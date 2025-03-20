Повний путівник по Google Analytics 4 для початківців

Повний путівник по Google Analytics 4 для початківців

Google Analytics — це потужний інструмент для аналізу даних сайту або застосунку. Він допомагає відстежувати відвідуваність, джерела трафіку, вивчати взаємодію користувачів з ресурсом, конверсії та багато інших метрик. З моменту першої версії у 2005 році й до сьогодні, Аналітика стала незамінним інструментом для маркетологів і власників бізнесу.

У цьому матеріалі я зроблю огляд інструменту, його первинних налаштувань і основних функцій, а також наприкінці дам список ресурсів для глибшого вивчення Google Analytics 4.

Що таке Google Analytics

У 2005 році компанія Google випустила першу версію безкоштовного інструменту для широкого аналізу вебданих — Google Analytics. Основні звіти відображали:

Кількість відвідувань та унікальних відвідувачів сайту. Джерела трафіку — пошукові системи, соціальні мережі, прямі заходи, реклама. Поведінка користувачів на сайті — проведений час, кількість переглянутих сторінок. Конверсії та цільові дії — покупки, реєстрації, заповнення форм. Демографічні дані.

У жовтні 2020 року Google представили четверту версію продукту — Google Analytics 4. Оновлення принесло:

зміна в алгоритми підрахунку даних;

поліпшену конфіденційність користувачів;

нові формати звітів із гнучкими налаштуваннями;

функції на основі машинного навчання;

можливість ідентифікації користувача за кількома параметрами.

У Google Analytics 4 існує також платна преміум-версія — Google Analytics 4 360. Її основними відмінностями є збільшений обсяг обробки та зберігання даних і ширша інтеграція з інструментами Google.

Фахівці використовують Google Analytics 4 для різних цілей:

Професія Мета Робота з Google Analytics 4 Маркетологи Аналіз ефективності маркетингових кампаній. 1. Відстеження конверсій.

2. Відстеження ROI рекламних кампаній. SEO-фахівці Підвищення позицій сайту в пошуковій видачі. 1. Аналіз органічного трафіку.

2. Аналіз ключових слів, за якими користувачі перейшли на сайт. PPC-фахівці Оптимізація рекламних кампаній. 1. Відстеження показників ефективності реклами (CTR, CPC).

2 Аналіз ключових слів і кампаній з високим ROI.

3 Оцінка показників повернення інвестицій у платні кампанії. UX/UI-дизайнери Підвищення юзабіліті. 1. Вивчення поведінки користувачів на сайті.

2. Вивчення шляху клієнта. Контент-менеджери Оптимізація контенту. Пошук сторінок із найбільшою залученістю відвідувачів. Власники бізнесу Збільшення продажів. Аналіз найпопулярніших товарів/послуг.

У чому різниця між Google Analytics Universal і Google Analytics 4

Google Analytics Universal — це третя версія Аналітики. Найглобальніша зміна від неї до GA4 — модель збору даних.

GA3 використовувала для збору сеанси — період активності користувача на сайті або в застосунку. GA4 використовує події — фіксовані системи дій користувачів, як-от кліки, перегляди сторінок, покупки або прокрутка, які допомагають аналізувати їхню поведінку. Така модель дає змогу детальніше відстежувати дії та створювати точніші звіти:

Основні відмінності Google Analytics Universal і GA4:

Функція Google Analytics Universal Google Analytics 4 Модель збору даних Сеанси. Події. Відстеження подій сайту та застосунку Необхідні додаткові налаштування з використанням різних ідентифікаторів. Єдина платформа. BigQuery Тільки для преміум-користувачів. Доступно для всіх. Звіти Стандартні. Налаштовувані. Ідентифікація користувачів Файли Cookie. Файли Cookie, ідентифікатори пристрою, ідентифікатори користувача. Дані на основі машинного навчання Є. Є розширені можливості.

