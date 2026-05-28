Цели vs типы кампаний в Meta Ads: как выбрать правильную комбинацию
Настройка рекламы в Facebook и Instagram напрямую влияет на достижение маркетинговых целей — от роста узнаваемости до получения конкретных результатов.
В Meta Ads выбор цели и типа кампании задает логику работы алгоритма: он определяет аудиторию и поведенческие сигналы, на которые система будет оптимизировать показы. Эти настройки формируют каркас всей рекламной стратегии, поэтому ошибки на старте неизбежно сказываются на эффективности кампаний.
В материале я разберу, как выбрать тип рекламной кампании в соответствии с бизнес-целями, чтобы избежать нерациональных затрат рекламного бюджета.
Основные цели рекламных кампаний в Facebook и Instagram
В целом платформа предлагает шесть основных целей рекламных кампаний.
-
Узнаваемость (Awareness).
-
Трафик (Traffic).
-
Взаимодействие (Engagement).
-
Лиды (Leads).
-
Продвижение приложения (App Promotion).
-
Продажи (Sales).
Важно. После запуска кампании изменить выбранную цель или ее ключевые настройки уже нельзя. Именно поэтому перед публикацией объявлений следует внимательно проверить все параметры, чтобы реклама работала эффективно, а бюджет не тратился зря.
Механика оплаты и аукцион
Прежде чем углубляться в детали каждой цели, необходимо понять фундаментальные принципы закупки рекламы и определиться с типом покупки.
Модель оплаты CPM
Для большинства кампаний в Meta Ads базовой моделью оплаты остается CPM (Cost Per Mille) — стоимость 1000 показов. Даже если кампания оптимизируется под клики или конверсии, списание бюджета все равно происходит за показы. Поэтому ключевая задача — сделать эти показы максимально эффективными, чтобы финальная стоимость целевого действия (CPA) оставалась в пределах юнит-экономики бизнеса.
Типы покупки
В Meta Ads есть два типа покупки рекламы: аукцион и резервирование.
Аукцион
Базовый и самый распространенный тип покупки, который используется в большинстве кампаний. Объявления конкурируют между собой в реальном времени — система учитывает ставку, вероятность достижения цели и качество креатива. Для аукциона доступны все шесть целей.
Резервирование
Применяется для кампаний, которые планируются заранее с фиксированными условиями показа, например, для гарантированного охвата или конкретных форматов рекламы. Рекламный инвентарь бронируется заранее, без участия в аукционе. Основные ограничения:
-
Аудитория — от 300 000 аккаунтов, прогнозируемый охват — от 200 000 пользователей.
-
Продолжительность кампании — до 90 дней.
-
Фиксированный CPM, точное прогнозирование охвата и гарантированный откат бюджета.
-
Тип показа стандартный, последовательный или запланированный — можно настроить порядок показа креативов или время показа рекламы в течение суток. Выбор конкретных дней недели недоступен.
Для бронирования доступны только две цели: «Узнаваемость» и «Взаимодействие». Это нужно учитывать еще на этапе планирования.
Теперь я разберу каждую цель рекламной кампании отдельно и объясню, как ее выбирать в зависимости от типа кампании, чтобы реклама работала максимально эффективно.
Цель «Узнаваемость»
Эта цель помогает познакомить пользователей с брендом, продуктом или услугой. Такие кампании не ориентированы на мгновенные продажи — их задача сформировать нужное восприятие и охватить широкую аудиторию.
В рамках цели «Узнаваемость» доступны три типа кампаний:
-
Охват (Reach).
-
Узнаваемость бренда (Brand Awareness).
-
Просмотры видео (Video Views).
Охват
Самый базовый и масштабный тип кампании в Meta Ads. Алгоритм оптимизируется под максимальный охват аудитории при минимальном CPM, не прогнозируя вероятность клика, взаимодействия или просмотра видео до конца. Такой формат целесообразно использовать для быстрого информирования большой аудитории — например, об открытии магазина, запуске акции, сезонной распродаже или ребрендинге.
Несмотря на отсутствие отдельной оптимизации под сайт, в рекламное объявление можно добавить URL-адрес. Это позволяет совместить низкую стоимость охвата с возможностью перехода на нужный ресурс.
На уровне Ad Set выбирайте цель эффективности:
-
Максимальный охват рекламы — показ максимальному количеству уникальных пользователей.
При таких настройках есть возможность управления частотой показов:
-
установить целевую частоту — например, 2 раза в неделю для одного пользователя;
-
-
Увеличить количество показов — один пользователь может видеть объявление много раз в день. Подходит для массовых краткосрочных кампаний.
