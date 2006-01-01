Ульяна Путнікова

Ульяна Путнікова

Автор NJ з 2020
Позиція:
Middle SEO Specialist
Інформація про себе
У SEO я з 2014 року, до команди Netpeak приєдналася 2020-го. Зараз окрім просування сайтів веду SERM-проєкти та оптимізацію YouTube-каналів.

Свіжі матеріали

Кейси
SERM
2838 6
Як за чотири місяці прибрати негатив у топ-10. Робота з репутацією для DIM.RIA
Кейси
SERM
Як за чотири місяці прибрати негатив у топ-10. Робота з репутацією для DIM.RIA
2838 6