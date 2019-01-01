Как правильно продвигать приложение в странах арабского мира

В большинстве приложений App Store относительно неплохо проработан английский и родной язык разработчиков (в нашем случае — русский). Остальные языки, как правило, или не проработаны вообще, или в keywords добавлены корявые переводы ключевых слов с английского (без анализа особенностей языка). Проще говоря, на остальные языки откровенно забивают, а зря.

Чтобы показать, сколько денег недополучают разработчики из-за того, что не проводят локализацию метаданных приложения, я завел специальную таблицу. В последнем столбце — показатель ВВП страны/стран в пересчете на одного владельца айфона.

Бесспорно, США — самый большой рынок, но и конкуренция там жесточайшая, пробиться на первые позиции очень тяжело. При этом в других странах вас примут с хлебом-солью. Многие думают, что продвигать приложение на других языках сложно/дорого/долго. На самом деле это можно сделать всего за неделю и несколько сотен долларов на переводчиков, так как нужно работать только с метаданными (по крайней мере вначале).

Многие из локалей заслуживает отдельных материалов, сегодня я остановлюсь на арабской. Почему она так привлекательна?

От редакции. Локаль — специализированный термин, созданный магазинами мобильных приложений, в первую очередь App Store. Это сущность в админке магазина, позволяющая оптимизировать приложение под разные языки для региона. При этом речь не об официальном языке и не стране — понимание локалей у App Store своеобразное. Существует четыре английских локали (Великобритания, США, Австралия, Канада), есть французская локаль, которая действует на территории всех бывших французских колоний в Африке. А для Молдавии, например, не работает ни одна локаль соседних стран — там пользователи видят приложения только на английском. Чуть позже мы выпустим отдельный материал о значении локалей для ASO.

Особенности арабской локали

Сегодня на арабском говорят 420 миллионов человек, это шестой по популярности язык мира. Арабская локаль в App Store охватывает 13 стран: Алжир, Бахрейн, Египет, Иорданию, Кувейт, Ливан, Мавританию, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Тунис, ОАЭ и Йемен. В Алжире, Египте, Ливане и Тунисе также действует и французская локаль.

В регионе более 15,6 миллионов владельцев айфонов.

Конечно, далеко не вся эта аудитория привлекательна для создателей аппов, но пользователи iOS в ОАЭ, Саудовской Аравии и, особенно, Катаре и Кувейте не скупятся на оплату приложений, их платежеспособность зашкаливает: Катар на первом месте в мире по ВВП на душу населения, в Кувейте этот показатель выше, чем в Швейцарии, а в Арабских Эмиратах сопоставим с Норвегией.

Еще до появления арабской локали в июне 2019 года ASO-специалисты использовали лазейку в App Store. Дело в том, что некоторые локали распространялись на весь мир. В том числе австралийская. Но аудитория в Австралии и Новой Зеландии не очень интересная, поэтому специалисты заполняли эту локаль метаданными на арабском.

Что надо знать об ASO для арабской локали

1. В некоторых странах в сети используется как транслитерация арабских слов латиницей, так и английский, так что при составлении метаданных обязательно нужно сверяться с Search Ads Popularity. В тайтле лучше использовать слова, которые не вошли в международную локаль English (UK).

Напомню об исследовании ApptWeak: результаты выдачи App Store в регионе ОАЭ могут отличаться почти полностью в зависимости от языка запроса. Сравнение результатов по запросам «weather» и «_طقس»

2. Если ваше приложение не нацелено на конкретную страну, то при составлении семантического ядра ориентируйтесь на частотность в Саудовской Аравии. В этой стране отличный показатель ВВП к количеству пользователей iOS.

3. Главная особенность и сложность арабского языка — написание справа налево. Поэтому удалять или дописывать символы стоит предельно внимательно.

Помните, что:

слова пишутся справа налево, но цифры — слева направо;

двоеточие и скобки можно использовать так же, как и в английском;

арабская запятая перевернута (،).

4. Можете экспериментировать с размещением скриншотов и логики в карусели картинок — как слева-направо, так и справа-налево. Эту идею мне подбросил Алтай Зейналов во время интервью в прошлом году. Многое в этом видео устарело, но некоторые кейсы по локализации метаданных до сих пор работают.

В арабских странах специалисты рекомендуют использовать созданные для чтения справа-налево макеты даже для английского текста

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