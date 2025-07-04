Продвижение криптокошелька в Google Ads: как получить сертификацию в 12 странах и привлечь 300 000 пользователей

Продвижение криптокошелька в Google Ads: как получить сертификацию в 12 странах и привлечь 300 000 пользователей

Проект: IronWallet. Период: 18.09.2024–31.01.2025. Регион: весь мир. Услуга: ASO.

Кто наш партнер

IronWallet — холодный криптовалютный кошелек, поддерживающий более 10 000 цифровых активов. Приложение обеспечивает офлайн-хранение криптовалюты, гарантируя максимальный уровень безопасности.

Цели сотрудничества

Компания столкнулась с блокировкой рекламного кабинета Google Ads, что поставило под угрозу ключевой канал привлечения пользователей. Нужно было срочно найти решение для восстановления рекламной активности. Как сертифицированные партнеры Google Ads, мы привлекли поддержку отдельно выделенных менеджеров, чтобы ускорить процесс.

Наши цели:

пройти сертификацию с Google Ads для продвижения приложения во всех возможных регионах;

максимально быстро привлечь новых пользователей.

Для этого мы разработали план действий, состоящий из трех этапов.

Шаг 1. Анализ причин блокировки

Первым этапом стало выявление причин санкций, наложенных на рекламный кабинет. Мы провели детальный аудит акаунта и рекламных активностей, чтобы понять, какие именно нарушения повлекли за собой ограничения со стороны Google Ads.

Параллельно разработали поэтапный план действий:

если разблокировка была невозможна, мы переходили к созданию нового рекламного аккаунта ;

; для восстановления показов проходили сертификацию Google Ads отдельно для каждой страны, что позволило нам быстро восстановить рекламные кампании и минимизировать простои в привлечении пользователей.

Шаг 2. Сертификация рекламы

Мы детально изучили политики Google в отношении продвижения криптовалютных кошельков и финансовых сервисов — в частности ограничения, касающиеся разных стран и требований к рекламодателям.

Далее определили перечень сертификатов и лицензий, обязательных для запуска рекламы в каждом приоритетном регионе.

На основе этого подготовили пакет документов и подали заявки на прохождение сертификации. Каждую заявку мы адаптировали под специфику региона, чтобы увеличить вероятность одобрения.

Шаг 3. Запуск рекламных кампаний

После получения всех необходимых сертификатов мы перешли к старту рекламы. Создали креативы в соответствии с требованиями Google Ads — каждое объявление проходило внутреннюю проверку на соответствие политикам платформы.

Примеры рекламных объявлений.







Сразу после запуска начали A/B-тестирование: проверяли разные форматы, сообщения, аудитории. Самые эффективные объявления масштабировали — менее эффективные обновляли или снимали.

Продвижение охватило 12 стран. Благодаря регулярному анализу показателей и оперативным изменениям в кампаниях удалось достичь стабильного роста эффективности.

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Результаты работы

За пять месяцев активного продвижения мы достигли стабильного роста основных метрик и значительно повысили эффективность рекламных кампаний:

инсталлы — более 300 000 ;

— более ; снижение стоимости загрузки — на 266% от стартового показателя;

— от стартового показателя; активные кампании — получили сертификаты и запустили рекламу в 12 странах.

График инсталляций приложения за период с сентября 2024 по январь 2025

Высокие результаты стали возможными благодаря гибкой стратегии продвижения, слаженной работе с партнером и постоянному анализу эффективности рекламных кампаний.

Отзывы о сотрудничестве

Александр Васильев, User Acquisition Team Lead в RadASO

Быстрая коммуникация со стороны партнера позволила нам без задержек предоставить все необходимые документы, что значительно ускорило процесс сертификации. Благодаря слаженной работе мы оперативно запустили рекламу.