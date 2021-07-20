Редакционная политика Netpeak Journal — как писать так, чтобы вас хотели читать, а не править

С тех пор, как в Netpeak Journal появилась Песочница контента, редактору приходится «заворачивать» множество гостевых статей. Это при том, что требования к качеству постов здесь не такие строгие, как в журнале — все же блоги предполагают некоторую свободу в стилистике, глубине проработки темы. Однако, опыт показывает, что читатели охотнее взаимодействуют с текстами, соответствующими редакционным нормам NJ. Поэтому публикуем редакционную политику, которую применяем к нативным постам, мануалам, гайдам и другим материалам, подготовленными редакцией.

Самое главное, самое сокровенное чаяние автора — чтобы его текст опубликовали без правок. Подготовьте материал в соответствии со всеми правилами этого документа и его, к вашему и нашему огромному удовольствию, опубликуют в Netpeak Journal с минимальными правками. По крайней мере у вас не возникнет вопрос:

Оглавление:

Почему редактор возвращает мне текст без правок?

В 100% случаев — потому что в нем нет «мяса». Мясо — это что-то из реальности, что помогает сделать статью убедительной. Опыт, подробности, тонкости, проблемы, решения, пошаговые руководства и подлинные иллюстрации. Код ваших скриптов, букмарклеты, кейсы, важные документы (которые можно скачать), интересные инфографики — это мясо.

Теоретические схемы, оценки, выводы и любые поверхностные суждения — не мясо.



В хорошей статье должно быть много мяса и немного всего остального.

Для начала:

разъясните для себя, ради чего вы пишете. Писать ради достижения сомнительных целей, используя средства, в которых вы не сильны — ложный путь;

главный вопрос: «Что с этим делать?» . Либо читатель после прочтения текста должен что-то сделать, либо глубоко понять то, что все кругом понимают неправильно;

. Либо читатель после прочтения текста должен что-то сделать, либо глубоко понять то, что все кругом понимают неправильно; помните: что бы вы ни делали, вы продаете себя;

поскольку, как правило, вы не можете конкурировать с лидерами сферы, обращайтесь конкретно к тем, кто вас может услышать. Это втянет людей в диалог и положит начало созданию комьюнити. С самого начала ищите постоянных читателей;

не привязывайтесь к формату. Подумайте, может ли жить ваша история отдельно от текста статьи, отдельно от фотографии, видео.

Перед стартом работы заполните таблицу структурирования мыслей. Вы сразу увидите, есть ли «мясо» и стоит ли продолжать разработку темы:

Тема или проект заголовка Как снимать деньги за границей Проблема, которую решаем За границей непонятные условия снятия, могут быть скрытые комиссии. Материал поможет избежать лишних комиссий. Для кого статья, максимально конкретно Для тех, кто путешествует 1-2 раза в год. Для них снятие наличных за границей — целое событие, окруженное тайнами и страхами. Боли этих людей Не знаю, как правильно снять деньги. Лучше возьму наличные с собой. Ой, их украли.



Ой, я боюсь снимать деньги в заграничных банкоматах, там ничего не понятно.

А я читал, что в Индии банкоматы проглатывают карты, и всё. Решение проблемы Показать, на что смотреть в банковских правилах обслуживания.

Показать примеры сообщений банкоматов, перевести, объяснить.

Показать, каких банкоматов стоит избегать. Где стоят и как выглядят скиммеры и камеры. Как вычислить карманников. Какой опыт дает вам право писать эту статью. Почему вам можно верить. Был в 22 странах за последние 10 лет. Везде снимал деньги. Раньше попадал на комиссии, сейчас не попадаю, потому что научился читать сообщения банкомата. Два раза попадал на скимминг, оба раза успевал заблокировать карту. Откуда возьмете материал Эксперт по безопасности банкоматов — Вася Иванов. Чем проиллюстрируете Скриншоты банкоматов. Схема, как отличить банкомат со скиммером. Основные подразделы статьи В Европе: читайте, что написано на экране.

В США: проверяйте, какая у вас карта.

В Азии: осторожно с уличными банкоматами.

Почему редактор правит мой заголовок?

