Як ми оновили сторінку COMFY і підвищили конверсію в App Store та Google Play
Навіть коли сторінка застосунку вже в топі мобільних сторів, завжди є простір для зростання. У цьому кейсі покажемо, як ми переосмислили оптимізацію COMFY в App Store та Google Play: змінили візуальні акценти, структуру скриншотів, винесли комерційні тригери на перші позиції — і в результаті збільшили конверсію.
Хто наш партнер
COMFY — один із лідерів українського ринку роздрібної та електронної торгівлі. Компанія спеціалізується на продажі електроніки, побутової техніки й супутніх послуг: від доставки до клієнтської підтримки.
Ціль співпраці
Підвищити CR (Conversion Rate) додатку — тобто збільшити частку користувачів, які після перегляду сторінки COMFY в App Store та Google Play переходять до встановлення.
Стратегія просування
Застосунок COMFY має одну з найсильніших візуальних презентацій у ніші. Команда партнера регулярно оновлює графіку відповідно до сезонних активностей, змін у каталозі та функціоналі.
Щоби знайти ефективне рішення, команда RadASO запустила цикл Conversion Rate Optimization (CRO) — ітеративну модель, яка дає змогу системно працювати над зростанням CR через тестування гіпотез і аналіз результатів.
Наші дії складалися з шести послідовних етапів.
- Дослідження ринку і методів, які використовують конкуренти.
- Висування гіпотез.
- Пріоритезація дій.
- Створення креативів.
- Тестування.
- Оцінка результатів.
У цьому кейсі детально зупинимось на оновленні дизайну скриншотів — найбільшому за обсягом і впливом етапі в стратегії.
Редизайн і зміна акцентів
Попередній набір скриншотів виглядав якісно, але не реалізовував повністю потенціал сторінки застосунку.
Ми провели редизайн, основна мета якого — привернути увагу користувачів, допомогти їм ухвалити рішення щодо встановлення додатку.
- Змінили кольорову палітру, узгодивши її з іконкою COMFY.
- Скоротили кількість скриншотів до шести — оптимальна кількість, що не перевантажує користувача інформацією й дає змогу акцентовано показати ключові переваги застосунку. Перші три зображення отримали найбільшу увагу, адже саме вони частіше впливають на рішення про встановлення.
- На перший знімок екрану винесли одну з найпопулярніших акцій — «Товар дня» зі знижками до 75% на обрані товари. Розмір знижки займає 50% зображення, так її помітно з першого погляду.
- На другому скриншоті розширили тему акцій: показали їхню різноманітність і підсвітили наявність бонусів. Це утримує увагу користувачів після першого візуального імпульсу.
- Третє зображення транслює актуальну програму «Національний кешбек» і продовжує тримати акцент на фінансових вигодах.
- Четвертий знімок екрану відображає зручні способи доставки, закриваючи часте заперечення на етапі прийняття рішення.
- На п’ятому скриншоті ми підкреслили зв’язок з офлайн-магазинами та їхню кількість, нагадуючи, що покупку можна забрати самостійно в найближчій точці.
- Шосте зображення завершує комунікацію блоком про підтримку: показали варіанти зв’язку з командою COMFY для вирішення будь-яких питань.
Оновлений набір скриншотів від команди RadASO.
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Результати та масштабування
Далі ми провели тестування в App Store і Google Play. 50% користувачів тестової фокус-групи бачили оновлену візуальну частину, інші 50% — стару. Після позитивного результату ми масштабували нову версію на всю аудиторію. Нижче — показники тесту та фактичне зростання після повного оновлення сторінок.
App Store
A/B-тест: +0,48% до конверсії.
Фактичний результат за період в 15 днів після оновлення:
+0,45% до конверсії.
Google Play
A/B-тест: +1,9% до конверсії.
Фактичний результат при порівнянні періодів до і після оновлення:
+1,82% до конверсії.
Масштабування на метадані
A/B-тест підтвердив, що винесення акційної пропозиції («Товар дня») на перший скриншот позитивно вплинуло на конверсію, тому ми вирішили протестувати цю саму ідею в короткому описі застосунку для Google Play.
Результат тесту:
+12,8% до конверсії.
Висновок
Ми не просто оновили графіку, а й переосмислили логіку подачі: змістили візуальні акценти, винесли найсильніші комерційні тригери на перші позиції та протестували це рішення в A/B-форматі. Отримавши позитивний результат, масштабували успішні гіпотези на інші елементи сторінки, зокрема, короткий опис.
Завдяки цьому підходу та експертизі команди RadASO нам вдалося підвищити конверсію й зробити сторінку застосунку COMFY більш ефективною для залучення користувачів.
Команда проєкту: Ольга Грек, ASO Team Lead; Олексій Стенгач, ASO Specialist; Катерина Шепель, Client Project Manager.
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