Netpeak RadASO знає все та навіть більше про оптимізацію додатків в App Store. Ми раді ділитися нашим досвідом, щоб ви могли застосувати наші поради на практиці і покращити позицію свого додатка. Настав час корисного контенту, і сьогодні ми говоримо про графічне ASO. Графічне ASO є оптимізацією всіх графічних елементів на сторінках сторів. Зображення завжди притягують увагу, тому основна ціль графічної оптимізації, звичайно ж, збільшення конверсії.

Якщо користувач шукає застосунок не за ім’ям бренду, а за функціональними особливостями, саме візуальне сприйняття стане основою для прийняття рішення: встановити ваш застосунок чи ні. Чому графічна оптимізація настільки важлива в App Store и Google Play ми вже з’ясовували у цій статті.

Оптимізація графіки для App Store

Під час оптимізації iOS застосунків ASO-спеціаліст працює з тамики візуальними складовими:

Іконка (Icon). Скріншоти (Screenshots). Обкладинка (Page Artwork). Відео (App preview). Банер відео (Preview poster frame).

1. Іконка

Це основний візуальний елемент, з якого все починається і який з перших секунд повинен розкривати ціль вашого мобільного додатку.

Нижче ми зібрали основні правила для оформлення іконки, які допоможуть вам уникнути помилок.

Іконка повинна привертати увагу і запам’ятовуватися.

Вона має відповідати тематиці і при цьому виділятись серед конкурентів.

Простота і мінімалізм — запорука успіху. На перевантажуйте зображення дрібними деталями.

Створіть впізнаваний значок, який відображатиме суть вашого застосунку;

Протестуйте іконку на різних фонах. Не впадайте в крайнощі — чорне або біле, спробуйте різні кольорові гами.

Кути іконки лишайте прямими, система округлить їх автоматично.

В AppStore можна використовувати тільки одну іконку для всіх локалізацій.

Забороняється використання Call to Action на іконці.

Не вказуйте бренд, якщо поки що про нього ніхто не знає.

Специфікація для іконки від App Store:

Характеристика Значення Формат PNG Кольори P3 (кольори широкої гами), sRGB (формат кольорів) або Gray Gamma 2.2 (градації сірого). Дивіться інструкцію щодо кольорів. Рівні Виляглі, без прозорості Роздільна здатність Варіюється. Дивіться інструкцію з розміру та роздільної здатності зображення. Розміри Квадрат без закруглених кутів

2. Розміри

Кожен додаток має два типи іконки:

Великого розміру, для відображення в App Store:

Гаджет або контекст Розмір зображення iPhone 60x60 pt (180x180 px @3x) 60x60 pt (120x120 px @2x) iPad Pro 83.5x83.5 pt (167x167 px @2x) iPad, iPad mini 76x76 pt (152x152 px @2x) App Store 1024x1024 pt (1024x1024 px @1x)

Меншого розміру, для відображення на пристрої після встановлення додатку:

Гаджет Розмір іконки Spotlight Налаштування іконки Розмір іконки сповіщення iPhone 40x40 pt (120x120 px @3x) 29x29 pt (87x87 px @3x) 38x38 pt (114x114 px @3x) 40x40 pt (80x80 px @2x) 29x29 pt (58x58 px @2x) 38x38 pt (76x76 px @2x) iPad Pro, iPad, iPad mini 40x40 pt (80x80 px @2x) 29x29 pt (58x58 px @2x) 38x38 pt (76x76 px @2x)

3. Скріншоти застосунку

Скріншоти — найпомітніші графічні елементи на сторінці застосунку. Саме вони демонструють юзеру основну суть застосунку навіть краще, ніж текстовий опис.

Загальні вимоги до скріншотів в App Store:

Кількість скріншотів — від 1 до 10, орієнтація може бути як вертикальна, так горизонтальна.

Для різних девайсів є можливість додавати різні скріншоти.

Можна додавати різні скріншоти для різних локалізацій.

Рекомендується демонструвати інтерфейс застосунку або геймплей гри.

Звертайте увагу, що у пошуку користувач бачить 1 горизонтальний скріншот або 3 вертикальних; а на сторінці додатку — 1,5 вертикальних скріншоти.

Дотримуйтесь політики Apple для формування контенту скріншотів.