У Google Analytics 4 деякі параметри, раніше доступні в Universal Analytics, були видалені або замінені:

Відстеження Flash. Сама по собі технологія є застарілою і не підтримується більшістю сучасних браузерів. Реальна IP-адреса користувача. Дотримуючись законів про захист даних, усі IP-адреси тепер автоматично анонімні. Середня тривалість сеансу. Тепер ця метрика називається «час взаємодії». Має оновлений алгоритм підрахунку для більш точного відображення даних. Нові користувачі та ті, що повернулися. GA4 фокусується на взаємодії з сайтом або застосунком протягом часу.

Глобальне оновлення Google Analytics 4 базувалося на тому, щоб сфокусуватися саме на взаємодії користувача з сайтом, не порушуючи водночас конфіденційності.

Детальніше про відмінності між третьою і четвертою версіями аналітики, читайте в блозі.

Перехід з Google Analytics Universal на Google Analytics 4

З 1 липня 2023 року закінчилася підтримка версії Universal Analytics. Щоб продовжити отримувати дані про користувачів і трафік свого сайту або застосунку, всі користувачі повинні були перейти на оновлену версію аналітики — GA4.

Серед ключових моментів переїзду на нову версію Аналітики важливо відзначити необхідність створення нового ресурсу. Раніше зібрані дані з Universal не переносяться автоматично в GA4, але можливо скопіювати деякі налаштування з попередньої версії.

Усі нові кабінети автоматично створюються в GA4.

Як встановити Google Analytics 4 на сайт

Створіть акаунт. Увійдіть у Google Analytics і натисніть на кнопку «Почати вимірювання». Вкажіть назву акаунта:

Налаштуйте доступи передавання даних акаунта.

Пункт «Продукти та сервіси Google» дозволяє Google використовувати ваші дані для поліпшення своїх продуктів на основі зібраної інформації. За замовчуванням цю опцію вимкнено:

Якщо ви не хочете, щоб ваші дані використовувалися для поліпшення продуктів Google, просто натисніть «Далі».

Пункт «Моделювання і статистика» дозволяє використання алгоритмів машинного навчання для аналізу і заповнення пропущених даних, наприклад, через відсутність cookies:

Рекомендую не відключати цю функцію, оскільки це знизить точність звітів, особливо за наявності обмежень збору даних.

Заповніть необхідну інформацію про ресурс — обліковий запис, що об’єднує потоки даних. Вкажіть назву, часовий пояс, валюту:

Додайте короткий опис — категорію бізнесу та розмір компанії:

Виберіть бізнес-цілі. GA4 враховує цілі під час створення персоналізованих звітів:

Доступні такі цілі:

Generate leads — аналізувати метрики відвідувачів і залучати нових клієнтів. Drive online sales — аналізувати поведінку покупців і збільшувати продажі. Raise brand awareness — підвищувати впізнаваність бренду і поширювати інформацію про бізнес. Examine user behavior — вивчати, як користувачі взаємодіють із сайтом або застосунком. Get baseline reports — отримати базові звіти (цей варіант не можна комбінувати з іншими).

Приклад цілей для різного типу бізнесів

Тип бізнесу Рекомендовані цілі Опис Онлайн-магазин Підвищення онлайн-продажів Фокус на збільшення продажів через аналіз поведінки покупців. Генерування потенційних клієнтів Залучення нових клієнтів і розширення клієнтської бази. Вивчення поведінки користувачів Розуміння, як клієнти взаємодіють із сайтом, для поліпшення користувацького досвіду. Сервісна компанія Генерування потенційних клієнтів Залучення нових клієнтів для зростання бізнесу. Підвищення впізнаваності бренду Підвищення впізнаваності бренду і залучення нових замовників. Вивчення поведінки користувачів Аналіз інтересу до сторінок послуг для розуміння потреб клієнтів. Мобільний додаток або платформа Вивчення поведінки користувачів Аналіз взаємодії користувачів із застосунком для поліпшення інтерфейсу й утримання. Генерування потенційних клієнтів Залучення нових користувачів або передплатників. Підвищення впізнаваності бренду Підвищення впізнаваності та збільшення бази користувачів. Брендовий сайт виробника Підвищення впізнаваності бренду Залучення уваги до бренду і розширення аудиторії. Підвищення онлайн-продажів Збільшення онлайн-продажів через аналіз споживчої поведінки. Генерування потенційних клієнтів Пошук нових партнерів або ринків збуту.

