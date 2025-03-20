Полный путеводитель по Google Analytics 4 для начинающих

Полный путеводитель по Google Analytics 4 для начинающих

Google Analytics — это мощный инструмент для анализа данных сайта или приложения. Он помогает отслеживать посещаемость, источники трафика, изучать взаимодействие пользователей с ресурсом, конверсии и многие другие метрики. С момента первой версии в 2005 году и по сегодня, Аналитика стала незаменимым инструментом для маркетологов и владельцев бизнеса.

В этом материале я сделаю обзор инструмента, его первичных настроек и основных функций, а также в конце дам список ресурсов для более глубокого изучения Google Analytics 4.

Что такое Google Analytics

В 2005 году компания Google выпустила первую версию бесплатного инструмента для широкого анализа веб-данных — Google Analytics. Основные отчеты отображали:

Количество посещений и уникальных посетителей сайта. Источники трафика — поисковые системы, социальные сети, прямые заходы, реклама. Поведение пользователей на сайте — проведенное время, количество просмотренных страниц. Конверсии и целевые действия — покупки, регистрации, заполнение форм. Демографические данные.

В октябре 2020 года Google представили четвертую версию продукта — Google Analytics 4. Обновление принесло:

изменение в алгоритмы подсчета данных;

улучшенную конфиденциальность пользователей;

новые форматы отчетов с гибкими настройками;

функции на основе машинного обучения;

возможность идентификации пользователя по нескольким параметрам.

У Google Analytics 4 существует также платная премиум-версия — Google Analytics 4 360. Ее основными отличиями является увеличенный объем обработки и хранения данных и более широкая интеграция с инструментами Google.

Специалисты используют Google Analytics 4 для разных целей:

Профессия Цель Работа с Google Analytics 4 Маркетологи Анализ эффективности маркетинговых кампаний. 1. Отслеживание конверсий.

2. Отслеживание ROI рекламных кампаний. SEO-специалисты Повышение позиций сайта в поисковой выдаче. 1. Анализ органического трафика.

2. Анализ ключевых слов, по которым пользователи перешли на сайт. PPC-специалисты Оптимизация рекламных кампаний. 1. Отслеживание показателей эффективности рекламы (CTR, CPC).

2. Анализ ключевых слов и кампаний с высоким ROI.

3. Оценка показателей возврата инвестиций в платные кампании. UX/UI-дизайнеры Повышение юзабилити. 1. Изучение поведения пользователей на сайте.

2. Изучение пути клиента. Контент-менеджеры Оптимизация контента. Поиск страниц с наибольшей вовлеченностью посетителей. Владельцы бизнеса Увеличение продаж. Анализ самых популярных товаров/услуг.

В чем разница между Google Analytics Universal и Google Analytics 4

Google Analytics Universal — это третья версия Аналитики. Самое глобальное изменение от неё до GA4 — модель сбора данных.

GA3 использовала для сбора сеансы — период активности пользователя на сайте или в приложении. GA4 использует события — фиксированные системы действий пользователей, такие как клики, просмотры страниц, покупки или прокрутка, которые помогают анализировать их поведение. Такая модель позволяет детальнее отслеживать действия и создавать более точные отчеты:

Основные отличия Google Analytics Universal и GA4:

Функция Google Analytics Universal Google Analytics 4 Модель сбора данных Сеансы. События. Отслеживание сайта и приложения Необходимы дополнительные настройки с использованием разных идентификаторов. Единая платформа. BigQuery Только для премиум-пользователей. Доступно для всех. Отчеты Стандартные. Настраиваемые. Идентификация пользователей Файлы Cookie. Файлы Cookie, идентификаторы устройства, идентификаторы пользователя. Данные на основе машинного обучения Есть. Есть расширенные возможности.

В Google Analytics 4 некоторые параметры, ранее доступные в Universal Analytics, были удалены или заменены:

Отслеживание Flash. Сама по себе технология является устаревшей и не поддерживается большинством современных браузеров. Реальный IP-адрес пользователя. Следуя законам о защите данных, все IP-адреса теперь автоматически анонимны. Средняя продолжительность сеанса. Теперь эта метрика называется «время взаимодействия». Имеет обновленный алгоритм подсчета для более точного отображения данных. Новые и вернувшиеся пользователи. GA4 фокусируется на взаимодействии с сайтом или приложением в течение времени.

