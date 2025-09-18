Netpeak Ukraine — единственный среди маркетинговых агентств официальный сервис-партнер Google Cloud

У нас отличная новость — Netpeak Ukraine получила статус Google Cloud Service Partner. Это важное достижение подтверждает нашу экспертизу в создании аналитических инструментов, автоматизаций и AI-решений для маркетинга на основе продуктов Google Cloud*.

Обычно такой статус получают классические IT-компании. Среди маркетинговых агентств в Украине мы первые, кто получил это признание.

Достижение стало результатом кропотливой работы команды. По словам Александра Конивненко, Head Of Digital Data Department, специалисты прошли все необходимые этапы для официального признания нашей компетенции.

«Всем моим коллегам была поставлена задача получить сертификаты Google Cloud. Для этого им нужно было сдать сложные тесты в сертификационных центрах. Эти экзамены непростые и очень прикладные. Их могут сдать только специалисты с практическим опытом».

Специалисты департамента используют инструменты Google Cloud для построения сквозной аналитики и AI-решений в маркетинге для партнеров: Cloud Storage, BigQuery как основную базу данных, инструменты для создания пайплайнов передачи данных из источников в хранилище данных и Vertex AI для построения интеллектуальных моделей.

Преимущества для партнеров

Партнерский статус открывает для наших партнеров новые возможности:

доступ к дополнительным кредитам на запуск проектов в Google Cloud;

более выгодные условия использования сервисов;

уверенность, что проект сопровождают сертифицированные специалисты с практическим опытом.

Преимущества для команды агентства

Полученный статус предоставляет нашей команде доступ к множеству преимуществ, которые позволят нам стать еще более эффективными. В частности, мы получаем:

официальное признание экспертизы от Google;

доступ к приоритетной технической поддержке , что позволит решать сложные вопросы быстрее;

расширенные учебные материалы и внутренние роадмапы Google Cloud для непрерывного развития команды;

возможность получать дополнительные кредиты для запуска новых проектов.

Благодаря партнерству с Google Cloud, мы делаем еще один шаг на пути к созданию самых эффективных решений для вашего бизнеса.

*Google Cloud — это облачная платформа от Google для создания и масштабирования приложений, веб-сайтов и цифровых решений. Она включает в себя инструменты для инфраструктуры, хранения и аналитики данных, машинного обучения и кибербезопасности. Глобальная сеть дата-центров Google обеспечивает высокую производительность и стабильную доступность сервисов.