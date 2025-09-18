Netpeak Ukraine — єдиний серед маркетингових агентств офіційний сервіс-партнер Google Cloud

Маємо чудову новину — Netpeak Ukraine отримала статус Google Cloud Service Partner. Це важливе досягнення підтверджує нашу експертизу у створенні аналітичних інструментів, автоматизацій та AI-рішень для маркетингу на основі продуктів Google Cloud*.

Зазвичай такий статус отримують класичні IT-компанії. Серед маркетингових агенцій в Україні ми перші, хто здобув це визнання.

Досягнення стало результатом кропіткої роботи команди. За словами Олександра Конівненка, Head Of Digital Data Department, фахівці пройшли всі необхідні етапи для офіційного визнання нашої компетенції.

«Усім моїм колегам була поставлена задача отримати сертифікати Google Cloud. Для цього їм потрібно було скласти складні тести в сертифікаційних центрах. Ці іспити непрості і дуже прикладні. Їх можуть скласти лише спеціалісти з практичним досвідом.»

Фахівці департаменту використовують інструменти Google Cloud для побудови наскрізної аналітики та AI-рішень в маркетингу для партнерів: Cloud Storage та BigQuery як основну базу даних, інструменти для створення пайплайнів передачі даних із джерел у сховище даних та Vertex AI для побудови інтелектуальних моделей.

Бенефіти для партнерів

Партнерський статус відкриває для наших партнерів нові можливості:

доступ до додаткових кредитів на запуск проєктів у Google Cloud;

вигідніші умови використання сервісів;

впевненість, що проєкт супроводжують сертифіковані спеціалісти з практичним досвідом.

Бенефіти для команди агентства

Отриманий статус надає нашій команді доступ до безлічі переваг, що дозволять нам стати ще ефективнішими. Зокрема, ми отримуємо:

офіційне визнання експертизи від Google;

доступ до пріоритетної технічної підтримки , що дозволить вирішувати складні питання швидше;

розширені навчальні матеріали та внутрішні роадмапи Google Cloud для безперервного розвитку команди;

можливість отримувати додаткові кредити для запуску нових проєктів.

Завдяки партнерству з Google Cloud, ми робимо ще один крок на шляху до створення найефективніших рішень для вашого бізнесу.

*Google Cloud — це хмарна платформа від Google для створення та масштабування застосунків, вебсайтів і цифрових рішень. Вона охоплює інструменти для інфраструктури, зберігання й аналітики даних, машинного навчання та кібербезпеки. Глобальна мережа дата-центрів Google забезпечує високу продуктивність і стабільну доступність сервісів.