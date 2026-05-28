Цели vs типы кампаний в Meta Ads: как выбрать правильную комбинацию

Настройка рекламы в Facebook и Instagram напрямую влияет на достижение маркетинговых целей — от роста узнаваемости до получения конкретных результатов.

В Meta Ads выбор цели и типа кампании задает логику работы алгоритма: он определяет аудиторию и поведенческие сигналы, на которые система будет оптимизировать показы. Эти настройки формируют каркас всей рекламной стратегии, поэтому ошибки на старте неизбежно сказываются на эффективности кампаний.

В материале я разберу, как выбрать тип рекламной кампании в соответствии с бизнес-целями, чтобы избежать нерациональных затрат рекламного бюджета.

Основные цели рекламных кампаний в Facebook и Instagram

В целом платформа предлагает шесть основных целей рекламных кампаний.

Важно. После запуска кампании изменить выбранную цель или ее ключевые настройки уже нельзя. Именно поэтому перед публикацией объявлений следует внимательно проверить все параметры, чтобы реклама работала эффективно, а бюджет не тратился зря.

Механика оплаты и аукцион

Прежде чем углубляться в детали каждой цели, необходимо понять фундаментальные принципы закупки рекламы и определиться с типом покупки.

Модель оплаты CPM

Для большинства кампаний в Meta Ads базовой моделью оплаты остается CPM (Cost Per Mille) — стоимость 1000 показов. Даже если кампания оптимизируется под клики или конверсии, списание бюджета все равно происходит за показы. Поэтому ключевая задача — сделать эти показы максимально эффективными, чтобы финальная стоимость целевого действия (CPA) оставалась в пределах юнит-экономики бизнеса.

Типы покупки

В Meta Ads есть два типа покупки рекламы: аукцион и резервирование.

Аукцион

Базовый и самый распространенный тип покупки, который используется в большинстве кампаний. Объявления конкурируют между собой в реальном времени — система учитывает ставку, вероятность достижения цели и качество креатива. Для аукциона доступны все шесть целей.

Резервирование

Применяется для кампаний, которые планируются заранее с фиксированными условиями показа, например, для гарантированного охвата или конкретных форматов рекламы. Рекламный инвентарь бронируется заранее, без участия в аукционе. Основные ограничения:

Аудитория — от 300 000 аккаунтов, прогнозируемый охват — от 200 000 пользователей. Продолжительность кампании — до 90 дней. Фиксированный CPM, точное прогнозирование охвата и гарантированный откат бюджета. Тип показа стандартный, последовательный или запланированный — можно настроить порядок показа креативов или время показа рекламы в течение суток. Выбор конкретных дней недели недоступен.

Для бронирования доступны только две цели: «Узнаваемость» и «Взаимодействие». Это нужно учитывать еще на этапе планирования.

Теперь я разберу каждую цель рекламной кампании отдельно и объясню, как ее выбирать в зависимости от типа кампании, чтобы реклама работала максимально эффективно.

Цель «Узнаваемость»

Эта цель помогает познакомить пользователей с брендом, продуктом или услугой. Такие кампании не ориентированы на мгновенные продажи — их задача сформировать нужное восприятие и охватить широкую аудиторию.

В рамках цели «Узнаваемость» доступны три типа кампаний:

Охват (Reach). Узнаваемость бренда (Brand Awareness). Просмотры видео (Video Views).

Охват

Самый базовый и масштабный тип кампании в Meta Ads. Алгоритм оптимизируется под максимальный охват аудитории при минимальном CPM, не прогнозируя вероятность клика, взаимодействия или просмотра видео до конца. Такой формат целесообразно использовать для быстрого информирования большой аудитории — например, об открытии магазина, запуске акции, сезонной распродаже или ребрендинге.

Несмотря на отсутствие отдельной оптимизации под сайт, в рекламное объявление можно добавить URL-адрес. Это позволяет совместить низкую стоимость охвата с возможностью перехода на нужный ресурс.

На уровне Ad Set выбирайте цель эффективности:

Максимальный охват рекламы — показ максимальному количеству уникальных пользователей.

При таких настройках есть возможность управления частотой показов:

установить целевую частоту — например, 2 раза в неделю для одного пользователя;



ограничить — например, не чаще 1 раза в 7 дней.



Увеличить количество показов — один пользователь может видеть объявление много раз в день. Подходит для массовых краткосрочных кампаний.



Узнаваемость бренда

Этот тип кампании эффективен, когда важно не просто показать рекламу, а сделать бренд узнаваемым и запоминающимся. Meta оптимизирует показы под пользователей с наибольшей вероятностью запомнить рекламное сообщение после контакта с объявлением. Используйте его для построения долгосрочной связи с аудиторией и формирования правильного образа компании.