Узнаваемость бренда
Этот тип кампании эффективен, когда важно не просто показать рекламу, а сделать бренд узнаваемым и запоминающимся. Meta оптимизирует показы под пользователей с наибольшей вероятностью запомнить рекламное сообщение после контакта с объявлением. Используйте его для построения долгосрочной связи с аудиторией и формирования правильного образа компании.
Алгоритм основан на метрике Estimated Ad Recall Lift — прогнозе того, сколько людей вспомнят рекламу через 48 часов. Система анализирует более 500 факторов: время просмотра, тип контента, предыдущее поведение. Взаимодействие происходит непосредственно в объявлении, без переходов на внешние ресурсы.
Цель эффективности: максимизировать прирост упоминания рекламы — Meta будет показывать рекламу людям, которые с наибольшей вероятностью вспомнят, что видели ее в течение двух дней.
Просмотры видео
Эта кампания подходит для популяризации видеоконтента и построения узнаваемости бренда. Meta оптимизирует показы под просмотры видео до конца или ключевых моментов и запоминание рекламы. Лучше всего работают короткие ролики до 15 секунд с появлением бренда в первые секунды. Цель не генерирует продажи напрямую, а формирует спрос и доверие на верхнем уровне воронки.
Цели результативности:
-
Максимум просмотров ThruPlay — реклама показывается тем, кто досмотрит до конца (видео до 15 секунд) или минимум 15 секунд (стандарт по умолчанию).
-
Максимум непрерывных 2-секундных воспроизведений видео — для динамичных роликов, где важно заинтересовать зрителя с первой секунды.
Для продвижения видеоконтента также можно использовать кампании на «Охват» или «Узнаваемость бренда» — тогда фокус смещается с просмотров на максимальный охват или запоминаемость.
Цель «Трафик»
Цель стоит выбирать, когда нужно привести пользователей в конкретную точку взаимодействия: на сайт, в профиль Instagram, мессенджер или на звонок. Алгоритм оптимизирует показы так, чтобы в пределах заданного бюджета получить максимальное количество переходов. Такой подход помогает увеличить трафик и расширить охват, что в долгосрочной перспективе может положительно повлиять на продажи.
Выбор конкретного типа зависит от того, куда именно вы направляете трафик и какого качества ожидаете получить.
Доступны следующие типы кампаний:
-
Клики по ссылке (Link clicks).
-
Просмотры целевой страницы (Landing page views).
-
Посещения профиля в Instagram (Instagram profile visits).
-
Messenger, Instagram и WhatsApp.
-
Звонки (Calls).
Клики по ссылке
Самый базовый тип кампании в цели «Трафик» — максимум переходов по минимальной цене. Алгоритм показывает рекламу пользователям, которые чаще всего нажимают на ссылки, не учитывая загрузку страницы или дальнейшие взаимодействия. Подходит для быстрого привлечения трафика на сайт, статью или другой внешний ресурс. В то же время стоит учитывать риск «мусорного» трафика — часть кликов может быть случайной.
Настройки на уровне Ad Set
-
Место получения конверсий: сайт.
-
Цель эффективности: увеличить количество кликов по ссылке.
Просмотры целевой страницы
Более качественный вариант трафика, требующий установки Meta Pixel. Он подходит, когда важно, чтобы пользователь не просто нажал на ссылку, а действительно дождался загрузки страницы и активации Пикселя.
Главное преимущество такого подхода — отсеивание случайных кликов и переходов с медленным интернетом. Общее количество переходов может быть меньше, чем в кампаниях на клики, но качество трафика значительно выше.
Настройка параметров оптимизации
-
Место получения конверсии: сайт.
-
Цель эффективности: увеличить количество просмотров целевой страницы.
Посещение профиля Instagram
Специальный тип кампании для развития аккаунта внутри экосистемы Meta. Алгоритм фокусируется на аудитории, склонной посещать профили и подписываться. К объявлению добавляется кнопка «Посетить профиль в Instagram». Доступно только при выборе Instagram в качестве единственного плейсмента.
Настройки рекламы
-
Место получения конверсии: Instagram или Facebook.
-
Место назначения: профиль Instagram.
-
Цель эффективности: увеличить количество посещений профиля в Instagram — назначается автоматически.
