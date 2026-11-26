AI-пошук і GEO без міфів: як будувати SEO-стратегію за інсайтами Google Search Central Live 2026

AI-пошук і GEO без міфів: як будувати SEO-стратегію за інсайтами Google Search Central Live 2026

Щоб отримати рекомендацію від пошукової системи, бізнесу вже недостатньо відповідати на короткий запит «купити ноутбук». Користувач спілкується з AI як із консультантом: називає бюджет, порівнює варіанти, запитує про недоліки й лише тоді переходить до продавця. Але чи означає це, що звичне SEO потрібно починати з нуля?

Саме це питання обговорили на мітапі Netpeak, присвяченому інсайтам Google Search Central Live — Deep Dive Europe 2026 у Барселоні. У дискусії взяли участь Артем Мелікян, SEO Tech Lead OLX і Netpeak, Микола Новіков, Head of SEO Department Netpeak, та Людмила Тюсова, Deputy Head of SEO Netpeak. Вони розібрали механіку AI-відповідей, популярні GEO-міфи, зміни для ecommerce та метрики, за якими можна оцінювати результат.

AI в Google: той самий пошук, але інша форма відповіді

У класичному сценарії користувач вводить кілька слів і самостійно відкриває сайти з видачі. В AI-пошуку він ставить складніше запитання, а система розкладає його на окремі інформаційні потреби. Далі шукає джерела й синтезує відповідь, у якій можуть з’явитися посилання на різні сторінки.

Цей процес називають Query Fan-Out. Наприклад, запит про те, де поїсти смажену курку в Барселоні, може породити пошуки ресторанів, районів міста й відгуків.

За даними Google, запити в AI Mode у два–три рази довші за традиційні.

Важлива деталь: компанія не бачить усіх підзапитів, на які AI розбиває конкретний промпт. Вони можуть змінюватися залежно від формулювання, контексту та самої системи. Одне з можливих пояснень — анонімізація частини унікальних запитів у Search Console.

Це не окремий пошук, це екосистема Google. І всі етапи, які знайомі SEO-спеціалістам, — це сканування, індексація, ранжування — вони нікуди не ділися. — Людмила Тюсова, Deputy Head of SEO Netpeak

Тож намагатися вгадати точний промпт, під який варто оптимізувати сторінку, — слабка стратегія. Натомість зосередьтеся на трьох речах:

темі — повноцінно розкривати предмет запиту разом із суміжними питаннями;

сутностях — чітко називати бренд, продукт, людей, локації та їхні взаємозв’язки;

інтенті — пояснювати, що потрібно людині на відповідному етапі — дізнатися, порівняти або купити.

Наприклад, сторінка ноутбука має відповідати не лише на запит про його ціну. Важливі автономність, робочі сценарії, порівняння моделей, гарантія, комплектація та аргументи на користь конкретної пропозиції. Чим краще контент покриває реальне запитання покупця, тим більше ситуацій, у яких він може стати корисним джерелом.

Чому AI має рекомендувати саме ваш бренд

«У нас класна команда» або «ми давно на ринку» — недостатні аргументи для покупця, який порівнює кілька компаній. За такими заявами мають стояти перевірні факти. Якщо бізнес говорить про досвід, варто назвати кількість років, про експертизу — сертифікати й результати, про товар — технічні характеристики, гарантійні умови та його переваги.

Така інформація потрібна не лише для сторінки продажу. AI може отримати запит «чи надійний цей бренд?» або «чому варто обрати саме цю компанію?». Щоб система мала підстави для відповіді, бізнес повинен системно описувати свою компетенцію на власному сайті й поза ним.

Особливе значення мають кейси. Матеріали під NDA, у яких компанія приховує не лише клієнта, а й майже всі деталі роботи, не демонструють досвіду й не допомагають читачеві оцінити результат.

Навіть якщо назву клієнта не можна розкривати, корисно вказати галузь, вихідну проблему, підхід команди, зроблені зміни та доступні результати. Це перетворює абстрактну історію співпраці на доказ компетенції.

GEO без міфів: що не варто робити заради AI-цитувань

Навколо оптимізації для генеративного пошуку виникло багато рекомендацій, які виглядають як швидкий спосіб потрапити у відповіді. Не всі з них доведено ефективні.

