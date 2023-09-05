Огляд рекламної системи Quora

Як отримати цільові ліди з англомовної аудиторії дешевше, ніж в Google Ads? Спробуйте систему Quora. Не страшно, якщо ви про неї раніше не чули, в цьому матеріали я докладно розкажу вам, що це і як використати всі переваги реклами на Quora для вашого бізнесу.

Огляд платформи Quora

Quora — це соціальна мережа, де люди ставлять питання та отримують на них відповіді. Вам потрібно дізнатися, де купити якісну парасольку? Отримаєте відповідь від експерта в цій галузі. Ось як виглядає реклама на Quora, коли ви вводите пошуковий запит.

Хто відвідує Quora?

Щомісяця Quora має понад 300 млн унікальних відвідувачів, які ставлять від 3 до 5 тисяч питань.

Більшість користувачів Quora з:

США — 37,94%;

Індії — 15,39%;

Великобританії — 5,99%;

Канади — 4,45%;

Австралії — 3,09%.

Демографія користувачів Quora

За даними JD Prater з Quora, 60% компаній, які рекламуються в Quora працюють B2B, а 40% — B2C. Quora Business заявляє, що компанії, які використовують Quora Ads, мають до 4 разів більше конверсій, ніж на інших платформах.

Хто вдало просувається на Quora?

Quora як рекламний інструмент не спрямований на еcommerce. Вона привертає в основному користувачів, які шукають відповіді на свої запитання, поради або обговорення конкретних тем. Ця платформа спрямована на надання цінної інформації, а не на безпосередній продаж товарів. Тому, хоча користувачі Quora можуть бути зацікавлені в певних продуктах або послугах, їхня основна мета на платформі полягає в отриманні інформації, а не в покупці.

Разом з тим, Quora буде корисною компаніям, що спеціалізуються на наданні послуг, орієнтованим як на B2B-сегмент, так і на кінцевих споживачів. Зокрема, на платформі легко знайти рекламні оголошення в наступних сферах:

маркетинг;

FinTech;

навчання;

юриспруденція;

IT;

beauty-сфера;

здоров’я.

Наприклад, ви можете розмістити рекламу кафе поруч із питанням «Де можна скуштувати найсмачнішу піцу в місті?» або рекламу курсів поруч із питанням «Які є найкращі online курси ppc-спеціалістів?» Тут ваша реклама буде дійсно цікавою та корисною для аудиторії, а ви зможете зібрати цілу армію клієнтів!

В чому відмінність Quora та Google Ads як рекламних майданчиків

Звичайно, за масштабами ці два майданчики годі й порівнювати. Google Ads дозволить досягти значно більших цілей в бізнесі. Але наводжу для вас певне порівняння, аби розуміти, чим Quora відрізняється від звичної для більшості реклами в Google.

Місця розміщення оголошень. Оголошення Google Ads розмішуються на власному сайті Google, а також на сайтах-партнерах, в той час, як оголошення Quora — лише на власному сайті Quora. Цільова аудиторія. Quora спрямована на користувачів, які шукають відповіді на питання, тоді як Google Ads спрямований на користувачів, які шукають певні товари чи послуги. Формат оголошень. Майданчики мають різні вимоги до розмірів банерів, відео та текстів. Quora дозволяє використовувати більш розгорнуті текстові оголошення, тоді як Google Ads має обмеження на кількість символів (не більше 90). Своєю чергою Google Ads пропонує значно більшу кількість форматів банерної реклами. Спосіб оплати. Quora пропонує оплату за кліки або покази, тоді як Google Ads пропонує більше варіантів — оплата за кліки, покази, конверсії та інші.

Як виглядає реклама на Quora

Рекламний кабінет Quora пропонує три формати оголошень.

Текстові оголошення

Відображаються в новинах та на сторінках відповідей на питання, можуть бути налаштовані на певні ключові слова та інтереси.