Messenger, Instagram и WhatsApp
Тип кампании для привлечения пользователей к диалогу с компанией через мессенджеры. В цели «Трафик» алгоритм оптимизируется под максимальное количество переходов в чат по самой низкой стоимости, не оценивая качество дальнейшего взаимодействия.
Такой формат подходит для массового привлечения в чат-бот или ниш, где продажа строится через коммуникацию с менеджером.
Настройки рекламы
-
Место получения конверсии: приложения для обмена сообщениями.
-
Цель эффективности: увеличить количество кликов по ссылкам, ведущим в мессенджер.
-
Платформа для получения сообщений: выберите Messenger Facebook, Instagram Direct или WhatsApp.
Важно. Для запуска Click-to-WhatsApp обязательно подключите аккаунт WhatsApp Business к странице в Facebook.
Звонки
Тип кампании для ниш со срочным спросом (такси, медицина, доставка), который работает только на мобильных устройствах — после клика пользователь переходит в окно набора номера. Используйте его, когда нужно быстро увеличить количество звонков: алгоритм оптимизируется под пользователей, которые чаще всего нажимают кнопку вызова, обеспечивая максимальный объем контактов и не оценивая качество звонка.
Перед запуском может потребоваться подтверждение номера телефона. В объявлении в этот момент будет отображаться номер или название бизнеса с иконкой звонка.
Настройки
-
Место получения конверсии: звонки.
-
Цель эффективности: максимизировать количество звонков (устанавливается автоматически).
Важно. Для всех кампаний по звонкам настраивайте график показа рекламы в соответствии с часами работы колл-центра или отдела продаж. Эта функция доступна только при выборе бюджета на весь период кампании.
Цель «Взаимодействие»
Эту цель выбирайте, когда важна активная реакция аудитории, а не только показы или переходы на сайт. В отличие от «Трафика», где Meta оптимизируется под клики, здесь система ищет пользователей, которые с большей вероятностью совершат осмысленное действие: отреагируют на пост, напишут сообщение, досмотрят видео и т. д.
Чаще всего ее используют для прогрева аудитории и формирования доверия перед продажами. Она охватывает различные форматы взаимодействия — от реакций и сообщений в мессенджерах до участия в мероприятиях и телефонных звонков.
Messenger, Instagram и WhatsApp
В рамках «Взаимодействия» оптимизация направлена на факт начала диалога, а не просто открытие чата. Алгоритм отсеивает случайные клики и учится находить пользователей, которые с большей вероятностью отправят первое сообщение, поэтому качество обращений обычно выше, чем в «Трафике».
Такой формат подходит бизнесам, где перед продажей важно проконсультировать клиента и подготовить его к дальнейшим взаимодействиям.
Настройки на уровне Ad Set
-
Место получения конверсии: приложения для обмена сообщениями.
-
Платформа получения сообщений: Messenger Facebook, Instagram Direct или WhatsApp.
-
Выберите одну из двух целей эффективности:
-
максимальное количество разговоров;
-
получить максимальное количество покупок в сообщениях.
Взаимодействие с постом
Классический инструмент для сбора лайков, комментариев и репостов. Используйте этот тип кампании для повышения активности под постами и формирования имиджа активного бренда, одновременно увеличивая органический охват. Здесь Meta показывает объявления пользователям, чье поведение свидетельствует о высокой вероятности взаимодействия с контентом.
Настройка параметров
-
Место получения конверсии: в вашем объявлении.
-
Тип взаимодействия: взаимодействие с постом.
-
Цель эффективности: увеличить взаимодействие с постом.
Просмотры видео
В этом типе кампании алгоритм фокусируется на качественном времени контакта, а не просто на охвате. Meta оптимизирует показы для пользователей, которые чаще смотрят видео дольше и активнее взаимодействуют с контентом.
Стоимость просмотра здесь обычно выше, чем в «Узнаваемости бренда», но компенсируется более глубоким вовлечением и качеством аудитории. Лучше всего работает для видеообзоров и Reels, позволяя собирать аудитории для ретаргетинга (например, тех, кто посмотрел 75% видео).
Настройки рекламы
-
Место получения конверсии: в вашем объявлении.
-
Тип взаимодействия: просмотры видео.
-
Выберите одну из двух целей эффективности:
-
максимум просмотров ThruPlay;
-
максимум непрерывных 2-секундных просмотров видео.
Продвижение событий Facebook
Тип кампании для продвижения официальных Facebook-событий: концертов, конференций, воркшопов и вебинаров. Алгоритм оптимизируется под пользователей, которые активно взаимодействуют с событиями, и стимулирует их выбирать статус «Интересно» или «Пойду». Встроенная система напоминаний снижает риск пропуска события, а реакции дополнительно усиливают органический охват через ленты друзей.