Натисніть кнопку «Створити» та ознайомтеся з угодою про умови використання Google Analytics у відповідній країні, яку обрали при створенні акаунта:

Налаштуйте потік даних — сайт або застосунок, дані якого будуть відстежуватися. Виберіть тип «Веб» і вкажіть URL вашого сайту та ім’я потоку даних:

При створенні ресурсу в GA4 автоматично буде активована функція подій розширеного відстеження. Вона автоматизує збір даних про дії користувачів (прокрутку сторінки, кліки, завантаження файлів):

Встановіть код Google Analytics на сайт. Виберіть зі списку створений потік даних і перегляд інструкцій за тегом:

У меню, що відкрилося, перейдіть на вкладку «Встановити вручну» і скопіюйте вказаний код Google тега. Вставте код відстеження на кожній сторінці вашого сайту одразу після тега <head> за допомогою розробника або чере з Google Tad Manager :

Якщо ваш сайт створений на одній із популярних CMS-систем, ви можете встановити тег Google через налаштування платформи:

Повний список підтримуваних CMS доступний у довідці Google.

Як перевірити роботу Google Analytics 4

Після встановлення тега Google на сайт, оберіть звіт у реальному часі в лівому бічному меню GA4:

Відкрийте ваш сайт у новій вкладці та перевірте відстеження останніх активних користувачів у режимі реального часу:

Як встановити Google Analytics 4 для застосунку

Щоб під’єднати GA4 до застосунку, необхідно створити проєкт у Firebase — платформі для розробки мобільних застосунків від Google. У Firebase безліч можливостей:

бази даних у режимі реального часу;

аутентифікація користувачів;

функція зберігання файлів;

інструменти для аналітики та маркетингу.

Для підключення GA4:

Перейдіть у консоль Firebase і натисніть «Створити проєкт» (Create a project):

Вкажіть ім’я проєкту і натисніть кнопку «Далі» (Continue):

Перевірте, щоб була активована Google Analytics і натисніть «Далі» (Continue):

Виберіть ресурс Аналітики, щоб пов’язати його з проєктом. Натисніть «Вибрати акаунт» (Select an account):

У консолі Firebase виберіть створений проєкт, щоб додати в нього ваш мобільний застосунок (iOS або Android):

Для кожного типу програми відобразяться індивідуальні інструкції.

Для iOS необхідно обов’язково вказати:

Bundle ID;

завантажити файл GoogleService-Info.plist;

додати його в проєкт Xcode;

налаштувати Firebase SDK.

Для Android

вказати ім’я пакета;

завантажити файл google-services.json;

додати його в проєкт;

налаштувати залежності в Gradle.

Детальну інструкцію читайте в матеріалі «Оновлення Firebase Analytics: налаштовуємо аналітику мобільних додатків і застосовуємо нові фішки».

Google Analytics 4 і GTM

Google Tag Manager (GTM) — це безкоштовний інструмент від Google для впровадження на сайт кодів відстеження (тегів), наприклад, для збору даних у GA4 або ремаркетингу. Код GA4 можна встановлювати безпосередньо на сайт або в застосунок, але Google Tag Manager дає змогу впровадити код без розробників і зміни вихідного коду сайту.

Як під’єднати GTM до GA4

Перейдіть на сайт Google Tag Manager. Увійдіть у свій акаунт Google і натисніть «Створити акаунт»:

Заповніть дані про акаунт — вкажіть ім’я, країну, сайт. Далі створюємо контейнер. Виберіть його тип (сайт, застосунок):

Контейнер у Google Tag Manager — це сховище тегів, тригерів і змінних для сайту або програми. Він дає змогу керувати кодами аналітики та маркетингу через GTM без змін вихідного коду.