Порада Ефективність Додати файл llms.txt, і AI помітить сайт Підтвердженого впливу на видимість немає; обов’язковим цей файл не є Розбити всі тексти на дрібні блоки та FAQ Штучне дроблення не замінює змістовного матеріалу, який розкриває тему Додати Schema.org, щоб різко збільшити цитування Структуровані дані корисні для розуміння сторінки, але не гарантують цитувань Застосовувати E-E-A-T лише в медицині та фінансах Реальна експертиза важлива в різних тематиках Уникати контенту, створеного за допомогою AI Критична якість і цінність матеріалу, а не сам спосіб створення

Почніть із технічної доступності: що насправді бачать боти

Навіть сильний матеріал не допоможе, якщо система не може отримати його вміст. Googlebot здатний рендерити сторінки з контентом JavaScript, але інші AI-краулери можуть не виконувати його й покладатися на початковий HTML.

Для бізнесу це насамперед технічний аудит. Потрібно перевірити, чи доступні без виконання скриптів назва продукту, його основні характеристики, ціна, статус наявності, відгуки та головний текст.

Відкривати доступ до контенту всім AI-ботам не завжди доцільно. Для інтернет-магазинів присутність в AI-відповідях — додаткова можливість залучити покупців. Натомість медіа та інформаційні ресурси ризикують втратити трафік, якщо користувачі отримуватимуть відповіді без переходу на сайт. Тому видавці можуть обмежувати використання своїх матеріалів у генеративних відповідях. Однак такі обмеження зменшують видимість ресурсу в AI-пошуку.

Технічна перевірка — найшвидший спосіб знайти очевидні перешкоди.

Далі потрібно працювати зі змістом: додавати цінні факти та формувати довіру до бренду. Саме цю комбінацію учасники мітапу назвали основою сучасного органічного просування.

Унікальність якраз і полягає в тому, щоби додати щось нове, нову інформацію до свого контенту і таким чином зробити його більш цінним, — Людмила Тюсова, Deputy Head of SEO Netpeak

Що змінилося для ecommerce: товарний фід стає частиною SEO

Якщо раніше AI Overviews часто обговорювали передусім у контексті інформаційних запитів, тепер увага зміщується й до вибору товарів. Користувачі дедалі частіше просять AI порівняти продукти, пояснити відмінності та порадити конкретну модель. Це змінює роль даних, які магазин передає Google.

Одним із головних інсайтів конференції стали Conversational Attributes — додаткові поля товарних даних у Google Merchant Center. Людмила розповіла, що вони дозволяють доповнювати фід інформацією, важливою для AI-сценаріїв: відповідями на часті запитання, розширеними описами, перевагами й відомостями про продукт. Фід, який багато SEO-команд раніше асоціювали насамперед із рекламними кампаніями, стає важливим і для органічної видимості товарів.

Проте Merchant Center не замінює мікророзмітку Product на сторінці. Краще працювати з обома джерелами й синхронізувати їх між собою. Якщо на сайті одна ціна, у фіді інша, а в розмітці третій статус наявності, пошуковій системі складніше коректно представити пропозицію.

Тепер ми розуміємо, що для нас це також інструмент для того, щоби потрапляти [...] в AI Overviews і AI Mode, — Людмила Тюсова, Deputy Head of SEO Netpeak

Що перевірити інтернет-магазину:

однакові ціни, валюти й статуси наявності на сторінці, у фіді та Product schema;

коректні товарні ідентифікатори та характеристики;

достатньо докладні описи, відповіді на типові запитання й конкретні переваги;

регулярність оновлення даних, особливо якщо асортимент швидко змінюється;

збереження корисних сторінок товарів, які тимчасово або остаточно недоступні.

На прикладі косметики. Покупець може шукати крем, яким користувався кілька місяців тому, хоча виробник уже випустив нову лінійку. Якщо стара картка видалена, магазин втрачає нагоду запропонувати актуальну версію. Якщо сторінка залишилась, користувач бачить, що шуканого продукту немає, але отримує посилання на аналог.

Для такого сценарію варто залишати доступну сторінку зі статусом HTTP 200 і позначкою OutOfStock, а не автоматично застосовувати 404 чи перенаправлення. Головний принцип — не обривати шлях покупця, який прийшов із конкретною потребою.

Без цього ви просто втрачаєте трафік, який наздоганяє старі товари, а його в певних категоріях може бути доволі багато, — Микола Новіков, Head of SEO Department Netpeak

Далі Google розвиває агентні сценарії: AI уже допомагає відстежувати товар, порівнювати пропозиції та обирати модель. Оформлення покупки агентом — це майбутній напрям, а не підстава вважати, що будь-який магазин уже підтримує повністю автономний чекаут.

