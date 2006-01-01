Татьяна Рак

Татьяна Рак

Автор NJ c 2019
Позиция:
Junior PPC Specialist at Team #2
Компания:
Netpeak
Об авторе:
Junior PPC-специалист в агентстве Netpeak.

Статьи автора

PPC
Кейсы
2882 6
Как в «низкий сезон» увеличить количество конверсий и повысить доход на 66% для интернет-магазина музыкальных инструментов. Кейс 1-м.com.ua
PPC
8039 28
Как и зачем переводить рекламные кампании на украинский — эксперимент и полезные формулы
PPC
7720 23
Как быстро снизить стоимость конверсий в нише элитных автоуслуг — кейс Аверс-центра
Аналитика
106815 42
Как настроить тег конверсий Google Ads