В 80% случаев — потому что его нет. В оставшихся 20% случаев — потому что он не соответствует одной из формул:



Чек-лист для [популярный вопрос]

Чек-лист по внешней оптимизации сайта

Чек-лист для аудита мобильного сайта

X лучших способов для [популярная проблема]

30 белых способов получить обратные ссылки

3 способа быстро адаптировать сайт под мобильные устройства

X уроков, которые я получил от [известный человек, компания или школа]

100 уроков, которые я извлек за 10 лет работы в SEO

7 SEO советов от Ричарда Брэнсона

9 важных уроков от гения вирального контента

X инструментов, необходимых каждому [субъект]

10 наиболее важных инструментов SEO оптимизатора

90 сервисов в помощь веб-аналитику

X [прилагательное и существительное] для [решаемая задача]

8 хитрых приемов для увеличения трафика, которыми мало кто пользуется

Как я…

Как бы я сейчас продвигал SEO-блог, если бы начинал с нуля

Как я рисовал дизайн приложения для конкурса Mail.Ru Group

Как сделать…

Как перенести сайт на HTTPS. Пошаговая инструкция

Как создать сайт на WordPress: полное руководство для новичков

Как начать…

С чего начать изучение SEO

16 подсказок, как начать писать лучше

Как начать с $250 и заработать на Уолл-стрит шестизначные суммы — видеоинструкция Bloomberg

Как прекратить…

Как перестать гоняться за количеством «лайков» и повысить качество SMM-кампаний

Быстрый способ…

Как быстро проверить индексацию страниц всего сайта?

Как быстро и просто создать хорошую инфографику

Как [решение актуальной задачи] без [возникающая проблема]

Как автоматизировать процессы в SEO и интернет-рекламе без потери качества услуг

Как быстро изменить цены в объявлениях Adwords без потери статистики

Как делать вирусный контент без лишнего текста

Как делать [актуальный процесс] правильно

Как правильно проводить технические работы на сайте

Как правильно ответить на пять самых каверзных вопросов хедхантера

Как правильно заказать сайт: пошаговое руководство для чайников

Как избавиться от [популярная проблема]

Как избавиться от спама в комментариях

Как удалить email-адреса из поисковой выдачи

Что такое [новое или редкое явление на рынке] и как это [выгода]

Что такое сервис LinkedIn Today и как использовать его с максимальной отдачей?

Что такое транспарентный блоггинг и как его использовать

Что нужно знать о Periscope и почему это важно?

X шагов к…

10 шагов к укрощению «Минусинска»

[Что-то случилось]… И что дальше?

Я — вебмастер. Что дальше?

Ссылки не работают — что дальше

[Выгода или задача]: обзор [название продукта]

Как подобрать качественные запросы для продвижения — обзор источников ключевых слов

Анализ конкурентов и 12 полезных сервисов для его проведения

Как узнать все о ваших конкурентах онлайн? Обзор Similarweb.com

X или Y: что лучше?

Яндекс Метрика vs Google Analytics

Majestic SEO против Ahrefs: тест на выживание

Обзор X: стоит ли оно того?

SNDS Google Adwords. Использовать или нет?

Почему мы используем X

Что такое Yaware и почему мы используем данную систему в нашей компании

Забудьте об X: попробуйте лучше это

Забудьте про PageRank в своей SEO-стратегии

X малоизвестных способов для…

100 новых способов получения внешних ссылок

10 малоизвестных факторов, которые влияют на конверсию — Say-hi

X [вещей], о которых вы не знали…

10 интересных хитростей и секретов SEO, о которых вы не знали

9 фактов об американцах, которые вы, возможно, не знали

Почему вы [делаете что-то не так] … и как это исправить

Почему проваливаются ваши A/B-тесты

Почему вы ставите задачи неправильно, и как исправить это

Самая полная инструкция по…

Как выйти из-под Пингвина: полная пошаговая инструкция

Как использовать новую «Яндекс.Метрику»: подробное руководство для начинающих

Как [сделать что-то] — исчерпывающее руководство

Как сделать семантическое ядро сайта — пошаговое руководство

Создаём профиль в LinkedIn: исчерпывающее руководство

Все, что вам нужно знать о…

Все, что нужно знать о рекламе в Facebook

Все, что вам нужно знать о Growth Hacking

X [людей] о [вопрос]

