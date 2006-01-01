Академія PPC — поради та експертні статті

Як налаштувати відстеження подій GA4 у Google Tag Manager
PPC
13 днів тому 26
Наталія Коновал
376 0
Як налаштувати ремаркетинг для реклами в Instagram та Facebook
PPC
2 місяці тому 15
Регіна Янкова
1147 0
Чим займається PPC-спеціаліст і скільки заробляє
PPC
3 місяці тому 27
Наталя Кошель
2319 0
Автоматизація рутини в PPC: створюємо скрипти в Google Sheets за допомогою ШІ
PPC
3 місяці тому 17
Андрій Кравченко
1261 0
Усе, що вам потрібно знати про активних користувачів у GA4
PPC
3 місяці тому 30
Маргарита Соколова
1001 2
Що таке предиктивні аудиторії в GA4, і Як вони трансформують ретаргетинг і персоналізацію
PPC
5 місяців тому 10
Анастасія Кривошея
975 6
Що таке асоційовані конверсії та як перевірити їхню цінність
PPC Аналітика
5 місяців тому 22
Олександр Волинюк
2338 2
Аудиторії в Google Analytics 4. Вичерпна інструкція з налаштування
PPC
6 місяців тому 32
Анастасія Гутник
1608 2
Налаштування Consent Mode у GА4: як реалізувати режим згоди на сайті через GTM
PPC Аналітика
8 місяців тому 30
Микола Кривонос
2476 1
Реклама в Facebook та Instagram: які розміри банерів обрати?
PPC SMM
8 місяців тому 17
Тетяна Баранівська
3298 2
Як встановити піксель Facebook і Instagram — відстеження цільових дій
PPC
8 місяців тому 29
Маргарита Литвинчук
2374 4
Що таке CPV, і Які переваги в цієї моделі
PPC
9 місяців тому 17
Маргарита Литвинчук
1070 2
Як налаштувати ремаркетинг в Google Ads. Покрокова інструкція для новачків
PPC
10 місяців тому 20
Анастасія Щеглова
2659 2
Як налаштувати таргетинг для реклами в Instagram та Facebook. Покрокова інструкція
PPC
рік тому 31
Анна Федоренко
3608 8
Що таке Affinity audience, та Як на них таргетуватися
PPC
рік тому 18
Наталя Кошель
2785 2
Налаштування регулярної відправки звітів на email у Google Analytics 4
PPC
рік тому 9
Ганна Боголій
1795 11
Якими мають бути креативи для реклами у Facebook
PPC
рік тому 23
Оксана Бондаренко
7049 11
