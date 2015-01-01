Что такое ASO и как правильно продвигать мобильное приложение

Вы создали мобильное приложение, успешно добавили в магазины — что делать дальше? Как конкурировать за своих пользователей среди 2 386 125 приложений в Google Play (по версии AppBrain) и примерно таким же количеством в App Store? Существует что-то вроде SEO в мире мобильных приложений? Да. Этот комплекс методов называется App Store Optimization (ASO) и сегодня мы подробно о нем расскажем.

Что общего у ASO и SEO

SEO-оптимизаторы стремятся улучшить сайт, чтобы он лучше ранжировался в выдаче и приносил больше прибыли владельцу. Цель ASO — рост позиций приложения в рейтинге сторов по ключевым запросам, а также рост органических установок после просмотра страницы приложения.

Простыми словами об оптимизации мобильных приложений рассказывает Рома из Netpeak:

Я могу делать ASO самостоятельно и без затрат

Да. Основные траты приходятся на различные сервисы для трекинга и на оформление графических элементов. Конечно, можно обратиться в специальные агентства, выделив на работу специалистов определенный бюджет. В таком случае бюджет на ASO окажется соизмерим с отведенными средствами на контекстную рекламу, но оно того стоит: оптимизация страницы приложения будет приносить поисковый трафик даже после приостановки или окончания работ.

Сколько установок я получу в результате бесплатно

Доля органических (бесплатных) установок зависит от тематики приложения и интенсивности работы по другим каналам трафика. Более-менее точные значения прироста конверсии может показать только тестирование. Если усреднить, процентное соотношение органических инсталлов и платных — 70/30.

Спрогнозировать рост установок после проведения базовых работ по ASO — задача не из простых. Можно улучшить позиции в рейтинге по фразам, но при этом промахнуться с графическими элементами (именно они напрямую влияют на конверсию в установку).

В целом рост установок зависит от позиций в ТОПе выдачи, частотности и конкурентности фраз.

Дополнительный трафик и установки можно получить при попадании в фичеринг на главной магазина или в каталогах категорий.

Результат намного заметнее, если приложение зафичерили на главной странице магазина.

Зачем вообще нужно заботиться об органических установках

Преимущество органических инсталлов — больше лояльных пользователей. Те, кто установил приложение из поиска, более заинтересованы в его регулярном использовании. Как показывает опыт Netpeak, доля возвратов в последующие дни у таких пользователей выше, чем у тех, кто пришел из контекстной рекламы.

Как пользователи ищут приложения в магазинах

В большинстве случаев — по конкретному названию или основным ключевым словам (фразам), описывающим функцию приложения.

Чаще всего ищут по одному или двум словам. При вводе запросов в поисковой строке App Store появляются названия приложений, содержащие слова запроса, в Google Play — поисковые подсказки.

Примеры подсказок поиска по запросу «рецепты»

При вводе с мобильной клавиатуры нередко допускаются ошибки. Алгоритмы поиска учитывают большинство из них, но не все — и это стоит учитывать.

Как оптимизировать основные элементы страницы приложения в Google Play и Apple App Store

Процесс оптимизации приложения (ASO) условно можно разделить на несколько этапов:

Фиксация основных KPI перед работами по App Store Optimization. Аудит приложения + исследование основных конкурентов. Базовая оптимизация приложения. Проведение A/B тестов с разными элементами.

On-page: что можно оптимизировать

Для улучшения позиций приложения необходимо оптимизировать текстовые элементы — добавлять релевантные запросы в название, описание, блок «keywords» со 100 символами для ключевых запросов (только для Apple App Store). Именно эти элементы являются одними из главных факторов ранжирования в выдаче стора.

Название приложения

App Store. Разрешенная длина названия — 50 символов. При этом максимальная длина видимой части в App Store до 30 символов, остальное обрезается.

Google Play рекомендует ограничить название 30 символами с учетом видимой части на странице каталога.

Оба магазина используют название как один из основных факторов ранжирования, поэтому наиболее приоритетные ключевые запросы стоит размещать ближе к началу названия.

Краткое описание (только для Google Play)

Блок текста, который отображается до «Читать далее». Максимальный объем — 80 символов. Стоит кратко описать суть приложения, не забывая о ключевых запросах.

Полное описание

В App Store описание ограничивается 4000 символов и не считается фактором ранжирования.

Совет: напишите хороший текст для привлечения пользователей, которые дошли до этапа его прочтения при подробном «исследовании» страницы в выдаче.

Важно! До кнопки More (разворачивания полного описания) в видимой части описания примерно 360 символов — три строки по 120 символов.

Рекомендуем оформить первые три строки так:

Короткий текст (без переноса). Пустая строка. Строка с текстом, аналогично первой.

Так описание смотрится гораздо лучше, чем сплошной текст, пусть даже очень увлекательный.

В Google Play полное описание входит в ряд факторов ранжирования. Общее ограничение — 4000 символов.



