень буде згенеровано ШІ-агентами та AI-пошуком. Це робить LLM-канали найшвидше зростаючим джерелом трафіку й конверсій.

LLM-асистенти стануть джерелом 21% глобальних замовлень на $263 млрд. Трафік із AI-асистентів зріс на 119% у порівнянні з минулим роком. Конверсії з AI-каналів у 700% вищі, ніж у соцмережах. Лише 17% покупців уже шукають товари через LLM, але 86% довіряють рекомендаціям. 48% покупців готові дозволити AI-агенту купувати за них. AI-агенти скоротять кількість звернень у підтримку на 2.5%.

Holiday-сезон 2025 стає першим у світі, де LLM-пошук і агенти фактично конкурують із Google та традиційною рекламою. Ритейлерам потрібно оптимізувати контент під generative search (GEO/LLMO), готувати AI-агентів до повного циклу покупки та синхронізувати онлайн/офлайн-досвід. ШІ-канали стають не просто додатковим джерелом трафіку — вони перетворюються на повноцінний комерційний рушій у глобальній економіці.

Покупки прямо в ChatGPT: OpenAI запускає вбудовану комерцію

29 жовтня OpenAI оголосила про запуск функції, яка дає змогу користувачам купувати товари безпосередньо в інтерфейсі ChatGPT. Це відкриває для продавців доступ до аудиторії у понад 700 млн користувачів, зберігаючи контроль над платежами, даними та взаєминами з клієнтами. Функція вже доступна в США, а міжнародний запуск запланований на початок наступного року.

Перші інтеграції будуть з Etsy, далі — з Shopify та іншими платформами. Ранжування товарів залежить від шести чинників:

релевантність запиту;

наявність;

ціна;

якість;

чи є продавець основним;

чи ввімкнено миттєве оформлення.

Якщо продавець не використовує миттєве оформлення — його товари все одно показуються, але нижче. Продавці сплачують невелику комісію за здійснені покупки.

Щоб почати продавати через ChatGPT, необхідно:

Подати заявку в OpenAI. Підготувати продуктовий фід. Налаштувати інтеграцію через Agentic Commerce Protocol (ACP).

Для продавців Shopify та Etsy інтеграція не потрібна.

Важливо розуміти, що формат швидких покупок не підходить абсолютно всій аудиторії, зокрема: прихильники бренду і далі шукатимуть сенси та зв’язок з брендом;

повторні покупки будуть відбуватися на сайті;

у дорогих чи ризикових категоріях користувачі порівнюватимуть пропозиції в різних екосистемах;

для складних покупок, типу одягу чи техніки, користувач потребуватиме додаткового дослідження та відгуків. Якщо більшість вашої аудиторії така, подумайте перед впровадженням. На мою думку, окрім технічних налаштувань протоколу, потрібно приділити увагу фіду товарів та зробити його максимально дружнім до LLM, з огляду на особливості запитів та їхньої обробки ChatGPT. Деякі поля фіду потребують особливо ретельного опрацювання. Що це значить глобально? OpenAI активно вибудовує інфраструктуру для ecommerce. Уже відкрита вакансія інженера для інструменту для рекламодавців, тож він, ймовірно, теж скоро з’явиться. Олена Воскобойник, Head of Product в Netpeak Ukraine

ChatGPT Atlas: анонс браузера від OpenAI

22 жовтня OpenAI анонсувала запуск свого першого веббраузера ChatGPT Atlas, у якому ШІ вбудований у саму основу інтернет-навігації. Розробники називають його кроком до створення «суперасистента», здатного супроводжувати користувача всією мережею, розуміти контекст дій і виконувати завдання без перемикань між вкладками.

З ініціативи OpenAI браузер уже доступний на macOS у версіях Free, Plus, Pro і Go. Версія для Business — у бета-режимі. Найближчим часом Atlas з’явиться для Windows, iOS та Android. Завантажити браузер можна на chatgpt.com/atlas.

Дослідження Graphite: 50% контенту в інтернеті — згенеровано AI

Звіт SEO-компанії Graphite, опублікований 18 жовтня, показує, що у 2024 році обсяг статей, згенерованих ШІ, короткочасно перевищив кількість текстів, написаних людьми, але згодом показники вирівнялися. Це важливий сигнал для ринку контенту та пошуку, з огляду на давні побоювання про «самопоглинання» моделей — коли ШІ буде тренуватися переважно на власних текстах. Основні тези дослідження:

У листопаді 2024 року обсяг AI-статей тимчасово перевищив людські матеріали. Поширеність ШІ-контенту стала стабільною — людський і AI-контент наразі приблизно рівні. Втім, за класифікацією Graphite, 86% контенту у Google Search написано людьми. AI-контент у Google ранжується суттєво гірше, але визначити, що є «AI-контентом» стає все складніше. Користувачі довіряють людським текстам більше, ніж авто-ШІ-підсумку.

Попри стрімке зростання AI-контенту після 2023 року, інтернет не перетворився на суцільні тексти ШІ. Людський контент продовжує домінувати у пошуку та чат-ботах, а користувачі довіряють йому значно більше. Це означає, що якісний, авторський контент лишається конкурентною перевагою, тоді як «масова AI-генерація» дедалі менше працює.

Інтерв’ю Роббі Стайна: нове покоління Google Search на основі ШІ

17 жовтня віцепрезидент продукту Google Роббі Стайн у Lenny’s Podcast пояснив, як компанія переосмислює пошук у напрямку повної інтеграції ШІ. За його словами, майбутній Google Search буде ґрунтуватися на трьох ключових складниках: AI Overviews, мультимодальному пошуку та AI Mode — і всі вони поступово об’єднаються в одну універсальну систему. Основні тези інтерв’ю:

Новий пошук Google базується на трьох стовпах:

AI Overviews — швидкі відповіді природною мовою у топі сторінки;

мультимодальність — пошук через фото/камеру за допомогою Lens;

AI Mode — глибока діалогова взаємодія на основі вебконтенту і структурованих даних.



Усі три частини будуть злиті в єдину систему, що визначає архітектуру пошуку на кілька років уперед.

Концепція «10 синіх лінків» офіційно застаріла, Google переходить у формат діалогу. Google прагне до єдиної універсальної моделі пошуку незалежно від форми запиту. Видавці й ecommerce мають переосмислити контент: SEO більше не про ключові слова. Google об’єднує AI Mode, AI Overviews і мультимодальний пошук в один універсальний інтерфейс.

Дослідження Kantar: як українці використовують AI в житті та покупках

16 жовтня компанія Kantar опублікувала дослідження, згідно з яким кожен четвертий українець уже користується ШІ під час покупок, а ще третина — готові спробувати. Серед важливих інсайтів дослідження:

Близько 60 % українців вже застосовують ШІ у житті; чверть — щодня. 23 % уже зверталися до ШІ під час покупок, 36 % хочуть спробувати. Головна функція ШІ в покупках — впорядкування хаосу вибору, а не заміна рішення. Інтерес до ШІ виходить за межі молоді: користувачі 41–55 років активно зацікавлені. Основний бар’єр — відсутність звички чи знання, де спробувати, а не недовіра.

Для брендів це сигнал: аудиторія готова, але очікує зрозумілого й корисного контексту.