Як поліпшити репутацію бренду в мережі: кейс у ніші біологічно активних добавок
рік тому 15
Андрій Тарасенко
1876 2
Як за рік вдвічі збільшити позитив про компанію у топ-10 видачі — кейс Goldi.ua
Кейси SERM
рік тому 28
Надія Шматова
2331 6
Як за чотири місяці прибрати негатив у топ-10. Робота з репутацією для DIM.RIA
Кейси SERM
2 роки тому 17
Ульяна Путнікова
2838 6
Як працювати з репутацією медичного бренду в інтернеті — кейс Synevo
Кейси SERM
5 років тому 38
Вікторія Головерда
4059 6