Як вимірювати результат, коли органічних кліків стає менше

Пошукова видимість уже не завжди дорівнює переходу на сайт. Користувач може отримати частину інформації в AI-відповіді, запам’ятати бренд, а пізніше повернутися через брендовий запит або прямий перехід. Через це звіти за одним показником organic sessions не показують повної картини.

З огляду на ці обмеження, варто дивитися на кілька груп метрик одночасно.

Група показників Що аналізувати Загальна видимість Покази й динаміка органічного пошуку, зміни за сторінками й темами Брендовий попит Брендові та небрендові запити окремо, direct-трафік, Share of Search Присутність у відповідях AI Частоту згадок і цитувань, контекст появи поруч із конкурентами Точність відомостей Чи правильно AI описує бренд, продукт, ціни та переваги Бізнес-результат Реферальний LLM-трафік, його конверсію й дохід, якщо дані доступні

Обов’язково перевіряти, що AI говорить про бренд у позитивних і негативних сценаріях. Наприклад, чи правильно називає послуги, чи не повторює застарілу інформацію, із ким порівнює компанію.

Команда OLX окремо досліджувала такі запити й використовувала для моніторингу LLM BrandMonitor від Serpstat.

Окрема увага — конверсіям LLM-трафіку. На прикладі ноутбука: у звичайному пошуку користувач ще лише починає вибір, тоді як після тривалого діалогу з AI він може перейти на конкретну картку вже з визначеним бюджетом і вимогами. Тому менший потік відвідувачів іноді приносить вищу конверсію.

У практиці команди був проєкт для німецького ринку, де конверсія органічного трафіку становила 4%, а переходів з LLM — 5%. Це приклад окремого проєкту, а не середньоринковий бенчмарк.

Я закликаю бізнеси подивитися саме у свою аналітику, як мінімум оцінити потенційний об’єм вашого трафіку. У різних нішах це може бути різний [показник]: 1%, а може і 20%, — Артем Мелікян, SEO Tech Lead OLX, Netpeak

Google Trends: де шукати нові точки зростання

Ще один інструмент, який привернув увагу після конференції, — Google Trends. Оновлення роблять сервіс кориснішим для регулярного планування контенту, а не лише для разового порівняння кількох запитів. Особливо цікаві Trending Now і можливості аналізу сезонності.

Trending Now допомагає відстежувати теми, попит на які швидко зростає або спадає. Це корисно редакціям, ритейлерам і маркетинговим командам, які мають вирішити, чи варто реагувати на новину сьогодні. Gemini в Explore дає змогу порівнювати запити й інтерпретувати графіки без постійного ручного перемикання між ними.

У майбутньому варто чекати на Google Trends API для автоматизації аналізу й прогнозування.

Коли чекати результатів від SEO-змін

Навіть правильна оптимізація не завжди дає швидкий ефект. Орієнтовні строки залежать від масштабу сайту, типу змін та повторного сканування сторінок.

Процес Орієнтовний строк Індексація нової сторінки Від кількох годин до кількох тижнів Переоцінювання після зміни canonical Кілька тижнів, іноді понад 2–3 Відновлення після core update Приблизно 3–6 місяців Відновлення після переїзду великого сайту Орієнтовно від 6 місяців до року

Ці періоди не є гарантованими нормативами. На авторитетному сайті деякі зміни можуть з’явитися швидше, а складні технічні процеси потребують місяців. Тому бізнесу важливо погоджувати очікування до початку робіт і оцінювати результат у відповідному часовому горизонті.

Висновки

Не починайте GEO з модних файлів і технік: спочатку перевірте сканування, HTML і якість сторінок. Створюйте матеріали, які відповідають на реальні запитання та містять власні дані, досвід і докази. Розвивайте присутність бренду за межами корпоративного сайту й перевіряйте точність AI-відповідей про нього. Для ecommerce узгоджуйте дані картки товару, Merchant Center і мікророзмітки. Оцінюйте не лише кліки, а й брендовий попит, згадки в AI та конверсії.

Ключова зміна не в тому, що SEO перестало працювати. Змінилося місце, де користувач отримує відповідь, і набір сигналів, за якими бізнес бачить результат.