Натисніть кнопку «Створити» і погодьтеся з умовами використання.

Після створення контейнера вставте два фрагменти коду на сторінках вашого сайту. Перший — перед блоком <head>, другий — одразу після відкриваючого тега <body>:

Перейдіть на вкладку тегів у створеному контейнері та натисніть на кнопку створення нового тега:

Виберіть тип «Google Tag», введіть Tag ID потоку даних з GA4 і встановіть спрацьовування тега на всіх сторінках:

Щоб дізнатися ідентифікатор потоку даних, у GA4 перейдіть у розділ «Адміністратор — Потоки даних»:

Після збереження, вгорі з’явиться повідомлення з пропозицією перевірити налаштування і опублікувати зміни. Для перевірки роботи тега натисніть «Preview» і введіть адресу вашого сайту:

Зверніть увагу: щоб перевірити роботу спрацьовування тегів через Tag Assistant, у браузері має бути встановлено й активовано розширення Tag Assistant Companion.

Переконайтеся, що налаштований тег GA4 відображається серед тегів, що спрацювали, у Tag Assistant:

Якщо всі пункти виконано правильно і тег спрацьовує, закрийте Tag Assitant Companion і опублікуйте контейнер GTM за кнопкою «Submit»:

Після публікації контейнера з тегом аналітики на всіх сторінках сайту спрацьовуватиме код збору даних GA4.

Огляд інтерфейсу GA4

Блоки на головній (домашній) сторінці відображають ключові метрики:

дані про користувачів і ключові події за останні 7 днів;

кількість активних користувачів за останні 30 хвилин;

джерела трафіку — органічний, платний тощо;

популярні сторінки.

Угорі сторінки знаходиться:

Селектор. Для перемикання між ресурсами. Поле пошуку. Допомагає знайти звіти та певні налаштування:

Бічне меню переміщує вас між розділами «Звіти», «Дослідження», «Реклама» та «Адміністратор»:

Звіти Google Analytics 4

У розділі «Звіти» доступний список стандартних звітів для аналізу даних:

Набір відрізняється залежно від того, які бізнес-цілі ви вказали під час створення ресурсу в GA4. Звіти налаштовуються, ви можете додавати або видаляти метрики, фільтри та сегменти.

Приклад набору стандартних звітів:

Звіт Метрики Reports snapshot Огляд ключових метрик і показників. Візуалізація основних даних:



1. Користувачі — кількість відвідувачів на сайті за певний період.

2. Сесії — загальна кількість візитів на сайт.

3. Конверсії — скільки користувачів виконали бажану дію, наприклад, заповнили форму або здійснили покупку.

4. Показники залученості — середня тривалість сесії або кількість сторінок на сесію.

5. Джерела трафіку — звідки приходять користувачі (органічний пошук, платна реклама, соціальні мережі).

6. Географічні дані — інформація про країни або міста, з яких користувачі відвідують ваш сайт. Realtime Звіт у реальному часі. Моніторинг поточної активності користувачів на сайті або в застосунку. Life cycle Acquisition Аналіз каналів залучення користувачів. Джерела трафіку: органічний пошук, платні канали, соціальні мережі. Engagement Взаємодія користувачів із контентом: перегляди сторінок, події, конверсії. Monetization Доходи від користувачів: продажі, від реклами, підписок та інших джерел. Retention Утримання і повторні візити користувачів. Користувач User attributes Демографічні дані та інтереси користувачів. Tech Пристрої, браузери, операційні системи. Events Аналіз різних подій, що відбуваються на сайті або в застосунку. Conversions Відстеження та аналіз цілей і конверсій. Search Console Дані з Google Search Console: пошукові запити, позиції, кліки та покази.

Щоб дані з Google Search Console відображалися у звітах GA4, необхідно створити зв’язок між сервісами в налаштуваннях GA4. Докладніше про інтеграцію сервісів та наявні обмеження читайте в довідці Google.