Перед запуском кампании обязательно создайте публичное событие от имени бизнес-страницы Facebook.
Параметры оптимизации
-
Место получения конверсии: в вашем объявлении.
-
Тип взаимодействия: ответы на события.
-
Выберите одну из двух целей эффективности:
-
увеличить количество ответов на события — реклама показывается тем, кто регулярно нажимает кнопки «Интересно» или «Пойду» на страницах событий;
-
увеличить взаимодействие с публикацией — объявление направлено на сбор лайков, комментариев и репостов события.
Лучший результат дает комбинация одновременно двух целей эффективности: запустите одну группу объявлений на «Ответы», чтобы наполнить событие участниками, а другую — на «Взаимодействие», чтобы стимулировать активность в комментариях и дополнительно усилить интерес к мероприятию.
Объявления с напоминанием
Reminder Ads — эксклюзивный формат Instagram для подписки на серию push-уведомлений о запуске продукта или ивента. Алгоритм оптимизируется под пользователей, которые с наибольшей вероятностью зафиксируют событие и вернутся в момент старта.
Показ объявлений доступен только на плейсментах Instagram (Feed, Stories, Reels). После нажатия кнопки «Напомнить» пользователь получает push-уведомления: за 24 часа, за 15 минут и в момент запуска.
В 2026 году Reminder Ads стали интерактивными — с переходом на сайт или трансляцию прямо с экрана блокировки.
Ключевая метрика — количество установленных напоминаний. Перед запуском рекламы необходимо создать событие в Instagram через функцию Add Reminder, а именно опубликовать пост, добавить напоминание и указать дату и время старта.
Настройка рекламной кампании
-
Место получения конверсии: в вашем объявлении.
-
Тип взаимодействия: наборы напоминаний.
-
Цель эффективности: максимальное количество напоминаний.
Конверсии (Non-Sales)
Тип кампании для стимулирования промежуточных действий на сайте, которые не являются прямой покупкой: сбора контактов, подписок или просмотров ключевых страниц. Помогает оценивать эффективность лендинга и промежуточных этапов воронки.
Для работы требуются Meta Pixel и корректно настроенные события. На основе данных Пикселя алгоритм Meta показывает рекламу пользователям, которые с большей вероятностью выполнят нужное действие на сайте.
Настройки оптимизации
-
Место получения конверсии: сайт.
-
Цель эффективности: максимальное количество конверсий.
-
Набор данных: выберите установленный Meta Pixel.
-
Событие конверсии: выберите конкретное событие конверсии (Contact, View Content и т. д.).
Звонки
В цели «Взаимодействие» Meta оптимизируется под пользователей с реальным намерением позвонить, а не просто нажать кнопку вызова. Система учитывает попытку инициирования звонка и поведенческие сигналы после клика: быстрое отключение или мгновенное возвращение в приложение снижает качество контакта для алгоритма.
В результате кампания обеспечивает лучший баланс между количеством и качеством обращений по сравнению с аналогичной кампанией в «Трафике». Формат особенно эффективен для локального и сервисного бизнеса.
Настройка параметров
-
Место получения конверсии: звонки.
-
Цель эффективности: максимальное количество звонков (задается автоматически).
Не забудьте установить график показа рекламы в соответствии с рабочими часами колл-центра.
Страница Facebook
Классический инструмент для увеличения аудитории бизнес-страницы в Facebook. Meta показывает рекламу пользователям, которые чаще подписываются на похожие страницы и взаимодействуют с контентом. В дальнейшем эти подписчики видят органические посты бренда и формируют базу для повторного взаимодействия.
Формат работает исключительно для Facebook и не поддерживает привлечение подписчиков в Instagram.
Настройки рекламы
-
Место получения конверсии: Facebook или Instagram.
-
Цели эффективности: увеличить количество посещений страницы Facebook.
-
Место назначения: страница Facebook.
Посещение профиля в Instagram
В рамках «Взаимодействия» такой тип кампании оптимизируется не просто под переход в профиль, а под результативное посещение с акцентом на глубину вовлечения. Алгоритм ищет пользователей, которые после перехода начинают взаимодействовать с контентом: просматривают ленту, открывают Stories, реагируют на публикации или переходят в Direct.
