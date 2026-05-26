Что такое UX-аудит и как он помогает выявить слабые места сайта

Бывает, что сайт имеет современный дизайн, стабильный трафик и понятное предложение, но пользователи все равно не покупают, не оставляют заявки или бросают корзину на последнем шаге. На первый взгляд, проблема в рекламе, цене или спросе. Но часто причина проще: людям неудобно.

Они не находят нужный товар, теряются в меню, не понимают, что будет после нажатия кнопки, не могут заполнить форму с телефона или не доверяют странице оплаты. Каждая такая мелочь создает трение. А трение в UX — это потерянные заявки, продажи и рекламный бюджет.

В этой статье я объясню, что такое UX-аудит сайта, когда он нужен бизнесу, какие слабые места помогает найти и как превратить результаты аудита в конкретные улучшения конверсии.

Что такое UX-аудит простыми словами

UX-аудит сайта — это комплексная проверка пользовательского опыта. Его цель — понять, насколько легко посетителю выполнить целевое действие: найти товар, оформить заказ, оставить заявку, записаться на консультацию, оплатить услугу или получить нужную информацию.

Проще говоря, UX-аудит показывает, где сайт помогает пользователю, а где мешает.

Во время аудита специалист анализирует не только внешний вид страниц. Он проверяет логику сценариев, навигацию, структуру, формы, CTA-кнопки, мобильную версию, скорость, контент, путь пользователя и поведенческие данные.

Главная задача UX-аудита — найти точки трения. Это места, где:

непонятно, что делать дальше на сайте;

тратится слишком много времени на простое действие;

непонятен интерфейс;

теряется доверие к сайту;

не видны важные кнопки;

посетители покидают страницу или прерывают покупку.

Качественный UX-аудит отвечает не только на вопрос «что не так», но и на вопросы «как это влияет на бизнес» и «что с этим делать».

UX-аудит, юзабилити-аудит и CRO-аудит: в чем разница

Эти понятия часто используют как синонимы, но между ними есть разница.

Юзабилити-аудит фокусируется на удобстве сайта. Он помогает понять, легко ли ориентироваться в интерфейсе, заполнять формы, пользоваться меню, фильтрами, поиском и кнопками.

UX-аудит более широкий. Он анализирует весь пользовательский опыт: ожидания, эмоции, логику сценариев, доверие, контент, адаптивность, доступность и соответствие сайта бизнес-целям.

CRO-аудит сосредоточен на конверсии. Его цель — найти барьеры, мешающие выполнять целевые действия, и сформировать гипотезы для роста продаж, заявок или регистраций.

На практике эти подходы часто пересекаются. Если сайт неудобен, это влияет на UX. Если UX слабый — падает конверсия. Поэтому качественный UX-аудит — это всегда оценка сайта через призму интересов пользователя и бизнеса.

Когда сайту нужен UX-аудит

UX-аудит стоит проводить не только тогда, когда сайт уже «не работает». Его полезно проводить перед редизайном, запуском рекламы, масштабированием бизнеса или внедрением новых функций.

Чаще всего UX-аудит нужен, если:

Есть трафик, но мало заявок или продаж. Пользователи приходят на сайт, но не выполняют целевое действие. Это может означать, что проблема не в привлечении аудитории, а в самом пути к конверсии. Высокий показатель отказов. Люди быстро покидают страницу, потому что не находят ответа на свой вопрос, не понимают предложение или сталкиваются с техническими барьерами. Много брошенных корзин. Если товар добавлен в корзину, но покупка не завершена, нужно проверить checkout: количество шагов, поля, оплату, доставку, ошибки и доверие. Сайт плохо работает на мобильных устройствах. Кнопки мелкие, текст неудобно читать, фильтры сложные, форма не помещается на экран — все это напрямую влияет на конверсию с мобильного трафика. Команда планирует редизайн. Редизайн без аудита часто меняет только визуальный стиль. UX-аудит помогает понять, какие проблемы нужно исправить в новой версии сайта.

Одинаковые обращения в службу поддержки. Это сигнал о том, что информация на сайте или путь к ней недостаточно понятны.

Какие слабые места помогает найти UX-аудит

UX-аудит показывает не одну большую проблему, а систему мелких барьеров. Именно они постепенно снижают эффективность сайта.