Глобальное обновление Google Analytics 4 базировалось на том, чтобы сфокусироваться именно на взаимодействии пользователя с сайтом, не нарушая при этом конфиденциальность.

Детальнее об отличиях между третьей и четвертой версиями аналитики , читайте в блоге.

Переход с Google Analytics Universal на Google Analytics 4

С 1 июля 2023 года закончилась поддержка версии Universal Analytics. Чтобы продолжить получать данные о пользователях и трафике своего сайта или приложения, все пользователи должны были перейти на обновленную версию аналитики — GA4.

Среди ключевых моментов переезда на новую версию Аналитики важно отметить необходимость создания нового ресурса. Ранее собранные данные из Universal не переносятся автоматически в GA4, но возможно скопировать некоторые настройки из предыдущей версии.

Все новые кабинеты автоматически создаются в GA4.

Как установить Google Analytics 4 на сайт

Создайте аккаунт. Войдите в Google Analytics и нажмите на кнопку «Создать аккаунт». Укажите название аккаунта:

Настройте доступы передачи данных аккаунта.

Пункт «Продукты и сервисы Google» позволяет Google использовать ваши данные для улучшения своих продуктов на основе собранной информации. По умолчанию эта опция отключена:

Если вы не хотите, чтобы ваши данные использовались для улучшения продуктов Google, просто нажмите «Далее».

Пункт «Моделирование и статистика» разрешает использование алгоритмов машинного обучения для анализа и заполнения пропущенных данных (например, из-за отсутствия cookies):

Рекомендую не отключать данную функцию, так как это снизит точность отчетов, особенно при наличии ограничений сбора данных.

Заполните необходимую информацию о ресурсе — учетной записи, объединяющей потоки данных. Укажите название, часовой пояс, валюту:

Добавьте короткое описание — категорию бизнеса и размер компании:

Выберете бизнес-цели. GA4 учитывает цели при создании персонализированных отчетов:

Доступны следующие цели:

Generate leads — анализировать метрики посетителей и привлекать новых клиентов. Drive online sales — анализировать поведение покупателей и увеличивать продажи. Raise brand awareness — повышать узнаваемость бренда и распространять информацию о бизнесе. Examine user behavior — изучать, как пользователи взаимодействуют с сайтом или приложением. Get baseline reports — получить базовые отчёты (этот вариант нельзя комбинировать с другими).

Пример целей для разного типа бизнесов

Тип бизнеса Рекомендуемые цели Описание Онлайн-магазин Drive online sales Фокус на увеличение продаж через анализ поведения покупателей. Generate leads Привлечение новых клиентов и расширение клиентской базы. Examine user behavior Понимание, как клиенты взаимодействуют с сайтом, для улучшения пользовательского опыта. Сервисная компания Generate leads Привлечение новых клиентов для роста бизнеса. Raise brand awareness Повышение узнаваемости бренда и привлечение новых заказчиков. Examine user behavior Анализ интереса к страницам услуг для понимания потребностей клиентов. Мобильное приложение или платформа Examine user behavior Анализ взаимодействия пользователей с приложением для улучшения интерфейса и удержания. Generate leads Привлечение новых пользователей или подписчиков. Raise brand awareness Повышение узнаваемости и увеличение базы пользователей. Брендовый сайт производителя Raise brand awareness Привлечение внимания к бренду и расширение аудитории. Drive online sales Увеличение онлайн-продаж через анализ потребительского поведения. Generate leads Поиск новых партнеров или рынков сбыта.

Нажмите кнопку «Создать» и ознакомьтесь с соглашением об условиях использования Google Analytics в соответствующей стране, которую выбрали при создании аккаунта:

Настройте поток данных — сайт или приложение, данные которого будут отслеживаться. Выберите тип «Веб» и укажите URL вашего сайта и имя потока данных:

При создании ресурса в GA4 автоматически будет активирована функция событий улучшенной статистики. Она автоматизирует сбор данных о действиях пользователей (прокрутку страницы, клики, загрузку файлов):

Установите код Google Analytics на сайт. Выберите из списка созданный поток данных и просмотр инструкций по тегу:

В открывшемся меню перейдите на вкладку «Установить вручную» и скопируйте указанный код Google тега. Вставьте код отслеживания на каждой странице вашего сайта сразу после тега <head> с помощью разработчиком или через Google Tad Manager:

Если ваш сайт создан на одной из популярных CMS-систем, вы можете установить тег Google через настройку платформы:

Полный список поддерживаемых CMS доступен в справке Google.

