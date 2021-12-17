Странные сайты — 40 диких, симпатичных и очень талантливых ресурсов

Каждый из нас временами нуждается в чем-то особенном, выбивающемся из списка банальных потребностей и желаний. Когда есть спрос, предложение не заставит себя ждать. А иногда и наоборот — необычное предложение рождает спрос. И уж если бумага стерпит все, интернет — тем более, а значит онлайн-исповедальне быть! Предлагаю подборку сайтов от дичайших, по крайней мере в моем неискушенном восприятии, до прикольных и полезных.

Начнем со своего, родного.

Вокруг цифрового маркетинга

Профессиональную хватку не задушишь: каждый из этих ресурсов рекламирует какой-то сервис или продукт.

Судя по всему, сайт-генератор отмазок от Vintage — крик души, результат единства и борьбы заказчиков и фрилансеров.

Разработчики готовы разделить вашу боль: «Каждый, кто работал с фрилансерами или дешевыми подрядчиками, найдет на этом сайте десяток знакомых отмазок. Но, если вам прислали поистине шедевр, отправляйте его нам, мы с радостью поделимся этим чудом с миром».

Необычный сервис для тестирования сайтов. Если с навигацией справится мама-домохозяйка, остальные пользователи и подавно. Поэтому создатели привлекают в качестве тестировщиков людей, которые меньше всего в этом разбираются.

Сайт-одностраничник рекламы, который в 2005 году создал студент Алекс Тью: здесь нет никакой информации кроме рекламы. Он работает до сих пор при гарантированно обещанном сроке до 26 августа 2010 года.

Место под рекламу продавалось по одному доллару за пиксель, а минимальная площадь для продажи составляла 100 пикселей. Сам баннер насчитывал миллион точек, и его предполагаемая стоимость составляла миллион долларов. Но последние 1000 пикселей ушли с аукциона за 38100 долларов, и доход превысил миллион. Страница была названа The Million Dollar Homepage.

Бредовая, на первый взгляд, идея — «попиксельная» продажа рекламного места — позволила студенту заработать миллион долларов.

Еще один пример креативной рекламы от Алекса Тью. Здесь вам нужно в течение двух минут смотреть в экран, созерцая морской пейзаж, и ни в коем случае не трогать клавиатуру или мышь. Иначе отсчет времени пойдет заново. Кому и для чего такое понадобится, на первый взгляд, непонятно. Но уже 862 тысячи человек это сделали и по окончании сеанса поставили лайк.

В моем случае по истечении двух минут открылась ссылка, которая ведет на Amazon для покупки книги «Спокойствие».

Отличная реклама стартапа Calm, основателем и генеральным директором которого является Алекс Тью.

От бизнеса к медитации

Кстати, о душевном равновесии. Сайтов для медитации много, но у нас — особенные.

Этот сервис подходит для медитаций, занятий йогой или чтобы просто успокоиться и расслабиться. В настройках задайте необходимый ритм дыхания, если нужно, включите музыку и дышите в унисон с картинкой на экране.

На сайте художника Рафаэля Розендаля есть подборка страниц с медитативными картинками: «Яйцо в одиночку», «Странные фигуры». Но не нарвитесь на психоделическое «Сейчас» — обратный эффект гарантирован.

Интерактивное искусство для вас. Плетите замысловатые шелковые узоры, двигая мышкой, наслаждайтесь собственным талантом и расслабляйтесь. Настройки позволяют задавать разные параметры симметрии, выбирать цвет. А потом сохранить созданный шедевр на память.

Действительно отличный сайт с обширной фонотекой для релакса, красивыми темами и видеорядом. Здесь вы найдете музыку для отдыха, сна, расслабления и медитации, звуки природы и погодных явлений, мурчание кота и песни дельфинов. Можно даже посидеть под шум уютного кафе.

Куражтесь и кайтесь

Укрепили нервишки, отдохнули? Тогда снова в бой!

Предметы повседневного пользования должны быть удобными и практичными. Но у нас подборка необычных сайтов, поэтому держите коллекцию необходимых в быту предметов, которыми невозможно или очень неудобно пользоваться.

Это отличная идея для подарка на любой случай: порадовать противного коллегу и себя заодно или покреативить на мероприятии друга. Если найдете нужный экземпляр в продаже.

Сервис напрашивается в «шайку мелких пакостников». Как утверждают разработчики, если ваш телефон намок, звук с этого сайта вытолкнет из динамиков всю воду. Насчет воды — не знаю, но мне чуть не вынес мозг, поэтому пользуйтесь очень осторожно.

