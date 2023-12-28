Дивні сайти ― 40 диких, симпатичних та дуже талановитих ресурсів

Кожен з нас часом потребує чогось особливого, що вибивається зі списку банальних потреб та бажань. Коли є попит, пропозиція не забариться. А іноді й навпаки — незвичайна пропозиція народжує попит. І якщо папір стерпить все, інтернет — тим паче!

Пропоную добірку сайтів від найбільш диких, принаймні в моєму неспокушеному сприйнятті, до прикольних і корисних.

Почнемо зі свого, рідного.

Навколо цифрового маркетингу

Руку професіонала не стримаєш: кожен із цих ресурсів рекламує якийсь сервіс чи продукт.

Сайт-генератор відмазок від Vintage — крик душі, результат єдності та боротьби замовників та фрилансерів.

Розробники готові розділити ваш біль: «Кожен, хто працював із фрилансерами чи дешевими підрядниками, знайде на цьому сайті десяток знайомих відмазок. Але, якщо вам прислали справді шедевр, відправляйте його нам, ми з радістю поділимося цим чудом зі світом».

Незвичайний сервіс для тестування сайтів. Якщо з навігацією впорається мама-домогосподарка, решта користувачів тим паче. Тому творці залучають як тестувальників людей, які найменше в цьому розуміються.

Сайт-сторінка реклами, який у 2005 році створив студент Алекс Тью: тут немає жодної інформації, крім реклами. Він працює досі, не дивлячись на термін роботи до 26 серпня 2010 року.

Місце під рекламу продавалося по одному долару за піксель, а мінімальна площа для продажу складала 100 пікселів. Сам банер налічував мільйон крапок, і його передбачувана вартість становила мільйон доларів. Однак останні 1000 пікселів пішли з аукціону за 38100 доларів, і прибуток перевищив мільйон. Сторінку було названо The Million Dollar Homepage.

Божевільна, на перший погляд, ідея — «попіксельного» продажу рекламного місця — дозволила студенту заробити мільйон доларів.

Ще один приклад креативної реклами від Алекса Тью. Тут вам потрібно протягом двох хвилин дивитися в екран, споглядаючи морський пейзаж. В жодному разі не чіпати клавіатуру чи мишу, інакше відлік часу піде наново. Кому і навіщо таке знадобиться, здавалося б, незрозуміло. Але вже 862 тисячі людей це зробили та після сеансу поставили лайк.

У моєму випадку після двох хвилин відкрилося посилання, яке веде на Amazon для покупки книги «Спокій».

Відмінна реклама стартапу Calm, засновником та генеральним директором якого є Алекс Тью.

Від бізнесу до медитації

До речі, про душевну рівновагу. Сайтів для медитації багато, але у нас особливі.

Цей сервіс підходить для медитацій, занять йогою або просто заспокоєння і розслаблення. У налаштуваннях задайте необхідний ритм дихання, якщо потрібно, увімкніть музику і дихайте в унісон з картинкою на екрані.

На сайті художника Рафаеля Розендаля є добірка сторінок із медитативними картинками: «Яйце наодинці», «Дивні фігури». Але не нарвіться на психоделічне «Зараз» — зворотний ефект гарантовано.

Інтерактивне мистецтво для вас. Плетіть хитромудрі шовкові візерунки, рухаючи мишкою, насолоджуйтесь власним талантом і розслабляйтеся. Налаштування дозволяють задавати різні параметри симетрії, вибирати колір. А потім зберегти створений шедевр на згадку.

Сайт, де можна послухати звуки лісу або інші природні звуки з різних точок планети. Це дає змогу перемикнутися та відчути красу простих речей, які ми, часом, не помічаємо. До того ж можна не тільки безплатно використовувати ресурс для прослуховування, але й додавати свої позначки звуків природи. Авторка проєкту Сара Берд вважає, що не допомагає об’єднати людей з різних куточків світу.

Куражтеся

Зміцнили нерви, відпочили? Тоді знову у бій!

Предмети повсякденного користування мають бути зручними та практичними. Але ми маємо добірку незвичайних сайтів, тому тримайте колекцію необхідних у побуті предметів, якими неможливо або дуже незручно користуватися.

Це чудова ідея для подарунка на будь-який випадок: порадувати неприємного колегу (і заодно себе) або покреативити на заході друга. Якщо знайдете потрібний екземпляр у продажу.

Сервіс напрошується в «зграю дрібних капосників». Як стверджують розробники, якщо ваш телефон промок, звук із цього сайту виштовхне з динаміків усю воду. Щодо води — не знаю, але мені мало не виніс мозок, тож користуйтесь дуже обережно.

Це важка артилерія з жанру «Гидкий я» — сайт найкращих відправників какашок для тих, хто вас образив. Усього за $16,95 коробку з екскрементами тварини — до ваших послуг слони та коні — відправлять до будь-якої точки планети. Ресурс доступний 25 мовами світу. Є можливість вибрати пакування та додати записку.