7 SEO экспертов о поведенческих факторах

Чего клиенты ждут от копирайтеров? Опрос 100 SEO-специалистов

Полное руководство для [чего-то]

Полное руководство по Google AdWords для новичков: как настроить контекстную рекламу

Управление репутацией в Интернете: полное руководство

Полное руководство по локальному SEO-продвижению

Словарь [тема]

Словарь интернет-маркетолога: 58 терминов, которые должны знать профессионалы

45 основных терминов в SMM-продвижении

В очень редких случаях уместен креатив в заголовке — только когда он подтвержден общей оригинальной концепцией материала (авторский стиль, иллюстрации). Пример:

Пост из примера — «Не грозите Didgital централу...»

Почему редактор меняет мою главную картинку?

В 90% случаев — потому что она взята из фотостока и банальна. В 10% случаев — потому что она не соответствует стилю журнала.

В Netpeak Journal не публикуют на главной стоп-кадры из анимационных фильмов. Это все ограничения по стилю.

При подборе иллюстраций используйте нелинейные ассоциации с текстом.

Это нелинейные ассоциации с текстом — сам пост здесь

Можно использовать нелинейные ассоциации ко всему тексту или выводам, а не только к заголовку.

При нелинейных ассоциациях не ограничивайте выбор иллюстраций только фильмами или граффити, или артхаусными снимками — делайте свои фото.

Почему редактор меняет мои иллюстрации?

Вариантов много. Потому что вы не разместили иллюстрацию в тексте вместе с ссылкой на эту иллюстрацию.

Потому что вы не отключили отображение курсора на скриншоте:

Потому что ваши картинки не сохранены в формате PNG.

Потому что на ваших картинках обрезаны значимые детали:

Обращайте внимание на толщину линий:

Цветовое разнообразие никто не оценит:

Если вы начинаете использовать разные оттенки без всякой логики, это сбивает с толку.

Соблюдайте пропорцию и симметрию при выделении. Выравнивайте текст по одной стороне, аккуратно и симметрично обводите кнопки рамкой:

Почему редактор меняет мою врезку/лид/вступительное слово?

В 100% случаев — потому что оно не соответствует формату вступительного слова в NJ. Врезка должна апеллировать к боли читателя, описанной в четвертой строке таблицы структурирования мыслей. Это одно-два предложения. Третье предложение должно содержать намек на то, что в статье решается боль читателя.

Пример:

Почему редактор меняет структуру текста?

Здесь всё просто: заголовки и подзаголовки должны между собой дружить и образовывать связную логичную историю. Если ваша статья не складывается в логичную историю на уровне заголовка и подзаголовков — это ерунда, переделывайте. Не бывает упорядоченных статей с беспорядочными подзаголовками.

Пример двух структур для одной и той же статьи о ненужных тратах. Слева структура беспорядочная, справа упорядоченная:

В тексте должны быть по крайней мере два подзаголовка одного уровня. В каждом разделе статьи должно быть четкое введение и заключение. Раздел не может начинаться с противительного союза или указательного местоимения. Раздел — это самостоятельная смысловая единица, его можно прочитать отдельно от статьи, и всё будет понятно.

Хорошо, когда основная часть раздела собрана как-то логично внутри — например, нарублена на примерно одинаковые по объему советы. Но это уже как получится.

Если у вас разделы однородные по смыслу, то они должны быть однородными и по форме — то есть визуально похожими.

Почему редактор правит мой стиль?

В 50% случаев — потому что ваш текст понятен только вам и, возможно, узкому кругу специалистов. В остальных 50% случаев — потому что вы называете стилем сборище штампов, канцеляризмов и клише.

Еще есть отдельная группа фраз, которые многие используют без разбора, потому что так же пишут другие. Часто за этими словами ничего не стоит. Задача автора — рассказывать интересные вещи, а не переписывать слова из тетрадки соседа.

Противоядие — привести примеры и доказательства:

Дело не в самих словах, а в заложенном смысле. Фразу со смыслом «просто и понятно» можно сказать пятью разными способами, но все эти способы не работают, если не доказать свою мысль.