Розміри скріншотів:

Розмір гаджету або платформи Розміри скріншоту Вимоги Що робити 6,5 дюймів (iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XR) 1284 x 2778 пікселів (портретна орієнтація) 2778 x 1284 пікселів (альбомна орієнтація) 1242 x 2688 пікселів (портретна) 2688 x 1242 пікселів (альбомна) Необхідні, якщо застосунок працює на iPhone Завантажити 6,5-дюймові скріншоти 5,8 дюймів (iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 Pro, iPhone XS, iPhone X) 1170 x 2532 пікселів (портретна) 2532 x 1170 пікселів (альбомна) 1125 x 2436 пікселів (портретна) 2436 x 1125 пікселів (альбомна) 1080 x 2340 пікселів (портретна) 2340 x 1080 пікселів (альбомна) Потрібні, якщо застосунок працює на iPhone і не надаються 6,5-дюймові скріншоти За замовчуваннямt: масштабовані 6,5-дюймові скріншоти. Альтернатива: завантажити 5,8-дюймові скріншоти. 5,5 дюймів (iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus) 1242 x 2208 пікселів (портретна) 2208 x 1242 пікселів (альбомна) Необхідні, якщо застосунок працює на iPhone. Завантажити 5,5-дюймові скріншоти 12,9 дюймів (iPad Pro (4th generation, 3rd generation)) 2048 x 2732 пікселів (портретна) 2732 x 2048 пікселів (альбомна) Необхідні, якщо застосунок працює на iPad Завантажити 12,9-дюймові iPad Pro (3rd generation) скріншоти 12,9 дюймів (iPad Pro (2nd generation)) 2048 x 2732 пікселів (портретна) 2732 x 2048 пікселів (альбомна) Необхідні, якщо застосунок працює на iPad Завантажити 12,9-дюймові iPad Pro (2nd generation) скріншоти

Щоб перевірити, як будуть виглядати ваша іконка і скріншоти ДО релізу застосунку, можна скористатися ресурсом App Preview від Appfollow.

3. Обкладинка застосунку (Page Artwork)

Обкладинка відображається на сторінці застосунку, і на сторінці розробника в App Store.

App Store в своїх рекомендаціях зі створення обкладинки:

Зображення повинно бути актуальним як мінімум 6 місяців, змінити його буде проблематично.

Роздільна здатність: 4320x1080 пікселів.

Тип файлу: PSD, ZIP.

Найменування: AppName_AppleID_AppStore_Product-DeveloperPage.

4. Відео (App preview)

Відео завжди відображається перед скріншотами. Застосовується воно не завжди і не скрізь, потрібно проводити тести щодо необхідності його наявності. Практика показує, що в іграх наявність відео добре позначається на конверсії, а в додатках далеко не завжди.

Для кожної локалі можна використовувати індивідуальне відео, але важливо пам'ятати деякі деталі:

відео, завантажене в основну локаль, буде відображатися у всіх локалях;

відео, розміщене на не основній локалі, буде показуватися лише у цій конкретній локалі.

Основні вимоги до відео:

Якщо відео вашого застосунку горизонтальні, але при цьому завантажені вертикальні скріншоти, то у пошуку відображатиметься горизонтальне відео, а на сторінці додатку воно буде розміщене нижче вертикальних скріншотів. Тривалість відео — від 15 до 30 секунд. Є можливість додавати до 3 відео, але за даними Splitmetrics проте за даними Splitmetrics у цьому немає сенсу, оскільки користувачі ніколи не дивляться більше 1 відео та приділяють увагу лише першим 7-11 секундам. На відео рекомендовано продемонструвати взаємодію користувача з інтерфейсом програми. Заборонено показувати рекламні ролики, пристрої чи людей із пристроєм. Слідкуйте специфікації для відео. Ознайомтесь з порадами по створенню відеороликів від App Store.

5. Банер (Preview poster frame)

У якості банера використовується стоп-кадр із відео, мається на увазі, що не потрібно завантажувати окреме зображення.

Налаштувати банер можливо при завантаженні відеоролику в App Store Connect.

У більшості випадків відео відтворюється автоматично, але бувають і виключення — і саме в таких випадках допомагає стоп-кадр.

Виключення:

якщо у користувача в налаштуваннях пристрою вимкнена функція автоматичного відтворення відео;

при слабкому інтернет-з’єднанні;

у режимі збереження енергії аккумулятора;

якщо вже відтворюється інше відео у стрічці.

Оптимізація графіки для Google Play

Для Android застосунків ASO-спеціаліст працює з наступними візуальними складовими:

Іконка (Icon). Скріншоти (Screenshots). Банер (Feature graphic). Відео.

1. Іконка

В Google Play та в AppStore іконка є основним графічним елементом застосунку.

У пошуку користувач бачить одночасно велику кількість іконок, тому ваша повинна чимось виділятися серед конкурентів і привертати увагу, але при цьому гармонійно виглядати поряд з іншими іконками в категорії.

