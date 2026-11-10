Netpeak запустив AI-аудит рекламних кампаній та аналітики

Команда PPC-фахівців Netpeak розширює можливості з управління рекламою та впроваджує нову опцію — AI-аудит рекламних кабінетів і систем аналітики. Це гібридне рішення, що поєднує можливості передових штучних інтелектів, власну методологію агентства та експертизу PPC-спеціалістів.

Головна мета інструменту — допомогти бізнесам отримати незалежну оцінку поточного performance-маркетингу та знайти приховані точки зростання без зміни команди чи підрядника.

Порівняно з класичним ручним аудитом, АІ-аудит займає 1 день замість 2–4 робочих днів, а його вартість за трудовитратами в 2–3 рази нижча.

Що перевіряє AI

Штучний інтелект аналізує ключові канали залучення трафіку та аналітики:

Google Ads;

Meta Ads (Facebook & Instagram);

TikTok Ads;

Google Analytics 4 (GA4).

Аналіз допомагає виявити:

помилки в налаштуваннях рекламних кампаній та аналітики;

потенційні причини неефективних витрат, які непомітні при ручному щоденному моніторингу;

можливості для оптимізації та масштабування реклами;

точки зростання, які могла пропустити команда.

Як це працює

Аудит поєднує обчислювальні потужності ШІ та експертизу фахівців Netpeak:

Безпечне підключення даних. Рекламні кабінети підключаються до провідних AI-моделей (Claude, ChatGPT) через захищені корпоративні акаунти. Процес відбувається виключно за згодою клієнта, а дані не використовуються для навчання моделей.

Аудит виконується у режимі «тільки читання» — ШІ нічого не змінює в ваших кабінетах.

Аналіз за власною методологією. AI аналізує кампанії за чіткими алгоритмами, розробленими командою. Вони сформовані на основі сотень реальних аудитів, пресейлів та внутрішньої бази знань про типові помилки в налаштуваннях.

АІ вивантажує дані через API, зводить дані з рекламного кабінету із CRM та GA4 і перевіряє акаунт за чеклістом із понад 250 типових помилок — обсяг, який людина фізично не здатна охопити вручну.

Персоналізоване формулювання промптів. Запит до AI будується під конкретну бізнес-мету: пошук технічних помилок, аналіз причин падіння KPI або пошук гіпотез зростання для стабільних кампаній. Це дає змогу обробляти великі масиви даних, на аналіз яких вручну знадобилося б значно більше часу. Формування звіту. На виході модель видає детальний текстовий аналіз з аналітичними висновками, який за потреби оформлюється у зрозумілу презентацію. Human-in-the-loop (верифікація фахівцем). PPC-експерти Netpeak перевіряють згенеровані гіпотези, відсіюють хибні висновки та перетворюють найцінніші знахідки на конкретні покрокові задачі для впровадження.

Наприклад, якщо AI оцінює ліди лише за вартістю, спеціаліст аналізує, чи доходять вони до реального продажу.

AI-аудит на практиці: що вдалося побачити на реальних прикладах

AI-аудит допомагає виявити «сліпі зони», які з’їдали рекламний бюджет без відома команди.

Кейс 1. Як піксель «намалював» x2 прибутку (E-commerce, Meta Ads)

Під час аналізу Meta Ads штучний інтелект зафіксував подвійне зарахування цінності угод. Через дублювання подій у пікселі цінність покупок у кабінеті була завищена вдвічі. Алгоритм оптимізувався на «намальовані» дані, а бізнес бачив окупність, якої насправді не було.

Виправлення трекінгу дозволило приймати рішення про бюджети на основі реальних цифр.

Кейс 2. Некоректний розподіл бюджету (медична клініка, Meta Ads)

ШІ звів дані рекламного кабінету з CRM і виявив, що найдешевші ліди майже не доходили до запису, а дорожчі заявки із сайту давали стабільні візити. Вартість ліда виявилася хибним орієнтиром.

Перерозподіл бюджету дозволив клініці отримувати більше реальних пацієнтів за ті самі гроші.

Що бізнес отримує на виході

В результаті АІ-аудиту ви отримуєте чіткий покроковий план дій. Усі точки зростання ранжуються за впливом на результат та складністю реалізації, а окремо виділяються «швидкі перемоги» для оперативного впровадження.

Як працювати з результатами далі — обираєте ви:

Реалізувати рекомендації силами власної команди. Передати впровадження фахівцям Netpeak.

Запуск AI-аудиту — це ще один крок Netpeak у напрямку автоматизації аналітики.