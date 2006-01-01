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Блог про App Marketing
Як працює paywall у мобільному застосунку
App Marketing
2 дні тому
20
Єлизавета Кошева
0
Новий етап ASO: застосунки конкурують за місце у відповідях AI
App Marketing
місяць тому
2
Дмитро Жуков
0
Як не віддати сезон конкурентам: аналіз попиту в App Store через SAP
App Marketing
місяць тому
7
Ксенія Барвіненко
0
Просування застосунку в ніші стримінгових платформ в App Store: +131% показів і +70% встановлень за 6 місяців
App Marketing
2 місяці тому
3
Сергій Романович
0
Як кастомні сторінки в App Store та Google Play підвищують трафік і конверсію
App Marketing
3 місяці тому
12
Єлизавета Кошева
0
Як вивести застосунок із «мертвої точки» та збільшити органічні покази на 142 730% в App Store
App Marketing
4 місяці тому
3
Романа Дутка
0
Як опублікувати застосунок в Apple App Store — повний гайд
App Marketing
4 місяці тому
7
Ксенія Барвіненко
0
Графіка в просуванні мобільних додатків в App Store та Google Play (ASO) — як оптимізувати графічні елементи
App Marketing
4 місяці тому
8
Ірина Кузнєцова
68
Масштабування соціального застосунку для геймерів в App Store: +33% показів і +32% встановлень
App Marketing
4 місяці тому
4
Романа Дутка
0
Чому користувачі видаляють застосунок і як цьому запобігти
App Marketing
5 місяців тому
9
Катерина Шидіч
0
Локалізація мобільних застосунків: що це й навіщо вона вашому продукту
App Marketing
6 місяців тому
6
Катерина Старченко
0
Як працювати з ASO у вузькій ніші без реклами: +1169% показів та +631% завантажень в App Store за 3 місяці — кейс Aromoshelf
App Marketing
6 місяців тому
5
Христина Березяк
0
Як без глобального редизайну збільшити конверсію в Google Play: кейс eSIM Plus
App Marketing
7 місяців тому
3
Олексій Стенгач
0
ASO vs SEO: ключові відмінності та спільні риси
App Marketing
9 місяців тому
6
Катерина Шидіч
2
Як збільшити органічні покази і встановлення мобільної гри в 3 рази у конкурентній ніші App Store
App Marketing
9 місяців тому
3
Ольга Грек
0
Трендові категорії застосунків, що використовують технології AI, та стратегія їхнього ASO-просування
App Marketing
10 місяців тому
7
Вікторія Британ
2
Редизайн застосунку в App Store і Google Play: як ми оновили досвід користувачів і посилили позиції Mindsnap
App Marketing
10 місяців тому
4
Катерина Малярчук
4
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