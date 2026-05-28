Цілі vs типи кампаній у Meta Ads: як обрати правильну комбінацію

Налаштування реклами у Facebook та Instagram безпосередньо впливає на досягнення маркетингових цілей — від зростання впізнаваності до отримання конкретних результатів.

У Meta Ads вибір цілі й типу кампанії задає логіку роботи алгоритму: він визначає аудиторію та поведінкові сигнали, на які система оптимізуватиме покази. Ці налаштування формують каркас усієї рекламної стратегії, тому помилки на старті неминуче позначаються на ефективності кампаній.

У матеріалі розберу, як обрати тип рекламної кампанії відповідно до бізнес-цілей, щоб уникнути нераціональних витрат рекламного бюджету.

Основні цілі рекламних кампаній у Facebook та Instagram

Загалом платформа пропонує шість основних цілей рекламних кампаній.

Важливо. Після запуску кампанії змінити обрану ціль або її ключові налаштування вже не можна. Саме тому перед публікацією оголошень слід уважно перевірити всі параметри, щоб реклама працювала ефективно, а бюджет не витрачався даремно.

Механіка оплати та аукціон

Перш ніж занурюватися в деталі кожної цілі, необхідно зрозуміти фундаментальні принципи закупівлі реклами та визначитися з типом покупки.

Модель оплати CPM

Для більшості кампаній у Meta Ads базовою моделлю оплати залишається CPM (Cost Per Mille) — вартість 1000 показів. Навіть якщо кампанія оптимізується під кліки чи конверсії, списання бюджету однаково відбувається за покази. Тому ключове завдання — зробити ці покази максимально ефективними, щоб фінальна вартість цільової дії (CPA) залишалась у межах юніт-економіки бізнесу.

Типи покупки

У Meta Ads є два типи покупки реклами: аукціон і резервація.

Аукціон

Базовий і найпоширеніший тип покупки, який використовується в більшості кампаній. Оголошення конкурують між собою в реальному часі — система враховує ставку, ймовірність досягнення цілі та якість креативу. Для аукціону доступні всі шість цілей.

Резервація

Застосовується для кампаній, які плануються заздалегідь із фіксованими умовами показу, наприклад, для гарантованого охоплення чи конкретних форматів реклами. Рекламний інвентар бронюється наперед, без участі в аукціоні. Основні обмеження:

Аудиторія — від 300 000 акаунтів, прогнозоване охоплення — від 200 000 користувачів. Тривалість кампанії — до 90 днів. Фіксований CPM, точне прогнозування охоплення та гарантований відкрут бюджету. Тип показу стандартний, послідовний або запланований — можна налаштувати порядок показу креативів або час показу реклами впродовж доби. Вибір конкретних днів тижня недоступний.

Для резервації доступні лише дві цілі: «Упізнаваність» і «Взаємодія». Це треба враховувати ще на етапі планування.

Тепер розберу кожну ціль рекламної кампанії окремо та поясню, як її обирати залежно від типу кампанії, щоб реклама працювала максимально ефективно.

Ціль «Упізнаваність»

Ця ціль допомагає ознайомити користувачів із брендом, продуктом чи послугою. Такі кампанії не орієнтовані на миттєві продажі — їхнє завдання сформувати потрібне сприйняття і охопити широку аудиторію.

У межах цілі «Упізнаваність» доступні три типи кампаній:

Охоплення (Reach). Впізнаваність бренду (Brand Awareness). Перегляди відео (Video Views).

Охоплення

Найбільш базовий і масштабний тип кампанії в Meta Ads. Алгоритм оптимізується під максимальне охоплення аудиторії за найнижчого CPM, не прогнозуючи ймовірність кліку, взаємодії чи перегляду відео до кінця. Такий формат доцільно використовувати для швидкого інформування великої аудиторії — наприклад, про відкриття магазину, запуск акції, сезонний розпродаж або ребрендинг.

Попри відсутність окремої оптимізації під сайт, у рекламне оголошення можна додати URL-адресу. Це дає змогу поєднати низьку вартість охоплення з можливістю переходу на потрібний ресурс.

На рівні Ad Set обирайте ціль результативності:

Максимальне охоплення реклами — показ максимальній кількості унікальних користувачів.

За таких налаштувань є можливість керування частотою показів:

задати цільову —наприклад, 2 рази на тиждень для 1 користувача;



обмежити — наприклад, не частіше 1 разу на 7 днів.