Здоров’я

Тема близька кожному. Якщо раптом вона вам нецікава, значить, у вас та ваших близьких зі здоров’ям усе гаразд, і це добре.

Сервіс дозволяє вивчити анатомію людини, роботу всіх систем та органів. Це — найкращий спосіб зрозуміти своє здоров’я та людське тіло. Канал корисний у навчальних та пізнавальних цілях. Тут є зручний рубрикатор, контент доступний восьми мовами. Безплатно — до 10 переглядів на місяць.

Шукати інформацію про здоров’я в мережі можна різними способами: задати симптоми в пошуковій системі або пройти діагностику онлайн в сервісі. Процедура не займе багато часу: вам необхідно лише ввести дані людини (які захищені системою) та пройти коротке тестування, відповівши на питання системи.

Проаналізувавши відповіді, штучний інтелект визначить можливі діагнози та підкаже, до якого фахівця звернутися. Інформація по кожному з ймовірних діагнозів докладно розписана, але система попереджає, що вона має консультативний характер та не замінює візиту до лікаря.

Приємне дозвілля

Є корисні сайти для дозвілля: тут ви знайдете і привід, і компанію, і чим зайняти час.

Просто відкривайте сайт, вибирайте свято, що сподобалось зі списку, і починайте відзначати. Знаєте, наприклад, що 31 грудня — не лише кінець року? Але й День ухвалення рішення, День медитації про мир на планеті, День без перерв.

І так — хоч кожен день.

Визначилися з приводом? Знайдіть приємну компанію! Її немає чи всі знайомі зайняті? Знайдіть друга на годину на спеціальному ресурсі.

Сайт допоможе знайти музику за вашим смаком. Необхідно лише підказати розумній системі свої вподобання. Далі — вона все зробить за вас та генерує потрібний плей-лист відповідно до ваших побажань.

Своєрідна музична карта. Буде корисною, якщо вам подобається стиль якогось співака чи гурту і ви хочете знайти схожі композиції. У полі введення наберіть ім’я улюбленчика, і сайт покаже подібних виконавців.

На Доларовій вулиці ви познайомитеся з побутом людей із різних країн. Будинки на ній розташовані відповідно до рівня доходу власників: найбідніші живуть на початку, а багаті — наприкінці. Можна вибрати сім’ю з певної країни чи порівняти, наприклад, предмети побуту, конкретні кімнати у різних сім’ях з цієї вулиці.

Доларова вулиця — одна зі сторінок сайту Gapminder, некомерційної організації, яка з освітньою метою розвінчує глобальні міфи.

Музика, вірші та інша творчість

У будь-якій людині іноді прокидається творець: диригент, співак, художник. Ось тут і знадобляться наступні послуги.

«Робити» музику за допомогою штучного інтелекту. Чому б і ні. Вибирайте настрій для треку, з музичним стилем можете визначитись самі або покладіться на смаки віртуального співавтора. Експериментуйте з вибором інструментів: для кожної партії запропоновано кілька десятків найменувань від віолончелі до звуку вертольота — у кожного своя сольна партія.

Видалити вокал та створити акапелу. Це тільки перша з десяти можливостей сервісу: рахуйте та змінюйте темп, з’єднуйте кілька пісень, записуйте караоке, загалом, веселіться, розважайтеся, займайтеся на втіху. Контент доступний 14 мовами.

Коли є мінусівка, саме час написати до неї вірші під настрій. Тут даний сервіс стане в пригоді. Наприклад, зі словом «віолончель» римуються фрикадель, мадемуазель, або шрапнель.

На цьому веселому сайті вам запропонують намалювати Мону Лізу або пожежний гідрант за 20 секунд, а Google спробує вгадати, що ж ви зобразили з метою розвитку технологій та машинного навчання. Виходить не завжди — і у вас, і у Google, але весело.

Сайт, який дозволяє дослідити найглибшу частину земних вод — Маріанську впадину. Прокрутивши курсор миші зверху вниз, ви зможете побачити океан та всіх його мешканців до самого дна. Сайт вказує на якій глибині живе те чи інше створіння. І це неймовірно цікаво, бо навіть у десяти кілометрах під водою, виявляється, є життя. Багато нового та навіть небезпечного чекає відвідувачів «Глибокого моря».

Потішити самолюбство

На цій сторінці сайту Festisite створюйте грошові купюри зі своїм обличчям: на вибір валюта з різних країн та різного номіналу.

Гіфка з вашим обличчям і не тільки

Той самий Festisite — джерело можливостей для реклами себе коханого. Додайте власне фото на гральні карти, створіть особисте посвідчення, логотип або гіфку зі своїм зображенням. Завантажте отриманий файл та розмістіть у соцмережах.