Рекомендації від Google:

Зображення: 32-бітний PNG (з альфа-каналом). Розміри: 512 на 512 пікселів. Формат: sRGB. Форма — повний квадрат, система автоматично закруглить краї. Максимальний розмір файлу: 1024 КБ. Для кожної мови можна додати свій варіант іконки. Іконка має відповідати специфікаціям дизайну Google Play:

забороняється використання Call to Action з закликом завантажити застосунок або з інформацією про ціни та знижки;

заборонено будь-яким способом демонструвати рейтинг;

не допускається використання інформації, що може ввести користувача в оману;

заборонено демонструвати участь застосунку у програмі Play.

2. Скріншоти

Скріншоти в Google Play — важливі графічні елементи, що впливають на конверсію. Але, на відміну від App Store, скріншоти можна побачити тільки безпосередньо на сторінці застосунку, у пошуку вони не відображаються.

Основні вимоги:

Можна розмістити від 2 до 8 скріншотів будь-якої орієнтації для різних девайсів. Для ігор та застосунків — мінімум 4 скріншоти. Google не вимагає від розробників однакових за розмірами зображень, але слід притримуватись умов, що вказані в специфікації.

JPEG або 24-бітний PNG (без альфа-каналу);

Мінімальний розмір: 320 пікселів;

Максимальний розмір: 3840 пікселів.

Рекомендовано демонструвати на скріншотах інтерфейс застосунку і виключно реальну взаємодію користувача з грою або додатком. В Google дозволяють додавати стилізовані скріншоти, але зауважують, що потрібно надати пріоритет інтерфейсу користувача, хоча б на перших трьох скріншотах. Не можна показувати рейтинг, відгуки, нагороди, знижки і будь-які акції. Також рекомендується уникати слів «Best», «#1», «Top», «New», «Discount», «Sale» або «Million Downloads». Заборонено використовувати заклики до дії задля встановлення юзером застосунку, наприклад, «Download now», «Install now», «Play now» або «Try now».

3. Банер (Feature graphic)

Банер використовується, щоб якісно виділитись серед конкурентів і привернути увагу користувачів.

Коли та де саме відображається банер в GP?

Якщо на сторінці є відео, то банер відображається у якості обкладинки;

В добірках, рекомендаціях, колекціях, у тому числі рекламних.

Основні вимоги до оформлення банерів:

Розмір і формат зображення вказані в рекомендаціях від Google:

JPEG or 24-bit PNG (без альфа-каналу);

Розміри: 1024px by 500px.

В зображенні передайте суть та основну цінність застосунку або гри. Не повторюйте в банері зображення іконки, щоб уникнути дублювання. Уникайте дрібних деталей. Локалізуйте графіку і текст. Уникайте тексту та зображення, які з часом можуть стати неактуальними. Якщо ви готуєте банер до свята або івенту, своєчасно оновлюйте його. Для іконки, скріншотів і банера використовуйте однакову або схожу кольорову гаму.

4. Відео

Наявність відео на сторінці не є обов’язковою умовою, але це чудова можливість продемонструвати основні функції і переваги вашого застосунку або гри.

Основні вимоги до прев’ю відео:

Щоб додати відео, його потрібно завантажити на YouTube, і в налаштуваннях додатку дати на нього посилання. Локалізуйте відео, щоб мати можливість демонструвати його на різних мовах. Відео, яке було завантажене в основну локаль, відображатиметься і у всіх інших локалях, якщо в них не буде вказано інше посилання. Забороняється інтегрувати у відеоролик фрагменти реклами і монетизації, або фрагменти, що мають вікові обмеження. Автоматичне відтворення триває 30 секунд, але найважливіші функції слід показувати у перші 10 секунд, щоб зацікавити користувача. Надайте перевагу відео з горизонтальною орієнтацією, так як воно буде відтворюватись на горизонтальному програвачі. Бажано додавати субтитри, щоб користувач міг зрозуміти суть відео навіть з вимкненим звуком. Щоб записати відео з екрана пристрою, ознайомтесь з інструкцією.

Висновок

Працювати з графікою застосунку не менш важливо, ніж працювати з текстовою оптимізацією. Графічні елементи завжди повинні виділятися, запам’ятовуватись і збільшувати конверсію.

Дотримуйтесь інструкцій App Store і Google Play, вивчайте підхід своїх конкурентів, надихайтесь новими ідеями та трендами та завжди залишайтесь у ТОПі не тільки за показами, а й за встановленнями і продажами!