Как проверить работу Google Analytics 4

После установки тега Google на сайт, выберете отчет в реальном времени в левом боковом меню GA4:

Откройте ваш сайт в новой вкладке и проверьте отслеживание последних активных пользователей в режиме реального времени:

Как установить Google Analytics 4 для приложения

Чтобы подключить GA4 к приложению, необходимо создать проект в Firebase — платформе для разработки мобильных приложений от Google. У Firebase множество возможностей:

базы данных в режиме реального времени;

аутентификация пользователей;

функция хранения файлов;

инструменты для аналитики и маркетинга.

Для подключения GA4:

Перейдите в консоль Firebase и нажмите «Создать проект» (Create a project):

Укажите имя проекта и нажмите кнопку «Далее» (Continue):

Проверьте, чтобы была активирована Google Analytics и нажмите «Далее» (Continue):

Выберите ресурс Аналитики, чтобы связать его с проектом. Нажмите «Выбрать аккаунт» (Select an account):

В консоли Firebase выберите созданный проект, чтобы добавить в него ваше мобильное приложение (iOS или Android):

Для каждого типа приложения отобразятся индивидуальные инструкции.

Для iOS необходимо обязательно указать:

Bundle ID;

скачать файл GoogleService-Info.plist;

добавить его в проект Xcode;

настроить Firebase SDK.

Для Android:

указать имя пакета;

скачать файл google-services.json;

добавить его в проект;

настроить зависимости в Gradle.

Детальную инструкцию читайте в материале «Обновление Firebase Analytics: настраиваем аналитику мобильных приложений и применяем новые фишки».

Google Analytics 4 и GTM

Google Tag Manager (GTM) — это бесплатный инструмент от Google для внедрения на сайт кодов отслеживания (тегов), например, для сбора данных в GA4 или ремаркетинга. Код GA4 можно устанавливать напрямую на сайт или в приложение, но Google Tag Manager позволяет внедрить код без разработчиков и изменения исходного кода сайта.

Как подключить GTM к GA4

Перейдите на сайт Google Tag Manager. Войдите в свой аккаунт Google и нажмите «Создать аккаунт»:

Заполните данные об аккаунте — укажите имя, страну, сайт. Далее создайте контейнер. Выберите его тип (сайт, приложение):

Контейнер в Google Tag Manager — это хранилище тегов, триггеров и переменных для сайта или приложения. Он позволяет управлять кодами аналитики и маркетинга через GTM без изменений исходного кода.

Нажмите кнопку «Создать» и согласитесь с условиями использования.

После создания контейнера, вставьте два фрагмента кода на страницах вашего сайта. Первый — перед блоком <head>, второй — сразу после открывающего тега <body>:

Перейдите на вкладку тегов в созданном контейнере и нажмите на кнопку создания нового тега:

В конфигурации тега выберите тип «Google Tag», введите Tag ID потока данных из GA4 и установите срабатывание тега на всех страницах:

Чтобы узнать идентификатор потока данных, в GA4 перейдите в раздел «Администратор — Потоки данных»:

После сохранения созданного тега, вверху появится сообщение с предложением проверить настроенный тег и опубликовать изменения. Для проверки работы тега нажмите «Preview» и введите адрес вашего сайта:

Обратите внимание: чтобы проверить работу срабатывания тегов через Tag Assistant, в браузере должно быть установлено и активировано расширение Tag Assistant Companion.

Убедитесь, что настроенный тег GA4 отображается среди сработавших тегов в Tag Assistant:

Если все пункты выполнены верно и тег срабатывает, закройте Tag Assitant Companion и опубликуйте контейнер GTM по кнопке «Submit»:

После публикации контейнера с тегом аналитики на всех страницах сайта будет срабатывать код сбора данных GA4.

Обзор интерфейса GA4

Блоки на главной (домашней) странице отображают ключевые метрики:

данные о пользователях и ключевых событиях за последние семь дней;

количество активных пользователей за последние 30 минут;

источники трафика — органический, платный и т. д.;

популярные страницы.

