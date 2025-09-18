Бізнес
1758199200
RU

Netpeak Ukraine — єдиний серед маркетингових агентств офіційний сервіс-партнер Google Cloud
25
2
5
Альона Власенко

Маємо чудову новину — Netpeak Ukraine отримала статус Google Cloud Service Partner. Це важливе досягнення підтверджує нашу експертизу у створенні аналітичних інструментів, автоматизацій та AI-рішень для маркетингу на основі продуктів Google Cloud*.

Netpeak Ukraine — єдиний серед маркетингових агентств офіційний сервіс-партнер Google Cloud

Зазвичай такий статус отримують класичні IT-компанії. Серед маркетингових агенцій в Україні ми перші, хто здобув це визнання. 

Досягнення стало результатом кропіткої роботи команди. За словами Олександра Конівненка, Head Of Digital Data Department, фахівці пройшли всі необхідні етапи для офіційного визнання нашої компетенції.

Олександр Конівненко, Head of Digital Data Department

«Усім моїм колегам була поставлена задача отримати сертифікати Google Cloud. Для цього їм потрібно було скласти складні тести в сертифікаційних центрах. Ці іспити непрості і дуже прикладні. Їх можуть скласти лише спеціалісти з практичним досвідом.»

Фахівці департаменту використовують інструменти Google Cloud для побудови наскрізної аналітики та AI-рішень в маркетингу для партнерів: Cloud Storage та BigQuery як основну базу даних, інструменти для створення пайплайнів передачі даних із джерел у сховище даних та Vertex AI для побудови інтелектуальних моделей.

Бенефіти для партнерів

Партнерський статус відкриває для наших партнерів нові можливості:

  • доступ до додаткових кредитів на запуск проєктів у Google Cloud;

  • вигідніші умови використання сервісів;

  • впевненість, що проєкт супроводжують сертифіковані спеціалісти з практичним досвідом.

Бенефіти для команди агентства

Отриманий статус надає нашій команді доступ до безлічі переваг, що дозволять нам стати ще ефективнішими. Зокрема, ми отримуємо:

  • офіційне визнання експертизи від Google;

  • доступ до пріоритетної технічної підтримки, що дозволить вирішувати складні питання швидше;

  • розширені навчальні матеріали та внутрішні роадмапи Google Cloud для безперервного розвитку команди;

  • можливість отримувати додаткові кредити для запуску нових проєктів.

Завдяки партнерству з Google Cloud, ми робимо ще один крок на шляху до створення найефективніших рішень для вашого бізнесу.

*Google Cloud — це хмарна платформа від Google для створення та масштабування застосунків, вебсайтів і цифрових рішень. Вона охоплює інструменти для інфраструктури, зберігання й аналітики даних, машинного навчання та кібербезпеки. Глобальна мережа дата-центрів Google забезпечує високу продуктивність і стабільну доступність сервісів.

Альона Власенко

Редакторка блогу Netpeak Journal.

Інші пости цього автора
Дізнатися більше
корисні сервіси
2
0
0

Більше за темою

Як покращити конверсії завдяки UX-аудиту сайту. Кейс «ВМ Техніка»

Вивчення і покращення користувацького досвіду — шлях до збільшення доходу

Свіжі

Оптимізація відеореклами в Google Ads: як виключити нерелевантні майданчики й уникнути зливу бюджету

Як виключати канали, теми та окремі ключові слова з майданчиків показу відеореклами Google Ads

Редизайн застосунку в App Store і Google Play: як ми оновили досвід користувачів і посилили позиції Mindsnap

Нова іконка, скриншоти, онбординг і Paywall, що ведуть до підписки

Приватність та Google Analytics 4: як дотримуватися GDPR/CCPA та збирати дані етично

Як збирати дані і не порушувати законодавство ЄС та США