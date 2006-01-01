Журнал
Кейси UX/UI & CRO
Кроки до успіху в ecommerce — кейс UX-аудиту для АТБ
Кейси
UX/UI & CRO
2 дні тому
25
Катерина Музика
422
0
Кейс Camotec: +26% до конверсії в покупку. Як CRO-підхід допоміг прибрати сумніви на шляху до замовлення
Кейси
UX/UI & CRO
22 дні тому
5
Катерина Музика
819
0
Як ми створили для УАФ сайт, що говорить мовою футболу
Кейси
UX/UI & CRO
4 місяці тому
10
Данііл Сокольський
1011
10
CRO у медицині: +25% конверсії для «ОН Клінік» завдяки правильному супроводу пацієнта на сайті
Кейси
UX/UI & CRO
6 місяців тому
25
Катерина Музика
2746
8
Як за допомогою UX-aудиту зміцнити довіру до бренду і впливати на конверсії для ecommerce
Кейси
UX/UI & CRO
11 місяців тому
24
Катерина Музика
1799
4
Як покращити конверсії завдяки UX-аудиту сайту. Кейс «ВМ Техніка»
Кейси
UX/UI & CRO
рік тому
16
Катерина Музика
2218
5
Як редизайн інтерфейсу сайту може вплинути на користувацький досвід — UX/UI для Zavezu
Кейси
UX/UI & CRO
рік тому
19
Катерина Музика
3070
4