Дослідження в Google Analytics 4

Розділ «Дослідження» допомагає проводити поглиблений аналіз даних на основі стандартних або користувацьких звітів. Він пропонує різні шаблони та методи візуалізації:

Типи стандартних звітів:

Аналізатор сегментів. Створення та оцінка різних груп аудиторії. Когортне дослідження. Відстеження поведінки груп відвідувачів сайту в часі. Аналіз воронок. Відстеження етапів взаємодії користувачів і виявлення точок втрати аудиторії. Карта шляхів. Графічне відображення маршрутів відвідувачів на сайті або в застосунку. Користувацьке дослідження. Детальний аналіз активності конкретних користувачів. Оцінка атрибуції. Виявлення найбільш результативних каналів і кампаній для залучення конверсій.

У «Дослідженнях» доступне створення кастомних звітів (Free form), де можна самостійно вибрати сегменти і задати необхідні метрики для персоналізованих вибірок:

Segments (сегменти) — це підмножина даних, яку виділяють на основі певних критеріїв або умов. Сегменти дають змогу аналізувати та порівнювати групи відвідувачів або сесій, які мають спільні характеристики, наприклад, користувачі, які прийшли з певного джерела трафіку або відвідали сайт у певний час.

Dimensions (вимірювання) — характеристики даних. Наприклад, «Джерело трафіку», «Місто», «Тип пристрою».

Metrics (метрики) — кількісні характеристики даних, які можна виміряти чисельно. Наприклад, «Кількість користувачів», «Кількість сеансів», «Час взаємодії».

Наприклад, вимір «Країна» використовується разом із метрикою «Кількість користувачів», щоб показати, скільки відвідувачів прийшло з різних країн. Щоб відобразити користувачів із конкретних країн, використовуйте фільтри, які також підтримують регулярні вирази.

Наприклад, щоб відобразити кількість відвідувачів зі США, Німеччини та Іспанії введіть регулярний вираз:

\b(United States|Germany|Spain)\b

Додатково в налаштуваннях відображення звіту можна вибрати різні методи візуалізації, налаштувати кількість відображуваних рядків і стовпців:

Такі можливості GA4 дають змогу створювати персоналізовані звіти під різні бізнес-цілі, а також проводити більш поглиблений аналіз даних.

Реклама в Google Analytics 4

Розділ «Реклама» в Google Analytics 4 містить список звітів для аналізу ефективності рекламних кампаній.

Приклад набору звітів:

Звіт Метрики Advertising snapshot Розділ для аналізу реклами, який дає зведену інформацію про результати конверсій і шляхи покупок клієнтів. Звіт Advertising Snapshot складається з трьох зведених звітів, які допомагають відповісти на запитання: Які канали призводять до найбільшої кількості конверсій? Які значні зміни або нові тренди з’являються у ваших рекламних даних? Які точки контакту проходять користувачі перед конверсією? Conversion performance BETA Аналіз конверсій, пов’язаних із рекламними кампаніями.

Був представлений 9 травня 2024 року, і все ще перебуває у стадії бета-тестування. Attribution Attribution paths Аналіз шляхів, які проходять користувачі перед здійсненням конверсії. Attribution models Різні моделі атрибуції для аналізу внеску кожного рекламного каналу в конверсії. Planning All channels Аналіз усіх рекламних каналів для оцінки їхньої ефективності. Display & Video 360 Специфічні звіти для рекламних кампаній на платформі Display & Video 360. Google Ads Звіти про рекламні кампанії через Google Ads. Tools Advertising segments Інструменти для створення та аналізу сегментів користувачів, які взаємодіють з рекламою.

Ключові події та конверсії в Google Analytics 4

У GA4 будь-яка взаємодія відвідувача з сайтом або додатком — це подія. GA4 автоматично відстежує деякі події, як-от перегляди сторінок, але налаштовуються і власні, наприклад, кліки по кнопках.

Ключові події — це важливі для аналізу поведінки користувачів дії на сайті. Будь-яку подію можна відзначити як ключову. Наприклад, додавання товару в кошик.

