Освітня платформа ninjaschool запускає курс «NewBiz для креативних агенцій», до викладання якого долучилися троє експертів Netpeak — Олександр Плуток, Арсеній Януш і Петро Білінський. Разом з Іллею Янковим, креативним директором HAVAS Engage, вони поділяться практичним досвідом залучення клієнтів, розвитку бізнесу та продажу креативних послуг в Україні й за кордоном.

Чого навчатимуть на курсі

Програма охоплює повний цикл New Business Development — від визначення ідеального клієнта та першого контакту до переговорів, укладання контракту й розвитку співпраці.

Учасники розглянуть шість основних напрямів:

Побудова системи NewBiz. Як організувати взаємодію продажів, маркетингу та команди, що працює над проєктами, розподілити відповідальність і визначити KPI. Пошук і залучення клієнтів. Як сформувати ICP (Ideal Customer Profile), визначити ціннісну пропозицію агенції, використовувати LinkedIn, ABM і холодні розсилки. Нетворкінг і партнерства. Як знаходити потенційних замовників на бізнес-заходах, розвивати особистий бренд і перетворювати професійні знайомства на співпрацю. Переговори та продаж креативу. Як проводити перші зустрічі, працювати з брифами, створювати презентації для клієнтів, обґрунтовувати вартість послуг і проходити тендери. Управління продажами. Як кваліфікувати лідів, працювати із запереченнями, вибудовувати CRM-воронку й аналізувати ефективність залучення клієнтів. Вихід на міжнародні ринки. Як шукати закордонних замовників, адаптувати комунікацію та враховувати особливості переговорів з іноземними компаніями.

Окрему увагу приділять використанню AI-інструментів для пошуку клієнтів, персоналізації повідомлень і підготовки до зустрічей.

Хто викладатиме

До програми долучилися фахівці з досвідом розвитку агентського бізнесу, B2B-маркетингу, продажів і креативних комунікацій.

Олександр Плуток — Chief Revenue Officer & Partner у Netpeak, керівник департаменту SCALE.

Має 17 років досвіду в продажах та 11 років в управлінні командами. Спеціалізується на побудові системних відділів продажів, масштабуванні доходу та інтеграції AI у клієнтські процеси. На курсі розповість про систему NewBiz, визначення цільових клієнтів, кваліфікацію лідів, переговори, CRM та розвиток продажів.

Арсеній Януш — Business Development Officer у Netpeak, FRACTAL.

Розвиває партнерства та професійні зв’язки з власниками й керівниками компаній. За два роки взяв участь у понад 300 бізнес-заходах, які принесли компаніям FRACTAL понад 9 млн грн доходу. Поділіться підходами до нетворкінгу, розвитку партнерств і побудови особистого бренду BizDev-фахівця.

Петро Білінський — Head of B2B Marketing у Netpeak Agency Ukraine.

Має понад сім років досвіду в маркетингу. Побудував понад 20 відділів B2B-маркетингу та розробив більш ніж 50 стратегій виходу стартапів на міжнародні ринки. Розповість про outbound-лідогенерацію, ABM, пошук осіб, які ухвалюють рішення, роботу з LinkedIn і холодними розсилками.

Ілля Янков — креативний директор HAVAS Engage, засновник Yankov Club.

Має понад десять років досвіду в рекламі, працював із міжнародними та українськими брендами. Серед професійних відзнак — Cannes Young Lions Gold 2019 та LIA 2021. На курсі розгляне особливості українського креативного ринку, перші зустрічі з клієнтами, брифування, презентацію креативних ідей і ціноутворення.

Для кого курс і як проходитиме навчання

Програма орієнтована на власників і керівників креативних агенцій, New Business і Sales-менеджерів, а також акаунт- і проджект-менеджерів, які прагнуть розвивати навички залучення клієнтів.

Курс складається з 13 онлайн-занять наживо. Учасники виконуватимуть практичні домашні завдання й отримуватимуть зворотний зв’язок від викладачів. Орієнтовне навантаження на самостійну роботу — 4–6 годин на тиждень.

Під час фінального захисту учасники представлять профіль ідеального клієнта (ICP) та презентацію для потенційного замовника (Pitch Deck).

Навчання допоможе учасникам сформувати підхід до розвитку NewBiz, який не залежить виключно від особистих контактів власника агенції, та підготувати інструменти для системного залучення клієнтів.