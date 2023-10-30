A/B-тестирование в ASO. Что это и как запустить в App Store или Google Play?

A/B-тестирование в ASO. Что это и как запустить в App Store или Google Play?

A/B-тестирование в ASO — это процесс сравнения двух или более вариантов визуальных или текстовых элементов, чтобы определить наиболее привлекательный для посетителей стора. A/B-тест возможен для скриншотов, иконок или же текстовых метаданных в случае Google Play. Что такое A/B-тестирование в ASO, какие главные отличия A/B-тестов в App Store и Google Play и как это сделать правильно, рассказывает команда RadASO.

A/B-тестирование в ASO — как это работает

Общее количество пользователей разделите на две группы: А и В. Группа А имеет обычный опыт и видит текущие скриншоты. Группа В получает новый опыт и видит новые тест-скриншоты. Продолжайте тестирование пока не выделите группу с лучшей конверсией установок.

При запуске теста есть возможность выбрать различные параметры:

процент пользователей, которым он будет отображаться;

страны, в которых будет проводиться тест;

условия, при которых тест будет считаться удачным.

Однако контролировать типы аудитории и кому будет показан тест по полу или возрасту — невозможно.

Главная цель A/B-тестов в ASO — улучшить конверсию в одном из вариантов. Иногда незначительные изменения, скажем, другой цвет CTA-надписей или кепшенов на скриншотах, приводят к существенным различиям при взаимодействии пользователей с приложением. При создании гипотезы, конкретизируйте, что измените и почему.

Что учитывать при подготовке гипотезы для A/B-теста

1. Выберите элемент, который будет изменен (протестирован) и, по вашему мнению, будет иметь значительное влияние на пользователей. Например, фон на одном из скриншотов. Гипотеза может заключаться в том, что его изменение увеличит конверсию.

2. Очертите изменение. Конкретно и понятно укажите, что именно хотите изменить в этом элементе и добавьте ориентировочные референсы. Например, «заменить темный фон на светлый» или же «заменить фон с изображением людей на однотонный фон».

3. Оцените, как изменение влияет на пользователей. Тест не покажет результата, если только небольшой процент пользователей заметит изменение.

4. Изменение должно быть заметно на первых трех вертикальных скриншотах (если есть видео — на первых двух). На горизонтальных скриншотах или видео изменения должны быть очевидны сразу на первом.

Рассмотрим на примерах:

Пример 1. На шестом скриншоте изменения заметны не сразу. Большинство пользователей смотрят только первые и не листают до конца. Поэтому такой тест бесполезен и не позволяет сделать существенные выводы о результатах.

Пример 2. Изменения заметны сразу на первом наиболее конверсионном скриншоте. Тестируется только одно ключевое изменение, а не несколько. Результаты этого A/B-теста укажут, что пользователи считают более привлекательным для просмотра и загрузки.

Таблица отличий A/B-тестов в App Store и Google Play