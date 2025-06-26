Перевірка email на валідність — п’ять кращих сервісів

У світі email-маркетингу кожна помилка має свою ціну. Надіслати листа на неіснуючу або помилкову адресу — це не просто втрата потенційного контакту, це:

прямий удар по репутації відправника;

ризик потрапити в спам;

і, врешті-решт, зниження ефективності всієї маркетингової кампанії.

В цьому матеріалі я розгляну як валідувати email-адреси й найзручніші сервіси для цього.

Чому перевірка email-адрес — це must-have

Уявіть: ви ретельно готували розсилку, створили влучний копірайт, підібрали привабливу тему, проаналізували сегменти, а в результаті половина листів «відскакує» назад. Чому? Бо база контактів не пройшла перевірку на валідність.

Перевірка адрес на валідність — це процес підтвердження того, що адреса електронної пошти реальна, правильна та готова до прийому листів. У сучасному маркетингу ця перевірка обов’язкова, особливо якщо ви працюєте з великими базами підписників чи запускаєте автоматизовані кампанії.

Регулярна валідація дозволяє:

знизити показник відмов (bounce rate) — менше «відскоків» означає, що поштові служби вважають вас надійним відправником;

— менше «відскоків» означає, що поштові служби вважають вас надійним відправником; підвищити відсоток відкриття (open rate) — листи доходять до отримувачів, а не губляться в спамі;

— листи доходять до отримувачів, а не губляться в спамі; покращити репутацію домену — якщо ви регулярно надсилаєте листи на невалідні адреси, рейтинг домену впаде;

— якщо ви регулярно надсилаєте листи на невалідні адреси, рейтинг домену впаде; зекономити гроші — більшість платформ беруть оплату за кількість відправлених листів, тож навіщо платити за «мертві» адреси?

Як відбувається перевірка на валідність

Процес перевірки email-адрес складається з кількох ключових етапів, що виявляють проблемні контакти ще до запуску розсилки:

Синтаксична перевірка. Базовий фільтр, що визначає правильність написання адреси: наявність «@», відсутність пробілів і заборонених символів, коректність імені домену. Перевірка домену. Система звертається до DNS-записів, щоб зʼясувати, чи існує домен. Якщо домен неактивний — лист гарантовано не буде доставлено. Перевірка поштової скриньки. Надсилається запит до поштового сервера (SMTP) без фактичної доставки листа. Якщо сервер підтверджує наявність адреси — вона вважається дійсною. Виявлення спам-пасток (spam traps). Деякі сервіси мають доступ до баз адрес, створених спеціально для виявлення спамерів. Надсилання на такі адреси шкодить репутації відправника й знижує доставлення наступних листів.

Ключові критерії для вибору сервісу валідації

Достовірність результатів

Не кожен сервіс однаково точно визначає статус email-адреси. Деякі помилково позначають існуючі адреси як недійсні або навпаки — пропускають «мертві» контакти. Тому:

перевіряйте відсоток точності (accuracy rate), який заявляє платформа;

(accuracy rate), який заявляє платформа; вивчайте відгуки користувачів або проводьте тестову перевірку на відомих вам адресах;

або проводьте тестову перевірку на відомих вам адресах; зверніть увагу, чи вміє сервіс виявляти тимчасові email, spam traps та catch-all домени — домени, що приймають усі листи, надіслані на адреси в межах одного домену.

Швидкість перевірки

Час — це гроші, особливо якщо ви працюєте з великими базами або потребуєте оперативної перевірки перед запуском кампанії. Якісний сервіс дозволяє:

перевіряти десятки тисяч адрес на годину ;

; проводити асинхронні перевірки через API — без блокування інших процесів;

через API — без блокування інших процесів; отримувати миттєвий результат при інтерактивному введенні email-адреси, наприклад, під час реєстрації на сайті.

Безпека та конфіденційність

Email-база — це актив, який варто оберігати. Обирайте лише сервіси, які:

дотримуються стандартів захисту персональних даних (відповідність GDPR, ISO-сертифікація тощо);

(відповідність GDPR, ISO-сертифікація тощо); не зберігають списки адрес на сторонніх серверах;

мають прозору політику конфіденційності та публічні угоди про обробку даних.

Цінова політика

Ціни на перевірку email можуть суттєво відрізнятися. Залежно від обсягів перевірки та функціональності, моделі оплати бувають:

плата за кількість перевірок — наприклад, 1000 перевірок за $5;

— наприклад, 1000 перевірок за $5; щомісячна підписка — з лімітом або без;

— з лімітом або без; безплатні тарифи — зазвичай з обмеженим функціоналом або кількістю перевірок.

Перед вибором сервісу оцініть обсяги розсилки та частоту використання — це допоможе підібрати оптимальний тариф.

Читайте також про стратегії подолання викликів, пов’язаних з доставкою електронної пошти.

