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YouTube-хаб агентства Netpeak
Интервью и вебинары от экспертов об онлайн-бизнесе, интернет-маркетинге и построении процессов
Агентство Netpeak развивает бизнес в десятках странах с 2006 года.
За это время в нашей команде выросли известные эксперты по SEO, контекстной рекламе, веб-аналитике, контент-маркетингу, развитию SaaS-сервисов и построению процессов в стартапах.

Мы охотно делимся знаниями с игроками рынка в блоге Netpeak, академии, исследовательском центре Netpeak Stats, а теперь — и в YouTube-хабе знаний наших экспертов.
Хаб знаний: что внутри
На масштабных конференциях Netpeak — 8P, OA, NetpeakFriendsDay — руководители C-левела выступали с кейсами развития своих проектов. Кроме того, мы брали полезные интервью у представителей поисковых систем, бизнесменов и инфлюенсеров в странах бывшего СНГ.

Весь этот опыт: вебинары, выступления, интервью — собрали в единый контент-хаб для обучения и развития наших сотрудников. База видео регулярно пополняется и мы наконец решили поделиться своими знаниями со всеми желающими.

Примеры видео ниже, а доступ ко всем записям вы получите после заполнения формы.
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Георгий Рябой

Шеф-редактор блога Netpeak.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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