Конверсії використовуються для вимірювання ефективності реклами в Google Ads. Вони створюються в Google Ads на основі ключових подій з GA4. Наприклад, на основі ключової події «успішна покупка» можна створити конверсію в Google Ads для відстеження покупок з реклами.

Ключові події аналізують поведінку на сайті, а конверсії — ефективність реклами.

Як відстежувати події в GA4, читайте в нашому матеріалі.

Обмеження Google Analytics 4

Під час аналізу даних у GA4 можна зіткнутися з низкою обмежень інструменту. Далі я розповім про кожен метод обмеження та умови його застосування.

Обмеження Семплування даних Порогові значення Кількість унікальних значень Суть методу Використання вибірки даних для прискорення обробки. Обмеження даних для захисту конфіденційності користувачів. Обмеження на число унікальних значень у звітах. Коли застосовується Коли кількість даних перевищує ліміти системи. Приклад: Дані перевищують допустимі ліміти для роботи з GA4 без використання BigQuery. Google Analytics буде використовувати семплування даних для надання звіту на основі вибірки. Коли занадто мало даних для забезпечення анонімності. Приклад: На конкретній сторінці сайту було всього кілька відвідувань за останні 30 днів. Під час формування звіту про поведінку користувача на цій сторінці за останні 30 днів, Google буде використовувати порогові значення, для приховування інформації про користувачів. Коли кількість унікальних значень занадто велика. Приклад: Якщо звіт містить понад 500 унікальних значень, GA4 буде об’єднувати їх і відображати як «(other)» у звітах. Плюси Семплування дає змогу прискорити створення звітів і знизити навантаження на сервери. Поліпшення конфіденційності та дотримання законодавства про захист даних (GDPR). Дає змогу зберігати стабільність системи навіть за великих навантажень, забезпечуючи швидкий доступ до основних метрик і аналітики. Мінуси Звіти на основі вибірки можуть бути менш точними і містити спотворення. Обмеження аналізу невеликих сегментів аудиторії. Неможливість аналізу всіх унікальних значень ускладнює глибокий аналіз.

У разі застосування в GA4 методу семплування даних, біля назви звіту Google відобразить жовту іконку. При наведенні на неї курсору, система покаже додаткову інформацію про те, який обсяг даних було використано для побудови звіту.

Приклад повідомлення у звіті з семплуванням даних:

Приклад повідомлення у звіті з пороговими значеннями:

Приклад звіту із застосуванням обмеження за кількістю унікальних значень:

Попри наявність певних мінусів, такі обмеження допомагають підтримувати високу продуктивність системи та дотримуватися вимог щодо захисту даних користувачів. Щоб уникнути обмежень GA4, аналітики використовують вивантаження сирих даних у Google BigQuery.

Google Analytics 4 і BigQuery

BigQuery від Google Cloud — це хмарний сервіс, який дає змогу надійно зберігати та аналізувати великі обсяги даних. BigQuery підтримує інтеграцію з іншими інструментами Google Cloud, наприклад, Looker Studio для візуалізації даних, Cloud Machine Learning для побудови моделей машинного навчання.

Щоб під’єднати GA4 до BigQuery, необхідно створити проєкт у Google Cloud, активувати API BigQuery і створити набір даних, який буде пов’язаний з вашим ресурсом у GA4.

Докладніше про те, як налаштувати роботу BigQuery c GA4 і експорт даних, читайте в матеріалі.

Крім можливості роботи з великими обсягами даних, підключення GA4 до BigQuery дасть змогу:

створювати складні користувацькі запити для аналізу даних;

об’єднувати отримані дані з іншими джерелами, наприклад, рекламні платформи, CRM системи;

використовувати автоматичну генерацію та надсилання звітів за розкладом за допомогою SQL-запитів.