Збільшити кількість показів —один користувач може бачити оголошення багато разів на день. Підходить для масових короткострокових кампаній.



Впізнаваність бренду

Цей тип кампанії ефективний, коли важливо не просто показати рекламу, а зробити бренд впізнаваним і таким, що запам’ятовується. Meta оптимізує покази під користувачів із найвищою ймовірністю запам’ятати рекламне повідомлення після контакту з оголошенням. Використовуйте його для побудови довгострокового зв’язку з аудиторією та формування правильного образу компанії.

Алгоритм базується на метриці Estimated Ad Recall Lift — прогнозі того, скільки людей згадає рекламу через 48 годин. Система аналізує понад 500 чинників: час перегляду, тип контенту, попередню поведінку. Взаємодія відбувається безпосередньо в оголошенні, без переходів на зовнішні ресурси.

Ціль результативності: Максимізувати приріст згадування реклами — Meta показуватиме рекламу людям, які з найбільшою ймовірністю згадають, що бачили її протягом двох днів.

Перегляди відео

Ця кампанія підходить для популяризації відеоконтенту та побудови впізнаваності бренду. Meta оптимізує покази під перегляди відео до кінця або ключових моментів і запам’ятовування реклами. Найкраще працюють короткі ролики до 15 секунд із появою бренду в перші секунди. Ціль не генерує продажі напряму, а формує попит і довіру на верхньому рівні воронки.

Цілі результативності:

Максимум переглядів ThruPlay —реклама показується тим, хто додивиться до кінця (відео до 15 секунд) або мінімум 15 секунд (стандарт за замовчуванням). Максимум безперервних 2-секундних відтворень відео — для динамічних роликів, де важливо зачепити з першої секунди.

Для просування відеоконтенту також можна використовувати кампанії на «Охоплення» або «Впізнаваність бренду» — тоді фокус зміщується з переглядів на максимальне охоплення чи запам'ятовуваність.

Ціль «Трафік»

Ціль варто обирати, коли потрібно привести користувачів у конкретну точку взаємодії: на сайт, у профіль Instagram, месенджер або на дзвінок. Алгоритм оптимізує покази так, щоб у межах заданого бюджету отримати максимальну кількість переходів. Такий підхід допомагає збільшити трафік і розширити охоплення, що в довгостроковій перспективі може позитивно впливати на продажі.

Вибір конкретного типу залежить від того, куди саме ви спрямовуєте трафік і котру якість очікуєте одержати.

Доступні такі типи кампаній:

Кліки по посиланню (Link clicks). Перегляди цільової сторінки (Landing page views). Відвідування профілю Instagram (Instagram profile visits). Messenger, Instagram і WhatsApp. Виклики (Calls).

Кліки по посиланню

Найбільш базовий тип кампанії в цілі «Трафік» — максимум переходів за мінімальною ціною. Алгоритм показує рекламу користувачам, які найчастіше натискають на лінки, не враховуючи завантаження сторінки чи подальші взаємодії. Підходить для швидкого залучення трафіку на сайт, статтю чи інший зовнішній ресурс. Водночас варто враховувати ризик «сміттєвого» трафіку — частина кліків може бути випадковою.

Налаштування на рівні Ad Set

Місце отримання конверсій: сайт. Ціль результативності: збільшити кількість кліків за посиланням.

Перегляди цільової сторінки

Більш якісний варіант трафіку, який потребує встановленого Meta Pixel. Він підходить, коли важливо, щоби користувач не просто натиснув лінк, а дійсно дочекався завантаження сторінки і активації Пікселя.

Головна перевага такого підходу — відсіювання випадкових кліків і переходів із повільним інтернетом. Загальна кількість переходів може бути меншою, ніж у кампаніях на кліки, але якість трафіку значно вища.

Налаштування параметрів оптимізації:

Місце отримання конверсії: сайт. Ціль результативності: збільшити кількість переглядів цільової сторінки.

Відвідування профілю Instagram

Спеціальний тип кампанії для розвитку акаунту всередині екосистеми Meta. Алгоритм фокусується на аудиторії, схильній відвідувати профілі та підписуватися. До оголошення додається кнопка «Відвідати профіль Instagram». Доступний лише при виборі Instagram як єдиного плейсменту.

Налаштування реклами

Місце отримання конверсії: Instagram або Facebook. Місце призначення: профіль Instagram.

