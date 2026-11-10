Netpeak запустил AI-аудит рекламных кампаний и аналитики
Команда PPC-специалистов Netpeak расширяет возможности управления рекламой и внедряет новую опцию — AI-аудит рекламных кабинетов и систем аналитики. Это гибридное решение, сочетающее передовіе возможности передовых ИИ, собственную методологию агентства и экспертизу PPC-специалистов.
Главная цель инструмента — помочь компаниям получить независимую оценку текущей эффективности маркетинга и найти скрытые точки роста без смены команды или подрядчика.
По сравнению с классическим ручным аудитом, AI-аудит занимает 1 день вместо 2–4 рабочих дней, а его стоимость по трудозатратам в 2–3 раза ниже.
Что проверяет ИИ
Искусственный интеллект анализирует ключевые каналы привлечения трафика и аналитику:
- Google Ads;
- Meta Ads (Facebook и Instagram);
- TikTok Ads;
- Google Analytics 4 (GA4).
Анализ помогает выявить:
- ошибки в настройках рекламных кампаний и аналитики;
- потенциальные причины неэффективных расходов, которые незаметны при ручном ежедневном мониторинге;
- возможности для оптимизации и масштабирования рекламы;
- точки роста, которые могла упустить команда.
Как это работает
Аудит сочетает вычислительные мощности ИИ и экспертизу специалистов Netpeak:
- Безопасное подключение данных. Рекламные кабинеты подключаются к ведущим AI-моделям (Claude, ChatGPT) через защищенные корпоративные аккаунты. Процесс происходит исключительно с согласия клиента, а данные не используются для обучения моделей.
Аудит выполняется в режиме «только чтения» — ИИ ничего не изменяет в ваших кабинетах.
- Анализ по собственной методологии. ИИ анализирует кампании по четким алгоритмам, разработанным командой. Они сформированы на основе сотен реальных аудитов, пресейлов и внутренней базы знаний о типичных ошибках в настройках.
ИИ загружает данные через API, объединяет данные из рекламного кабинета с CRM и GA4 и проверяет аккаунт по чек-листу из более чем 250 типичных ошибок — объем, который человек физически не способен охватить вручную.
- Персонализированная формулировка запросов. Запрос к ИИ строится под конкретную бизнес-цель: поиск технических ошибок, анализ причин падения KPI или поиск гипотез роста для стабильных кампаний. Это позволяет обрабатывать большие массивы данных, на анализ которых вручную потребовалось бы значительно больше времени.
- Формирование отчета. На выходе модель выдает подробный текстовый анализ с аналитическими выводами, который при необходимости оформляется в понятную презентацию.
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Human-in-the-loop (верификация специалистом). PPC-эксперты Netpeak проверяют сгенерированные гипотезы, отсеивают ошибочные выводы и преобразуют наиболее ценные находки в конкретные пошаговые задачи для внедрения.
Например, если ИИ оценивает лиды только по стоимости, специалист анализирует, приводят ли они к реальной продаже.
AI-аудит на практике: что удалось увидеть на реальных примерах
AI-аудит помогает выявить «слепые зоны», которые съедали рекламный бюджет без ведома команды.
Кейс 1. Как пиксель «нарисовал» удвоение прибыли (E-commerce, Meta Ads)
При анализе Meta Ads искусственный интеллект зафиксировал двойной учет стоимости сделок. Из-за дублирования событий в пикселе стоимость покупок в личной кабинете была завышена вдвое. Алгоритм оптимизировался на «нарисованные» данные, а бизнес видел окупаемость, которой на самом деле не было.
Исправление трекинга позволило принимать решения о бюджетах на основе реальных цифр.
Кейс 2. Некорректное распределение бюджета (медицинская клиника, Meta Ads)
ИИ сопоставил данные рекламной панели с CRM и обнаружил, что самые дешевые лиды почти не доходили до записи, а более дорогие заявки с сайта приносили стабильные визиты. Стоимость лида оказалась ложным ориентиром.
Перераспределение бюджета позволило клинике привлекать больше реальных пациентов за те же деньги.
Что получает бизнес в результате
В результате ИИ-аудита вы получаете четкий пошаговый план действий. Все точки роста ранжируются по влиянию на результат и сложности реализации, а отдельно выделяются «быстрые победы» для оперативного внедрения.
Как работать с результатами дальше — выбираете вы:
- Реализовать рекомендации силами собственной команды.
- Передать внедрение специалистам Netpeak.
Запуск АІ-аудита — это еще один шаг Netpeak в направлении автоматизации аналитики.
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