Фактически система оценивает, станет ли визит полноценным контактом с брендом. Стоимость перехода здесь обычно выше, чем в трафиковых кампаниях, однако качество аудитории и конверсия в подписчиков — существенно лучше. Наиболее эффективно формат работает в сочетании с Reels-контентом, который одновременно снижает стоимость перехода и формирует первичный интерес к бренду.
Настройка параметров оптимизации
-
Место получения конверсии: Instagram или Facebook.
-
Цель эффективности: увеличить количество посещений профиля в Instagram.
-
Место назначения: выберите профиль Instagram.
Цель «Лиды»
Цель предназначена для сбора контактов заинтересованных пользователей. Алгоритм Meta оптимизирует показы под пользователей, которые с наибольшей вероятностью совершат микроконверсию: заполнят форму, напишут в чат или позвонят. Система ищет людей, готовых оставить контакты для дальнейшей коммуникации.
Доступные типы рекламных кампаний
-
Мгновенные формы (Instant Forms).
-
Лиды с сайта (Website Leads).
-
Messenger, Instagram и WhatsApp.
-
Звонки (Calls).
Мгновенные формы
Это самый простой способ собрать контакты внутри экосистемы Meta — без перехода на сайт. Пользователь заполняет форму непосредственно в Facebook или Instagram. Подходит для быстрых заявок: консультаций, записи на тест-драйв, подбора услуги или других лид-форм с минимальным количеством шагов.
Алгоритм показывает рекламу пользователям, которые уже заполняли формы в Meta, поэтому стоимость лида обычно ниже, чем в кампаниях с переходом на сайт. Часть полей автоматически подтягивается из профиля, что сокращает время заполнения и повышает конверсию.
Настройки на уровне группы объявлений
-
Место получения конверсии: мгновенные формы.
-
Выберите одну из двух целей эффективности:
-
максимизировать количество лидов — реклама будет показываться пользователям, которые с наибольшей вероятностью заполнят форму;
-
максимизировать количество конверсионных лидов — Meta Ads оптимизирует показы под тех, кто с большей вероятностью конвертируется в квалифицированных лидов.
Форму лидогенерации создавайте на уровне объявления (Ad Level) — это финальный шаг после выбора креативов и текстов. Для лучшего качества выбирайте тип «Высокая цель» (Higher Intent), который добавляет экран подтверждения и отсеивает случайные заявки. Несколько уточняющих вопросов помогут сразу получать целевые контакты. Обязательно добавьте ссылку на политику конфиденциальности — без нее форма не запустится.
Лиды с сайта
Классическая модель лидогенерации: реклама приводит пользователя на сайт или лендинг, где он оставляет заявку через форму. Это позволяет полноценно презентовать продукт или услугу до получения контактных данных и дает полный контроль над структурой страницы и логикой воронки.
Оптимизация происходит по событию Lead, которое отслеживается через Meta Pixel или Conversions API. Система анализирует предыдущие заполнения формы и находит аудитории с подобным поведением, то есть оптимизируется не под клики, а под реальные заявки. В большинстве случаев формат дает более качественные лиды, поскольку пользователь проходит более длинный путь: знакомится с предложением и только после этого оставляет данные.
Технический чек-лист перед запуском:
-
установить Meta Pixel на всех страницах сайта;
-
настроить событие Lead;
-
установить приоритет Lead в Aggregated Event Measurement;
-
подтвердить домен в Business Manager;
-
по возможности подключить Conversions API (CAPI);
-
проверить мобильную адаптацию сайта, поскольку большая часть трафика поступает со смартфонов.
Параметры оптимизации на уровне группы объявлений
-
Место получения конверсии: сайт.
-
Цель эффективности: максимальное количество конверсий.
-
Набор данных: необходимо выбрать установленный Meta Pixel.
-
Событие конверсии: Lead.
Messenger, Instagram и WhatsApp
В этом типе кампании лидогенерация происходит через диалог: вместо стандартной анкеты пользователь попадает в чат с бизнесом или чат-ботом и последовательно отвечает на вопросы.
Важно различать цели. В «Трафике» оптимизация идет под открытие чата. В «Взаимодействии» — под первое сообщение. В «Лидах» система оптимизируется под завершение диалога: вы настраиваете сценарий или анкету, а Meta показывает рекламу тем, кто с наибольшей вероятностью ответит на все вопросы и оставит свои данные.
Настройка рекламы
-
Место получения конверсии: приложение для обмена сообщениями (выберите Messenger, Instagram или WhatsApp).