Стиль повествования

Во всех текстах (кроме кейсов) соблюдается единый стиль повествования от первого лица единственного числа (я, а не мы).

В кейсах ведется повествование от первого лица множественного числа (мы, а не я).

Канцеляризмы, штампы, стоп-слова

Что-то, как-то, какой-то, тот или иной

Все неопределенное — кандидаты в стоп-слова.

Читаю какие-то статьи, отвечаю на какие-то звонки → Читаю статьи, отвечаю на звонки

Какой-то сегодня неудачный день → Неудачный день сегодня

В метро объявления зачем-то вешают где попало → В метро объявления вешают где попало

Убить «бы»

Сослагательное наклонение и частица «бы» — кандидаты в стоп-лист:

Аргумент о том, что «бы» как будто смягчает неприятные слова — чушь. Я не представляю, кому это подсластит пилюлю.

Я бы не хотел показаться наглым, но вам здесь не место.

Я бы предпочел больше не общаться с вами.

Я бы не хотел, чтобы ты думал, будто я наживаюсь на тебе.

Сравните:

Я не хочу, чтобы ты думал, будто я наживаюсь на тебе. Это несправедливо.

Это не относится, само собой, к истинным случаям сослагательного наклонения:

Если бы Лермонтов был жив, уж он бы вам показал!..

Он не позвонил. Но если бы позвонил, она бы не ответила.

Это реально не работает

Слова вроде:

действительно,

реально,

на самом деле,

проверено (проверенный),

доказано (доказанный),

гарантировано (гарантированный),

правда,

поверьте,

без обмана, —

кричат о том, что автор пытается нас убедить. Это сигнал: автор не уверен в своих словах или думает, что мы ему не верим. Может быть, аргументы недостаточно убедительны. Или же это лохотрон:

Это действительно работает! Гарантированный результат!!!

Система находится в Америке и имеет реальный адрес — это реально существующая фирма!

Проверенные методы заработка в сети интернет без обмана!

Подобные фразы создают ощущение нужды: как будто автору обязательно нужно, чтобы ему поверили. Ведь вполне могут и не поверить. Некоторые ребята называют такие слова «элементами продающего стиля». Но это не так.

О словах «просто» и «но»

«Просто» — опасное слово-паразит. Оно всплывает, когда человек оправдывается.

Просто мы работали две недели без перерыва, вы должны нам заплатить.

Просто мы гуляли, а потом позвонил Вадик, и мы поехали к нему, а там задержались.

Я не забыл о твоей просьбе. Просто было так много дел, что совсем не было времени.

«Просто» заражает речь и лишает её убедительности. Если убрать его, неуверенность в себе и в собственной правоте пропадёт.

Мы без перерыва работали две недели. Вы должны нам заплатить.

Мы гуляли, и позвонил Вадик. Мы поехали к нему и задержались.

Я не забыл о твоей просьбе. Было много дел, и я не нашёл на неё времени.

«Просто» в этом случае работает как противительный союз, противопоставляя два сообщения и делая одно из них сомнительным:

Да я вообще не пью. Просто каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню.

Такой же по действию, но меньший по силе — противительный союз «но».

Я тебя люблю, но нам нужно поговорить.

Вы хороший человек, но как работнику вам есть над чем работать.

В обоих случаях говорящий может свято верить в первую часть сообщения. И это не помешает слушателю воспринять всю фразу превратно (и начать оправдываться).

Чтобы убрать из речи «просто» и «но», нужно сначала понять, откуда они берутся и какой производят эффект. Во фразе про работника, например, мы имеем в виду «Вы плохой работник», но не хотим критиковать человека одной голой фразой. Решаем подсластить пилюлю, и получается фальшь: «Вы хороший человек, но...». Попробуем проявить искреннюю заботу:

Константин, вы очень хороший человек: смелый, решительный и непреклонный. Нам такие нужны. Мы хотим, чтобы вы продолжали с нами работать. Вам не хватает только знаний о вашей работе. Без них ваши хорошие качества будут только вредить компании.

От чего еще стоит избавиться

заумь : поддерживать коммуникацию с клиентом (нужно: общаться с клиентом), кадровый ресурс департамента продемонстрировал стопроцентное снижение эффективности (нужно: сотрудники бросили работу).

