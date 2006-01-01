Оксана Кобзаренко
Автор NJ з 2023
Позиція:
Intern PPC Specialist at Team #5
Компанія:
Netpeak
Інформація про себе
Моя пристрасть до PPC спалахнула, коли, будучи ФОП, я провела рекламну кампанію для свого власного вебсайту. Цей досвід підкреслив важливість маркетингу як невід’ємної складової успіху для будь-якого бізнесу, незалежно від його місцеперебування. Мені цікаво використовувати креативність і стратегічний підхід для досягнення високих результатів, залучати нових клієнтів і збільшувати прибуток для бізнесу.