-
Выберите одну из двух целей эффективности:
-
максимизировать количество лидов — для Messenger или Instagram;
-
максимизировать количество конверсий — для WhatsApp.
Звонки
Этот тип кампании подходит для бизнесов, где звонок является ключевым этапом продажи: срочные услуги, доставка, консультации.
В цели «Лиды» алгоритм анализирует вероятность завершения звонка и ищет аудиторию, похожую на тех, кто уже звонил и проводил в разговоре определенное время. Meta учитывает поведенческие паттерны и отсеивает пользователей, которые нажимают кнопку вызова случайно. Более высокий уровень намерения означает и более высокую стоимость контакта: CPM и CPL будут дороже, чем в аналогичных кампаниях с другими целями, но это компенсируется качеством.
Не забывайте настроить график показа рекламы.
Параметры оптимизации рекламной кампании
-
Место получения конверсии: звонки.
-
Цель эффективности: максимальное количество звонков.
Цель «Продвижение приложения»
Рекламная цель для команд, разрабатывающих мобильные приложения и желающих увеличить количество установок или активность внутри продукта. Meta строит оптимизацию на основе мобильной аналитики — данные из SDK или MMP помогают прогнозировать поведение и находить релевантную аудиторию.
Оплата происходит за показы, но ключевая логика сосредоточена на установках и событиях в приложении. Система не просто ищет клики — она обучается на внутренних действиях пользователей и работает на результат в долгосрочной перспективе.
Доступные типы кампаний
-
Установки приложения (App Installs).
-
События в приложении (App Events).
Must-have перед запуском
Без технической подготовки кампания не сможет оптимизироваться — Meta автоматически переключится на клики.
-
Зарегистрируйте приложение в Meta for Developers с полной информацией из App Store или Google Play — это позволяет системе идентифицировать продукт.
-
Привяжите рекламный аккаунт (Панель управления → Настройки → Дополнительно), иначе оптимизация не запустится.
-
Интегрируйте Facebook SDK и добавьте события — SDK является аналогом Meta Pixel для мобильных устройств. Без него алгоритм не может обучаться.
Установка приложения
Это классический тип кампании для быстрого привлечения новых пользователей и наращивания базы. Она помогает поднимать приложение в рейтингах магазинов и получать первых активных пользователей. Реклама показывается только на мобильных устройствах людям, которые часто устанавливают приложения похожих категорий. Алгоритм автоматически перенаправляет в соответствующий магазин в зависимости от ОС. Оптимизация происходит под реальные установки и работает как «широкая воронка» для максимизации загрузок при минимальной стоимости.
Настройки на уровне группы объявлений
-
Место получения конверсии: магазин приложений (App Store / Google Play).
-
Название приложения: выберите конкретное приложение.
-
Цель эффективности: максимальное количество установок приложения.
События в приложении
Этот тип кампании подходит для бизнесов, которые уже получают стабильные загрузки приложения и хотят сосредоточиться на реальной ценности — регистрациях, подписках, покупках или других событиях в приложении. Система анализирует поведение активных пользователей и ищет аудиторию, которая с большей вероятностью выполнит конкретное действие после установки.
Оптимизация здесь сложнее и дороже, чем в кампаниях на установку приложения, но именно она напрямую влияет на жизненный цикл клиента (LTV) и прибыльность продукта. Meta здесь ориентируется не на массовый трафик, а на аудиторию с более высокой бизнес-ценностью — поэтому перед запуском убедитесь, что у вас достаточно данных для обучения алгоритма.
Параметры оптимизации
-
Место получения конверсии: магазин приложений (App Store / Google Play).
-
Название приложения: выберите конкретное приложение.
-
Цель эффективности: максимальное количество событий в приложении.
-
Событие приложения: укажите конкретное событие (Purchase, Subscribe, CompleteRegistration).
Важные моменты:
-
Реклама на iOS требует особого внимания из-за ограничений SKAdNetwork. Выбирайте Advantage+ App Campaigns — система сама тестирует креативы и аудитории, обеспечивая стабильность даже при недостатке данных.
-
Не полагайтесь только на SDK: подключайте App Events API — серверная передача событий дает более полные данные и работает даже при ограниченном трекинге.
-
Креативы — ключевой фактор эффективности: видео-UGC, демонстрации функционала, короткие геймплейные ролики и туториалы часто работают лучше, чем таргетинг по интересам. Алгоритм сам находит аудиторию на основе взаимодействия с креативом.
Цель «Продажи»
Цель «Продажи» ориентирована на получение реального дохода, а не кликов или взаимодействий. Алгоритм анализирует историю покупок, добавление товаров в корзину и поведенческие сигналы, чтобы находить пользователей с наибольшей вероятностью покупки. Это помогает бизнесу стабильно работать над ростом ROAS.
В рамках этой цели доступны различные типы кампаний в зависимости от того, где происходит продажа. Каждый формат оптимизируется под аудиторию с высокой покупательской активностью и помогает эффективнее конвертировать показы в заказы.
Доступные типы кампаний
-
Продажи с сайта (Website conversions).
-
Продажи через каталог (Catalog sales).
-
Messenger, Instagram и WhatsApp.
-
Звонки (Calls).
Продажи с сайта
Классика для интернет-магазинов, где покупка происходит непосредственно на сайте через корзину. Основной фокус — не просто трафик, а контролируемые продажи с измеримым ROAS. Алгоритм анализирует покупки, добавления в корзину и другие сигналы пикселя — и находит аудиторию, похожую на тех, кто уже покупал у вас или у конкурентов.
Дополнительно можно настроить ретаргетинг: вернуть пользователей на конкретные страницы, которые они просматривали, или показать собранной аудитории новые предложения. Оплата за показы (CPM), но с полной оптимизацией под событие конверсии.
Технический чек-лист перед запуском:
-
Установите Meta Pixel и проверьте корректную передачу событий в Events Manager.
-
Настройте ключевые события (ViewContent, AddToCart, InitiateCheckout, Purchase) — оптимизируйте только то, которое получает 50+ срабатываний в неделю.
-
Подключите Conversions API (CAPI) для компенсации потерь из-за блокировки cookies и браузерных ограничений.
Настройка оптимизации на уровне группы объявлений
-
Место получения конверсии: сайт.
-
Выберите одну из двух целей эффективности:
-
максимальное количество конверсий;
-
максимальная ценность конверсий.
-
Набор данных: необходимо выбрать установленный Meta Pixel.
-
Событие конверсии: покупка.
Продажи через каталог
Один из самых эффективных форматов для e-commerce. Meta автоматически подбирает товары из каталога под каждого пользователя, фактически превращая ассортимент в персонализированную витрину. Вы загружаете фид, а алгоритм сам определяет, что показать: пользователь, интересовавшийся кроссовками, увидит релевантные модели именно из вашего магазина и перейдет сразу на страницу товара.
Главное преимущество — одновременная работа с двумя аудиториями: новыми покупателями и теми, кто не завершил покупку.
Перед запуском:
-
Подготовьте качественный фид (XML или CSV) с актуальными ценами, наличием и изображениями размером от 1080×1080.
-
Свяжите каталог с пикселем в Commerce Manager.
-
Создайте Product Sets для сегментации ассортимента (новинки, бестселлеры, товары до определенной суммы).
При настройке рекламы на уровне кампании выберите актуальный каталог:
Настройки на уровне группы объявлений
-
Место получения конверсии: сайт.
-
Цель эффективности: максимальное количество конверсий или максимальная ценность конверсий.
-
Событие конверсии: покупка.
-
Набор товаров: выберите созданную группу товаров, которую продвигаете.
На уровне объявления (Ad Level) используйте динамические форматы креативов («Карусель» или «Коллекция») и минимальный набор динамических атрибутов: {{product.name}}, {{product.price}}, {{current.product.price}} — это повышает релевантность и позволяет автоматически адаптировать креатив под пользователя.
Messenger, Instagram и WhatsApp
Это тип кампании, где продажи происходят непосредственно в чате: менеджер или бот обрабатывает возражения, консультирует и сопровождает пользователя до покупки. Формат хорошо работает с аудиторией, которая не готова покупать самостоятельно на сайте, но способна конвертироваться после короткой коммуникации. Это помогает не терять «колеблющихся» клиентов.
В цели «Продажи» алгоритм оптимизируется под пользователей с высоким намерением купить в мессенджере. При подключенном CAPI система может учитывать CRM-сигналы и находить аудиторию, похожую на тех, кто уже совершил покупку через чат.
Такой тип кампании лучше всего работает в нишах, где решение о покупке принимается через коммуникацию: в fashion, косметике, нишевом производстве и услугах с индивидуальным подбором.
Настройка рекламы
-
Место получения конверсии: приложения для обмена сообщениями.
-
Платформа получения сообщений: Messenger Facebook, Instagram Direct или WhatsApp.
-
Выберите одну из двух целей эффективности:
-
максимальное количество конверсий;
-
максимальное количество диалогов.