Ціль результативності: збільшити кількість відвідувань профілю Instagram — призначається автоматично.

Messenger, Instagram і WhatsApp

Тип кампанії для залучення користувачів у діалог із компанією через месенджери. У цілі «Трафік» алгоритм оптимізується під максимальну кількість переходів у чат за найнижчою вартістю, не оцінюючи якість подальшої взаємодії.

Такий формат підходить для масового залучення в чат-бот або ніш, де продаж будується через комунікацію з менеджером.

Налаштування реклами

Місце отримання конверсії: додатки для обміну повідомленнями. Ціль результативності: збільшити кількість кліків на лінки, що спрямовують у месенджер.

Платформа для отримання повідомлень: оберіть Messenger Facebook, Instagram Direct або WhatsApp.

Важливо. Для запуску Click-to-WhatsApp обов’язково під’єднайте акаунт WhatsApp Business до сторінки у Facebook.

Виклики

Тип кампанії для ніш із терміновим попитом (таксі, медицина, доставка), який працює лише на мобільних пристроях — після кліку користувач переходить у вікно набору номера. Використовуйте його, коли потрібно швидко збільшити кількість дзвінків: алгоритм оптимізується під користувачів, які найчастіше натискають кнопку виклику, забезпечуючи максимальний обсяг контактів та не оцінюючи якість дзвінка.

Перед запуском може знадобитися підтвердження номера телефону. В оголошенні в цей момент відображатиметься номер чи назва бізнесу з іконкою дзвінка.

Налаштування

Місце отримання конверсії: виклики. Ціль результативності: максимізувати кількість викликів (встановлюється автоматично).

Важливо. Для всіх кампаній на виклики налаштовуйте графік показу реклами відповідно до годин роботи кол-центру або відділу продажів. Ця функція доступна лише при виборі бюджету на весь період кампанії.

Ціль «Взаємодія»

Цю ціль обирайте, коли важлива активна реакція аудиторії, а не лише покази чи переходи на сайт. На відміну від «Трафіку», де Meta оптимізується під кліки, тут система шукає користувачів, які з більшою ймовірністю виконають осмислену дію: відреагують на допис, напишуть повідомлення, додивляться відео тощо.

Найчастіше її використовують для прогріву аудиторії та формування довіри перед продажами. Вона охоплює різні формати взаємодії — від реакцій і повідомлень у месенджерах до участі в подіях і телефонних дзвінків.

Messenger, Instagram і WhatsApp

У межах «Взаємодії» оптимізація спрямована на факт початку діалогу, а не просто відкриття чату. Алгоритм відсіює випадкові кліки та навчається знаходити користувачів, які з більшою ймовірністю надішлють перше повідомлення, тому якість звернень зазвичай вища, ніж у «Трафіку».

Такий формат підходить бізнесам, де перед продажем важливо проконсультувати клієнта й підготувати його до подальших взаємодій.

Налаштування на рівні Ad Set

Місце отримання конверсії: додатки для обміну повідомленнями. Платформа отримання повідомлень: Messenger Facebook, Instagram Direct або WhatsApp. Оберіть одну з двох цілей результативності:

максимальна кількість розмов;

отримати максимальну кількість покупок у повідомленнях.

Взаємодія з дописом

Класичний інструмент для збору лайків, коментарів і поширень. Використовуйте цей тип кампанії для підвищення активності під постами та формування іміджу активного бренду, одночасно збільшуючи органічне охоплення. Тут Meta показує оголошення користувачам, чия поведінка свідчить про високу ймовірність взаємодії з контентом.

Налаштування параметрів

Місце отримання конверсії: у вашому оголошенні. Тип взаємодії: взаємодія з дописом. Ціль результативності: збільшити взаємодію з дописом.

Перегляди відео

У цьому типі кампанії алгоритм фокусується на якісному часі контакту, а не просто охопленні. Meta оптимізує покази для користувачів, які частіше дивляться відео довше та активніше взаємодіють із контентом.

Вартість перегляду тут зазвичай вища, ніж у «Впізнаваності бренду», але компенсується глибшим залученням і якістю аудиторії. Найкраще працює для відеооглядів та Reels, дозволяючи збирати аудиторії для ретаргетингу (наприклад, тих, хто подивився 75% відео).