Слабое место Как проявляется Как влияет на бизнес Непонятная навигация Пользователь не находит нужный раздел Растет количество отказов Слабый первый экран Непонятно, что предлагает компания Пользователь не переходит дальше Незаметные призывы к действию Кнопки теряются или имеют нечеткий текст Меньше заявок и покупок Длинные формы Слишком много полей, непонятные ошибки Растет количество брошенных корзин Сложный процесс оформления заказа Много шагов, принудительная регистрация Растет количество брошенных корзин Плохая мобильная версия Неудобно нажимать, читать, фильтровать Потеря мобильного трафика Медленная загрузка Страницы долго открываются Пользователь уходит к конкуренту Недостаточно доверия Нет отзывов, гарантий, условий оплаты Пользователь сомневается перед покупкой

Навигация и структура сайта

Хорошая навигация незаметна. Пользователь перемещается по сайту и быстро находит нужное. Плохая навигация заставляет думать, возвращаться назад, открывать лишние страницы и искать кнопку или категорию.

Во время UX-аудита команда проверяет:

логику группировки разделов;

понятность названий категорий;

полноту или перегруженность меню;

работу поиска и фильтров;

наличие «хлебных крошек»;

наличие страниц, с которых сложно продолжить путь.

Понятная структура особенно важна для интернет-магазинов, маркетплейсов, сервисов с каталогами и сайтов с большим количеством услуг.

CTA-кнопки и формы

CTA — это момент, когда пользователь должен перейти от интереса к действию. Если кнопка незаметна, призыв неясен или шаг кажется рискованным, конверсия падает.

Неудачное решение: кнопка «Отправить» после длинной формы без объяснения, что будет дальше. Удачное решение: «Получить консультацию» или «Рассчитать стоимость» с короткой подсказкой — «Менеджер свяжется с вами в течение 15 минут».

Формы тоже часто создают лишнее трение. Если для первого контакта нужно указать имя, фамилию, телефон, email, компанию, должность, город, бюджет и комментарий — часть пользователей просто уйдет. UX-аудит помогает определить, какие поля действительно нужны, а какие можно убрать или перенести на следующий этап.

Checkout и воронка конверсии

Checkout — один из самых критических сценариев для eCommerce. Пользователь уже выбрал товар, но еще не отдал деньги. Любой лишний шаг может остановить покупку.

Во время аудита проверяют:

возможность оформления заказов без регистрации;

понятность вариантов доставки и оплаты;

наличие неожиданных платежей в конце;

работу промокодов;

сохраняется ли корзина после возврата;

понятность сообщений об ошибках;

удобство прохождения checkout с мобильного.

Неудачное решение: пользователь узнает о дополнительной комиссии только на последнем шаге. Удачное решение: все расходы показаны заранее, а пользователь видит короткий и понятный путь: корзина → доставка → оплата → подтверждение.

Мобильная версия

Мобильный UX — это не просто адаптация экрана. На смартфоне у пользователя меньше пространства, он чаще отвлекается и медленнее вводит данные. Поэтому мобильная версия должна быть максимально простой.

UX-аудит помогает найти проблемы, которые не всегда видны на десктопе:

кнопки слишком маленькие;

текст сложно читать;

баннер перекрывает контент;

фильтры трудно закрыть;

форма неудобна для заполнения;

CTA не видно без прокрутки;

меню открывается нелогично;

часть элементов «ломается» на определенных экранах.

Если большинство клиентов приходит с мобильных устройств, такой аудит может быстро показать, почему реклама не окупается.

Контент и доверие

UX — это не только кнопки и меню. Тексты также влияют на пользовательский опыт. Если человек не понимает, что вы предлагаете, сколько это стоит, как происходит процесс и почему вам можно доверять, он не будет двигаться дальше.

Во время аудита проверяют наличие:

понятного УТП на первом экране;

соответствия страницы основным вопросам пользователя;

доказательств экспертности;

кейсов, отзывов, гарантий;

понятных условий оплаты, доставки, возврата;

внутренней терминологии, которую знает только команда.

Хороший UX-контент не украшает страницу. Он помогает принять решение.

