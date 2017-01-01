Кейс: настраиваем ремаркетинг на брошенную корзину

Забота о пользователе важна. Но по-настоящему индивидуальную, заботливую рекламу можно настроить, только если вы оперируете большим массивом данных. Сегодня я расскажу, как проверить срок хранения товаров в корзине и настроить ремаркетинг на брошенную корзину.
Как проверить срок хранения товаров в корзине c помощью Google Chrome
1. Добавляем любой товар на сайте интернет-магазина в корзину.
2. Заходим в настройки браузера:
3. Идем по пути «Показать дополнительные настройки» — «Настройки контента» — «Все файлы cookie и данные сайтов».
4. Ищем наш сайт и смотрим cookie.
5. Нужно найти те cookie, что отвечают за корзину.
6. Здесь мы можем увидеть, как долго товар будет храниться в корзине.
Файлы cookie на нашем сайте хранятся 7 дней.
Как проверить срок хранения товаров в корзине c помощью Firefox Mozilla
1. Добавляем товар в корзину интернет-магазина.
2. Переходим по пути «Настройки» — «Приватность» — «Удалить отдельные куки».
3. Ищем наш сайт, cookie корзины и смотрим, до какого числа будет храниться товар в корзине.
Как настроить поисковый ремаркетинг на брошенную корзину (RLSA)
1. Создаем список ремаркетинга для страницы брошенной корзины. Для этого необходимо совершить тестовую покупку — пройти все шаги добавления товара в корзину и успешно заказать товар.
2. Страницу с успешным заказом следует исключить в списке — нас интересуют только пользователи, которые оставили товар в корзине и не завершили процесс покупки.
Например:
Количество дней хранения cookie в списке зависит от срока хранения товара в корзине.
3. Выбираем товар / категорию / бренд, который хотим продвигать.
4. Добавляем в таргетинги:
- Ключевые слова по выбранному товару / категории / бренду;
- список ремаркетинга на брошенную корзину.
5. Ведем пользователей на выбранную страницу.
Настройка ремаркетинга в контекстно-медийной сети (GDN)
- Берем список из первого пункта настройки ремаркетинга на брошенную корзину — пользователей, которые оставили товар.
- Ведем пользователей на страницу брошенной корзины, на основе которой создан список.
- Создаем баннеры без привязки к товару / категории / бренду, но с общим месседжем (мы бережно храним ваш товар, возвращайтесь и завершите покупку).
Результаты
Кампания по ремаркетингу велась с первого января по 28 февраля 2017 года.
Результаты:
- Ремаркетинг на брошенную корзину:
- транзакции: 20;
- коэффициент конверсии: 5,76%;
- ROI (ROMI) по валовой прибыли: 1229,13%.
- Ремаркетинг на брошенную корзину в контекстно-медийной сети:
- транзакции: 83;
- коэффициент конверсии: 1,65%;
- ROI (ROMI) по валовой прибыли: 1188,12%.
Выводы
Чем детальнее сегментированы списки ремаркетинга, тем ниже стоимость привлечения нужной аудитории. Напоминайте о себе пользователям, которые уже знакомы с вашим сайтом, но по каким-то причинам не завершили процесс покупки. Предложите «бонус» — скидку на следующую покупку, небольшой сопутствующий подарок.
Обязательно продумайте месседж: текст в объявлениях и на баннерах должен быть индивидуализированным. Пользователю приятно ощущать свою значимость: о нем помнят, а его товар бережно хранят.
Подробно о причинах появления брошенных корзин читайте в исследовании, которое провели специалисты GetResponse.
Благодарю за помощь в подготовке статьи PPC-специалиста Ирину Синицкую.
Также читайте пошаговую инструкцию о
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