П’ять сервісів перевірки email: що обрати для вашого бізнесу

Серед десятків рішень на ринку саме ці п’ять сервісів найбільш використовуються спеціалістами Netpeak Ukraine завдяки точності перевірки, зручності та гнучкості інтеграцій. Розгляну їх детальніше.

1. Pabbly Email Verification — надійність без підписок

Pabbly пропонує просте рішення для глибокої перевірки адрес без щомісячних підписок. Оплата лише за фактичну кількість перевірок — ідеальний варіант для разового або періодичного очищення бази.

Переваги

Перевіряє синтаксис, домен, наявність поштової скриньки, тимчасові адреси та спам-пастки. Підтримує CSV-імпорт та інтеграцію з Zapier. Працює швидко і без складного налаштування.

Недолік

Не має розширеної аналітики або глибоких інтеграцій через API.



Як перевірити email в Pabbly Email Verification

Перейдіть на сайт pabbly.com. Натисніть на Sign Up Free.

Зареєструйтеся або авторизуйтесь через google account.

Відкривається загальне меню. В ньому виберіть Pably Email Verification.

Відобразиться дашборд. Щоб почати перевірку, у правому верхньому куті натисніть Verify Email. Сервіс дає змогу перевірити одну адресу або завантажити список для верифікації. Зверніть увагу, оплата відбувається попередньо, через кнопку Upgrade.

Якщо потрібно перевірити список адрес, оберіть Verify Bulk Emails Відкриється вікно для завантаження файлу з адресами. Документ має бути в форматі .csv, важити не більше 10 MB і містити не більше 300 000 адрес.

Задайте назву списку емейлів та оберіть теку, де буде збережено звіт.

2. Hunter.io — для B2B та пошуку контактів

Hunter відомий не лише як верифікатор, а і як потужний інструмент для знаходження email-адрес за доменом. Особливо популярний серед сейлзів, рекрутерів та B2B-маркетологів.

Переваги

Перевіряє формат, домен, SMTP-доступність. Дає інформацію про джерело, де було знайдено email. Підтримує інтеграції з HubSpot, Salesforce, Zapier. Має безкоштовний план до 25 перевірок в місяць.

Недолік

Не надає інформації про активність або демографію користувача.

Як перевірити email в Hunter.io

Перейдіть на сайт hunter.io і натисніть Creat an account.

Зареєструйтеся або авторизуйтеся через акаунт Google.

В лівому меню оберіть розділ Verifier. У тестовому рядку можна провалідувати одну адресу або завантажити файл зі списком адрес, натиснувши Upload a list of email addresses to verify.

Результат валідації однієї адреси має такий вигляд.

Якщо ви обрали додавання файлу, відкриється наступне вікно. В ньому задайте назву бази, і або вставте потрібні email-адреси в текстове поле, або завантажте файлом у поле нижче. Формат файлу: і .csv чи .txt.

Результат верифікації виглядає так.

У разі перевищення лімітів перевірок на безплатному тарифі сервіс автоматично запропонує оплатити послугу.

3. NeverBounce — перевірка великих баз за хвилини

Підходить для роботи з великим обсягом контактів або регулярної перевірки баз перед запуском кампаній. NeverBounce забезпечує високу точність і підтримує масову перевірку адрес.

Переваги

Визначає catch-all, тимчасові адреси, спам-пастки. Підтримує інтеграції з Mailchimp, ActiveCampaign, Zapier. Має API для автоматичного очищення нових контактів. Можна налаштувати щоденну перевірку бази.

Недолік

Безкоштовний тариф лише для тестів, не підходить для масової роботи.

Як перевірити email в NeverBounce

Перейдіть на сайт neverbounce.com і натисніть на Register.

Щоб розпочати роботу, натисніть Buy Credits та оплатіть тариф. Щоб провести верифікацію, перейдіть в розділ Verify.

У ліве текстове поле додайте список контактів на перевірку текстом або завантажте файл з адресами у форматі CSV справа.

Так виглядає провалідована імейл-адреса.

Ви також можете завантажити контакти, підключивши NeverBounce до інших сервісів. Для цього у верхньому меню натисніть Clean — Add List і у новому вікні оберіть інструмент, яким користуєтеся.

4. ZeroBounce — перевірка і аналітика

ZeroBounce вирізняється серед конкурентів тим, що поєднує в собі не лише перевірку email, але й надає додаткову інформацію про кожен контакт: країну, IP-локацією. Має точність перевірки до 99%, високу швидкість й повну відповідність GDPRі HIPAA. Підходить для роботи з чутливими даними.

Переваги

Оцінює активність адреси — відкриття, кліки. Показує геолокацію, ризик зловживань, джерело контактів. Підтримка 24/7, зручний API. Інтеграції з Sendinblue, HubSpot, Salesforce.

Недолік

Складний інтерфейс, ціна — вище середнього.

