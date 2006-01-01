Олена Воскобойник

Інформація про себе

Почала свою кар'єру в Netpeak у 2014 році з посади Junior SEO Specialist. Працювала з проектами різних тематик (автотовари, медицина, музичні інструменти, одяг) як Middle SEO Specialist. У 2017-2018 допомагала налаштовувати виробничі процеси SEO-відділу у нашому болгарському представництві. З 2019 року працювала заступником керівника відділу SEO в агентстві та займалася розвитком послуги. З 2020 року є керівником відділу SEO в Netpeak.