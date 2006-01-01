Контекстно-медийная сеть Google

Что такое баннерная реклама, и Как ее запустить
PPC
2 года назад6
Евгения Кузьмина
4
Реклама медуслуг в Google Ads и Meta (ex-Facebook) Ads: правила для Украины и ЕС
PPC
2 года назад10
Анастасия Сидоренко
204
Как привлечь внимание к открытию офлайн-бизнеса и сдать в аренду 1200 квадратных метров в условиях пандемии
PPC Кейсы
4 года назад5
Богдан Волошин
170
Размеры баннеров в Google Ads — какие форматы самые популярные
PPC
4 года назад8
Дарын Курбан
350
Как Netpeak продвигает бизнес-страницы на OLX — первая часть
PPC Кейсы
4 года назад5
Максим Сокол
16
Что такое контекстная реклама — все, что нужно знать
PPC
4 года назад13
Нуард Погосян
34
Кейс: настраиваем ремаркетинг на брошенную корзину
PPC
4 года назад2
Анна Сергеева
46
Кейс по контекстной рекламе сайта туристической компании: увеличение количества онлайн-бронирований на 100%
PPC Кейсы
6 лет назад3
Анна Сергеева
73
Кейс по контекстной рекламе новостного сайта: качественный трафик за $0,02
Кейсы
6 лет назад3
Александра Бурлакова
168
Как меняются привычки пользователей и что с этим делать рекламодателям — исследование WordStream
PPC Аналитика
6 лет назад3
Георгий Рябой
23
Как реклама доставки черной пиццы принесла ROMI 616% — кейс Neropizza
Кейсы
6 лет назад8
Мария Голуб
98
Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине во втором квартале 2019 года
Аналитика
7 лет назад4
Алексей Селезнёв
46
Как сэкономить бюджет на рекламу в Google Ads — 30 тысяч минус-площадок, каналов YouTube, сайтов, приложений
PPC
7 лет назад3
Ольга Шарина
34
Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине в первом квартале 2019 года
Аналитика
7 лет назад4
Алексей Селезнёв
26
Сколько стоил клик в Google Ads в Казахстане в третьем квартале 2018 года
Аналитика
7 лет назад4
Алексей Селезнёв
30
Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине в третьем квартале 2018 года
Аналитика
7 лет назад4
Алексей Селезнёв
31
Анна Романишина о школе английского, тайм-менеджменте и продвижении
Бизнес
7 лет назад9
Неля Серебро
101
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