Вверху страницы находится:

Cелектор. Для переключения между ресурсами. Поле поиска. Помогает найти отчеты и определенные настройки:

Боковое меню перемещает вас между разделами «Отчеты», «Исследования», «Реклама» и «Администратор»:

Отчеты Google Analytics 4

В разделе «Отчеты» доступен список стандартных отчетов для анализа данных:

Набор отличается в зависимости от того, какие бизнес-цели вы указали при создании ресурса в GA4. Отчеты настраиваемые, вы можете добавлять или удалять метрики, фильтры и сегменты.

Пример набора стандартных отчетов:

Отчет Метрики Reports snapshot Обзор ключевых метрик и показателей. Визуализация основных данных:

1. Пользователи — количество посетителей на сайте за определенный период.

2. Сессии — общее количество визитов на сайт.

3. Конверсии — сколько пользователей выполнили желаемое действие (например, заполнили форму или совершили покупку).

4. Показатели вовлеченности — средняя продолжительность сессии или количество страниц на сессию.

5. Источники трафика — откуда приходят пользователи (органический поиск, платная реклама, социальные сети).

6. Географические данные — информация о странах или городах, из которых пользователи посещают ваш сайт. Realtime Отчет в реальном времени. Мониторинг текущей активности пользователей на сайте или в приложении. Life cycle Acquisition Анализ каналов привлечения пользователей. Источники трафика: органический поиск, платные каналы, социальные сети. Engagement Взаимодействие пользователей с контентом: просмотры страниц, события, конверсии. Monetization Доходы от пользователей: продажи, доходы от рекламы, подписок и других источников дохода. Retention Удержание и повторные визиты пользователей. User User attributes Демографические данные и интересы пользователей. Tech Устройства, браузеры, операционные системы. Events Анализ различных событий, происходящих на сайте или в приложении. Conversions Отслеживание и анализ целей и конверсий. Search Console Данные из Google Search Console: поисковые запросы, позиции, клики и показы.

Чтобы данные из Google Search Console отображались в отчетах GA4, необходимо создать связь между сервисами в настройках GA4. Подробнее про интеграцию сервисов и существующие ограничения читайте в справке Google.

Исследования в Google Analytics 4

Раздел «Исследования» помогает проводить углубленный анализ данных на основе стандартных или пользовательских отчетов. Он предлагает различные шаблоны и методы визуализации:

Типы стандартных отчетов:

Анализатор сегментов. Создание и оценка различных групп аудитории. Когортное исследование. Отслеживание поведения групп посетителей сайта во времени. Анализ воронок. Отслеживание этапов взаимодействия пользователей и выявление точек потери аудитории. Карта путей. Графическое отображение маршрутов посетителей на сайте или в приложении. Пользовательское исследование. Детальный анализ активности конкретных пользователей. Оценка атрибуции. Выявление наиболее результативных каналов и кампаний для привлечения конверсий.

В «Исследованиях» доступно создание кастомных отчетов (Free form), где можно самостоятельно выбрать сегменты и задать необходимые метрики для персонализированных выборок:

Segments (сегменты) — это подмножество данных, которое выделяется на основе определенных критериев или условий. Сегменты позволяют анализировать и сравнивать группы посетителей или сессий, которые имеют общие характеристики, например, пользователи, пришедшие с определенного источника трафика или посетившие сайт в определенное время.

Dimensions (измерения) — характеристики данных. Например, «Источник трафика», «Город», «Тип устройства».

Metrics (метрики) — количественные характеристики данных, которые можно измерить численно. Например, «Количество пользователей», «Количество сеансов», «Время взаимодействия».

Например, измерение «Страна» используется вместе с метрикой «Количество пользователей», чтобы показать, сколько посетителей пришло из разных стран. Чтобы отобразить пользователей из конкретных стран, используйте фильтры, которые также поддерживают регулярные выражения.

Например, чтобы отобразить количество посетителей из США, Германии и Испании введите регулярное выражение:

\b(United States|Germany|Spain)\b

Дополнительно в настройках отображения отчета можно выбрать разные методы визуализации, настроить количество отображаемых строк и столбцов:

Такие возможности GA4 позволяют создавать персонализированные отчеты под разные бизнес-цели, а также проводить более углубленный анализ данных.

Реклама в Google Analytics 4

Раздел «Реклама» в Google Analytics 4 содержит список отчетов для анализа эффективности рекламных кампаний.