Это тяжелая артиллерия из жанра «Гадкий я» — сайт лучших отправителей какашек для тех, кто вас обидел. Всего за $16,95 коробку с экскрементами животного — к вашим услугам слоны и лошади — отправят в любую точку планеты. Ресурс доступен на 25 языках мира. Есть возможность выбрать упаковку и приложить записку.

Отправили кому-то ящик навоза и теперь раскаиваетесь? Извольте исповедаться у Е-Батюшки. Вообще-то такими вещами шутить грешно, но какова исповедь, таково и отпущение грехов. Создатели ресурса честно предупреждают о негативном отношении священников к онлайн-исповедям. Да еще на сайте с таким названием.

Здоровье

Тема близка каждому. Если вдруг она вам неинтересна, значит, у вас и ваших близких со здоровьем все в порядке, и это хорошо.

Сервис позволяет изучить анатомию человека, работу всех систем и органов. Это — лучший способ понять свое здоровье и человеческое тело. Канал полезен в учебных и познавательных целях. Здесь есть удобный рубрикатор, контент доступен на восьми языках. Бесплатно — до 10 просмотров в месяц.

Искать информацию о здоровье в сети можно разными способами: задать симптомы в поисковике или пройти диагностику онлайн в сервисе Helzy. Процедура занимает 5–10 минут: вам необходимо ответить на вопросы системы. Проанализировав ответы, искусственный интеллект определит возможные диагнозы и процент вероятности каждого из них, подскажет, какие вопросы задать во время визита к специалисту, укажет на основании каких симптомов поставлен диагноз.

Приятный досуг

Есть полезные сайты для организации досуга: здесь вы найдете и повод, и компанию, и чем занять время.

Просто открывайте сайт, выбирайте понравившийся повод и начинайте праздновать. Знаете, например, что 31 декабря — не только канун Нового года? Но еще и День принятия решения, День медитации о мире на планете, День без перерывов.

И такая дребедень — каждый день.

Определились с поводом, подыщите приятную компанию. Ее нет или все знакомые заняты? Найдите друга на час на одноименном ресурсе.

Сайт поможет задать нужную атмосферу праздника или подобрать плейлист в соответствии с душевным состоянием во время уединенного досуга.

Своеобразная музыкальная карта. Если вам нравится стиль какого-то певца или группы и вы хотите найти похожие композиции, в поле ввода наберите имя любимчика. А сайт отобразит похожих исполнителей.

На Долларовой улице вы познакомитесь с бытом людей из разных стран. Дома на ней расположены в соответствии с уровнем дохода владельцев: самые бедные живут в начале, а богатые — в конце. Можно выбрать семью из определенной страны или сравнить, например, предметы обихода, конкретные комнаты в разных семьях с этой улицы.

Долларовая улица — одна из страниц сайта Gapminder, некоммерческой организации, которая в образовательных целях борется с глобальными заблуждениями.

Музыка, стихи и прочее творчество

В любом человеке иногда просыпается творец: дирижер, певец, художник. Вот тут-то и пригодятся следующие сервисы.

«Делать» музыку при помощи искусственного интеллекта. Почему бы и нет. Выбирайте настроение для трека, с музыкальным стилем определитесь сами либо положитесь на вкусы виртуального соавтора. Экспериментируйте с выбором инструментов: для каждой партии предложено несколько десятков наименований от виолончели до звука вертолета, — у каждого своя сольная партия.

Удалить вокал и создать акапеллу. Это только первая из десяти возможностей сервиса: вычисляйте и изменяйте темп, соединяйте несколько песен, записывайте караоке, в общем, веселитесь, развлекайтесь, творите в свое удовольствие. Контент доступен на 14 языках.

Когда есть минусовка, самое время сочинить к ней стихи под настроение. Здесь как нельзя кстати придется сервис «Генератор рифм» русских слов. Например, со словом «виолончель» рифмуются электродрель, фрикадель, мадемуазель, или шрапнель.

На этом веселеньком сайте вам предложат нарисовать Мону Лизу или пожарный гидрант за 20 секунд, а Google попытается угадать, что же вы изобразили в целях развития технологий и машинного обучения. Получается не всегда — и у вас, и у Google, но зато весело.

Потешить самолюбие

На этой странице сайта Festisite создавайте денежные купюры со своим лицом: на выбор валюта из разных стран и разного номинала.

Гифка с вашим лицом и не только

Festisite — кладезь возможностей для рекламы себя любимого. Добавьте собственное фото на игральные карты, создайте личное удостоверение, логотип или гифку со своим изображением. Скачайте полученный файл и разместите в соцсетях.

На этом сайте вы увидите, как будет выглядеть флаг с вашим/любым другим изображением в безветренную погоду или при ветре разной силы и направления: задайте нужные настройки в меню. Если понравилось — можете скачать приложение.