Банерні оголошення

В рекламному кабінеті доступно три види банерних рекламних оголошень:

Великий банер (Large Banner). Розміщується вгорі сторінок Quora, над змістом, на якому користувачі проглядають запитання та відповіді. Він має широкий горизонтальний розмір і може містити текстову і візуальну інформацію, а також обов’язково має кнопку Learn More.

Банер середнього розміру (Medium Rectangle Banner). Розміщується у правій частині сторінок Quora. Має квадратну форму і може містити текст, візуальний контент та заклик до дії.

Підказка з банером (Banner with Tooltip). Розташовується підказкою над вибраним запитанням на Quora. Може включати візуальний контент, заголовок та текст.

Рекомендований розмір зображення для банерів — 1000х628px або 600х335px, формат — PNG, JPG.

Рекомендоване співвідношення сторін — 16:9 до 4:5.

Рекомендована мінімальна ширина — 580px.

Відео

Quora також підтримує відеооголошення. Такі оголошення розміщуються по всьому сайту, окрім сторінок питань. Також вони не розміщаються в дайджесті.

Сторінка запитання — окрема сторінка під кожне запитання та відповідь на нього в Quora. Дайджест на Quora — це перелік рекомендованих питань та відповідей, які можуть надходити користувачам на електронну пошту або в сповіщеннях від мобільного додатку.

Для створення відеооголошення потрібен формат файлу MOV чи MP4. Формат аудіо має бути AAC. Співвідношення сторін — 16:9, роздільна здатність — 1280x720px. Субтитри рекомендовані, але не обов’язкові.

Також рекламодавці на Quora використовують додаткові елементи та форми оголошень для залучення більшої кількості клієнтів, зокрема:

Промокоди. Можуть бути частиною рекламних оголошень у вигляді коду або слова. Розміщуватися в текстових блоках, банерах або як окремий елемент в оголошеннях на Quora. Квізи (вікторини). Рекламодавці створюють квізи, які спрямовані на вивчення товарів або послуг, які вони пропонують, та на підвищення уваги до свого бренду. Карусель оголошень. Цей формат дозволяє рекламодавцям створювати каруселі з декількох оголошень, які користувачі можуть переглядати, прокручуючи слайди.

Реєстрація та налаштування профілю

Щоб показувати рекламні оголошення на Quora необхідно мати профіль. Реєстрація відбувається за простим алгоритмом.

Крок 1. Увійдіть у Quora через обліковий запис Google.

Крок 2. Оберіть ваші інтереси на зображеннях.

Крок 3. Налаштуйте особистий профіль. Також заповніть пункт «Knows About», обравши теми, в яких добре розбираєтесь.

Додатково можна створити сторінку своєї компанії. Введіть назву бренду в рядку «Knows About». Якщо його не знайдено, виберіть «Create topic».

А потім натисніть на назву, щоб додати логотип.

Зверніть увагу на розділ «Ваш контент та статистика» (Your content & stats). Після запуску рекламної кампанії тут ви зможете переглядати результати.

В цьому розділі відображається повна статистика щодо рейтингу, переглядів відповідей та коментарів до них, кліків, витрат.

Запуск реклами на Quora: керівництво для новачка

Запуск реклами на Quora відбувається з рекламного кабінету.

На початку платформа попросить розказати про ваш бізнес. В цьому вікні введіть назву компанії, назву домену та сферу діяльності.

Вітаю! Ви увійшли в обліковий запис Manage Ads Quora.

Далі, для створення реклами, треба обрати країну та валюту в якій ви оплачуватимете оголошення. Обрати Україну можливо, але оплатити рекламу в гривні — ні. Необхідно обрати валюту тої країни, на яку дозволяє таргетуватися Quora.

Зверніть увагу: таргетинг на деякі країни в Manage Ads Quora недоступний, в тому числі таргетинг на Україну.

Перелік країн, на які пропонує таргетуватися Quora Advertising (Manage Ads), оскільки в них найбільша аудиторія сайту:

Сполучені Штати Америки

Канада

Велика Британія

Австралія

Німеччина

Франція

Іспанія

Італія

Японія

Бразилія

Індія

Список може змінитися з часом, оскільки Quora постійно розширює свою доступність у різних регіонах.

