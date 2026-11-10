Netpeak запустил AI-аудит рекламных кампаний и аналитики

Команда PPC-специалистов Netpeak расширяет возможности управления рекламой и внедряет новую опцию — AI-аудит рекламных кабинетов и систем аналитики. Это гибридное решение, сочетающее передовіе возможности передовых ИИ, собственную методологию агентства и экспертизу PPC-специалистов.

Главная цель инструмента — помочь компаниям получить независимую оценку текущей эффективности маркетинга и найти скрытые точки роста без смены команды или подрядчика.

По сравнению с классическим ручным аудитом, AI-аудит занимает 1 день вместо 2–4 рабочих дней, а его стоимость по трудозатратам в 2–3 раза ниже.

Что проверяет ИИ

Искусственный интеллект анализирует ключевые каналы привлечения трафика и аналитику:

Google Ads;

Meta Ads (Facebook и Instagram);

TikTok Ads;

Google Analytics 4 (GA4).

Анализ помогает выявить:

ошибки в настройках рекламных кампаний и аналитики;

потенциальные причины неэффективных расходов, которые незаметны при ручном ежедневном мониторинге;

возможности для оптимизации и масштабирования рекламы;

точки роста, которые могла упустить команда.

Как это работает

Аудит сочетает вычислительные мощности ИИ и экспертизу специалистов Netpeak:

Безопасное подключение данных. Рекламные кабинеты подключаются к ведущим AI-моделям (Claude, ChatGPT) через защищенные корпоративные аккаунты. Процесс происходит исключительно с согласия клиента, а данные не используются для обучения моделей. Аудит выполняется в режиме «только чтения» — ИИ ничего не изменяет в ваших кабинетах. Анализ по собственной методологии. ИИ анализирует кампании по четким алгоритмам, разработанным командой. Они сформированы на основе сотен реальных аудитов, пресейлов и внутренней базы знаний о типичных ошибках в настройках.

ИИ загружает данные через API, объединяет данные из рекламного кабинета с CRM и GA4 и проверяет аккаунт по чек-листу из более чем 250 типичных ошибок — объем, который человек физически не способен охватить вручную. Персонализированная формулировка запросов. Запрос к ИИ строится под конкретную бизнес-цель: поиск технических ошибок, анализ причин падения KPI или поиск гипотез роста для стабильных кампаний. Это позволяет обрабатывать большие массивы данных, на анализ которых вручную потребовалось бы значительно больше времени. Формирование отчета. На выходе модель выдает подробный текстовый анализ с аналитическими выводами, который при необходимости оформляется в понятную презентацию. Human-in-the-loop (верификация специалистом). PPC-эксперты Netpeak проверяют сгенерированные гипотезы, отсеивают ошибочные выводы и преобразуют наиболее ценные находки в конкретные пошаговые задачи для внедрения.

Например, если ИИ оценивает лиды только по стоимости, специалист анализирует, приводят ли они к реальной продаже.

AI-аудит на практике: что удалось увидеть на реальных примерах

AI-аудит помогает выявить «слепые зоны», которые съедали рекламный бюджет без ведома команды.

Кейс 1. Как пиксель «нарисовал» удвоение прибыли (E-commerce, Meta Ads)

При анализе Meta Ads искусственный интеллект зафиксировал двойной учет стоимости сделок. Из-за дублирования событий в пикселе стоимость покупок в личной кабинете была завышена вдвое. Алгоритм оптимизировался на «нарисованные» данные, а бизнес видел окупаемость, которой на самом деле не было.

Исправление трекинга позволило принимать решения о бюджетах на основе реальных цифр.

Кейс 2. Некорректное распределение бюджета (медицинская клиника, Meta Ads)

ИИ сопоставил данные рекламной панели с CRM и обнаружил, что самые дешевые лиды почти не доходили до записи, а более дорогие заявки с сайта приносили стабильные визиты. Стоимость лида оказалась ложным ориентиром.

Перераспределение бюджета позволило клинике привлекать больше реальных пациентов за те же деньги.

Что получает бизнес в результате

В результате ИИ-аудита вы получаете четкий пошаговый план действий. Все точки роста ранжируются по влиянию на результат и сложности реализации, а отдельно выделяются «быстрые победы» для оперативного внедрения.

Как работать с результатами дальше — выбираете вы:

Реализовать рекомендации силами собственной команды. Передать внедрение специалистам Netpeak.

Запуск АІ-аудита — это еще один шаг Netpeak в направлении автоматизации аналитики.