Пример набора отчетов:

Отчет Метрики Advertising snapshot Раздел для анализа рекламы, который дает сводную информацию о результатах конверсий и путях покупок клиентов. Отчет Advertising Snapshot состоит из трех сводных отчетов, которые помогают ответить на вопросы: Какие каналы приводят к наибольшему числу конверсий? Какие значительные изменения или новые тренды появляются в ваших рекламных данных? Какие точки контакта проходят пользователи перед конверсией? Conversion performance BETA Анализ конверсий, связанных с рекламными кампаниями.

Был представлен 9 мая 2024 года, и все еще находится в стадии бета-тестирования. Attribution Attribution paths Анализ путей, которые проходят пользователи перед совершением конверсии. Attribution models Различные модели атрибуции для анализа вклада каждого рекламного канала в конверсии. Planning All channels Анализ всех рекламных каналов для оценки их эффективности. Display & Video 360 Специфические отчеты для рекламных кампаний на платформе Display & Video 360. Google Ads Отчеты о рекламных кампаниях через Google Ads. Tools Advertising segments Инструменты для создания и анализа сегментов пользователей, взаимодействующих с рекламой.

Ключевые события и конверсии в Google Analytics 4

В GA4 любое взаимодействие посетителя с сайтом или приложением — это событие. GA4 автоматически отслеживает некоторые события, как просмотры страниц, но настраиваются и собственные, например, клики по кнопкам.

Ключевые события — это важные для анализа поведения пользователей действия на сайте. Любое событие можно отметить как ключевое. Например, добавление товара в корзину.

Конверсии используются для измерения эффективности рекламы в Google Ads. Они создаются в Google Ads на основе ключевых событий из GA4. Например, на основе ключевого события «успешная покупка» можно создать конверсию в Google Ads для отслеживания покупок с рекламы.

Ключевые события анализируют поведение на сайте, а конверсии — эффективность рекламы.

Как отслеживать события в GA4, читайте в нашем материале.

Ограничения Google Analytics 4

При анализе данных в GA4 можно столкнуться с рядом ограничений инструмента. Далее я расскажу о каждом методе ограничения и условиях его применения.

Ограничение Сэмплирование данных Пороговые значения Количество уникальных значений Суть метода Использование выборки данных для ускорения обработки. Ограничение данных для защиты конфиденциальности пользователей. Ограничение на число уникальных значений в отчетах. Когда применяется Когда количество данных превышает лимиты системы.

Пример:

Данные превышают допустимые лимиты для работы с GA4 без использования BigQuery. Google Analytics будет использовать сэмплирование данных для предоставления отчета на основе выборки. Когда слишком мало данных для обеспечения анонимности.

Пример:

На конкретной странице сайта было всего несколько посещений за последние 30 дней. При формировании отчета о поведении пользователя на этой странице за последние 30 дней, Google будет использовать пороговые значения, для скрытия информации о пользователях. Когда количество уникальных значений слишком велико.

Пример:

Если отчет включает более 500 уникальных значений, GA4 будет объединять их и отображать как «(other)» в отчетах. Плюсы Сэмплирование позволяет ускорить создание отчетов и снизить нагрузку на серверы. Улучшение конфиденциальности и соблюдение законодательства о защите данных (GDPR). Позволяет сохранять стабильность системы даже при больших нагрузках, обеспечивая быстрый доступ к основным метрикам и аналитике. Минусы Отчеты на основе выборки могут быть менее точными и содержать искажения. Ограничение анализа небольших сегментов аудитории. Невозможность анализа всех уникальных значений затрудняет глубокий анализ.

При применении в GA4 метода сэмплирования данных, возле названия отчета Google отобразит желтую иконку. При наведении на нее курсора, система покажет дополнительную информацию о том, какой объем данных был использован для построения отчета.

Пример уведомления в отчете с сэмплированием данных:

Пример уведомления в отчете с пороговыми значениями:

Пример отчета с применением ограничения по количеству уникальных значений:

Несмотря на наличие определенных минусов, такие ограничения помогают поддерживать высокую производительность системы и соблюдать требования по защите данных пользователей.

Чтобы избежать ограничений GA4, аналитики используют выгрузку сырых даных в Google BigQuery.

