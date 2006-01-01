Олена Воскобойник

Почала свою кар'єру в Netpeak у 2014 році з посади Junior SEO Specialist. Працювала з проектами різних тематик (автотовари, медицина, музичні інструменти, одяг) як Middle SEO Specialist. У 2017-2018 допомагала налаштовувати виробничі процеси SEO-відділу у нашому болгарському представництві. З 2019 року працювала заступником керівника відділу SEO в агентстві та займалася розвитком послуги. З 2020 року є керівником відділу SEO в Netpeak.

Оновлювальний дайджест змін в AI-пошуку
AI-пошук та ecommerce: як змінюється SEO-оптимізація
Як потрапити в результати ChatGPT за допомогою генеративної пошукової оптимізації
Як зайняти високі позиції в ШІ. Мистецтво SEO для великих мовних моделей (LLMs)
AI-пошук та SEO: як бізнесу адаптуватися до нової реальності
Перенесення сайту на нову CMS без втрати позицій і трафіку: як підготувати ТЗ програмісту
SEO-аналіз конкурентів: докладна інструкція