Налаштування реклами

Місце отримання конверсії: у вашому оголошенні. Тип взаємодії: перегляди відео. Оберіть одну з двох цілей результативності:

максимум переглядів ThruPlay;

максимум безперервних 2-секундних переглядів відео.

Просування подій Facebook

Тип кампанії для просування офіційних Facebook-івентів: концертів, конференцій, воркшопів та вебінарів. Алгоритм оптимізується на користувачів, котрі активно взаємодіють із подіями, та стимулює їх обирати статус «Цікавить» або «Піду». Вбудована система нагадувань знижує ризик пропуску події, а реакції додатково підсилюють органічне охоплення через стрічки друзів.

Перед запуском кампанії обов’язково створіть публічну подію від імені бізнес-сторінки Facebook.

Параметри оптимізації

Місце отримання конверсії: у вашому оголошенні. Тип взаємодії: відповіді на події. Оберіть одну з двох цілей результативності:

збільшити кількість відповідей на події —реклама показується тим, хто регулярно натискає кнопки «Цікавить» чи «Піду» на сторінках подій;

збільшити взаємодію з дописом — оголошення спрямоване на збір лайків, коментарів і поширень події.

Найкращий результат дає комбінація одночасно двох цілей результативності: запустіть одну групу оголошень на «Відповіді», щоб наповнити подію учасниками, а іншу — на «Взаємодію», щоб стимулювати активність у коментарях і додатково підсилити цікавість до заходу.

Оголошення з нагадуванням

Reminder Ads — ексклюзивний формат Instagram для підписки на серію push-сповіщень про запуск продукту чи івенту. Алгоритм оптимізується під користувачів, які з найбільшою ймовірністю зафіксують подію та повернуться в момент старту.

Показ оголошень доступний лише на плейсментах Instagram (Feed, Stories, Reels). Після натискання кнопки «Нагадати» користувач отримує push-сповіщення: за 24 години, за 15 хвилин і в момент запуску.

У 2026 році Reminder Ads стали інтерактивними — з переходом на сайт чи трансляцію прямо з екрана блокування.

Ключова метрика — кількість встановлених нагадувань. Перед запуском реклами необхідно створити подію в Instagram через функцію Add Reminder, а саме опублікувати допис, додати нагадування та вказати дату й час старту.

Налаштування рекламної кампанії

Місце отримання конверсії: у вашому оголошенні. Тип взаємодії: набори нагадувань. Ціль результативності: максимальна кількість нагадувань.

Конверсії (Non-Sales)

Тип кампанії для стимулювання проміжних дій на сайті, які не є прямою покупкою: збору контактів, підписок чи переглядів ключових сторінок. Допомагає оцінювати ефективність лендінгу та проміжних етапів воронки.

Для роботи потрібні Meta Pixel і коректно налаштовані події. На основі даних Пікселя алгоритм Meta показує рекламу користувачам, які з більшою ймовірністю виконають потрібну дію на сайті.

Налаштування оптимізації

Місце отримання конверсії: сайт. Ціль результативності: максимальна кількість конверсій. Набір даних: оберіть встановлений Meta Pixel. Подія конверсії: оберіть конкретну подію конверсії (Contact, View Content тощо).

Виклики

У цілі «Взаємодія» Meta оптимізується під користувачів із реальним наміром зателефонувати, а не просто натиснути кнопку виклику. Система враховує спробу ініціації дзвінка та поведінкові сигнали після кліку: швидке скидання або миттєве повернення в застосунок знижує якість контакту для алгоритму.

У результаті кампанія забезпечує кращий баланс між кількістю та якістю звернень в порівнянні з аналогічною кампанією в «Трафіку». Формат особливо ефективний для локального та сервісного бізнесу.

Налаштування параметрів

Місце отримання конверсії: виклики. Ціль результативності: максимальні кількість викликів (задається автоматично).

Не забудьте встановити графік показу реклами під робочі години кол-центру.

Сторінка Facebook

Класичний інструмент для збільшення аудиторії бізнес-сторінки у Facebook. Meta показує рекламу користувачам, які частіше підписуються на схожі сторінки та взаємодіють із контентом. Надалі ці підписники бачать органічні дописи бренду та формують базу для повторної взаємодії.

Формат працює виключно для Facebook і не підтримує залучення підписників в Instagram.

Налаштування реклами

Місце отримання конверсії: Facebook чи Instagram. Цілі результативності: збільшити кількість відвідувань сторінки Facebook. Місце призначення: сторінка Facebook.