: поддерживать коммуникацию с клиентом (нужно: общаться с клиентом), кадровый ресурс департамента продемонстрировал стопроцентное снижение эффективности (нужно: сотрудники бросили работу). газетные штампы : пески времени, в лучших традициях, царила атмосфера, ударными темпами;

: пески времени, в лучших традициях, царила атмосфера, ударными темпами; бытовые штампы : шаг за шагом, мало-помалу, так или иначе, сплошь и рядом, направо и налево;

: шаг за шагом, мало-помалу, так или иначе, сплошь и рядом, направо и налево; корпоративные и рекламные штампы : завоевать доверие клиентов, решать задачи бизнеса, расширить географию продаж;

: завоевать доверие клиентов, решать задачи бизнеса, расширить географию продаж; паразиты времени : в настоящее время, в наши дни, в современной Украине;

: в настоящее время, в наши дни, в современной Украине; фразы с отглагольными существительными : осуществлять деятельность, производить ремонт, оказывать услуги по ремонту;

: осуществлять деятельность, производить ремонт, оказывать услуги по ремонту; модальность : можете авторизоваться, должны завершить заказ, нужно пройти процедуру.

: можете авторизоваться, должны завершить заказ, нужно пройти процедуру. глаголы в страдательном залоге и сказуемые в безличных предложениях : школа построена по заказу мэрии, леса вырубают;

: школа построена по заказу мэрии, леса вырубают; очевидные сущности: данный сайт, этот документ, меню ниже, на этой странице, форма внизу страницы, нажмите на кнопку, кликните здесь;

Еще раз — безжалостно выжимайте текст:

удаляйте усилители, вроде «самый», «лучший», «наиболее», если в тексте они не подтверждены статистикой;

избавляйтесь от громоздких конструкций: «осуществляли поддержку» → «поддерживали»; «кампания, включающая в себя различные виды таргетинга» → «кампания с различными видами таргетинга»;

убирайте плеоназмы: «мобильное приложение для cмартфонов» → «приложение для смартфонов»; «сократили, отшлифовали и отредактировали текст» → «отредактировали текст»;

выпиливайте бюрократический стиль: «в целях решения проблемы» → «чтобы решить проблему»; «позволило осуществить максимальный охват целевой аудитории» → «максимально охватили целевую аудиторию»;

выкидывайте слова, не несущие смысловой нагрузки: «Надеемся, что игра принесет неповторимые, яркие и позитивные впечатления пользователям!» → «Надеемся, игра понравится пользователям!» → «». Да, не бойся удалять даже целые предложения, если они ни о чём существенном не говорят.

Говорить прямо и открыто (не оправдываясь и не юля) — непросто, особенно на первых порах. Тем ценнее этот навык.

Профессионализмы и заимствования

Нет Да on-line онлайн e-mail email e-commerce ecommerce функционал инструментарий блоггер блогер оффлайн офлайн веб-сайт сайт старт-ап стартап Вы вы Интернет интернет ВК, VK или Vkontakte ВКонтакте ИГ Instagram SEOшник или SEO-оптимизатор SEO-специалист, специалист по оптимизации сайтов, специалист по продвижению контекстщик, специалист по контексту PPC-специалист, специалист по контекстной рекламе таска задача баннерка медийная реклама проблема вопрос Snapchat снапчат гугл, гуголь Google Yandex Яндекс Google Spreadsheet таблицы Google проделанные работы оказанные услуги т.к. так как и т.д. и так далее )) :–) !! !

Согласование глаголов в количественных конструкциях

«Множество людей делают так» (а не «делает»).

«Возникли пара вопросов» (а не «возникла»).

«У дома стояли машин пять-шесть» (а не «стояло»).

Написание некоторых слов

Житель страны — казахстанец, национальность — казах, язык — казахский.

Житель страны — россиянин, национальность — русский, язык — русский.

Название страны — Беларусь, житель — беларус, национальность — беларус, язык — беларусский.

Название страны — Молдова, житель — молдованин, национальность — молдаванин, язык — румынский.

При написании имен собственных сначала писать имя (без сокращений), а затем фамилию: Артем Бородатюк.