На цьому сайті ви побачите, як виглядатиме прапор із вашим/будь-яким іншим зображенням у безвітряну погоду або при вітрі різної сили та напряму: задайте потрібні налаштування в меню. Якщо сподобалося — можете завантажити додаток.

Якщо вже зовсім накриє і ви уявите, що ваш тато — Ілон Маск, спершу поцікавтеся, як би він вас назвав. Раптом не захочеться мати незрозуміле ім’я з хімічних елементів та цифр, і тоді прощавай, тату Ілон. Нагадаю, людина року 2021 за версією Time назвала сина X Æ A-12. З ним і прийшов по нагороду, до речі.

Вивчайте та творіть історію

А як було раніше? А що було б, якщо…? Задавали собі такі питання, тоді вам сюди.

Все у ваших руках! У цій онлайн-грі можна побачити, яким був би хід історії, якщо скасувати чи змінити певні історичні події. Сайт найбільш популярний у США (понад 18% трафіку), Великій Британії та інших країнах світу.

Неординарні вінтажні оголошення, фотографії, ілюстрації не залишать вас байдужими, а може навіть шокують. Тут, наприклад, є фото «електричної ванни» ― прототип сучасного солярію, зображений на знімку 1900 року, Лондон. Ще один епатажний аксесуар — італійські шпори на жіночі туфлі-човники для стильної самооборони.

Джерело: weirdvintage

Позиціює себе як ретроспективу середовища людського існування. Тут фотографії з 1826 до 2000 року. Ці кадри як свідки своєї епохи зображують життя людства. Знімки пропонують користувачі та розміщують їх відповідно до місця, де вони були зроблені.

Різні карти: країни, об’єкти, події

Якщо мова зайшла про карти, продовжу цю тему.

Інтерактивна карта зон пандемії. Корисний ресурс для планування подорожей. Надає дані щодо більш ніж 230 країн світу. Як стверджують розробники, сервіс відстежує 750 офіційних джерел про обмеження, правила поїздок, карантинні заходи.

Карта стигматизованої власності. Сайт з адресами занедбаних будівель у всьому світі. Маленький нюанс: це будинки із сумною історією — тут відбувалися самогубства, нещасні випадки зі смертельними наслідками чи інші негативні події.

Ресурс показує надзвичайні події, що відбуваються у світі з вини людини: теракти, війни, активність із застосуванням зброї. Для отримання повної інформації потрібна реєстрація.

Карта демонструє будь-яке судно, яке знаходиться у полі зору станції AIS у світових водах. Пошук за назвою, позивним або MMSI (індивідуальним дев’ятизначним номером судна). Сервіс корисний, наприклад, для родичів моряків у рейсі.

Якщо вам замало досліджувати тільки рідну планету, зайдіть на сайт і мандруйте просторами Сонячної системи в 3D. Додаток можна завантажити на свій комп’ютер, а канал у Facebook публікує новини нічного неба.

З особливо непотрібного

Буває, що марне виявляється привабливим — у цій добірці є й такі ресурси.

Сайт з непотрібними сайтами, звідки вас закине у невідомому напрямку:

можете потрапити на трьох мужиків, що мукають поганими голосами, якщо їх зачепити курсором мишки;

або на зграї собак, що біжать кудись під музику;

або на дивну Сонячну систему, де є тільки Сонце і Земля, що обертається навколо нього зі своїм супутником — вони теж нервово реагують на курсор.

Загалом, як пощастить.

На сайті мешкають різні тривимірні створення. Наприклад:

різноколірні, незрозумілі, але милі істоти, схожі на кабачки з очима;

об’ємний потік червоного піску;

хор автономних ротів, які мешкають окремо від господарів — якщо головного потягнути за нижню губу, вони почнуть співати.

Взаємодія з чудиками здатна розбудити у вас дитину.

Хочете трохи відволіктися і розважитися — пошукайте невидиму корову. Тільки не забудьте включити звук, адже саме він допомагає у пошуку: чим ближче до корови підбирається курсор, тим голосніше звучить слово «Caw!». Коли стрілка курсора перетвориться на руку, клацніть мишею, і корівка з’явиться на екрані.

Тут ви дізнаєтесь, коли настане мільярдна секунда вашого життя, потрібно лише ввести дату та час народження. Дуже корисний сайт, якщо не вистачає свят із «Яке Сьогодні Свято?».

Дивний сайт, де потрібно вводити слова із трьох літер англійською мовою. Дві тривимірні руки на екрані реагують на натискання клавіш. Іноді після закінчення введення на руках з’являються зображення слів. Наприклад, при введенні слова «cat» руки покриваються котами. На непристойні англійські слова кінцівки реагують жестами. Ображатись не варто — що вводиш, те й отримуєш.

На жаль, не всі сервіси несуть світло та добро. І хоча таких у цій добірці немає, крім пари-трійки сайтів на межі фолу, на просторах інтернету місце є будь-чому. Тому будьте обережні, заходячи на незнайому сторінку та натискаючи невідомі кнопки.