У Quora своя аудиторія по всьому світу, проте деякі країни можуть мати невелику аудиторію або низький рівень популярності на платформі. Країни, де потенційно обмежена аудиторія на Quora і на які я не рекомендую таргетуватись:

малі азійські країни, як Бутан, Лаос, Киргизстан або Таджикистан;

деякі африканські країни, зокрема, Чад, Центрально-африканська Республіка або Нігер;

країни з низьким рівнем Інтернет-проникнення в Африці, Південній Америці або Азії.

Основне меню рекламного кабінету Quora

Навігація по рекламному кабінету відбувається по меню в верхній частині екрана.

Manage Ads — головне вікно рекламного кабінету. На ньому відображається графік зі «швидкою» статистикою за рекламою і безпосередньо самі рекламні кампанії. Pixel & events — налаштування пікселя Quora і відстеження конверсій. У цьому розділі виводиться інформація про коректність роботи пікселя і кількість зафіксованих досягнень конверсій. Audiences — налаштування списків ремаркетингу. У цьому розділі можна створювати і змінювати списки ремаркетингу та дивитися статистику щодо їхньої наповненості.



Ремаркетинг на Quora — це показ вашої реклами людям, які вже раніше взаємодіяли з вашим бізнесом або відвідували ваш вебсайт. Наприклад, якщо ви мали інтернет-магазин і деякі користувачі переглядали товари на вашому сайті, але не зробили покупку, ремаркетинг допоможе показати їм рекламу вашого магазину на Quora, щоб залучити їх знову.



Це дуже потужний інструмент, оскільки люди, які вже були зацікавлені в вашому бізнесі, мають більшу ймовірність здійснити покупку або здійснити інші цінні дії, коли побачать вашу рекламу знову. Ремаркетинг на Quora допомагає вам зберегти контакт зі своєю аудиторією. Lead gen — автоматично переносить ліди до будь-якої CRM за допомогою сервісу Zapier.

Zapier дозволяє миттєво зв’язати Quora Lead Gen Forms з 2 000+ додатків, щоб автоматизувати вашу роботу і знайти суперможливості для підвищення продуктивності.

Reporting — розділ із важливою звітністю щодо реклами.

Перед налаштуванням рекламних кампаній, рекомендую встановити піксель квори та налаштувати події в Pixel & events.

Читайте також про налаштування ремаркетингу та Pixel в інших соціальних мережах:

Налаштування Quora Pixel

Pixel & events — це інструмент, який дозволяє збирати дані про відвідувачів сайту для подальшого використання в рекламних кампаніях. Він дозволяє створювати списки ремаркетингу і відстежувати конверсії на сайті. Щоб Pixel & events працював, його необхідно налаштувати. Для цього треба встановити на сайт, куди буде вести ваша реклама, фрагмент коду Quora Pixel. Зробити це можна двома способами: вручну або через партнера, наприклад, Google Tag Manager.

Встановлення вручну

Встановити Quora Pixel можна вручну, створивши фрагмент коду, який потрібно додати на сайт. Обирайте «Install manually» та натискайте «Next».

Після створення Pixel ви отримаєте унікальний код.

Підготуйте ТЗ для розробників або ж вставте код самостійно на всі сторінки вебсайту, взаємодії з якими ви хочете відстежувати, в розділі <head> вашого HTML-коду.

Щоб самостійно розмістити Quora Pixel, скористайтесь Google Tag Manager та наступною інструкцією:

Створіть тег та надайте йому ім’я «Quora Pixel». В конфігурації тегу виберіть «Тип тегу» — «Користувацький тег HTML». Вставте скопійований фрагмент коду з акаунта Quora в розділі «Quora & events». Оберіть тригер «Перегляд сторінок».

Встановлення за допомогою партнера

Встановити можна Quora Pixel за допомогою партнера Google Tag Manager. Це спосіб без копіювання коду. Для цього при встановленні Quora Pixel оберіть «Install with a partner» та натисніть «Next».