Оптимальная частота ключевиков — не более 4-5 на 4000 символов. Главное не перестараться, иначе из-за переспама приложение может не выводиться в поиске по запросу.

Информацию с главными запросами для продвижения необходимо вместить в первые 167 символов описания.

Поле для ключевых слов (только для App Store)

В это поле можно записать не более 100 символов. Его прописывают в аккаунте приложения в iTunes Connect, для обычных пользователей в поиске App Store содержимое этого поля недоступно.

Что нужно делать:

использовать каждый из доступных 100 символов;

все запросы через запятые, никаких пробелов!

не повторять запросы из названия приложения или имя разработчика;

не использовать названия чужих известных брендов;

запросы расположить по порядку убывания важности (хотя по важности порядка ключевиков и много споров, все же рекомендуем упорядочить, завтра может оказаться, что это важный фактор ;) ).

Категория

Важно заранее выбрать наиболее релевантную категорию. Чтобы определиться, нужен здравый смысл и анализ категорий конкурентов. Сейчас доступны 25 категорий в App Store (без подкатегорий) и 53 категории в Google Play, включая подкатегории «Игры» и «Для всей семьи».

Напомним, что в июле в Google Play добавили восемь новых категорий и две переименовали.



Изменения в категориях Google Play

С текстом разобрались. Но чтобы пользователи активно нажимали на заветную кнопку Install, нужно быть не только в ТОПе каталогов. Внешний вид приложения в листинге и сама страница с подробностями должны вызывать интерес и желание быстрее установить это приложение. Для этого нужно поработать над CRO (conversion rate optimization) в установки из просмотров страницы. Речь идет в первую очередь о графических элементах.

Иконка

Именно иконка формирует первое впечатление о приложении на странице листинга.

Соблюдайте размеры из гайдлайнов по иконкам каждого каталога (для App Store и общее руководство для графических элементов Google Play) и учтите следующие рекомендации:

не используйте текст — для этого есть название;

избегайте прозрачности и очень мелких элементов;

никаких фото или скриншотов в качестве иконки.

Скриншоты

Оптимизация блока со скриншотами — наиболее эффективна для увеличения конверсии в установки. На скриншоте пользователь видит экран приложения с обрамлением устройства и текстовой аннотацией — кратким описанием фичи на экране (можно использовать заранее подобранные запросы).

App Store. Максимальное количество скриншотов — 5. Самые важные — первые два, именно они будут видны при переходе на страницу приложения.

Если в описании присутствует видео, то выводится только один скриншот.

Google Play. Максимальное количество скриншотов — 8.

Важно использовать все допустимое количество скриншотов, а также создать свой набор под каждый размер устройства.

Лайфхак для тех, хочет самостоятельно создать крутые скриншоты с рамкой устройства и описанием экрана. Используйте бесплатные генераторы: http://www.appstoreoptimization.io/ и http://theapplaunchpad.com/.

Сохраняете нужное количество экранов приложения для каждого стора. Загружаете их в сервис, выбираете фон, рамку устройства, добавляете подпись к экрану с указанием стилей его отображения. Скачиваете пакет скриншотов под каждое устройство, готовый для загрузки в iTunes Connect и Google Play.

Этот метод подходит и для создания локализированных экранов.

Проморолик

App Store. Видео длительностью 15-30 секунд. В App Store можно добавить видео только для одной локализации, поэтому рекомендуется делать промо в виде анимированного видео про использование приложения. Текстовые подписи лучше не использовать — так ролик можно сделать более универсальным для разных стран. Не забудьте подобрать наиболее привлекательный стоп-кадр для превью.

Google Play. Длина ролика — от 30 секунд до 2 минут. Присутствует возможность залить видео под каждый из поддерживаемых в Google Play языков.

Главное правило для всех площадок: самая важная информация размещается в 5 секундах видео! До конца ролик просматривает лишь небольшая доля пользователей.

Для стоп-кадра в App Store обязательно нужно выбрать кадр из самого видео. Для Google Play можно подобрать любое подходящее изображение.

Локализация

Если ваше приложение мультирегиональное, для продвижения в разных странах необходимо локализовать элементы на странице приложения: внедрить качественно переведенные названия, описания, поле с ключевиками, создать наборы скриншотов под каждый язык.

Для локализации следует перейти в iTunes Connect или Google Play Developer Console, выбрать свое приложение и отметить языки, под которые нужно адаптировать страницу приложения. Далее следует заполнить название, описание и другие данные для соответствующего языка.

Для App Store изменения некоторых метаданных, в том числе и для новых языков, возможно при загрузке новой версии iOS приложения.

Как подобрать запросы

Классические методы подбора семантики подходят только частично — частотность и состав фраз, по которым ищут информацию в вебе, не всегда отвечают мобильному поиску.

Рекомендуем сначала составить список слов и фраз, которые ассоциируются у вас (товарищей, коллег) с приложением. И только потом обращаться к различным инструментам для анализа и расширения пула запросов.