Как проходит UX-аудит сайта

UX-аудит начинается не с дизайна, а с целей бизнеса. Сначала нужно понять, что именно должно улучшиться: количество заявок, продажи, конверсия checkout, регистрации, повторные покупки или уменьшение обращений в поддержку.

Этап 1. Изучение бизнеса и аудитории

Специалист анализирует продукт, целевую аудиторию, конкурентные преимущества, основные сценарии и бизнес-цели. Важно понимать, кто является пользователем, с какой потребностью он приходит и какое действие должен выполнить.

Без этого UX-аудит рискует превратиться в набор субъективных комментариев к дизайну.

Этап 2. Анализ данных

На этом этапе собирают количественные данные:

источники трафика;

страницы входа и выхода;

события в GA4;

конверсии;

путь пользователя;

показатель отказов;

отсев в воронке;

клики по CTA;

отправка форм;

добавление товаров в корзину.

Данные помогают увидеть, где именно посетители останавливаются. Например, если много людей открывают страницу товара, но почти не добавляют его в корзину, проблема может быть в цене, фото, описании, CTA, доверии или доставке.

Этап 3. Анализ поведения пользователей

Цифры показывают, что проблема есть. Инструменты поведения помогают понять, почему она возникает.

Для этого используют:

тепловые карты кликов;

карты скролла;

записи сессий;

анализ форм;

опросы;

отзывы от менеджеров и службы поддержки.

Например, тепловые карты могут показать, что пользователи активно кликают на элемент, который не является ссылкой. А записи сессий — что люди несколько раз открывают фильтр, не находят нужный параметр и покидают страницу.

Этап 4. Экспертная UX-оценка

Специалист проходит ключевые сценарии сайта как пользователь: от первого контакта до целевого действия. Он проверяет логику страниц, иерархию блоков, понятность текстов, видимость CTA, адаптивность, формы, наличие ошибок и общую последовательность интерфейса.

На этом этапе важно не просто сказать «кнопка плохая», а объяснить, почему она мешает сценарию. Например: кнопка расположена ниже первого экрана, имеет нечеткий текст и теряется среди второстепенных элементов. Поэтому пользователь не понимает, как перейти к заявке.

Этап 5. Приоритизация проблем

Не все проблемы нужно исправлять сразу. Часть из них критически влияет на конверсию, другие — лишь улучшают общее впечатление.

Удобно оценивать проблемы по трем критериям:

Насколько сильно проблема влияет на бизнес? Насколько сильно она мешает пользователю? Насколько сложно ее исправить?

Сначала стоит браться за задачи с высоким влиянием и небольшой сложностью. Например, сократить форму, изменить CTA, добавить заметную кнопку или исправить ошибку в checkout.

Какие инструменты используют для UX-аудита

Инструмент Для чего нужен Google Analytics 4 Анализ событий, конверсий, воронки продаж и поведения пользователей Microsoft Clarity / Hotjar Тепловые карты, записи сессий, карты прокрутки Looker Studio Визуализация данных и дашборды Figma Прототипы, схемы, UX-рекомендации Miro Карта путешествия клиента, пользовательский поток, командные воркшопы Search Console Анализ органического трафика и страниц входа CRM / колтрекинг Связь между заявками, продажами и качеством лидов

Инструменты сами по себе не делают аудит качественным. Важно правильно интерпретировать данные и связать их с реальными сценариями пользователей.

Что должно быть в отчете после UX-аудита

Хороший UX-отчет — это не документ на 100 страниц, который никто не откроет после презентации. Это практическая инструкция для команды.

В отчете должны быть:

краткое резюме для бизнеса;

список обнаруженных проблем;

скриншоты или видеофрагменты;

объяснение влияния на пользователя и конверсию;

рекомендации по исправлению;

приоритет каждой задачи;

гипотезы для тестирования;

roadmap внедрения изменений.

Формула хорошей рекомендации выглядит так:

Проблема → доказательство → влияние → решение → ожидаемый результат.

Например:

Проблема: пользователи не видят кнопку «Оформить заказ» на мобильной версии.

Доказательство: записи сессий показывают повторный скролл и возврат в корзину.

Последствия: часть пользователей не переходит к оформлению заказа.

Решение: закрепить CTA внизу экрана на мобильных устройствах.

