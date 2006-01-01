Блог
Кейсы по SERM
Как правильно реагировать на негатив в сети, чтобы укрепить доверие к бренду
SERM
8 месяцев назад
18
Анна Бардовська
1145
2
Как улучшить репутацию бренда в сети: кейс в нише биологически активных добавок
Кейсы
SERM
год назад
16
Андрей Тарасенко
2326
16
Как за год вдвое увеличить позитив о компании в топ-10 выдачи — кейс Goldi.ua
Кейсы
SERM
год назад
27
Надежда Шматова
1913
5
Как за четыре месяца убрать негатив в топ-10. Работа с репутацией для DOM.RIA
Кейсы
SERM
4 года назад
29
Ульяна Путникова
6944
24
Как работать с репутацией медицинского бренда в интернете — кейс Synevo
Кейсы
SERM
5 лет назад
39
Виктория Головерда
16090
45