Почему редактор меняет моё оформление текста?

Скорее всего, вы любите пунктуацию советских газет, средние тире и французские кавычки.

Имена собственные

Названия корпораций, сайтов, агентств из одного слова на русском языке пишутся с большой буквы без кавычек:

ВКонтакте;

Билайн;

Киевстар;

Хабрахабр;

Девака.

Названия компаний и сайтов из нескольких слов и компаний клиентов в кейсе (по требованию клиента), если они на русском языке, пишутся с большой буквы в кавычках:

«Сезонов и сыновья»;

«Эльдорадо».

Названия всех корпораций, сайтов, агентств на английском языке пишутся с большой буквы без кавычек:

Netpeak;

Bain, Brothers and Company;

Vc.ru.

Длинное тире, короткое тире и дефис

Используем длинное тире (—), короткое тире (–) и дефис (-).

Длинное тире

Употребляется:

на месте отсутствующего члена предложения (В третьей — хижина пастуха);

между подлежащим и сказуемым (Дважды два — четыре);

для выделения прямой речи ( — Кто там?);

для обозначения пауз (Над площадью — низко повисшая пыль);

для указания маршрутов (поезд Москва — Санкт-Петербург).

Короткое тире

Иногда его называют средним, используется:

для обозначения диапазонов чисел (2000–2016, 10 000–20 000);

для обозначения диапазонов дней недели (понедельник–пятница).

Дефис

Употребляется в словах и словосочетаниях:

для присоединения частиц (кто-либо, где-то);

для присоединения префиксов (во-первых, по-русски);

в качестве знака сокращения (физ-ра, г-ца);

в словосочетаниях и сложносоставных словах (ковёр-самолет, бизнес-ланч);

в качестве знака переноса.

Пунктуация при прямой речи

начало предложения: «Прямая речь», — окончание предложения;

начало предложения: «Прямая речь»;

начало предложения: «Прямая речь, „так сказать“».

Для постановки правильных кавычек используют коды, раскладку Бирмана, типограф Лебедева и горячие клавиши.

Скобки

Стараемся избегать скобок (вот таких вот уточнений в скобках). Если информация в скобках не значима — возможно, текст не пострадает, если удалить и скобки, и то, что внутри них. А если информация значима — её не стоит прятать в скобки. Пусть она будет органичной частью предложения или даже отдельным предложением.

Скобки — это не слово-паразит. Их не обязательно вымарывать отовсюду. Но каждый раз, ставя скобки или вычитывая текст, где они есть, старайтесь переформулировать предложение так, чтобы скобок в нём не было.

Пунктуация при сложном заголовке

10 шагов к идеальному сайту, или Рекомендации по выходу в топ

Числительные

От нуля до девяти

Пишем словами:

Нет Да Лабораторию следует оборудовать 4 мойками. Лабораторию следует оборудовать четырьмя мойками.

От 10 до 999 000

Пишем цифрами. Четырёхзначные без пробела, пятизначные и выше — с пробелами в разряде:

1000, 10 000;

5000, 200 000.

От миллиона и выше пишем цифру и сокращение «млн», «млрд» без точки:

5,5 млн рублей

10,4 млн руб.

8,7 млрд ₽

Дроби

Используем десятичные, отделяем запятой (3,6).

Значок валюты

Ставится перед суммой и отбивается пробелом: $ 12 000.

Оформление списков

Маркированный список:

Текст:

пункт;

пункт;

пункт;

пункт.

Нумерованный список:

Текст.

Пункт. Пункт. Пункт.

Оформление ссылок

Все ссылки должны открываться в новой вкладке.

Анкор (текст, на который поставлена ссылка) не должен быть больше пяти слов.

Нет Да Подробно о том, как переводить статьи, читайте здесь. Подробности читайте в материале об особенностях перевода.

Почему редактор правит мои выводы?

В 99% случаев — потому что их нет. Выводы содержат выжимку всей статьи — они пишутся для тех, кто статью не прочел, и для того, чтобы систематизировать прочитанное.

Если каждый подзаголовок статьи решает заявленную в заголовке/лиде проблему, выводы должны состоять из адаптированного списка подзаголовков:

Источники