Кто делает Netpeak Journal

Всего 218 часов работы программистов, 117 часов менеджера проекта, 93 часа редакторов, 70 часов дизайнеров, 32 часа CMO — и Netpeak Blog стал Netpeak Journal.

Что изменилось? Давайте разберемся.

Not Blog, but Journal

За 12 лет в блоге вышло более 3000 публикаций об интернет-маркетинге и онлайн-бизнесе. Честно скажу, редакторы уже с трудом подбирают темы для новых статей и с большим удовольствием перерабатывают контент популярных постов — в курсы академии, видео YouTube-хаба, рассылки. Кстати, подпишитесь:

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А еще у нас появился свой исследовательский центр, специально для тех, кому важны цифры для принятия стратегических бизнес-решений.

Что сказать о читателях? Мы решили добавить к нашей традиционной аудитории интернет-маркетологов представителей онлайн-бизнеса, поэтому в блоге, благодаря Виктору Фомину, появились интервью с известными игроками рынка, и мы внедрили формат «Истории бизнеса». Рассказать свою историю может любой желающий, главное, чтобы она была интересна нашим читателям.

У спроса на такой контент есть яркая региональная составляющая. Так, благодаря бизнес-постам, мы выросли в Казахстане почти на 50%:

В 2020 году был рекорд — 216 000 уникальных пользователей в месяц (в апреле), а за первые 10 месяцев блог посетили 1,5 миллиона читателей.

Конечно, майский апдейт Google задел нас, как и многие контентные проекты, но мы сделали выводы и трафик уже возвращается:

Блог вырос, окреп и стал журналом — Netpeak Journal. Сегодня его автором может стать каждый, например, вы.

Главный редактор издания с сегодняшнего дня — Светлана Руденко, редактор и журналист с опытом и в онлайне, и в классических медиа. Светлана в команде блога с 2017 года.



Песочница контента

Любой зарегистрированный читатель может вести свой блог в Netpeak Journal. Наша песочница индексируется поисковыми системами, а каждый автор за просмотры и взаимодействия со своими постами получает баллы в карму. Кроме того, у каждого поста в песочнице есть шанс попасть на главную NJ, если он соберет достаточно просмотров и социальных взаимодействий. Я максимально подробно расписал правила работы песочницы, но если у вас возникнут вопросы — спрашивайте в чате. Постараюсь ответить на все.

Если кратко, идеальный автор Netpeak Journal:

пишет кейсы из своей практики и подробные инструкции, которые составил сам;

подбирает качественные иллюстрации для превью поста в блоге и соцсетях;

оперативно реагирует на правки редактора и следует правилам NJ;

после размещения поста в песочнице активно посевает его, чтобы получить 2000 просмотров, 200 репостов или 20 комментариев — тогда система предложит редактору вынести этот пост на главную страницу;

бережно относится к своим постам и регулярно их актуализирует;

аккуратно отвечает на комментарии к своим постам.

Структура работы песочницы:

Чтобы создать свой первый пост, просто зарегистрируйтесь в NJ с помощью социальных сетей (кнопка «Войти» в правом верхнем углу), привяжите к своему профилю актуальную почту (для получения правок) и нажмите «Написать пост».

Раздел спецпроектов

Для брендов мы разработали специальную услугу «Спецпроект в Netpeak Journal». Конечно, к этому мы основательно подготовились: провели интеграцию нашего самописного движка с Tilda, так что теперь нет такого графического решения, которое мы не смогли бы реализовать по запросу заказчика. Подробно о предложении читайте здесь, а первый спецпроект NJ с Prom вы наверняка видели.

Редактор коммерческих проектов — Светлана Рудева. С ее появлением в команде журнала в 2021 году расширились возможности продвижения через нативку, появилось много других форматов коммерческих публикаций: от лайтовой статьи до бизнес-блога.

Преимущества коммерческого контента:

вы не корпите над текстом и версткой;

ваша статья сразу размещается в тематической рубрике и на главной странице журнала;

закрепляется на главной странице от 1 до 10 дней (в зависимости от формата);

попадает в редакционную рассылку (более 35 тыс. подписчиков).

Все форматы коммерческих проектов подробно описаны в Прайсе.