Google Analytics 4 и BigQuery

BigQuery от Google Cloud — это облачный сервис, который позволяет надежно хранить и анализировать большие объемы данных. BigQuery поддерживает интеграцию с другими инструментами Google Cloud, например, Looker Studio для визуализации данных, Cloud Machine Learning для построения моделей машинного обучения.

Чтобы подключить GA4 к BigQuery, необходимо создать проект в Google Cloud, активировать API BigQuery и создать набор данных, который будет связан с вашим ресурсом в GA4.

Подробнее как настроить работу BigQuery c GA4 и экспорт данных, читайте в материале.

Помимо возможности работы с большими объемами данных, подключение GA4 к BigQuery позволит:

создавать сложные пользовательские запросы для анализа данных;

объединять полученные данные с другими источниками, например, рекламные платформы, CRM системы;

использовать автоматическую генерацию и отправку отчетов по расписанию с помощью SQL-запросов.

Управление доступом и аккаунтами GA4

Структура аккаунта GA4 состоит из трех уровней:

Аккаунт. Может содержать несколько ресурсов. Ресурс. Представление сайта или мобильного приложения. Один ресурс может содержать несколько потоков данных. Поток данных. Источники данных внутри ресурса (сайт, приложение на iOS или Android):

Пример структуры аккаунта, который содержит один ресурс с двумя потоками данных (сайт и приложение), и один ресурс с одним потоком данных с сайта:

Действующие ограничения:

один пользователь может создать не больше 100 аккаунтов;

один аккаунт может содержать не более 50 ресурсов;

один ресурс может содержать до 30 потоков данных (например, до 30 веб-сайтов, приложений).

Для эффективного управления уровнями доступа к данным в Google Analytics существует пять уровней пользователей:

Viewer — может просматривать отчеты и данные, без возможности изменять настройки. Analyst — может создавать и изменять пользовательские отчеты и сегменты. Marketer — может управлять аудиториями, событиями и атрибуциями, но не имеет прав на управление пользователями. Editor — имеет доступ к просмотру и изменению данных и настроек, но без управления доступом. Admin — полный доступ ко всем данным и настройкам, включая управление пользователями. None (No role assigned) — пользователь не имеет доступа к данному ресурсу, не может просматривать его данные или изменять настройки, но может иметь доступ к другим ресурсам в аккаунте, если ему назначена одна из вышеупомянутых ролей.

Чтобы предоставить доступ к данным Google Analytics 4:

Войдите в вашу учетную запись GA4 и выберите нужный ресурс. В левом нижнем углу нажмите на иконку «Администратор»:

На вкладке «Аккаунт» выберите «Управление доступом к учетной записи»:

Нажмите кнопку добавления пользователя в верхнем правом углу:

Введите адреса электронной почты пользователей, которых хотите добавить:

Выберите роли и права доступа для пользователей, которым предоставляете доступ:

Подробнее о ролях и доступах GA4 читайте в справке.

При необходимости, дополнительно скрываются показатели доходов или расходов. Информация о них будет скрыта как в стандартных отчетах, так и в исследованиях:

Обратите внимание: доступы пользователей можно настраивать как на уровне аккаунта, так и на уровне ресурса. Для этого используйте пункт «Управление доступом к учетной записи» из раздела настроек ресурса:

Гибкие настройки администрирования аккаунта в GA4 позволяют не только удобно управлять уровнями доступа пользователей, но и сохранять конфиденциальность данных.

Как самостоятельно изучить Google Analytics 4

Google Analytics 4 — это гибкий инструмент, который специалисты использует по-разному, исходя из задач и целей бизнеса. GA4, как и любой другой продукт от Google, постоянно развивается и меняется. Уникального курса, который поможет разобраться в Аналитике от А до Я не существует

Тем не менее самостоятельно изучить Google Analytics 4 возможно. Для начала необходимо выделить время для изучения теории и начать с базового плана обучения, который может выглядеть так:

Интерфейс. Понимание интерфейса GA4 важно для эффективного использования системы. Знание расположения основных функций и отчетов поможет быстро находить нужные данные и настраивать отчеты под свои потребности. Метрики и их значения. Понимание ключевых метрик GA4, таких, как просмотры событий, пользователи, сессии, конверсии помогает анализировать взаимодействие пользователей с вашим сайтом или приложением. Как работает модель данных GA4. Ознакомьтесь с новой моделью данных GA4, которая отличается от Universal Analytics. В GA4 данные организуются вокруг событий и параметров, что позволяет более гибко отслеживать взаимодействия пользователей. Как настраивать события и цели. Научитесь настраивать события для отслеживания специфических действий пользователей. Разберитесь, как создавать и настраивать цели для отслеживания конверсий и измерения успеха ваших бизнес-целей. Понимание отчетов и инструментов анализа. Изучите, как использовать стандартные и настраиваемые отчеты в GA4, а также функции анализа. Это поможет извлекать ценные инсайты из данных.