Відвідування профілю Instagram

У межах «Взаємодії» такий тип кампанії оптимізується не просто під перехід у профіль, а під результативне відвідування з акцентом на глибину залучення. Алгоритм шукає користувачів, які після переходу починають взаємодіяти з контентом: переглядають стрічку, відкривають Stories, реагують на публікації або переходять у Direct.

Фактично система оцінює, чи стане візит повноцінним контактом із брендом. Вартість переходу тут зазвичай вища, ніж у трафікових кампаніях, однак якість аудиторії та конверсія в підписників — суттєво кращі. Найефективніше формат працює у зв’язці з Reels-контентом, який одночасно знижує вартість переходу та формує первинний інтерес до бренду.

Налаштування параметрів оптимізації

Місце отримання конверсії: Instagram або Facebook. Ціль результативності: збільшити кількість відвідувань профілю Instagram. Місце призначення: оберіть профіль Instagram.

Ціль «Ліди»

Ціль призначена для збору контактів зацікавлених користувачів. Алгоритм Meta оптимізує покази під користувачів, які найімовірніше виконають мікроконверсію: заповнять форму, напишуть у чат або зателефонують. Система шукає людей, готових залишити контакти для подальшої комунікації.

Доступні типи рекламних кампаній

Миттєві форми (Instant Forms). Ліди з сайту (Website Leads). Messenger, Instagram і WhatsApp. Виклики (Calls).

Миттєві форми

Це найпростіший спосіб зібрати контакти всередині екосистеми Meta — без переходу на сайт. Користувач заповнює форму безпосередньо у Facebook або Instagram. Підходить для швидких заявок: консультацій, запису на тест-драйв, підбору послуги чи інших лід-форм із мінімальною кількістю кроків.

Алгоритм показує рекламу користувачам, які вже заповнювали форми в Meta, тому вартість ліда зазвичай нижча, ніж у кампаніях із переходом на сайт. Частина полів автоматично підтягується з профілю, що скорочує час заповнення та підвищує конверсію.

Налаштування на рівні групи оголошень

Місце отримання конверсії: миттєві форми. Оберіть одну з двох цілей результативності:

максимізувати кількість лідів — реклама показуватиметься користувачам, які найімовірніше заповнять форму;

максимізувати кількість конверсійних лідів — Meta Ads оптимізує покази під тих, хто з більшою ймовірністю конвертується у кваліфікованих лідів.

Форму лідогенерації створюйте на рівні оголошення (Ad Level) — це фінальний крок після вибору креативів і текстів. Для кращої якості обирайте тип «Вищий намір» (Higher Intent), який додає екран підтвердження та відсіює випадкові заявки. Кілька уточнювальних запитань допоможуть одразу отримувати цільові контакти. Обов’язково додайте лінк на політику конфіденційності — без нього форма не запуститься.

Ліди з сайту

Класична модель лідогенерації: реклама веде користувача на сайт або лендинг, де він залишає заявку через форму. Це дає змогу повноцінно презентувати продукт або послугу до отримання контактних даних і дає повний контроль над структурою сторінки та логікою воронки.

Оптимізація відбувається на подію Lead, яка відстежується через Meta Pixel або Conversions API. Система аналізує попередні заповнення форми та знаходить аудиторії з подібною поведінкою, тобто оптимізується не під кліки, а під реальні заявки. Здебільшого формат дає якісніші ліди, оскільки користувач проходить довший шлях: знайомиться з пропозицією і лише після цього залишає дані.

Технічний чекліст перед запуском: встановити Meta Pixel на всіх сторінках сайту;

налаштувати подію Lead;

пріоритезувати Lead у Aggregated Event Measurement;

підтвердити домен у Business Manager;

за можливості підключити Conversions API (CAPI);

перевірити мобільну адаптацію сайту, оскільки більший відсоток трафіку надходить зі смартфонів.

Параметри оптимізації на рівні групи оголошень

Місце отримання конверсії: сайт. Ціль результативності: максимальна кількість конверсій. Набір даних: необхідно обрати встановлений Meta Pixel. Подія конверсії: Lead.

Messenger, Instagram і WhatsApp

У цьому типі кампанії лідогенерація відбувається через діалог: замість стандартної анкети користувач потрапляє в чат із бізнесом або чат-ботом і послідовно відповідає на запитання.

