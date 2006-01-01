Блог
Татьяна Рак
Автор NJ c 2019
Позиция:
Junior PPC Specialist at Team #2
Компания:
Netpeak
Об авторе:
Junior PPC-специалист в агентстве Netpeak.
Статьи автора
PPC
Кейсы
2882
6
Как в «низкий сезон» увеличить количество конверсий и повысить доход на 66% для интернет-магазина музыкальных инструментов. Кейс 1-м.com.ua
PPC
Кейсы
Как в «низкий сезон» увеличить количество конверсий и повысить доход на 66% для интернет-магазина музыкальных инструментов. Кейс 1-м.com.ua
2882
6
PPC
8039
28
Как и зачем переводить рекламные кампании на украинский — эксперимент и полезные формулы
PPC
Как и зачем переводить рекламные кампании на украинский — эксперимент и полезные формулы
8039
28
PPC
7720
23
Как быстро снизить стоимость конверсий в нише элитных автоуслуг — кейс Аверс-центра
PPC
Как быстро снизить стоимость конверсий в нише элитных автоуслуг — кейс Аверс-центра
7720
23
Аналитика
106815
42
Как настроить тег конверсий Google Ads
Аналитика
Как настроить тег конверсий Google Ads
106815
42