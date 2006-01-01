Оксана Кобзаренко

Оксана Кобзаренко

Автор NJ з 2023
Позиція:
Intern PPC Specialist at Team #5
Компанія:
Netpeak
Інформація про себе
Моя пристрасть до PPC спалахнула, коли, будучи ФОП, я провела рекламну кампанію для свого власного вебсайту. Цей досвід підкреслив важливість маркетингу як невід’ємної складової успіху для будь-якого бізнесу, незалежно від його місцеперебування. Мені цікаво використовувати креативність і стратегічний підхід для досягнення високих результатів, залучати нових клієнтів і збільшувати прибуток для бізнесу.

Свіжі матеріали

Аналітика
1373 3
Як відстежувати події в Google Analytics 4 через DebugView
Аналітика
Як відстежувати події в Google Analytics 4 через DebugView
1373 3
PPC
3040 3
Як відстежувати залишок бюджету в Google Ads — скрипт для сповіщень в Telegram
PPC
Як відстежувати залишок бюджету в Google Ads — скрипт для сповіщень в Telegram
3040 3
PPC
5398 4
Як налаштувати рекламний та MCC-акаунт Google: покрокове керівництво для початківців
PPC
Як налаштувати рекламний та MCC-акаунт Google: покрокове керівництво для початківців
5398 4
PPC
3426 42
Огляд рекламної системи Quora
PPC
Огляд рекламної системи Quora
3426 42