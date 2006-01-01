Кейси із просування застосунків

Як працювати з ASO у вузькій ніші без реклами: +1169% показів та +631% завантажень в App Store за 3 місяці — кейс Aromoshelf
Кейси App Marketing
місяць тому 15
Христина Березяк
776 0
Як без глобального редизайну збільшити конверсію в Google Play: кейс eSIM Plus
Кейси App Marketing
2 місяці тому 10
Олексій Стенгач
467 0
Як збільшити органічні покази і встановлення мобільної гри в 3 рази у конкурентній ніші App Store
Кейси App Marketing
3 місяці тому 9
Ольга Грек
724 0
Редизайн застосунку в App Store і Google Play: як ми оновили досвід користувачів і посилили позиції Mindsnap
Кейси App Marketing
5 місяців тому 11
Катерина Малярчук
697 4
Як збільшити встановлення майже у 2 рази та підняти рейтинг до 4,9 в App Store і Google Play: кейс із ніші Shopping
Кейси App Marketing
5 місяців тому 10
Лілія Квишко
909 11
З нуля до +15 394% завантажень у США: кейс Mindsnap в App Store
Кейси App Marketing
6 місяців тому 13
Максим Мельник
1051 8
Просування криптогаманця в Google Ads: як отримати сертифікацію у 12 країнах і залучити 300 000 користувачів
Кейси App Marketing
7 місяців тому 7
Олександр Васильєв
992 6
Кейс просування аптечного застосунку в App Store: +750% показів, +105% завантажень
Кейси App Marketing
8 місяців тому 8
Олексій Стенгач
1213 8
Як отримати +26,5% трафіку і +15,5% завантажень у Google Play через CSL — кейс Nicegram
Кейси App Marketing
8 місяців тому 8
Олексій Стенгач
830 8
Як ми оновили сторінку COMFY і підвищили конверсію в App Store та Google Play
Кейси App Marketing
8 місяців тому 9
Олексій Стенгач
1340 8
Перші кроки в ASO для VR-застосунків: Кейс просування HaloSphere у Vision Pro App Store
Кейси App Marketing
9 місяців тому 12
Олексій Стенгач
1000 7
Як за допомогою Paywall збільшити дохід у два рази і підвищити ROAS на 68,5% за перший місяць — кейс застосунку Voice Recorder
Кейси App Marketing
10 місяців тому 11
Ірина Незборецька
720 12
Кейс: як збільшити покази та встановлення застосунку на 16% за два тижні
Кейси App Marketing
рік тому 10
Ірина Кузнєцова
1499 2
Кейс Shkaf. Як графіка збільшила конверсію в установку на 16% та інстали з органіки на 400%
Кейси App Marketing
рік тому 15
Ірина Незборецька
1342 2
Кейс Package Delivery Tracker. Як графіка від RadASO збільшила кількість інсталів застосунку на 48% за сім днів
Кейси App Marketing
рік тому 10
Ірина Кузнєцова
1189 3
Попри вузьку семантику та конкурентів: як текстове ASO збільшило застосунку Liro перегляди на 131%, а інстали — на 38%
Кейси App Marketing
рік тому 9
Наталія Кайдановська
1588 2
Текстове ASO + CRO Loop для графіки vidby MeetUP: як збільшити покази застосунку на﻿ 3 018% та інсталів на 138% за місяць
Кейси App Marketing
рік тому 15
Ірина Кузнєцова
1382 2
