Это краткая и написанная человеческим языком версия политики конфиденциальности.
Официальную, написанную юридическим языком, вы можете прочитать блоком ниже.
Мы (агентство перформанс-маркетинга Netpeak) — уважаем конфиденциальность и обязуемся защищать ваши личные данные.
В этом разделе мы рассказываем о том, что именно происходит с информацией, которую вы нам передаете, когда заходите на сайт агентства (независимо от того, откуда вы его посещаете). Также мы рассказываем о ваших правах на конфиденциальность и о том, как закон защищает вас.
Нашей миссией является развитие бизнеса наших клиентов, и ключевым словом тут является именно развитие. Мы стараемся не начинать работу с проектами, для которых наши услуги не являются оптимальным решением.
В случае, когда мы не сможем быть максимально эффективны для вашего проекта, мы передаем информацию о проекте нашим партнерам (компаниям, входящим в Netpeak Group и верифицированным партнерам агентства Netpeak).
Такое бизнес-знакомство помогает выбрать наиболее подходящего подрядчика и найти оптимальное предложение для решения задач и достижения целей вашего проекта.
Если вы против передачи ваших контактов партнерам агентства Netpeak, то просим вас заранее уведомить об этом менеджера агентства Netpeak, с которым вы уже общаетесь или будете общаться по заявке и, в таком случае, никакое знакомство с нашими партнерами не состоится.
В этом разделе мы рассказываем о том, что именно происходит с информацией, которую вы нам передаете, когда заходите на сайт агентства (независимо от того, откуда вы его посещаете). Также мы рассказываем о ваших правах на конфиденциальность и о том, как закон защищает вас.
Нашей миссией является развитие бизнеса наших клиентов, и ключевым словом тут является именно развитие. Мы стараемся не начинать работу с проектами, для которых наши услуги не являются оптимальным решением.
В случае, когда мы не сможем быть максимально эффективны для вашего проекта, мы передаем информацию о проекте нашим партнерам (компаниям, входящим в Netpeak Group и верифицированным партнерам агентства Netpeak).
Такое бизнес-знакомство помогает выбрать наиболее подходящего подрядчика и найти оптимальное предложение для решения задач и достижения целей вашего проекта.
Если вы против передачи ваших контактов партнерам агентства Netpeak, то просим вас заранее уведомить об этом менеджера агентства Netpeak, с которым вы уже общаетесь или будете общаться по заявке и, в таком случае, никакое знакомство с нашими партнерами не состоится.
Этим документом, Я, действуя на основании собственного добровольного волеизъявления и предварительно ознакомившись с целью обработки персональных данных (далее — Субъект), подтверждаю, что предоставляю ООО «ПРОМОУШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» свои достоверные и актуальные персональные данные, и тем же уполномочиваю и предоставляю свое добровольное, безусловное и бессрочное согласие на:
Обработку (а именно: сбор, накопление, систематизацию, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных без каких-либо оговорок, включая их передачу третьим лицам, в составе базы персональных данных.
- Цель обработки персональных данных: идентификация Субъекта, проведения переговоров о возможности предоставлении услуг Субъекту, заключение и исполнение договоров о предоставлении услуг, другая рекламно-маркетинговая деятельность ООО «ПРОМОУШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» и/или любая другая цель, которая не противоречит законодательству Украины.
- Состав и объем (содержание) персональных данных, которые обрабатываются в базе персональных данных: фамилия, имя, отчество, номер телефона, контактный адрес электронной почты, а также данные, которые автоматически передаются Владельцу, в том числе IP-адрес, данные файлов cookies, информация о браузере, технических характеристиках оборудования и программного обеспечения, адресах запрашиваемых страниц и другой подобной информации.
- Владельцем и распорядителем базы персональных данных является: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОУШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Украины, идентификационный номер юридического лица 40375407, местонахождение которого по адресу: 67 840, Одесская обл., Овидиопольский район, с. Молодежное, ОГСТ ЗАРЯ, ул. Цветочная, д. 73 (далее — «Владелец»).
Использование персональных данных, а именно: любые действия Владельца базы относительно обработки этих данных, действия относительно их защиты, а также действия относительно предоставления частичного или полного права обработки персональных данных другим субъектам отношений, связанных с персональными данными.
На распространение персональных данных путем передачи сведений о Субъекте из базы персональных данных третьим лицам, в том числе юридическим и физическим лицам, содействие которых является необходимым для выполнения цели, которая определена пункте 1.1 (далее — Партнеры); доступ к персональным данным третьих лиц и Партнеров осуществляется в соответствии с требованиями закона; Субъект персональных данных предоставляет свое разрешение на передачу его персональных данных иностранным субъектам отношений и Партнерам, которая будет осуществляться при условиях обеспечения надлежащей защиты этих персональных данных с вышеупомянутой в пункте 1.1 целью и никакой другой.
На хранение персональных данных.
На внесение изменений в персональные данные без необходимости получения согласия Субъекта; Освобождение владельца базы персональных данных от обязанности отдельно оповещать Субъекта о передаче его персональных данных третьим лицам и Партнерам, а также об уничтожении его персональных данных в автоматическом режиме без возможности обновления по каким-либо причинам.
В случае желания Субъекта получить индивидуальное письменное уведомление об уничтожении его персональных данных по любым причинам, Субъект должен обратиться с отдельным письменным Заявлением к уполномоченному лицу Владельца базы персональных данных. Субъект подтверждает, что сообщение о включении персональных данных к базе персональных данных, созданной с Целью обработки персональных данных, получил; права как Субъекта персональных данных ему поставлены в известность и разъяснены.
ООО «ПРОМОУШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» не несет ответственности за нарушение прав третьих лиц в результате действий Субъекта по размещению таких персональных данных. Субъект самостоятельно обеспечивает актуальность и достоверность переданных данных, а также правомерность их предоставления.
В связи с включением моих персональных данных к базе персональных данных ООО «ПРОМОУШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» этим также подтверждаю, что я поставлен в известность о цели сбора данных, а также поставлен в известность о следующих моих правах по закону Украины «О защите персональных данных»:
ООО «ПРОМОУШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» не несет ответственности за нарушение прав третьих лиц в результате действий Субъекта по размещению таких персональных данных. Субъект самостоятельно обеспечивает актуальность и достоверность переданных данных, а также правомерность их предоставления.
В связи с включением моих персональных данных к базе персональных данных ООО «ПРОМОУШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» этим также подтверждаю, что я поставлен в известность о цели сбора данных, а также поставлен в известность о следующих моих правах по закону Украины «О защите персональных данных»:
- знать об источниках сбора, местонахождения своих персональных данных, цель их обработки, местонахождения или местожительство (пребывание) владельца или распорядителя персональных данных или предоставить соответствующее поручение относительно получения этой информации уполномоченным лицам, кроме случаев, установленных законом;
- получать информацию об условиях предоставления доступа к персональным данным, в частности информацию о третьих лицах, которым передаются его персональные данные;
- на доступ к своим персональным данным;
- получать не позднее тридцати календарных дней со дня поступления запроса, кроме случаев, предусмотренных законом, ответ о том, обрабатываются ли мои персональные данные, а также получать содержание таких персональных данных;
- предъявлять мотивированное требование владельцу персональных данных с отрицанием против обработки своих персональных данных;
- предъявлять мотивируемое требование относительно изменения или уничтожения своих персональных данных любым владельцем и распорядителем персональных данных, если эти данные обрабатываются незаконно или являются недостоверными;
- на защиту своих персональных данных от незаконной обработки и случайной потери, уничтожения, повреждения в связи с преднамеренным укрывательством, непредоставлением или несвоевременным их предоставлением, а также на защиту от предоставления сведений, которые являются недостоверными или позорят честь, достоинство и деловую репутацию физического лица;
- обращаться с жалобами на обработку своих персональных данных к Уполномоченному или в суд;
- применять средства правовой защиты в случае нарушения законодательства о защите персональных данных;
- вносить предостережение относительно ограничения права на обработку своих персональных данных во время предоставления согласия;
- отзывать согласие на обработку персональных данных;
- знать механизм автоматической обработки персональных данных;
- на защиту от автоматизированного решения, которое имеет для него правовые последствия.