Алгоритм основан на метрике Estimated Ad Recall Lift — прогнозе того, сколько людей вспомнят рекламу через 48 часов. Система анализирует более 500 факторов: время просмотра, тип контента, предыдущее поведение. Взаимодействие происходит непосредственно в объявлении, без переходов на внешние ресурсы.

Цель эффективности: максимизировать прирост упоминания рекламы — Meta будет показывать рекламу людям, которые с наибольшей вероятностью вспомнят, что видели ее в течение двух дней.

Просмотры видео

Эта кампания подходит для популяризации видеоконтента и построения узнаваемости бренда. Meta оптимизирует показы под просмотры видео до конца или ключевых моментов и запоминание рекламы. Лучше всего работают короткие ролики до 15 секунд с появлением бренда в первые секунды. Цель не генерирует продажи напрямую, а формирует спрос и доверие на верхнем уровне воронки.

Цели результативности:

Максимум просмотров ThruPlay — реклама показывается тем, кто досмотрит до конца (видео до 15 секунд) или минимум 15 секунд (стандарт по умолчанию). Максимум непрерывных 2-секундных воспроизведений видео — для динамичных роликов, где важно заинтересовать зрителя с первой секунды.

Для продвижения видеоконтента также можно использовать кампании на «Охват» или «Узнаваемость бренда» — тогда фокус смещается с просмотров на максимальный охват или запоминаемость.

Цель «Трафик»

Цель стоит выбирать, когда нужно привести пользователей в конкретную точку взаимодействия: на сайт, в профиль Instagram, мессенджер или на звонок. Алгоритм оптимизирует показы так, чтобы в пределах заданного бюджета получить максимальное количество переходов. Такой подход помогает увеличить трафик и расширить охват, что в долгосрочной перспективе может положительно повлиять на продажи.

Выбор конкретного типа зависит от того, куда именно вы направляете трафик и какого качества ожидаете получить.

Доступны следующие типы кампаний:

Клики по ссылке (Link clicks). Просмотры целевой страницы (Landing page views). Посещения профиля в Instagram (Instagram profile visits). Messenger, Instagram и WhatsApp. Звонки (Calls).

Клики по ссылке

Самый базовый тип кампании в цели «Трафик» — максимум переходов по минимальной цене. Алгоритм показывает рекламу пользователям, которые чаще всего нажимают на ссылки, не учитывая загрузку страницы или дальнейшие взаимодействия. Подходит для быстрого привлечения трафика на сайт, статью или другой внешний ресурс. В то же время стоит учитывать риск «мусорного» трафика — часть кликов может быть случайной.

Настройки на уровне Ad Set

Место получения конверсий: сайт. Цель эффективности: увеличить количество кликов по ссылке.

Просмотры целевой страницы

Более качественный вариант трафика, требующий установки Meta Pixel. Он подходит, когда важно, чтобы пользователь не просто нажал на ссылку, а действительно дождался загрузки страницы и активации Пикселя.

Главное преимущество такого подхода — отсеивание случайных кликов и переходов с медленным интернетом. Общее количество переходов может быть меньше, чем в кампаниях на клики, но качество трафика значительно выше.

Настройка параметров оптимизации

Место получения конверсии: сайт. Цель эффективности: увеличить количество просмотров целевой страницы.

Посещение профиля Instagram

Специальный тип кампании для развития аккаунта внутри экосистемы Meta. Алгоритм фокусируется на аудитории, склонной посещать профили и подписываться. К объявлению добавляется кнопка «Посетить профиль в Instagram». Доступно только при выборе Instagram в качестве единственного плейсмента.

Настройки рекламы

Место получения конверсии: Instagram или Facebook. Место назначения: профиль Instagram.

Цель эффективности: увеличить количество посещений профиля в Instagram — назначается автоматически.

Messenger, Instagram и WhatsApp

Тип кампании для привлечения пользователей к диалогу с компанией через мессенджеры. В цели «Трафик» алгоритм оптимизируется под максимальное количество переходов в чат по самой низкой стоимости, не оценивая качество дальнейшего взаимодействия.

Такой формат подходит для массового привлечения в чат-бот или ниш, где продажа строится через коммуникацию с менеджером.

Настройки рекламы

Место получения конверсии: приложения для обмена сообщениями. Цель эффективности: увеличить количество кликов по ссылкам, ведущим в мессенджер.

Платформа для получения сообщений: выберите Messenger Facebook, Instagram Direct или WhatsApp.

Важно. Для запуска Click-to-WhatsApp обязательно подключите аккаунт WhatsApp Business к странице в Facebook.