Полезные инструменты:



1. Google Keyword Planner. Следует ориентироваться на частотность запросов мобильного поиска

Единственное огорчение в работе с Планировщиком в том, что Google вводит ограничения на точный показ частотностей запросов в аккаунтах Google Рекламы с недостаточным расходом бюджета на кампании. Теперь будут доступны только диапазонные значения.

Только без паники! Точные данные всегда можно найти в Serpstat (как это сделать). Даже после ввода ограничений со стороны Google этот сервис продолжит предоставлять актуальную информацию по частотности запросов для десктопного поиска.

2. Яндекс.Wordstat. Выбираем вкладку «Мобильные» для просмотра частотности поиска с мобильных устройств. Не забываем, что в таком режиме также доступна статистика для фразового (“запрос”) и точного (“!запрос”) соответствия.

3. Keywordtool.io. В бесплатной версии доступен базовый сбор запросов из названий в App Store с указанием языка и региона поиска.

4. Keyword.io. Подходит для расширения списка низкочастотных запросов для Google Play в любой стране.

Дополнительный источник семантики — анализ фраз конкурентов. Можно смотреть их названия и описания как вручную, так и мониторить в специальных сервисах для ASO, например AppAnnie, AppFollow, Mobile Action, ASODesk. Есть и другие подобные инструменты, многие предлагают бесплатный триал.

Off-page оптимизация: что можно оптимизировать

Рейтинг и отзывы

Понижение рейтинга может ухудшить позиции в поиске и уменьшить конверсию в установки. Настройте появление popup-окна с вопросом о приложении но не прерывайте взаимодействие пользователя с приложением в неподходящий момент, пусть всплывает после удачно завершенного действия. Если ответ положительный, можно спросить, желает ли пользователь оценить приложение. Если отрицательный — просьба оставить фидбек (лучше так, чем идти с негативом в раздел с отзывами).

Главное — использовать форму вопроса. Просьба оценить чаще вызывает раздражение и приводит к отказам.

В Google Play можно отвечать на отзывы. Рекомендуем как можно оперативнее отвечать на негатив — автор получает уведомление на почту с ответом разработчика. Вот здесь есть реальный шанс, что пользователь изменит оценку на более высокую.

В App Store с обновлением приложения до новой версии рейтинг обнуляется.

App Indexing и Deep Links

Индексирование контента приложения в результатах поисковых систем может стать дополнительным источником установок. Инструкции по настройке индексации для приложений iOS и Android платформ можно найти на Firebase App Indexing.

Кстати, стоит более внимательно присмотреться к аналитике мобильных приложений с помощью Firebase.

После добавления приложения в индекс Google может быть несколько вариантов взаимодействия через поиск: если приложение не установлено пользователем, в результатах поиска по запросам будет выводиться ссылка на приложение с возможностью его установить после перехода в стор. Если приложение установлено и у него есть соответствующие страницы сайта, то по клику на ссылку страницы вебсайта с выдачи пользователь будет попадать на интересующий его раздел приложения благодаря технологии Deep Links.

Вместе с дополнительным трафиком из органического поиска Google существует большая вероятность, что настроенный App Indexing положительно влияет на ранжирование приложения.

Страница оптимизирована. Что дальше

После проведения базовой оптимизации страницы приложения и замера результатов можно тестировать локальные изменения в элементах. После каждой итерации A/B теста можно определить, что именно улучшает видимость и конверсии.

По нашему опыту, потенциальный рост конверсии после каждого A/B теста может составлять 15-45%.

В качестве инструментов можно использовать встроенное бесплатное тестирование через девелоперскую консоль Google Play или же платные сторонние инструменты, к примеру, SplitMetrics, которые создают лендинги, идентичные страницам приложений в магазине. На этот лендинг необходимо направить внешний трафик (не из поиска по стору).

Нужны идеи для сплит-теста? Поменяйте местами скриншоты, измените иконку, добавьте форматирование текста в описание, подберите другой стоп-кадр для видео.

ASO, как и SEO, — не единоразовая работа. Нужно постоянно тестировать и мониторить результаты любого изменения, следить за конкурентами, быть в курсе основных тенденций в мире мобайла. Приготовьтесь к заплыву на длинную дистанцию ;)

О том, как мы применяем свои знания в продвижении проектов наших клиентов, читайте на примере сотрудничества с LeBoutique : сделали прибыльным приложение этого популярного шопинг-клуба.

Запомнить

Чтобы увеличить органический трафик в магазинах приложений и улучшить показатель установок, необходимо:

Определить наиболее релевантные ключевые запросы. Внедрить запросы в текстовые элементы (название, описание, блок ключевых запросов). Оптимизировать графические элементы (иконка, скриншоты, видео). Настроить индексирование контента приложения и переход по глубинным ссылкам. Локализировать приложение под страны, важные для продвижения. Постоянно тестировать и замерять результаты.

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