Керування доступом та акаунтами GA4

Структура акаунта GA4 складається з трьох рівнів:

Акаунт. Може містити кілька ресурсів. Ресурс. Подання сайту або мобільного застосунку. Один ресурс може містити кілька потоків даних. Потік даних. Джерела даних усередині ресурсу (сайт, застосунок на iOS або Android):

Приклад структури акаунта, який містить один ресурс із двома потоками даних (сайт і застосунок), і один ресурс з одним потоком даних із сайту:

Чинні обмеження:

один користувач може створити не більше 100 акаунтів;

один акаунт може містити не більше 50 ресурсів;

один ресурс може містити до 30 потоків даних (наприклад, до 30 вебсайтів, застосунків).

Для ефективного управління рівнями доступу до даних у Google Analytics існує п’ять рівнів користувачів:

Viewer — може переглядати звіти і дані, без можливості змінювати налаштування. Analyst — може створювати і змінювати користувацькі звіти та сегменти. Marketer — може керувати аудиторіями, подіями та атрибуціями, але не має прав на управління користувачами. Editor — має доступ до перегляду та зміни даних і налаштувань, але без управління доступом. Admin — повний доступ до всіх даних і налаштувань, включно з керуванням користувачами. None (No role assigned) — користувач не має доступу до цього ресурсу, не може переглядати його дані або змінювати налаштування, але може мати доступ до інших ресурсів в обліковому записі, якщо йому призначено одну з вищезазначених ролей.

Щоб надати доступ до даних Google Analytics 4:

Увійдіть у ваш обліковий запис GA4 і виберіть потрібний ресурс. У лівому нижньому кутку натисніть на іконку «Адміністратор»:

На вкладці «Акаунт» виберіть «Управління доступом до облікового запису»:

Натисніть кнопку додавання користувача у верхньому правому куті:

Введіть адреси електронної пошти користувачів, яких хочете додати:

Виберіть ролі та права доступу для користувачів, яким надаєте доступ:

Докладніше про ролі та доступи GA4 читайте в довідці.

За необхідності, додатково приховуються показники доходів або витрат. Інформація про них буде прихована як у стандартних звітах, так і в дослідженнях:

Зверніть увагу: доступи користувачів можна налаштовувати як на рівні облікового запису, так і на рівні ресурсу. Для цього використовуйте пункт «Управління доступом до облікового запису» з розділу налаштувань ресурсу:

Гнучкі налаштування адміністрування облікового запису в GA4 дають змогу не тільки зручно керувати рівнями доступу користувачів, а й зберігати конфіденційність даних.

Як самостійно вивчити Google Analytics 4

Google Analytics 4 — це гнучкий інструмент, який фахівці використовують по-різному, виходячи із завдань і цілей бізнесу. GA4, як і будь-який інший продукт від Google, постійно розвивається і змінюється. Унікального курсу, який допоможе розібратися в Аналітиці від А до Я не існує.

Проте самостійно вивчити Google Analytics 4 можливо. Для початку необхідно виділити час для вивчення теорії і почати з базового плану навчання, який може виглядати так:

Інтерфейс. Розуміння інтерфейсу GA4 важливе для ефективного використання системи. Знання розташування основних функцій і звітів допоможе швидко знаходити потрібні дані та налаштовувати звіти під свої потреби. Метрики та їхні значення. Розуміння ключових метрик GA4, таких, як перегляди подій, користувачі, сесії, конверсії, допомагає аналізувати взаємодію користувачів з вашим сайтом або додатком. Як працює модель даних GA4. Ознайомтеся з новою моделлю даних GA4, яка відрізняється від Universal Analytics. У GA4 дані організовуються навколо подій і параметрів, що дає змогу гнучкіше відстежувати взаємодії користувачів. Як налаштовувати події та цілі. Навчіться налаштовувати події для відстеження специфічних дій користувачів. Розберіться, як створювати і налаштовувати цілі для відстеження конверсій і вимірювання успіху ваших бізнес-цілей. Розуміння звітів та інструментів аналізу. Вивчіть, як використовувати стандартні та настроювані звіти в GA4, а також функції аналізу. Це допоможе отримувати цінні інсайти з даних.

