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PPC

Кейс: настраиваем ремаркетинг на брошенную корзину
Анна Сергеева
20191 173 0
Сложность: норм норм
7

Забота о пользователе важна. Но по-настоящему индивидуальную, заботливую рекламу можно настроить, только если вы оперируете большим массивом данных. Сегодня я расскажу, как проверить срок хранения товаров в корзине и настроить ремаркетинг на брошенную корзину.

Как проверить срок хранения товаров в корзине c помощью Google Chrome

1. Добавляем любой товар на сайте интернет-магазина в корзину.

2. Заходим в настройки браузера:

Заходим в настройки браузера

3. Идем по пути «Показать дополнительные настройки» — «Настройки контента» — «Все файлы cookie и данные сайтов».

Идем по пути «Показать дополнительные настройки» — «Настройки контента» — «Все файлы cookie и данные сайтов»

Настройки контентаВсе файлы cookie и данные сайтов

4. Ищем наш сайт и смотрим cookie.

Ищем наш сайт и смотрим cookie

5. Нужно найти те cookie, что отвечают за корзину.

Нужно найти те cookie, что отвечают за корзину

6. Здесь мы можем увидеть, как долго товар будет храниться в корзине.

Здесь мы можем увидеть, как долго товар будет храниться в корзине

Файлы cookie на нашем сайте хранятся 7 дней.

Как проверить срок хранения товаров в корзине c помощью Firefox Mozilla

1. Добавляем товар в корзину интернет-магазина.

2. Переходим по пути «Настройки» — «Приватность» — «Удалить отдельные куки».

Удалить отдельные куки

Как проверить срок хранения товаров в корзине c помощью Firefox Mozilla

3. Ищем наш сайт, cookie корзины и смотрим, до какого числа будет храниться товар в корзине.

удалить куки

Как настроить поисковый ремаркетинг на брошенную корзину (RLSA)

1. Создаем список ремаркетинга для страницы брошенной корзины. Для этого необходимо совершить тестовую покупку — пройти все шаги добавления товара в корзину и успешно заказать товар.

2. Страницу с успешным заказом следует исключить в списке — нас интересуют только пользователи, которые оставили товар в корзине и не завершили процесс покупки.

Например:

исключить страницу успешного заказа

Количество дней хранения cookie в списке зависит от срока хранения товара в корзине.

3. Выбираем товар / категорию / бренд, который хотим продвигать.

4. Добавляем в таргетинги:

  • Ключевые слова по выбранному товару / категории / бренду;
  • список ремаркетинга на брошенную корзину.

5. Ведем пользователей на выбранную страницу.

Настройка ремаркетинга в контекстно-медийной сети (GDN)

  1. Берем список из первого пункта настройки ремаркетинга на брошенную корзину — пользователей, которые оставили товар.
  2. Ведем пользователей на страницу брошенной корзины, на основе которой создан список.
  3. Создаем баннеры без привязки к товару / категории / бренду, но с общим месседжем (мы бережно храним ваш товар, возвращайтесь и завершите покупку).

Результаты

Кампания по ремаркетингу велась с первого января по 28 февраля 2017 года.

Результаты:

Кампания по ремаркетингу

  • Ремаркетинг на брошенную корзину:
    • транзакции: 20;
    • коэффициент конверсии: 5,76%;
    • ROI (ROMI) по валовой прибыли: 1229,13%.
  • Ремаркетинг на брошенную корзину в контекстно-медийной сети:
    • транзакции: 83;
    • коэффициент конверсии: 1,65%;
    • ROI (ROMI) по валовой прибыли: 1188,12%.

Выводы

Чем детальнее сегментированы списки ремаркетинга, тем ниже стоимость привлечения нужной аудитории. Напоминайте о себе пользователям, которые уже знакомы с вашим сайтом, но по каким-то причинам не завершили процесс покупки. Предложите «бонус» — скидку на следующую покупку, небольшой сопутствующий подарок.

Обязательно продумайте месседж: текст в объявлениях и на баннерах должен быть индивидуализированным. Пользователю приятно ощущать свою значимость: о нем помнят, а его товар бережно хранят.

Подробно о причинах появления брошенных корзин читайте в исследовании, которое провели специалисты GetResponse.

Благодарю за помощь в подготовке статьи PPC-специалиста Ирину Синицкую.

Также читайте пошаговую инструкцию о настройке ремаркетинга в Google Рекламе.

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Анна Сергеева

В Netpeak работает с 2013 года.
Сертифицированный специалист в Bing, DoubleClick, Google AdWords, Google Analytics.
Специализируется на продвижении крупных e-commerce проектов, а также новостных порталов. Работала с такими известными брендами, как Citrus, LG, Ringoo и другими.

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