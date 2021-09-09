Netpeak Journal в цифрах

Сегодня в Netpeak Journal семь языковых версий, 500 авторов и 2367 публикаций с 46 миллионами просмотров, 116 тысячами репостов и 41 тысячей оценок. Каждая из рубрик журнала: Бизнес, SEO, PPC, Кейсы, Маркетинг, Арбитраж, Аналитика, Email-маркетинг, Мобайл, Контент-маркетинг, Инсайды — отдельное издание со своими звездными статьями и экспертами. Честно скажу, редакторы уже с трудом подбирают темы и с большим удовольствием перерабатывают контент популярных постов — в рассылки и посты Telegram-канала.

Кто читает Netpeak Journal

В первую очередь:

владельцы крупного и среднего бизнеса;

предприниматели, которые хотят знать, где и как привлекать клиентов;

сотрудники и владельцы digital-студий;

специалисты в сфере интернет-маркетинга.

Это также все, кто ищет подрядчика, бизнес-партнера, качественный сервис, товары и услуги.

Кто делает Netpeak Journal

Наши основные авторы — специалисты агентства Netpeak, именно им принадлежит большинство публикаций. Редакторы просто помогают им, но иногда и сами пишут в журнал. Сегодня Netpeak Journal редактируют:

Наталя Кошель. Редактор в Netpeak Journal с 2023 года. Окончила Запорожский Национальный Университет по специальности «Издательское дело и редактирование». Обожает маркетинг и искренне увлечена деятельностью Netpeak.

Татьяна Бевза. Переводчик текстов с украинского на английский язык. За более чем четыре года своей профессиональной деятельности успела перевести ряд публикаций различной тематики. Получила образование в педагогическом университете, где получила степень по специальности «Английская и немецкая филология».

Марина Балабина. Редакторка в Netpeak Journal с 2023 года. Окончила Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко по направлению «Украинский язык и литература. Редактирование образовательных изданий».

Работала журналисткой и редакторкой новостной ленты интернет-издания «Без купюр», а также специалисткой по коммуникациям в Кировоградской ОГА.

Наталия Барашкова. Редакторка Netpeak Journal с 2024 года. До этого работала с текстом в маркетинге с 2008 року, в HoReCa и IT. Преподавательница курса по копирайтингу, редакторка и писательница.

Если вы также хотите стать автором журнала, пишите на [email protected], но вначале ознакомьтесь с нашей редакционной политикой, чтобы редактор не зарезал ваш текст.

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