Важливо розрізняти цілі. У «Трафіку» оптимізація йде під відкриття чату. У «Взаємодії» — під перше повідомлення. У «Лідах» система оптимізується під завершення діалогу: ви налаштовуєте сценарій або анкету, а Meta показує рекламу тим, хто найбільшою ймовірністю дадуть відповіді на всі запитання та залишать свої дані.

Налаштування реклами

Місце отримання конверсії: додаток для обміну повідомленнями (оберіть Messenger, Instagram або WhatsApp).

Оберіть одну з двох цілей результативності:

максимізувати кількість лідів — для Messenger або Instagram;

максимізувати кількість конверсій — для WhatsApp.

Виклики

Цей тип кампанії підходить бізнесам, де дзвінок є ключовим етапом продажу: термінові послуги, доставка, консультації.

У цілі «Ліди» алгоритм аналізує ймовірність завершення дзвінка та шукає аудиторію, схожу на тих, хто вже телефонував і проводив у розмові певний час. Meta враховує поведінкові патерни й відсіює користувачів, які натискають кнопку виклику випадково. Вищий рівень наміру означає й вищу вартість контакту: CPM і CPL будуть дорожчими, ніж у подібних кампаніях інших цілей, але це компенсується якістю.

Не забувайте налаштувати графік показу реклами.

Параметри оптимізації рекламної кампанії

Місце отримання конверсії: виклики. Ціль результативності: максимальна кількість викликів.

Ціль «Просування додатка»

Рекламна ціль для команд, що розвивають мобільні застосунки й хочуть збільшити кількість встановлень або активність всередині продукту. Meta будує оптимізацію на основі мобільної аналітики — дані з SDK або MMP допомагають прогнозувати поведінку та знаходити релевантну аудиторію.

Оплата відбувається за покази, але ключова логіка зосереджена на встановленнях і подіях у додатку. Система не просто шукає кліки — вона навчається на внутрішніх діях користувачів і працює на результат у довгостроковій перспективі.

Доступні типи кампаній

Встановлення застосунку (App Installs). Події в додатку (App Events).

Must-have перед запуском

Без технічної підготовки кампанія не зможе оптимізуватися — Meta автоматично переключиться на кліки. Зареєструйте додаток у Meta for Developers із повною інформацією з App Store або Google Play — це дає змогу системі ідентифікувати продукт. Прив'яжіть рекламний акаунт (Панель керування → Налаштування → Додатково), інакше оптимізація не запуститься. Інтегруйте Facebook SDK і додайте події — SDK є аналогом Meta Pixel для мобільних. Без нього алгоритм не може навчатися.

Встановлення застосунку

Це класичний тип кампанії для швидкого залучення нових користувачів і нарощування бази. Вона допомагає піднімати додаток у рейтингах магазинів і отримувати перших активних юзерів.

Реклама показується лише на мобільних пристроях людям, які часто встановлюють застосунки схожих категорій. Алгоритм автоматично веде у відповідний магазин залежно від ОС. Оптимізація відбувається під реальні встановлення та працює як «широка воронка» для максимізації завантажень за мінімальною вартістю.

Налаштування на рівні групи оголошень

Місце отримання конверсії: магазин додатків (App Store / Google Play). Назва додатку: оберіть конкретний додаток. Ціль результативності: максимальна кількість встановлень додатка.

Події в додатку

Цей тип кампанії підходить бізнесам, що вже отримують стабільні завантаження застосунку й хочуть зосередитися на реальній цінності — реєстраціях, підписках, покупках чи інших подіях у додатку. Система аналізує поведінку активних користувачів і шукає аудиторію, яка з більшою ймовірністю виконає конкретну дію після встановлення.

Оптимізація тут складніша та дорожча, ніж у кампаніях на встановлення додатка, але саме вона безпосередньо впливає на життєвий цикл клієнта (LTV) і прибутковість продукту. Meta тут орієнтується не на масовий трафік, а на аудиторію з вищою бізнес-цінністю — тому перед запуском переконайтеся, що маєте достатньо даних для навчання алгоритму.

Параметри оптимізації

Місце отримання конверсії: магазин додатків (App Store / Google Play). Назва додатку: оберіть конкретний додаток. Ціль результативності: максимальна кількість подій у додатку. Подія додатка: вкажіть конкретну подію (Purchase, Subscribe, CompleteRegistration).

