Кейси з вебаналітики
Як використовувати аналітику для оптимізації процесів в ecommerce проєкті — кейс «Touch.com.ua»
Кейси
Аналітика
8 місяців тому
23
Володимир Демчук
1053
4
Як відслідковувати поведінку користувачів на сайті крок за кроком. Кейс із вебаналітики для Pingle Studio
Кейси
Аналітика
рік тому
10
Ігор Павленко
1607
2
Кейс з наскрізної аналітики у ніші працевлаштування. Як об’єднати чотири джерела даних у зручних звітах
Кейси
Аналітика
рік тому
11
Ігор Павленко
1935
4
Як налаштувати Google Analytics 4 для некомерційного проєкту — кейс «Дія.Освіта»
Кейси
Аналітика
рік тому
13
Яна Іванова
2316
3
Як створити власний аналітичний інструмент для досліду й оптимізації реклами в Telegram
Кейси
Аналітика
Telegram
рік тому
20
Яна Іванова
2584
14
Кейс з наскрізної аналітики у ніші ритейлу. Як її впроваджують спеціалісти Netpeak
Кейси
Аналітика
2 роки тому
18
Олександр Конівненко
2281
2