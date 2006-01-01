Альона Власенко

Альона Власенко

Автор NJ з 2024
Позиція:
Content Editor
Компанія:
Netpeak Ukraine
Інформація про себе
Редакторка блогу Netpeak Journal.

Свіжі матеріали

Бізнес
375 0
GoAd: реселінг доступів до цифрових сервісів для агентств і інхаус-команд
Бізнес
1060 0
Маркетингові нагороди і премії в Україні: короткий гайд
Бізнес
1437 0
Просування інтернет-магазину в 2026 році: як розкрутити сайт і збільшити продажі
Бізнес
1645 0
Ринок дитячих іграшок для дорослих перевищить 20% в Україні. Що відбувається з «кідалтами» і до чого тут лабубу?
Бізнес
PPC
883 0
Чорна пʼятниця та диджитал-реклама. Як не спалити бюджет під найбільший розпродаж року
Бізнес
1268 1
Шпаргалка зі сленгу Gen Z: словник на допомогу для роботи зі стартаперами та маркетологами
Бізнес
2293 1
Чому всі так накинулися на GPT-5. Чи завжди нове — краще?
Бізнес
600 2
Netpeak Ukraine — єдиний серед маркетингових агентств офіційний сервіс-партнер Google Cloud