И если уже совсем накроет, и вы размечтаетесь, что ваш папа — Илон Маск, для начала поинтересуйтесь, как бы он вас назвал. А вдруг не захочется носить непонятное имя из химических элементов и цифр, и тогда — прощай, папа Илон. Напомню, человек года по версии Time назвал сына X Æ A-12. С ним и пришел за наградой, кстати.

Изучайте и творите историю

А как было раньше? А что было бы, если…? Задавали себе такие вопросы, тогда вам сюда.

Все в ваших руках! В этой онлайн-игре можно увидеть, каким был бы ход истории, если отменить или изменить определенные исторические события. Сайт наиболее популярен в США (более 18% трафика), России (13%), Великобритании (около 9%).

Неординарные винтажные объявления, фотографии, иллюстрации не оставят вас равнодушными, а может даже шокируют. Здесь, например, есть фото «электрической ванны» — прототип современного солярия, который изображен на снимке 1900 года, Лондон. Еще один эпатажный аксессуар — итальянские шпоры на женские туфли-лодочки для стильной самообороны.

Источник: weirdvintage

PastVu позиционирует себя как ретроспективу среды обитания человечества. Здесь фотографии с 1826 по 2000 годы. Эти кадры, как свидетели своей эпохи, отражают жизнь человечества. Снимки предлагают пользователи и размещают их в соответствии с местом, где они были сделаны.

Разные карты: страны, объекты, события

Если речь зашла о картах, продолжу эту тему.

Интерактивная карта зон пандемии. Полезный ресурс для планирования поездок. Предоставляет данные по более чем 230 странам мира. Как утверждают разработчики, сервис отслеживает 750 официальных источников об ограничениях, правилах поездок, карантинных мерах.

Карта стигматизированной собственности. Сайт с адресами заброшенных строений по всему миру. Маленький нюанс: это дома с печальной историей — здесь происходили самоубийства, несчастные случаи со смертельным исходом или другие негативные события.

На ресурсе отображаются чрезвычайные события, которые происходят в мире по вине человека: теракты, войны, активность с применением оружия.

Карта отображает любое судно, которое находится в поле видимости станции AIS в мировых водах. Поиск по названию, позывному или MMSI (индивидуальному девятизначному номеру судна). Сервис полезен, например, для родственников моряков в рейсе.

Если вам мало для исследования родной планеты, зайдите на сайт и путешествуйте по просторам Солнечной системы в 3D. Приложение можно скачать на свой компьютер, а канал в Facebook публикует новости ночного неба.

Из области особо бесполезного

Бывает, что бесполезное оказывается привлекательным — в этой подборке есть и такие ресурсы.

Сайт с бесполезными сайтами, откуда вас забросит в неизвестном направлении:

можете попасть на трех мычащих дурными голосами мужиков, если их задеть курсором мышки;

или на стаи неизвестно куда несущихся собак;

или на странную Солнечную систему, где есть только Солнце и вращающаяся вокруг него Земля со своим спутником — они тоже нервно реагируют на курсор.

В общем, как повезет.

На сайте живут разные трехмерные создания. Например:

разноцветные поющие непонятные, но милые существа, похожие на кабачки с глазами;

объемный поток красного песка;

хор автономных ртов, которые живут отдельно от хозяев — если главного потянуть за нижнюю губу, они все начнут петь.

Взаимодействие с чудиками способно превратить в ребенка кого угодно.

Хотите немного отвлечься и развлечься — поищите невидимую корову. Только не забудьте включить звук, ведь именно он помогает в поиске: чем ближе к корове подбирается курсор, тем громче звучит слово «Caw!». Когда стрелка курсора превратится в руку, щелкните мышью, и буренка появится на экране.

Здесь вы узнаете, когда наступит миллиардная секунда вашей жизни, нужно только ввести дату и время рождения. Очень полезный сайт, если не хватает праздников из «Какой Сегодня Праздник?».

Странный сайт, где нужно вводить слова из трех букв на английском языке. Две трехмерные руки на экране реагируют на нажатие клавиш. Иногда, по окончании ввода на руках появляется изображение слова, например, при вводе слова cat руки покрываются кошками. На неприличные английские слова конечности реагируют жестами. Обижаться не стоит — что ввела, то и получила.

К сожалению, не все сервисы несут свет и добро. И хотя таких в этой подборке нет, за исключением пары-тройки сайтов на грани фола, на просторах интернета место есть всему. Поэтому будьте осторожны, заходя на незнакомую страницу и нажимая неизвестные кнопки.

Ну а если вам и этого мало, почитайте про ужасные сайты, странные приложения и такие же изобретения: