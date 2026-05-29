Фінальний крок до покупки: як оптимізація checkout для Trofim Family збільшила конверсю на 81%

Фінальний крок до покупки: як оптимізація checkout для Trofim Family збільшила конверсю на 81%

Часто в ecommerce-проєктах основний фокус зосереджений на залученні трафіку, каталозі або товарній сторінці. Проте навіть коли користувач уже додав товар у кошик і перейшов до checkout, покупка все ще може зірватися

Для оптового ритейлера Trofim Family ми оптимізували цей блок: зробили головну дію доступнішою, підвищили прозорість кінцевої суми й спростили сценарій фіналізації замовлення. У кейсі показуємо, як ці зміни допомогли збільшити конверсію в підтвердження покупки на 80,6%.

Цей кейс — частина серії CRO-оптимізацій для Trofim Family, у межах якої ми послідовно працювали з ключовими етапами шляху користувача до покупки. Окремо також розповідаємо про оптимізацію пошуку та кошика.

Хто наш партнер

Trofim Family — один із лідерів українського ринку оптового продажу одягу, взуття для всієї сім’ї та товарів для дому.

Виклик і вхідні дані

Компанія працює з великим асортиментом і широкою мережею постачальників, а сайт і мобільний застосунок є основними інструментами роботи з клієнтами. У такій моделі checkout має працювати як зрозумілий сценарій завершення покупки. Якщо на цьому етапі користувач стикається з неочевидними полями, зайвими діями або браком інформації, частина замовлень може губитися наприкінці воронки.

На момент звернення покупці на сайті Trofim Family доходили до оформлення, але частина з них не завершувала покупку.

Це означало, що основна воронка вже приводила клієнтів до фінального етапу, однак сам checkout потребував оптимізації.

Користувач стикався з кількома бар’єрами:

кнопка «Підтвердити замовлення» не була закріплена, тому могла випадати з поля зору;

сума до сплати недостатньо виділялася в інтерфейсі;

сценарії оплати та кешбеку були не до кінця зрозумілі;

частина елементів відволікала від підтвердження замовлення.

Через це користувач міг втрачати фокус на основній дії, сумніватися перед оплатою або витрачати більше часу на перевірку деталей.

Для ecommerce це особливо критично: якщо користувач уже дійшов до checkout, будь-яка неясність на фінальному етапі може напряму вплинути на кількість завершених замовлень.

Цілі співпраці

Збільшити конверсію в підтвердження замовлення. Зменшити кількість бар’єрів на фінальному етапі checkout. Зробити оформлення замовлення прозорішим і зрозумілішим. Зменшити частку користувачів, які обирають післяплату. Підсилити довіру клієнта перед оплатою.

Стратегія просування

Ми розглядали checkout як точку фінального рішення — етап, на якому користувач або підтверджує покупку, або відкладає її. Тому в основі стратегії — максимальна прозорість, доступність головної дії та зменшення всього, що може викликати сумніви перед оплатою.

Зробити головну дію доступною → клієнт має завершити покупку без зайвих зусиль. Прибрати невизначеність → чітко показати суму, умови та ключову інформацію перед оплатою. Підсилити довіру → зробити платіжні сценарії та кешбек-комунікацію зрозумілішими. Зменшити візуальний шум → залишити в checkout тільки ті елементи, які допомагають завершити покупку.

У підсумку нова логіка виглядає так:

Checkout → Фокус на CTA → Прозорість → Довіра → Підтвердження покупки.

Рішення

Ми впровадили комплекс UX-гіпотез, які мали зробити фінальний етап покупки простішим, прозорішим і більш сфокусованим на підтвердженні замовлення.

Нижче — як виглядав checkout до змін і після.

Далі — детально про кожну гіпотезу і зміни:

Гіпотеза 1. Закріплена кнопка «Підтвердити замовлення»

Що змінили:

Закріпили кнопку «Підтвердити замовлення», щоб вона залишалася доступною під час заповнення форми.

Чому це важливо:

Коли основна CTA постійно в полі зору, користувачеві легше завершити замовлення без додаткового скролу, пошуку кнопки чи втрати фокусу.