Для построения собственного плана обучения или более детальной проработки его пунктов можно воспользоваться инструментами ИИ, такими как Chat GPT или Gemini. Попросите ИИ составить план на основе текущего уровня знаний по GA4 и количеству времени, которое вы готовы уделить для изучения:

Важно: не используйте сервисы ИИ в качестве основного ресурса справочной информации по Google Analytics. Поскольку ИИ не имеет доступа к информации об обновлении сервиса и использует данные из различных источников, предоставленные ответы часто некорректны или устаревшие.

Я рекомендую использовать ИИ исключительно для построения плана обучения, а не обучения непосредственно.

Ресурсы для самостоятельного изучения Google Analytics 4

Для самостоятельного изучения GA4 важно выбирать материалы из достоверных и проверенных источников, особенно, если речь идет о платных продуктах (курсы, гайды, видеоуроки). Советую просмотреть отзывы, изучить доступные демонстрационные материалы, план и формат обучения.

Далее привожу список официальных ресурсов для изучения GA4:

Справка Google Analytics. Содержит всю актуальную документацию по сервису, руководства, ответы на часто задаваемые вопросы о функциях и возможностях, глоссарий. Является самым достоверным и актуальным источником для изучения GA4. К минусам можно отнести «технический» стиль подачи информации, который может быть не сразу понятен новичкам:

Skillhop. Платформа для онлайн-обучения от Google с бесплатными курсами, разделенными по уровням от новичков до профессионалов:

Каждый курс разбит на блоки и содержит дополнительные видеоинструкции. После окончания курса можно пройти аттестацию для получения электронного сертификата (действует 1 год), подтверждающего уровень знаний.

Работа с демо-аккаунтом. Позволяет на практике углубиться в возможности GA4, исследовать функции, отчеты на реальных данных. Аккаунт предоставляет доступ к данным сайта Google Merchandise Store, который продает сувениры Google. Для демо-аккаунта доступны три версии потока данных:

Подробнее читайте в справке Google.

YouTube-канал Google Analytics. На официальном ютуб-канале есть большое количество вебинаров и уроков по GA4, в том числе руководства по внедрению и интерпретации данных.

Помимо официальных источников, ищите дополнительную информацию на профильных ресурсах, таких как Netpeak Journal, где регулярно выходят статьи посвященные работе с Google Analytics 4 для новичков и профессионалов.

Среди других популярных и бесплатных ресурсов для изучения GA4:

Симо Ахава — известный эксперт в области веб-аналитики и цифрового маркетинга, который специализируется на Google Analytics, Google Tag Manager, и других инструментах аналитики, автор двух ресурсов:

Analytics Mania — сайт предоставляет детализированные пошаговые инструкции, кейсы и другие ресурсы, связанные с Google Analytics 4 и Google Tag Manager. Он ориентирован на практическое применение аналитических инструментов и включает полезные материалы для настройки и оптимизации аналитических систем.

— сайт предоставляет детализированные пошаговые инструкции, кейсы и другие ресурсы, связанные с Google Analytics 4 и Google Tag Manager. Он ориентирован на практическое применение аналитических инструментов и включает полезные материалы для настройки и оптимизации аналитических систем. Блог Simo Ahava — личный блог Симо Ахавы, который содержит его мысли, исследования и аналитические обзоры по вопросам веб-аналитики. Сайт охватывает широкий спектр тем, связанных с Google Analytics 4, и предоставляет глубокие инсайты и профессиональные мнения самого эксперта.

Канал MeasureSchool — обучающие видео по Google Analytics 4, Google Tag Manager и другим инструментам аналитики. Ветка по GA4 на reddit.com — подфорум на Reddit, где пользователи обсуждают вопросы аналитики, включая GA4, и делятся советами и ресурсами.

Из платных материалов для самостоятельного изучения GA4 могу порекомендовать:

Выводы