Як перевірити email в ZeroBounce

Перейдіть на сайт zerobounce.net і натисніть на Sign Up Free.

Після реєстрації відкриється Dashboard. Натисніть Buy Credits, виберіть тариф та здійсніть оплату. Поверніться на головну сторінку. Тут можна перевірити одну email-адресу, ввівши її в текстове поле, або завантажити базу через кнопку Validate New List. Підтримувані формати: CSV, TXT, XLS, XLSX.

Звіт по перевіреному контакту виглядає так.

5. SendPulse — багатофункціональність і перевірка «на борту»

SendPulse — комплексна платформа, яка поєднує email-маркетинг, чат-ботів, SMS та Viber-розсилки. Перевірка адрес реалізована безпосередньо в інтерфейсі — під час імпорту контактів або в автоматизованих сценаріях. Базова перевірка підійде для швидкого очищення невеликих списків. Безпечна, але має обмежену глибину.

Хоча це не спеціалізований сервіс перевірки, рішення зручне для тих, хто вже користується SendPulse.

Переваги

Автоматична перевірка формату та структури email при імпорті. Можливість вручну виділяти невалідні адреси в сегментах. Підтримка перевірки через API або Automation 360. Підходить для мультиканальних кампаній.

Недолік

Не передбачено глибокої SMTP-перевірки чи вбудованої аналітики без інтеграції зі сторонніми сервісами.

Як перевірити email в SendPulse

Перейдіть на сайт sendpulse.ua і натисніть «Реєстрація».

Після реєстрації відкриється Dashboard. Оберіть розділ «Розсилки — Перевірка email».

Натисніть кнопку «Перевірити».

В Sendpulse є перевірка однієї email-адреси, адресної книги з сервісу або з завантаженого файлу в форматі txt, csv, xls, xlsx. Якщо обсяг бази перевищує безплатний ліміт, сервіс запропонує оплатити тариф на валідацію.



Як обрати сервіс перевірки email

Універсального рішення для всіх не існує. Кожен бізнес має свої цілі, обсяг контактної бази, технічні можливості та бюджет. Тому варто обирати сервіс перевірки email не за принципом «найдорожчий — значить кращий», а відповідно до потреб.

Перш ніж визначитися з сервісом, дайте відповідь на кілька ключових питань:

Скільки контактів у вашій базі? Якщо мова йде про десятки або сотні тисяч адрес — вам потрібна висока швидкість перевірки та масштабованість. Як часто ви плануєте перевірку? Для регулярних перевірок вигідніше обрати підписку. Якщо ж вам потрібна разова перевірка — підійде модель з оплатою за обсяг. Які інтеграції необхідні? Якщо ви вже використовуєте CRM або email-платформи, перевірте наявність готових інтеграцій або відкритого API.

Коли потреби й пріоритети чітко сформульовані, знайти відповідний сервіс значно простіше.

Щоб спростити фінальний вибір, я зібрав ключові параметри в одну порівняльну таблицю. У ній видно можливості сервісів, які є інтеграції, тарифи й кому найкраще підходить кожен сервіс.

Сервіс Швидкість первірки Виявляє спам-пастки Інтеграції з CRM / платформами Додаткові функції Модель оплати Pabbly Середня ✅ Через Zapier Простий імпорт, без підписок Разова оплата Hunter.io Дуже швидка ✅ HubSpot, Salesforce тощо Пошук email-адрес за доменом Безкоштовно (50 перевірок на місяць) + тарифні плани NeverBounce Швидка ✅ Mailchimp, Zapier тощо Масова перевірка, автоочищення Оплата за обсяг / підписка. Починається з $8/ 1,000 перевірок ZeroBounce Швидка ✅ Sendinblue, HubSpot, тощо Аналітика, активність, IP-локація Платно (від $18/2 тис.), дається 100 кредитів (перевірок) на валідацію SendPulse Швидка (залежить від навантаження) ✅ Вбудовано Сценарії перевірки, чат-боти Щомісяця можна безкоштовно перевірити 100 адрес.

Висновки

Перевірка email-адрес критично важлива для збереження репутації відправника, уникнення спаму та підвищення ефективності кампаній. Валідація охоплює кілька етапів: перевірку синтаксису, домену, поштової скриньки й виявлення спам-пасток, що дозволяє заздалегідь відсіяти проблемні адреси. При виборі сервісу слід орієнтуватися на точність перевірки, здатність виявляти тимчасові та catch-all адреси, а також spam traps. Найпопулярніші рішення для валідації: Pabbly, Hunter.io, NeverBounce, ZeroBounce, SendPulse. Щоб обрати сервіс перевірки email, враховуйте розмір бази, частоту використання, необхідні інтеграції та тип оплати, орієнтуючись на конкретні потреби бізнесу.

Email-адреса — це точка контакту. Переконайтесь, що ця точка справді існує!