Результат

Конверсія в підтвердження замовлення у checkout зросла з 11,6% до 20,9%, тобто на 80,6%.

До змін:

грудень 2025 — 11,4%;

січень 2026 — 11,7%.

Після змін:

лютий 2026 — 20,6%;

березень 2026 — 21,1%.

Гіпотеза 2. Фінальна сума замовлення

Що змінили:

Закріпили фінальну суму замовлення в checkout, щоб користувач у будь-який момент бачив підсумкову вартість.

Чому це важливо:

На фінальному етапі клієнт має швидко зчитувати ключову інформацію: які товари купує, скільки це коштує і яку дію потрібно зробити далі.

Гіпотеза 3. Посилення microcopy та платіжних формулювань

Оновили тексти на етапі оформлення замовлення:

додали microcopy — короткі reassurance-фрази в інтерфейсі, що підсилюють відчуття вигоди та впевненості під час покупки;

виділили інформацію про кешбек;

додали більш помітне відображення суми кешбеку в гривнях, щоб користувач одразу бачив конкретну вигоду від замовлення.

Чому це важливо:

На фінальному етапі покупки користувач зважує не лише умови замовлення, а й власну впевненість у рішенні. Зрозумілі формулювання, конкретна вигода й прозорі платіжні сценарії допомагають зменшити сумніви перед підтвердженням.

Результат

Після змін частка післяплати знизилася приблизно на 10,7%.

До змін:

грудень 2025 — 17,4%;

січень 2026 — 17,9%.

Після змін:

лютий 2026 — 15,2%;

березень 2026 — 16,3%.

Додаткові зміни в checkout

Окрім впровадження основних гіпотез, ми також покращили інтерфейс фінального етапу.

Зменшили візуальний шум: прибрали другорядні інформаційні блоки (зокрема «Залишайтесь в курсі новинок»), а також знизили акцентність допоміжних елементів, щоб зосередити користувача на ключовій дії — підтвердженні та оплаті замовлення. Спростили хедер і футер на сторінці оформлення: скоротили кількість навігаційних посилань та другорядного контенту, щоб зменшити ризик виходу користувача зі сторінки checkout і втрати конверсії.

Результати

Реалізація UX-гіпотез у checkout суттєво покращив фінальний етап оформлення замовлення.

Ключові результати:

конверсія в підтвердження замовлення зросла з 11,6% до 20,9% — на 80,6% ;

; частка післяплати знизилася приблизно на 10,7% ;

; trust-блок із інформацією про безпеку оплати мав стабільний рівень взаємодії ( близько 0,9% ), що підтверджує наявність додаткового запиту на сигнали довіри;

), що підтверджує наявність додаткового запиту на сигнали довіри; фінальний етап став зрозумілішим, менш перевантаженим і більш сфокусованим на завершенні покупки.

Оптимізація checkout показала, що навіть точкові UX-зміни можуть суттєво впливати на конверсію, якщо вони усувають бар’єри на фінальному етапі: видимість CTA, прозорість суми, зрозумілість оплати й додаткові сигнали довіри.

Відгуки про співпрацю

Валерія Іванова, UX/CRO Specialist в Netpeak

Найбільшим викликом у цьому проєкті була робота з фінальним етапом покупки: тут будь-яка зміна може як підвищити конверсію, так і створити нові бар’єри для користувача. Найсильніший ефект дало поєднання простих рішень: закріплена CTA, помітна фінальна сума та зрозуміліші тексти. Окремо ці зміни здаються незначними, але разом вони помітно вплинули на завершення замовлення. Цей кейс відрізняється тим, що ми працювали не зі збільшенням трафіку, а з уже «гарячою» аудиторією — користувачами, які дійшли до checkout. Саме на цьому етапі вдалося отримати найбільший приріст. Для мене головний висновок цього кейсу в тому, що на етапі оформлення перемагає не той, хто додає більше функцій, а той, хто прибирає зайве й робить шлях до покупки максимально очевидним.

Команда проєкту: Валерія Іванова, UX/CRO Specialist; Данило Мінін, Head of CRO & UX/UI Design; Денис Гаєнко, Client Project Manager.