Кейсы по PPC

Кейс Prom: Как мы реанимировали Facebook Ads и в 3 раза увеличили транзакции в приложении
PPC Кейсы
2 месяца назад 13
Анна Боголей
982 0
Кейс SpeechLab: выход на европейский рынок и +78% продаж без увеличения бюджета
PPC Кейсы
2 месяца назад 10
Ирина Модянова
536 0
Как оптимизация Google Ads и Meta Ads принесла Mr.Lens рост дохода на 20% за месяц
PPC Кейсы
6 месяцев назад 11
Катерина Чефранова
970 9
Как с помощью оптимизации отслеживания конверсий увеличить прибыль на 230% — кейс VIP-Print
PPC Кейсы
7 месяцев назад 12
Алина Титова
924 8
Как увеличение источников спроса на рекламу повысило прибыль сайта на 60% — кейс mediapool.bg
PPC Кейсы
8 месяцев назад 12
Мурагер Шарипов
825 2
Как увеличить доход приложения в шесть раз за семь месяцев — кейс Brocard
PPC Кейсы
9 месяцев назад 13
Евгений Кадук
1908 2
Кейс OLX Польша: Как сократить расходы на 34,4% с Netpeak, увеличив трафик на 15% и конверсии на 26%
PPC Кейсы
9 месяцев назад 17
Максим Складанный
1937 8
Как вызвать бурный интерес и увеличить конверсию на 141% в первый месяц без раскрытия названия: кейс «Топовая локация» от «Ковальской»
PPC Кейсы
10 месяцев назад 24
Анна Горбатко
1783 8
Три фактора успешной PPC-рекламы, если не учитывать настройки
PPC
год назад 13
Василий Солонецкий
1967 6
Как за год увеличить установки приложения на 100% — кейс intertop.kz
PPC Кейсы
год назад 13
Денис Каторов
4378 5
Как за год втрое увеличить количество транзакций через приложение — кейс PPC для COMFY
PPC Кейсы
год назад 14
Диана Корсун
2756 4
Как уменьшить CPA вдвое с помощью коллтрекинга — кейс PPC для Viknar’off
PPC Кейсы
2 года назад 13
Илья Стрижак
2582 1
Как в «низкий сезон» увеличить количество конверсий и повысить доход на 66% для интернет-магазина музыкальных инструментов. Кейс 1-м.com.ua
PPC Кейсы
2 года назад 19
Татьяна Рак
2882 6
Как во время войны эффективно оставаться в медийном пространстве, строить знания о бренде и услугах — кейс Укрпошты
PPC Кейсы
2 года назад 22
Алексей Филиппов
2731 2
Как увеличить DAU за счет одноцентовой стратегии в shopping-кампаниях — кейс OLX
PPC Кейсы
2 года назад 20
Роман Бугаев
34045 8
Digital-кампания мобильного приложения Prom.ua в Facebook: как вырасти на 52% по инсталлам и снизить CPA за счет правильной атрибуции
PPC Кейсы
3 года назад 11
Илья Стрижак
5004 21
Как качественно масштабировать кампании и увеличить конверсию сайта на 32% за три месяца — кейс Outpost Club
PPC Кейсы
3 года назад 15
Ольга Шарина
7206 237
Show more