VPN — одна из самых конкурентных ниш App Store, где даже незначительные изменения поисковых алгоритмов могут существенно влиять на видимость приложений. Именно с таким вызовом команда RadASO столкнулась во время продвижения VPN Guru: 6 июня 2025 года обновление Google привело к падению позиций в США и Великобритании.

Несмотря на это, уже в том же месяце количество органических показов приложения выросло на 145%, а установок — на 675% по сравнению с маем. В этом кейсе мы рассказываем, как команда работала с поисковыми запросами, оптимизировала метаданные, расширяла локализацию и тестировала визуальные элементы, чтобы усилить присутствие VPN Guru в App Store.

Кто наш партнер

VPNGuru — это коммерческий сервис виртуальных частных сетей (VPN), предназначенный для безопасного серфинга в интернете, обхода региональных блокировок и защиты трафика

Задачи

На старте работы нашими основными целями были:

повысить видимость приложения в поиске App Store;

расширить количество релевантных ключевых запросов в Топ-50 и Топ-10;

увеличить органические показы и установки на приоритетных рынках;

повысить конверсию с помощью A/B-тестов иконки.

Задача

В ходе проекта произошло обновление алгоритмов (6 июня 2025 года), после чего были зафиксированы резкие колебания позиций приложений в поисковой выдаче. Обновление сказалось на позициях в США и Великобритании. В этих странах сократилось количество поисковых запросов, по которым VPN Guru входил в Топ-50 и Топ-10. Необходимо было адаптировать стратегию к новым условиям.

Стратегия продвижения

Для усиления органической видимости VPN Guru команда RadASO сосредоточила работу на нескольких взаимосвязанных направлениях.

Анализ конкурентов и формирование семантического ядра для США как приоритетного рынка. Расширение поискового охвата за счет оптимизации текстовых метаданных и постепенного добавления локализаций для других стран. Отслеживание позиций приложения по ключевым запросам и корректировка дальнейших направлений оптимизации. Оптимизация конверсии страницы приложения.

Действия команды

Шаг 1. Расширили семантическое ядро и оптимизировали метаданные

Работу начали с анализа конкурентов и формирования семантического ядра для американского рынка. В мае команда подготовила метаданные для локализаций на английском (США, Великобритания), арабском, китайском (упрощенном), корейском и вьетнамском языках. Последние четыре локализации использовались для расширения семантического охвата в США.

Первое обновление метаданных было опубликовано 20 мая. После релиза количество поисковых запросов, по которым приложение входило в Top 50, выросло как в США, так и на других рынках. Положительная динамика расчётной видимости в поиске также наблюдалась в Мексике, Саудовской Аравии, ОАЭ, Германии и Вьетнаме.

В июне команда дополнила семантическое ядро и подготовила метаданные для английского (США), арабского, китайского (традиционного), английского (Австралия), немецкого, португальского (Бразилия) и испанского (Мексика). Обновления были опубликованы 3 и 19 июня.

В июле был подготовлен следующий набор локализаций: турецкий, французский, английский (Канада), французский (Канада), русский и вьетнамский. 18 июля состоялся релиз с метаданными, подготовленными в июне.

Шаг 2. Проследили улучшение позиций по ключевым запросам

После итерации метаданных приложение начало занимать более высокие позиции.

Первые результаты оптимизации стали заметны уже после майского релиза: количество поисковых запросов в Top 50 выросло как в США, так и на других рынках. В то же время в США в Top 10 ключевых запросов оставалось примерно на прежнем уровне.

В июне динамику изменило обновление алгоритмов App Store. 6 июня количество позиций в Top 50 и Top 10 в США существенно сократилось. Аналогичную ситуацию наблюдали в Великобритании. Несмотря на это, в Германии число запросов в Top 50 и Top 10 продолжало расти, а в Бразилии увеличивался общий охват поисковых запросов в Top 50.

После обновления команда одновременно работала над восстановлением позиций на рынках, пострадавших от алгоритмических изменений, и над повышением видимости в других странах.

К началу августа количество ключевых запросов в Top 10 в США уже превысило уровень, существовавший до обновления алгоритма. В то же время общее число позиций в Top 50 ещё не полностью восстановилось.