Після цього підтягнеться варіант з партнером Google Tag Manager. Натисніть на унікальний ідентифікатор пікселя, щоб скопіювати його в буфер обміну.

У Диспетчері тегів Google Tag Manager виберіть «Теги» — «Створити» — «Конфігурація тегів».

Виберіть або знайдіть «Quora Pixel» і натисніть на цей рядок.

Вставте скопійований Pixel ID в поле «Ідентифікатор пікселя Quora» і виберіть «Перегляд сторінки».

У розділі «Запуск» виберіть опцію, яка встановлює тег на всіх сторінках вашого вебсайту. Зазвичай це «Усі сторінки» (All Pages).

Назвіть свій тег у верхньому лівому кутку і натисніть «Зберегти» у верхньому правому кутку, щоб зберегти налаштування.

Далі повертайтесь в Quora. Залишилось налаштувати відстеження конкретних подій, щоб вимірювати конверсії, розуміти ефективність кампанії та оптимізувати її під ті події, які вас цікавлять.

Наприклад, виберіть «Створити лід», якщо ви хочете виміряти кількість лідів.

Далі переходьте в Google Tag Manager у розділі «Тригер», вибирайте тригер, який визначить лід, отриманий на вашому вебсайті, наприклад, «Видимість елемента».

Ідентифікатор Pixel ID копіюйте із Quora.

Всі інші стандартні налаштування залишайте.

Дайте тегу назву у верхньому лівому куті і натисніть «Зберегти». Щоб створити наступні події, треба повторити процедуру, описану вище.

Коли всі події налаштовані й відстежуються, переходьте до створення рекламної кампанії.

Створення рекламної кампанії

Створення рекламної кампанії відбувається в розділі Manage Ads.

Він має структуру ієрархії, яка аналогічна іншим відомим рекламним майданчикам, таким як Bing, Facebook, Linkedin та інші:

на верхньому рівні розташовується рекламний акаунт (Ads Manager);

у рекламному акаунті можна створювати рекламні кампанії (Campaign);

в кожній рекламній кампанії можна створювати групи оголошень (Ad Set);

у кожній групі оголошень можна створювати рекламні оголошення (Ad).

На рівні рекламних кампаній можна встановити тип кампанії та бюджет. Це означає, що кампанії будуть групуватися за типами:

Traffic. Залучення відвідувачів на ваш сайт. Conversions. Мотивація користувачів до певної дії, наприклад, до покупки або реєстрації. Video views. Збільшення кількості переглядів відео. Awareness. Підвищення впізнаваності вашого бренду на Quora. Lead Generation. Збір інформації про потенційних клієнтів через заповнення форми. App installs. Збільшення кількості завантажень вашого мобільного додатку.

На рівні груп оголошень можна налаштовувати таргет:

Contextual — на конкретні теми, ключові слова або питання, за якими з’являтиметься ваша реклама. Audience — на аудиторію, яка відповідає вебтрафіку, схожому на певних користувачів або список контактів. Behavioral — на користувачів на основі їхніх інтересів або на основі їхньої історії пошуку на Quora. Broad — показувати оголошення по всій Quora, щоб максимізувати потенційні покази.

В Контекстному таргетингу можна обирати:

Topics — показувати оголошення, що відповідають певним темам Quora;

Keywords — показувати оголошення біля запитань, що містять або не містять ключові слова;

Questions — показувати оголошення біля конкретних запитань.

Рекомендую створювати окремі групи оголошень для великих міст, оскільки тут ставки будуть вищими, ніж в інших містах, а також створювати окремі рекламні кампанії для ремаркетингу.

Quora пропонує кілька типів розміщення оголошень:

Всі місця розміщення (All placements). Стрічки (Feeds). Ваші оголошення з’являться в персоналізованій стрічці користувача на Quora. Питання (Questions). Ваші оголошення з’являтимуться поруч із запитаннями та відповідями на всіх сторінках Quora. Digest emails. Ваші оголошення з'являтимуться в персоналізованому email користувача Quora Digest.

