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Блог про Email-маркетинг
Як ми вивели Obstava на позитивний ROMI в перший місяць з базою до 1400 контактів
Email-маркетинг
11 днів тому
6
Ольга Бєлік
0
Кейс BALD: автоматизація ветсервісу через чат-бот 5-в-1
Email-маркетинг
5 місяців тому
6
Ольга Бєлік
0
Як виділитися в переповненому inbox: мікроанімації в email-дизайні
Email-маркетинг
8 місяців тому
5
Ольга Леванова
0
Книжкові рекомендації зі штучним інтелектом: чат-бот для книгарні Readeat
Email-маркетинг
8 місяців тому
6
Ольга Бєлік
0
Вихід на ROMI 258% за перший місяць роботи: кейс Ukrarmor
Email-маркетинг
8 місяців тому
3
Дмитро Гаврилов
0
+373% прибутку рік до року: як автоматизація розсилок змінила комунікацію KLR Bus
Email-маркетинг
11 місяців тому
6
Ольга Бєлік
8
Як обрати сервіс для розсилок у 2025: велике порівняння 10 платформ
Email-маркетинг
11 місяців тому
6
Аліна Пшеничникова
8
Як тематична email-розсилка до Дня Святого Валентина стала найуспішнішою — кейс iMind
Email-маркетинг
рік тому
3
Катерина Малярчук
2
Аналітика для утримання клієнтів: як впровадити найкращі рішення
Email-маркетинг
рік тому
5
Ганна Бондар
2
Перевірка email на валідність — п’ять кращих сервісів
Email-маркетинг
рік тому
8
Олексій Кузнецов
2
Технології та ретеншн: як ШІ допомагає утримувати клієнтів
Email-маркетинг
рік тому
5
Ганна Бондар
1
Форма підписки на сайті: як збирати адреси для email-розсилки
Email-маркетинг
рік тому
4
Женя Лебедєва
4
Як сформувати позитивний образ страхової компанії: кейс співпраці Netpeak та ARX
Email-маркетинг
рік тому
6
Ольга Бєлік
10
Сплячого — розбуди: приклади доцільних реактиваційних листів
Email-маркетинг
рік тому
3
Женя Лебедєва
2
Психологія email-маркетингу, або Як писати електронні листи, щоби у вас купували
Email-маркетинг
рік тому
8
Аліна Мостінець
14
Гейміфікація на сайті: як збільшити базу підписників на 15,7% та отримати до 30% доходу з Retention-каналу — кейс THE LACE
Email-маркетинг
рік тому
5
Валерія Лісняк
10
Що таке трансакційний лист і для чого він потрібен?
Email-маркетинг
рік тому
13
Наталія Барашкова
4
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