Важливі моменти: Реклама на iOS потребує особливої уваги через обмеження SKAdNetwork. Обирайте Advantage+ App Campaigns — система сама тестує креативи й аудиторії, забезпечуючи стабільність навіть за браку даних. Не покладайтеся лише на SDK: підключайте App Events API — серверна передача подій дає повніші дані й працює навіть попри обмежений трекінг. Креативи — ключовий чинник ефективності: відео-UGC, демонстрації функціоналу, короткі геймплейні ролики та туторіали часто працюють краще за таргетинг за інтересами. Алгоритм сам знаходить аудиторію на основі взаємодії з креативом.

Ціль «Продажі»

Ціль «Продажі» орієнтована на отримання реального доходу, а не кліки чи взаємодії. Алгоритм аналізує історію покупок, додавання товарів у кошик і поведінкові сигнали, щоб знаходити користувачів із найвищою ймовірністю покупки. Це допомагає бізнесу стабільно працювати над зростанням ROAS.

У межах цієї цілі доступні різні типи кампаній залежно від того, де відбувається продаж. Кожен формат оптимізується під аудиторію з високим наміром купити та допомагає ефективніше конвертувати покази в замовлення.

Доступні типи кампаній

Продажі з сайту (Website conversions). Продажі через каталог (Catalog sales). Messenger, Instagram і WhatsApp. Виклики (Calls).

Продажі з сайту

Класика для інтернет-магазинів, де покупка відбувається безпосередньо на сайті через кошик. Основний фокус — не просто трафік, а контрольовані продажі з вимірювальним ROAS. Алгоритм аналізує покупки, додавання в кошик та інші сигнали пікселя — і знаходить аудиторію, схожу на тих, хто вже купував у вас або в конкурентів.

Додатково можна налаштувати ретаргетинг: повернути користувачів до конкретних сторінок, які вони переглядали, або показати зібраній аудиторії нові пропозиції. Оплата за покази (CPM), але з повною оптимізацією під подію конверсії.

Технічний чекліст перед запуском: Встановіть Meta Pixel і перевірити коректну передачу подій у Events Manager. Налаштуйте ключові події (ViewContent, AddToCart, InitiateCheckout, Purchase) — оптимізуйте лише на ту, що отримує 50+ спрацьовувань на тиждень. Підключіть Conversions API (CAPI) для компенсації втрат через блокування cookies та браузерні обмеження.

Налаштування оптимізації на рівні групи оголошень

Місце отримання конверсії: сайт. Оберіть одну з двох цілей результативності:

максимальна кількість конверсій;

максимальна цінність конверсій.

Набір даних: необхідно обрати встановлений Meta Pixel. Подія конверсії: покупка.

Продажі через каталог

Один із найефективніших форматів для e-commerce. Meta автоматично підбирає товари з каталогу під кожного користувача, фактично перетворюючи асортимент на персоналізовану вітрину. Ви завантажуєте фід, а алгоритм сам визначає, що показати: користувач, який цікавився кросівками, побачить релевантні моделі саме з вашого магазину та перейде одразу на сторінку товару.

Головна перевага — одночасна робота з двома аудиторіями: новими покупцями та тими, хто не завершив покупку.

Перед запуском:

Підготуйте якісний фід (XML або CSV) з актуальними цінами, наявністю та зображеннями від 1080×1080. Зв’яжіть каталог із пікселем у Commerce Manager. Створіть Product Sets для сегментації асортименту (новинки, бестселери, товари до певної суми).

Під час налаштування реклами на рівні кампанії оберіть актуальний каталог:

Налаштування на рівні групи оголошень

Місце отримання конверсії: сайт. Ціль результативності: максимальна кількість конверсій або максимальна цінність конверсій. Подія конверсії: покупка. Набір товарів: оберіть створену групу товарів, яку просуваєте.

На рівні оголошення (Ad Level) використовуйте динамічні формати креативів («Карусель» або «Колекція») і мінімальний набір динамічних атрибутів: {{product.name}}, {{product.price}}, {{current.product.price}} — це підвищує релевантність і дає змогу автоматично адаптувати креатив під користувача.

Messenger, Instagram і WhatsApp

Це тип кампанії, де продажі відбуваються безпосередньо в чаті: менеджер або бот опрацьовує заперечення, консультує та супроводжує користувача до покупки. Формат добре працює з аудиторією, яка не готова купувати самостійно на сайті, але здатна конвертуватися після короткої комунікації. Це допомагає не втрачати «вагаючихся» клієнтів.