Також є можливість вибрати конкретні пристрої та браузери (Device and browser).

Далі потрібно встановити ставку, тобто скільки ви хочете витратити на рекламу. Фактична сума буде залежати від аукціону на розміщення оголошення. В описі «Suggested bid» вже пропонується рекомендована мінімальна та максимальна ставка відповідно до аукціону.

Ви можете збільшити або зменшити ставку відповідно до потрібного бюджету вашої рекламної кампанії. Є два варіанти виставлення бюджету:

Cost per click (ціна за клік);

Cost per 1000 impressions (ціна за 1000 показів).

Натискайте кнопку «Next» і переходьте на створення рекламних оголошень.

Виділяються оголошення за типом медіавмісту:

оголошення із зображенням;

відеореклама;

текстове оголошення;

популяризація відповіді.

Усі види рекламних кампаній мають схожі налаштування, відрізняючись лише вибором медіафайлу, який використовується. Для прикладу, розгляну налаштування рекламної кампанії на платформі Quora для оголошення із зображенням.

Для створення оголошення заповніть поля:

назва магазину чи бізнесу (Business name);

речення-заголовок, що буде виділене в оголошенні (Headline sentence);

текст оголошення (Body text);

завантажте зображення по кнопці Choose image.

Вимоги до рекламних оголошень

Quora рекомендує дотримуватись наступних правил щодо створення рекламних оголошень:

заголовок і текст оголошення повинні закінчуватися знаком «.» або «?»;

уникайте написання слів з великої літери (включаючи абревіатури) та скорочень;

Оскільки це може вплинути на зрозумілість, читабельність та сприйняття тексту користувачами. Текст, написаний великими літерами, може виглядати агресивно або бути важким для читання, а значить, змінювати їхню вимову, що може призвести до неправильної інтерпретації.

використовуйте правильну пунктуацію та форматування тексту для кращого сприйняття і навпаки уникайте використання жирного шрифту та підкреслень, щоб не було зайвих і небажаних акцентів;

перевіряйте тексти на відповідність мовним нормам, граматика має велике значення;

ваше оголошення повинно бути пов’язане з тим, що ви пропонуєте на сайті.

Також Quora дає наступні рекомендації рекламодавцям:

тестуйте заголовки тверджень і запитань;

використовуйте 40-60 символів від дозволеної кількості символів у заголовку;

використовуйте 80+ символів від дозволеної кількості символів в тексті;

тестуйте різні кнопки заклику до дії (CTA);

використовуйте правильну англійську орфографію та граматику, уникайте заголовків у лапках та рідкісних абревіатур.

У рекламній політиці Quora чітко визначені заборонені теми для реклами в Quora Ads:

шкідливе програмне забезпечення;

порушення авторських прав і прав на товарні знаки;

підроблені документи і товари;

азартні ігри і кредити;

алкоголь, наркотики, тютюнові вироби;

харчові добавки, продукти для схуднення;

зброя, боєприпаси та вибухові речовини;

продаж тварин, що знаходяться під загрозою вимирання, і продуктів з них;

спірні практики, зокрема астрологія, психологія, віра;

продаж контрафакту;

насильство;

політика.

Підсумки

Якщо ви шукаєте платформу для реклами послуг, освіти, тренінгів за кордоном, Quora — це ваш правильний вибір. Найбільша перевага Quora полягає в тому, що ви можете знайти відповідь на будь-яке питання, ще й розмістити рекламу свого продукту чи послуги відповідно до контексту питання. Quora пропонує текстові, банерні та відеооголошення та таргетинг як по контенту платформи, так і за інтересами відвідувачів платформи. Для відстеження аналітики реклами Quora необхідно встановити на сайт Quora Pixel та налаштувати відстежувані події. Форма створення кампанії та оголошення Quora схожа на аналогічні форми інших рекламних сервісів, тож проблем при першому налаштуванні не виникне.

Тому раджу не вагатися та швидше створювати рекламу на Quora!