Продвижение приложений. Кейсы

Как работать с ASO в узкой нише без рекламы: +1169% показов и +631% загрузок в App Store за 3 месяца — кейс Aromoshelf
Кейсы App Marketing
месяц назад 15
Кристина Березяк
373 0
Как без глобального редизайна увеличить конверсию в Google Play: кейс eSIM Plus
Кейсы App Marketing
2 месяца назад 10
Алексей Стенгач
430 0
Как в конкурентной нише App Store увеличить органические показы и установки мобильной игры в 3 раза
Кейсы App Marketing
3 месяца назад 10
Ольга Грек
634 0
Редизайн приложения в App Store и Google Play: как мы обновили пользовательский опыт и усилили позиции Mindsnap
Кейсы App Marketing
5 месяцев назад 12
Екатерина Малярчук
735 5
Как увеличить установки почти в 2 раза и поднять рейтинг до 4,9 в App Store и Google Play: кейс из ниши Shopping
Кейсы App Marketing
5 месяцев назад 10
Лилия Квишко
903 8
С нуля до +15 394% скачиваний в США: кейс Mindsnap в App Store
Кейсы App Marketing
6 месяцев назад 13
Максим Мельник
930 8
Продвижение криптокошелька в Google Ads: как получить сертификацию в 12 странах и привлечь 300 000 пользователей
Кейсы App Marketing
7 месяцев назад 7
Александр Васильев
1296 9
Кейс продвижения аптечного приложения в App Store: +750% показов, +105% загрузок
Кейсы App Marketing
8 месяцев назад 9
Алексей Стенгач
1283 8
Как получить +26,5% трафика и +15,5% загрузок в Google Play через CSL — кейс Nicegram
Кейсы App Marketing
8 месяцев назад 8
Алексей Стенгач
1222 8
Как мы обновили страницу COMFY и повысили конверсию в App Store и Google Play
Кейсы App Marketing
8 месяцев назад 9
Алексей Стенгач
1046 8
Первые шаги в ASO для VR-приложений: Кейс продвижения HaloSphere в Vision Pro App Store
Кейсы App Marketing
9 месяцев назад 12
Алексей Стенгач
1280 16
Кейс Shkaf. Как графика увеличила конверсию в установку на 16% и инсталлы из органики на 400%
Кейсы App Marketing
год назад 15
Ирина Незборецкая
1609 2
Продвижение VPN-приложения: как увеличить показы на 88% и инсталлы на 36% среди 500+ конкурентов. Кейс 7VPN
Кейсы App Marketing
год назад 13
Виталий Губарик
3794 2
Текстовое ASO + стратегия CRO Loop для графики vidby MeetUP: как увеличить показы приложения на 3 018% и инсталы на 138% за месяц
Кейсы App Marketing ASO
год назад 15
Ирина Кузнецова
1959 2
Как текстовое ASO повысило Preply просмотры на 66% и загрузки на 44% за 2 недели — инсайды
Кейсы App Marketing ASO
год назад 11
Наталья Кайдановская
2390 2
Ampere Business Bank: как релевантные ключевые запросы увеличили показы и установки в новом приложении — на 1615% и 770% соответственно
Кейсы App Marketing
год назад 9
Ирина Кузнецова
2062 4
Текстовое ASO увеличивает показы на 96% и установок на 115% в нише электронных книг за месяц — как это сделать
Кейсы App Marketing
2 года назад 12
Ирина Кузнецова
2246 11