Ожидаемый результат: больше переходов из корзины к оформлению заказа.

Чек-лист: как быстро проверить сайт самостоятельно

Перед полноценным UX-аудитом можно провести базовую самопроверку.

Первый экран

Понятно ли за 5 секунд, что предлагает компания?

Видно ли главное действие?

Есть ли сильное УТП?

Навигация

Легко ли найти нужный раздел?

Понятны ли названия пунктов меню?

Не спрятаны ли важные страницы?

CTA

Заметны ли кнопки?

Понятно ли, что произойдет после клика?

Нет ли нескольких равнозначных CTA на одном экране?

Формы

Все ли поля действительно нужны?

Понятно ли сообщение об ошибке?

Удобно ли заполнять форму с телефона?

Мобильная версия

Удобно ли нажимать кнопки?

Не перекрывают ли всплывающие окна контент?

Виден ли главный CTA без лишнего скролла?

Страницы товаров или услуг

Достаточно ли информации для принятия решения?

Есть ли фото, преимущества, цена, условия, гарантии?

Понятно ли, чем предложение отличается от конкурентов?

Оформление заказа

Можно ли купить без регистрации?

Понятны ли условия доставки и оплаты?

Нет ли неожиданных платежей на последнем шаге?

Доверие

Есть ли контакты, отзывы, кейсы, гарантии?

Понятно ли, кто стоит за сайтом?

Не выглядит ли страница рискованной перед оплатой?

Если на несколько вопросов ответ «нет» или «не уверены», у сайта уже есть потенциальные UX-проблемы.

5 советов от UX-специалиста: как сделать сайт более эффективным

1. Думайте сценариями, а не страницами

Пользователь не видит сайт как набор отдельных страниц. Он проходит путь: увидел рекламу → открыл страницу → сравнил варианты → нажал кнопку → заполнил форму → получил подтверждение.

Неудачное решение: оптимизировать только главную страницу, не проверяя, что происходит после клика на CTA. Удачное решение: пройти весь путь и найти места, где сценарий усложняется.

2. Не заставляйте пользователя догадываться

Если человек должен думать, что означает кнопка, где найти доставку или почему форма показывает ошибку, UX уже создает трение.

Неудачное решение: сообщение «Ошибка 422» после отправки формы. Удачное решение: «Введите номер телефона в формате +380XXXXXXXXX».

3. Сокращайте лишние шаги

Каждый дополнительный клик — это шанс потерять посетителя. Особенно в мобильной версии и при оформлении заказа.

Неудачное решение: чтобы найти товар, нужно открыть каталог, выбрать категорию, подкатегорию, фильтр, сортировку и только тогда увидеть релевантные позиции. Удачное решение: добавить популярные категории, быстрые фильтры или поиск с подсказками.

4. Проверяйте не только дизайн, но и тексты

Иногда проблема не в интерфейсе, а в том, что пользователь не понимает ценность предложения. UX-копирайтинг помогает объяснить действие, снять сомнения и подвести к конверсии.

Неудачное решение: кнопка «Отправить». Удачное решение: «Получить расчет стоимости».

5. Принимайте решения на основе данных

Личное мнение владельца, дизайнера или маркетолога может не совпадать с поведением посетителей сайта. Именно поэтому UX-аудит должен опираться на аналитику, записи сессий, тепловые карты, опросы и тестирование.

Данные показывают, что люди делают на самом деле, а не то, что команда думает об их поведении.

Что делать после UX-аудита

UX-аудит имеет смысл только тогда, когда после него начинаются изменения. Если отчет просто сохранить в папку, конверсия не вырастет.

После аудита стоит:

Выделить критические проблемы. Внедрить быстрые правки. Передать более сложные задачи в дизайн и разработку. Сформировать гипотезы для A/B-тестирования. Настроить измерение результатов. Сравнить метрики до и после изменений.

Главное — не менять все сразу. Если команда одновременно переработает меню, CTA, форму, checkout и контент, будет сложно понять, что именно повлияло на результат.

Лучше двигаться по циклу:

анализ → гипотеза → изменение → тест → оценка результата → следующая гипотеза

Так UX-аудит становится не разовой проверкой, а частью системного роста сайта.

Выводы