У цілі «Продажі» алгоритм оптимізується під користувачів із високим наміром купити в месенджері. За підключеного CAPI система може враховувати CRM-сигнали та знаходити аудиторію, схожу на тих, хто вже здійснив покупку через чат.

Такий тип кампанії найкраще працює в нішах, де рішення про покупку приймається через комунікацію: у fashion, косметиці, нішевому виробництві та послугах з індивідуальним підбором.

Налаштування реклами

Місце отримання конверсії: програми для обміну повідомленнями. Платформа отримання повідомлень: Messenger Facebook, Instagram Direct або WhatsApp. Оберіть одну з двох цілей результативності:

максимальна кількість конверсій;

максимальна кількість діалогів.

Виклики

Найбільш жорстко оптимізований тип кампанії на виклики, де конверсією вважається результативний телефонний дзвінок. Це найдорожчий тип контактів серед подібних кампаній, але водночас і найякісніший. Алгоритм відбирає аудиторію з високим наміром купити та схильністю до оформлення покупки через телефон.

За підключеного Conversions API система враховує дані про фактичні продажі й оптимізується на дзвінки з більшою ймовірністю оплати.

Цей формат особливо ефективний для ніш із високим чеком, де телефонна розмова є ключовим етапом угоди: нерухомість, автобізнес, складні B2B-послуги.

Налаштування оптимізації

Місце отримання конверсії: виклики. Ціль результативності: максимальна кількість викликів.

Ключові метрики для оцінювання кампаній у Meta Ads

Звела інформацію в містку таблицю.

Ціль кампанії Основні показники Упізнаваність Вартість за 1000 показів (CPM), показник пригадування реклами Трафік Вартість перегляду цільової сторінки, вартість кліку (CPC), відсоток відмов Взаємодія Вартість за розпочату розмову, ціна за взаємодію (CPE), кількість встановлених нагадувань, кількість відповідей на подію Ліди Кількість заповнених миттєвих форм, вартість за лід (CPL), відсоток завершених сценаріїв діалогу в месенджерах Просування застосунку Вартість за встановлення (CPI), кількість подій у застосунку — реєстрацій, покупок, підписок, показник життєвого циклу клієнта (LTV) Продажі Окупність витрат на рекламу (ROAS), коефіцієнт конверсії (CR), вартість конверсії (CPA), загальна цінність конверсій, кількість фактичних замовлень або результативних викликів із високим наміром купити

Що обрати в різних нішах

Вибір цілі в Meta Ads залежить не лише від формату реклами, а й від того, як користувач ухвалює рішення: купує одразу, залишає заявку, пише в Direct, телефонує чи спершу знайомиться з брендом.

Ніша Яку ціль обрати й коли використовувати Онлайн-ритейл «Продажі через каталог» — для автоматичного підбору товарів і масштабування. «Продажі з сайту» — коли важливий контроль кожного кроку воронки Нерухомість, авто, B2B Ціль «Ліди». «Миттєві форми» — швидкий збір заявок. «Ліди з сайту» — якісніші звернення через прогрів на лендингу Інфобізнес і освіта «Ліди» для реєстрацій і лід-магнітів («Миттєві форми» чи «Ліди з сайту»). «Взаємодія» через Direct або WhatsApp — для прогріву перед продажем Таксі, доставка, медицина «Виклики» в цілі «Трафік» — максимум дзвінків за мінімальну ціну. «Виклики» в цілі «Ліди» або «Продажі» — менше, але якісніші контакти Локальний бізнес «Взаємодія» з геотаргетингом до 5 км + «Відвідування профілю Instagram». Direct або «Виклики» — для запису та бронювання Продажі через Instagram «Повідомлення в Direct» — основний інструмент продажу. «Відвідування профілю» — для росту аудиторії та довіри до бренду Мобільні застосунки «Встановлення застосунку» — для масштабування завантажень. «Події в застосунку» — оптимізація під цільові дії всередині продукту

Замість висновків

Ціль і тип кампанії — це не формальність, а логіка, за якою алгоритм визначає аудиторію та вирішує, кому показувати рекламу. Після запуску змінити їх неможливо, тому помилка на старті безпосередньо впливає на витрати бюджету.

Кілька речей, котрі варто зафіксувати: