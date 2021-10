Как за четыре месяца убрать негатив в топ-10. Работа с репутацией для DOM.RIA

Крупным брендам с широким охватом аудитории не избежать большого количества отзывов в сети, в том числе и отрицательных. Это естественно. Люди охотнее делятся своим негативным опытом, нежели положительным, который обычно воспринимают как должное. Отсюда и дисбаланс с отзывами в сторону негатива, низкие оценки в различных сервисах. Другое дело, как к этому относиться — игнорировать или воспринимать обратную связь как возможность исправить системные ошибки и стать лучше.

Предлагаем вам успешный кейс по SERM — комплексу действий, направленных на формирование положительного имиджа бренда в интернете.

DOM.RIA — сервис, где продается и сдается в аренду проверенная недвижимость по всей Украине. На площадке размещаются объявления по продаже новостроек от строительных компаний и вторичной недвижимости от агентств и частных лиц.

Основное отличие DOM.RIA от других подобных сервисов:

Сайты подобные DOM.RIA связаны с дорогостоящими покупками недвижимости и могут повлиять на финансовое благополучие людей. Поэтому Google относит их к YMYL-тематике.

YMYL (Your Money or Your Life, «Кошелек или жизнь») — сайты тематик, типы страниц, которые потенциально влияют на здоровье, финансы, безопасность человека.



Поэтому Google строго оценивает ресурс и его репутацию. Не только страница DOM.RIA, но и упоминания о компании в сети: отзывы, статьи, информация в справочниках — все это имеет значение при оценке сайта. В итоге это влияет и на результаты SEO продвижения.

Виктория Головерда, SEO Team Lead в Netpeak.