Для побудови власного плану навчання або більш детального опрацювання його пунктів можна скористатися інструментами ШІ, такими як Chat GPT або Gemini. Попросіть ШІ скласти план на основі поточного рівня знань з GA4 і кількості часу, який ви готові приділити для вивчення:

Важливо: не використовуйте сервіси ШІ як основний ресурс довідкової інформації щодо Google Analytics. Оскільки ШІ не має доступу до інформації про оновлення сервісу і використовує дані з різних джерел, надані відповіді часто некоректні або застарілі.

Я рекомендую використовувати ШІ виключно для побудови плану навчання, а не навчання безпосередньо.

Ресурси для самостійного вивчення Google Analytics 4

Для самостійного вивчення GA4 важливо обирати матеріали з достовірних і перевірених джерел, особливо, якщо йдеться про платні продукти (курси, гайди, відеоуроки). Раджу переглянути відгуки, вивчити доступні демонстраційні матеріали, план і формат навчання.

Далі наводжу список офіційних ресурсів для вивчення GA4:

Довідка Google Analytics. Містить усю актуальну документацію щодо сервісу, керівництва, відповіді на поширені запитання про функції та можливості, глосарій. Є найбільш достовірним і актуальним джерелом для вивчення GA4. До мінусів можна віднести «технічний» стиль подачі інформації, який може бути не одразу зрозумілий новачкам:

Skillhop. Платформа для онлайн-навчання від Google з безкоштовними курсами, розділеними за рівнями від новачків до професіоналів:

Кожен курс розбитий на блоки та містить додаткові відеоінструкції. Після закінчення курсу можна пройти атестацію для отримання електронного сертифіката (діє 1 рік), що підтверджує рівень знань.

Робота з демо-акаунтом. Дозволяє на практиці заглибитися в можливості GA4, досліджувати функції, звіти на реальних даних. Акаунт надає доступ до даних сайту Google Merchandise Store, який продає сувеніри Google. Для демо-акаунта доступні три версії потоку даних:

Детальніше читайте в довідці Google.

YouTube-канал Google Analytics. На офіційному ютуб-каналі є велика кількість вебінарів та уроків з GA4, зокрема керівництва з впровадження та інтерпретації даних.

Крім офіційних джерел, шукайте додаткову інформацію на профільних ресурсах, таких як Netpeak Journal, де регулярно виходять статті присвячені роботі з Google Analytics 4 для новачків і професіоналів.

Серед інших популярних і безкоштовних ресурсів для вивчення GA4:

Сімо Ахава — відомий експерт у галузі вебаналітики та цифрового маркетингу, який спеціалізується на Google Analytics, Google Tag Manager та інших інструментах аналітики, автор двох ресурсів:

Analytics Mania — сайт надає деталізовані покрокові інструкції, кейси та інші ресурси, пов’язані з Google Analytics 4 і Google Tag Manager. Він орієнтований на практичне застосування аналітичних інструментів і включає корисні матеріали для налаштування та оптимізації аналітичних систем.

— сайт надає деталізовані покрокові інструкції, кейси та інші ресурси, пов’язані з Google Analytics 4 і Google Tag Manager. Він орієнтований на практичне застосування аналітичних інструментів і включає корисні матеріали для налаштування та оптимізації аналітичних систем. Блог Simo Ahava — особистий блог Сімо Ахави, який містить його думки, дослідження та аналітичні огляди з питань вебаналітики. Сайт охоплює широкий спектр тем, пов’язаних із Google Analytics 4, і надає глибокі інсайти та професійні думки самого експерта.

Канал MeasureSchool — навчальні відео з Google Analytics 4, Google Tag Manager та інших інструментів аналітики. Гілка з GA4 на reddit.com — підфорум на Reddit, де користувачі обговорюють питання аналітики, включно з GA4, і діляться порадами та ресурсами.

З платних матеріалів для самостійного вивчення GA4 можу порекомендувати:

Висновки