Этап 3. Укрепили позиции по приоритетным ключевым словам

Команда регулярно анализировала релевантные ключевые слова, проверяла их использование в текстовых метаданных и продолжала оптимизацию семантического ядра приложения. В течение периода работы по ряду приоритетных запросов удалось добиться существенного улучшения позиций в поисковой выдаче App Store.

Этап 4. Проверка CRO-гипотезы с помощью A/B-тестов

Отдельным направлением работы стала оптимизация визуального представления VPN Guru в App Store. Поскольку бренд ещё не обладал высокой узнаваемостью, команда сосредоточилась на повышении понятности и заметности иконки приложения в поисковой выдаче.

В июне провели два A/B-теста иконок: с 12 по 19 июня и с 20 июня по 1 июля 2025 года.

В рамках CRO-оптимизации команда провела два последовательных A/B-теста иконки приложения. В ходе первого тестирования сравнивались различные визуальные концепции, в частности, вариант с символом выключения. Хотя статистически значимой разницы в конверсии зафиксировано не было, иконка с символом выключения продемонстрировала положительную динамику на протяжении большей части тестового периода.

На основании этого результата команда решила более подробно изучить перспективную концепцию. Во втором A/B-тесте сосредоточились на цветовом оформлении иконки с символом выключения, сравнивая различные варианты её исполнения. Однако и этот тест не выявил статистически значимого улучшения конверсии.

Несмотря на отсутствие однозначного победителя, результаты тестирований помогли определить направления дальнейшей CRO-оптимизации. Команда сформулировала две новые гипотезы, направленные на повышение понятности назначения приложения и улучшение визуальной заметности иконки в поисковой выдаче.

Повышение понятности назначения. Предполагалось, что использование характерных для VPN-сервисов визуальных элементов — щита или кнопки включения — в сочетании с надписью «VPN» поможет пользователям быстрее распознавать назначение приложения. Улучшение заметности иконки. Команда предложила проверить различные цветовые сочетания и контрастность графических элементов, чтобы сделать иконку более заметной среди конкурентов в поисковой выдаче App Store.

Для реализации этих гипотез были подготовлены новые концепции дизайна: иконка со щитом и надписью «VPN» и вариант с кнопкой включения и более заметной надписью «VPN».

Варианты дизайна иконки VPN Guru, разработанные для проверки CRO-гипотез

Следующим шагом команда запланировала A/B-тестирование обновленных концепций иконки, чтобы оценить, помогут ли более понятные графические элементы — надпись «VPN» и более контрастные цветовые сочетания — улучшить конверсию страницы приложения.

Результаты

В июне эффект от проведенной ASO-оптимизации уже стал заметным. Несмотря на изменения алгоритмов App Store и падение позиций на рынках Великобритании и США, органический трафик продолжил расти.

По сравнению с маем в июне количество органических показов увеличилось на 145%, органических установок — на 675%, а конверсия выросла с 1,14% до 3,61%.

По итогам первых трёх месяцев работы (май — июль 2025 года) число ключевых запросов в Top 50 выросло на всех целевых рынках. Особенно заметными стали результаты в США, где количество запросов в Top 10 превысило уровень, зафиксированный до обновления алгоритмов App Store. Положительную динамику также зафиксировали в Германии и Бразилии.

Позиции по ключевым запросам, США

Позиции по ключевым запросам, Германия

Позиции по ключевым запросам, Бразилия

Рост позиций постепенно начал влиять и на органические показы. За три месяца работы их количество ежедневно по всему миру, за исключением США, увеличилось вдвое.

По итогам июля расчетная поисковая видимость VPN Guru в США составляла около 580 Estimated Daily Impressions в день. Основную часть этого показателя обеспечивали запросы, по которым приложение укрепило свои позиции.

Ежедневные органические показы за 3 месяца

Вместе с видимостью выросло и количество первых загрузок. За три месяца ежедневные first-time downloads по всему миру за пределами США выросли с 12–18 до 40–50 в день.

К началу августа количество ключевых запросов в Top 10 в США превысило уровень, зафиксированный до 6 июня. В то же время количество позиций в Top 50 еще не полностью восстановилось. Это свидетельствует об улучшении присутствия приложения среди самых высоких поисковых позиций, хотя дальнейшая работа над расширением семантического охвата оставалась актуальной.

Кейс VPN Guru показывает, что рост видимости в конкурентной категории App Store требует системной работы с семантикой, локализацией, позициями и конверсией.