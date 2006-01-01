Блог
Главная
/
PPC
/
Кейсы
Кейсы по PPC
Кейс Prom: Как мы реанимировали Facebook Ads и в 3 раза увеличили транзакции в приложении
PPC
Кейсы
2 месяца назад
13
Анна Боголей
982
0
Кейс SpeechLab: выход на европейский рынок и +78% продаж без увеличения бюджета
PPC
Кейсы
2 месяца назад
10
Ирина Модянова
536
0
Как оптимизация Google Ads и Meta Ads принесла Mr.Lens рост дохода на 20% за месяц
PPC
Кейсы
6 месяцев назад
11
Катерина Чефранова
970
9
Как с помощью оптимизации отслеживания конверсий увеличить прибыль на 230% — кейс VIP-Print
PPC
Кейсы
7 месяцев назад
12
Алина Титова
924
8
Как увеличение источников спроса на рекламу повысило прибыль сайта на 60% — кейс mediapool.bg
PPC
Кейсы
8 месяцев назад
12
Мурагер Шарипов
825
2
Как увеличить доход приложения в шесть раз за семь месяцев — кейс Brocard
PPC
Кейсы
9 месяцев назад
13
Евгений Кадук
1908
2
Кейс OLX Польша: Как сократить расходы на 34,4% с Netpeak, увеличив трафик на 15% и конверсии на 26%
PPC
Кейсы
9 месяцев назад
17
Максим Складанный
1937
8
Как вызвать бурный интерес и увеличить конверсию на 141% в первый месяц без раскрытия названия: кейс «Топовая локация» от «Ковальской»
PPC
Кейсы
10 месяцев назад
24
Анна Горбатко
1783
8
Три фактора успешной PPC-рекламы, если не учитывать настройки
PPC
год назад
13
Василий Солонецкий
1967
6
Как за год увеличить установки приложения на 100% — кейс intertop.kz
PPC
Кейсы
год назад
13
Денис Каторов
4378
5
Как за год втрое увеличить количество транзакций через приложение — кейс PPC для COMFY
PPC
Кейсы
год назад
14
Диана Корсун
2756
4
Как уменьшить CPA вдвое с помощью коллтрекинга — кейс PPC для Viknar’off
PPC
Кейсы
2 года назад
13
Илья Стрижак
2582
1
Как в «низкий сезон» увеличить количество конверсий и повысить доход на 66% для интернет-магазина музыкальных инструментов. Кейс 1-м.com.ua
PPC
Кейсы
2 года назад
19
Татьяна Рак
2882
6
Как во время войны эффективно оставаться в медийном пространстве, строить знания о бренде и услугах — кейс Укрпошты
PPC
Кейсы
2 года назад
22
Алексей Филиппов
2731
2
Как увеличить DAU за счет одноцентовой стратегии в shopping-кампаниях — кейс OLX
PPC
Кейсы
2 года назад
20
Роман Бугаев
34045
8
Digital-кампания мобильного приложения Prom.ua в Facebook: как вырасти на 52% по инсталлам и снизить CPA за счет правильной атрибуции
PPC
Кейсы
3 года назад
11
Илья Стрижак
5004
21
Как качественно масштабировать кампании и увеличить конверсию сайта на 32% за три месяца — кейс Outpost Club
PPC
Кейсы
3 года назад
15
Ольга Шарина
7206
237
Show more