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PPC

Как работать с аудиториями Google Ads в наблюдении
PPC Аналитика
11 дней назад15
Марина Крамаренко
2041 25 0
Более двух месяцев не могли запустить рекламу, а потом снизили стоимость заказа на 50% — игровой кейс
PPC Кейсы
19 дней назад24
Александр Ковалевич
1441 19 0
Не злите голодных людей — оптимизируйте сайт и рекламу с помощью специальной PPC-стратегии
PPC
20 дней назад24
Светлана Руденко
1780 19 0
Кейс «Секунда»: как получить больше 13 000 обращений в офлайн-магазины с помощью локальных кампаний Google
PPC Кейсы
месяц назад15
Сергей Бережной
2092 21 0
Торговые и умные торговые кампании — за что бизнес платит подрядчику
PPC
месяц назад14
Ирина Изотова
1833 32 4
Как и зачем переводить рекламные кампании на украинский — эксперимент и полезные формулы
PPC
месяц назад9
Татьяна Рак
1826 26 2
Как настроить рекламу в Facebook Messenger, Instagram Direct и даже WhatsApp
PPC
месяц назад10
Марина Крамаренко
1705 9 0
Как заявить права на сайт в Google Merchant Center
PPC
месяц назад7
Марина Крамаренко
928 23 0
Почему не получается запустить товарные объявления
PPC
месяц назад10
Вероника Герасименко
1322 15 0
Как быстро снизить стоимость конверсий в нише элитных автоуслуг — кейс Аверс-центра
PPC Кейсы
2 месяца назад14
Татьяна Рак
2587 37 2
Типы рекламных кампаний в Facebook и Instagram
PPC
2 месяца назад28
Александра Захарова
12514 92 1
На что ориентироваться при составлении бюджета на рекламу
PPC
4 месяца назад13
Максим Сокол
2886 17 0
Как при помощи скрипта я решил проблему слива рекламного бюджета по топ-позициям в органике
PPC
4 месяца назад11
Станислав Беркутов
4126 29 6
Кейс EVA — как рекламировать товары, когда на сайте еще не работает Google Shopping
PPC Кейсы
4 месяца назад12
Сергей Бережной
2809 18 0
Как запустить рекламную кампанию Discovery Ads
PPC
5 месяцев назад9
Александра Олефирова
3399 10 0
Discovery Ads для рекламы в YouTube и Gmail — кейс Intertop
PPC Кейсы
5 месяцев назад13
Ярослав Кишко
4279 18 4
Как настроить Google Shopping — руководство для новичков
PPC
5 месяцев назад18
Дмитрий Терзиогло
129205 495 41
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