Звонки
Наиболее жестко оптимизированный тип кампании на звонки, где конверсией считается результативный телефонный звонок. Это самый дорогой тип контактов среди подобных кампаний, но в то же время и самый качественный. Алгоритм отбирает аудиторию с высоким намерением купить и склонностью к оформлению покупки по телефону.
При подключенном Conversions API система учитывает данные о фактических продажах и оптимизируется на звонки с более высокой вероятностью оплаты.
Этот формат особенно эффективен для ниш с высокой средней суммой заказа, где телефонный разговор является ключевым этапом сделки: недвижимость, автобизнес, сложные B2B-услуги.
Настройки оптимизации
-
Место получения конверсии: звонки.
-
Цель эффективности: максимальное количество звонков.
Ключевые метрики для оценки кампаний в Meta Ads
Свела информацию в наглядную таблицу.
|
Цель кампании
|
Основные показатели
|
Узнаваемость
|
Стоимость за 1000 показов (CPM), показатель запоминаемости рекламы
|
Трафик
|
Стоимость просмотра целевой страницы, стоимость клика (CPC), процент отказов
|
Взаимодействие
|
Стоимость за начатый разговор, цена за взаимодействие (CPE), количество установленных напоминаний, количество ответов на событие
|
Лиды
|
Количество заполненных мгновенных форм, стоимость за лид (CPL), процент завершенных сценариев диалога в мессенджерах
|
Продвижение приложения
|
Стоимость за установку (CPI), количество событий в приложении — регистраций, покупок, подписок, показатель жизненного цикла клиента (LTV)
|
Продажи
|
Окупаемость расходов на рекламу (ROAS), коэффициент конверсии (CR), стоимость конверсии (CPA), общая ценность конверсий, количество фактических заказов или результативных звонков с высоким намерением купить
Что выбрать в разных нишах
Выбор цели в Meta Ads зависит не только от формата рекламы, но и от того, как пользователь принимает решение: покупает сразу, оставляет заявку, пишет в Direct, звонит или сначала знакомится с брендом.
|
Ниша
|
Какую цель выбрать и когда использовать
|
Онлайн-ритейл
|
«Продажи через каталог» — для автоматического подбора товаров и масштабирования. «Продажи с сайта» — когда важен контроль каждого шага воронки
|
Недвижимость, авто, B2B
|
Цель «Лиды». «Мгновенные формы» — быстрый сбор заявок. «Лиды с сайта» — более качественные обращения благодаря прогреву на лендинге
|
Инфбизнес и образование
|
«Лиды» для регистраций и лид-магнитов («Мгновенные формы» или «Лиды с сайта»). «Взаимодействие» через Direct или WhatsApp — для прогрева перед продажей
|
Такси, доставка, медицина
|
«Вызовы» в цели «Трафик» — максимум звонков за минимальную цену. «Вызовы» в цели «Лиды» или «Продажи» — меньше, но более качественные контакты
|
Локальный бизнес
|
«Взаимодействие» с геотаргетингом до 5 км + «Посещение профиля в Instagram». Direct или «Звонки» — для записи и бронирования
|
Продажи через Instagram
|
«Сообщения в Direct» — основной инструмент продаж. «Посещение профиля» — для роста аудитории и доверия к бренду
|
Мобильные приложения
|
«Установка приложения» — для масштабирования загрузок. «События в приложении» — оптимизация под целевые действия внутри продукта
Вместо выводов
Цель и тип кампании — это не формальность, а логика, по которой алгоритм определяет аудиторию и решает, кому показывать рекламу. После запуска изменить их невозможно, поэтому ошибка на старте напрямую влияет на расходы бюджета.
Несколько моментов, которые стоит зафиксировать:
-
Цель = этап воронки. «Узнаваемость» — верхний уровень, охват и первое впечатление. «Трафик» и «Взаимодействие» — середина, прогрів и привлечение. «Лиды» и «Продажи» — низ, конкретное действие и реальный доход.
-
Одно и то же действие, разная оптимизация. Звонки или мессенджеры в цели «Трафик» — это максимум дешевых контактов. Те же звонки в цели «Лиды» или «Продажи» — это поиск людей с высоким намерением, готовых купить. Формат тот же, но логика алгоритма принципиально иная.
-
Без данных — без обучения. Pixel, CAPI, SDK, товарный фид — не «желательные», а обязательные. Без них алгоритм оптимизируется вслепую и тратит бюджет на клики вместо результатов.
