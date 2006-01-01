Мы (агентство перформанс-маркетинга Netpeak) — уважаем конфиденциальность и обязуемся защищать ваши личные данные.



В этом разделе мы рассказываем о том, что именно происходит с информацией, которую вы нам передаете, когда заходите на сайт агентства (независимо от того, откуда вы его посещаете). Также мы рассказываем о ваших правах на конфиденциальность и о том, как закон защищает вас.



Нашей миссией является развитие бизнеса наших клиентов, и ключевым словом тут является именно развитие. Мы стараемся не начинать работу с проектами, для которых наши услуги не являются оптимальным решением.



В случае, когда мы не сможем быть максимально эффективны для вашего проекта, мы передаем информацию о проекте нашим партнерам (компаниям, входящим в Netpeak Group и верифицированным партнерам агентства Netpeak).



Такое бизнес-знакомство помогает выбрать наиболее подходящего подрядчика и найти оптимальное предложение для решения задач и достижения целей вашего проекта.



Если вы против передачи ваших контактов партнерам агентства Netpeak, то просим вас заранее уведомить об этом менеджера агентства Netpeak, с которым вы уже общаетесь или будете общаться по заявке и, в таком случае, никакое знакомство с нашими партнерами не состоится.

Этим документом, Я, действуя на основании собственного добровольного волеизъявления и предварительно ознакомившись с целью обработки персональных данных (далее — Субъект), подтверждаю, что предоставляю ООО «ПРОМОУШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» свои достоверные и актуальные персональные данные, и тем же уполномочиваю и предоставляю свое добровольное, безусловное и бессрочное согласие на:

