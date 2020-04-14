Как меняются привычки пользователей и что с этим делать рекламодателям — исследование WordStream

WordStream опубликовал исследование об изменении поведения пользователей и о том, что с этим делать рекламодателям. Команда аналитиков во главе с Марком Ирвином обработала выборку из 15 759 рекламных аккаунтов в США, которые дают рекламу в поиске, контекстно-медийной сети, YouTube.

Цель исследования — выявить тренды и предложить рекламодателям несколько эффективных, применимых на практике действий по настройке рекламных кампаний.

Малому бизнесу нужно быстро перейти в онлайн

Начнем с очевидного: график изменения конверсий из онлайн-рекламы в посещения офлайн-магазинов.

Небольшой спад в США был заметен еще в конце февраля, к началу второй недели марта офлайн-конверсии упали на 46%, а после закрытия границ пропало более 90% конверсий из онлайна в офлайн.

Что делать?

1. Позаботиться о своем онлайн-представительстве. Хорошие советы для малого бизнеса по переходу в онлайн дал Google — как настроить страницу своей компании и отладить общение с командой. Если говорить об аккаунте Google Business Profile, то в первую очередь нужно обновить часы работы и телефонные номера, а также проинформировать клиентов обо всех изменениях, произошедших с введением карантина.

2. Создать профиль в Google Merchant Center и рекламировать товары в Google Shopping. Читайте подробную инструкцию по настройке Google Shopping от специалистов Netpeak. Как только товары появятся онлайн, регулярно оптимизируйте фиды, чтобы информация о продуктах, ценах и товарах в Google была актуальной.

3. Рекламируйте свой бизнес. Поисковая реклама и реклама в социальных сетях приносит дополнительный трафик и продажи.

Работайте с трендом на коронавирус в поисковых запросах

Естественно, что причина пандемии попала в топ по запросам. Интереснее, что коронавирус и COVID-19 теперь стали частью таких повседневных запросов, как «поиск туров» или «оплатить счет».

Количество запросов в Google о коронавирусе в США:

Также выросли сопутствующие карантину запросы, вроде: «условия самоизоляции», «какие фастфуды работают», «налоговые каникулы», «рынок недвижимости», «время работы продуктовых магазинов».

В топы выходит очень много запросов — как старых, так и совершенно новых, в связи с этим маркетологи пытаются охватить аудиторию пошире и часто ошибаются.

Что делать?

Регулярно добавлять новые минус-слова. Никто не знает, что будет в топе завтра, поэтому важно следить за качеством трафика в рекламе, чтобы ваши объявления не видели паникующие пользователи. Следить за популярными запросами. В ответ на недавний резкий рост запросов о коронавирусе, Google Trends выпустил Google Trend Coronavirus Hub, посвященный исключительно запросам о коронавирусе. Сервис поможет понять, как новости влияют на интересы и приоритеты пользователей.

Используйте падение мобильного трафика

Все перестали путешествовать и ходить на работу — мобильными устройствами стали пользоваться ощутимо меньше, чем еще месяц назад.

В США — падение мобильного трафика:

С 16 марта мобильный трафик просел в среднем на 24%, по сравнению с февралем. Трафик с планшетов просел на 19% за тот же период. Трафик с ПК стабильнее: проседание на 18% в будние дни и всего на 7% на выходных.

Падение мобильного трафика в США подрывает основной принцип философии «mobile first» от Google. Мобильный трафик в целом дешевле для рекламодателей, так что его падение влечет за собой существенные перемены для PPC-стратегий на ближайшие месяцы.

Что делать?

Настройте рекламную кампанию под получение меньшего количества трафика. Пересмотрите прежние корректировки ставок для устройств, на которых будет показываться реклама. Учтите, что все больше пользователей в условиях карантина переключаются на стационарные компьютеры. Используйте автоматические стратегии. Благодаря автоматическому назначению ставок можно настроить назначение цен за клик в режиме реального времени — это значительно оптимизирует бюджет.

О том, как настроить автоматическую стратегию в рекламе, читайте в кейсе .

Помните: пока показатели поисковой рекламы падают, остальные платформы растут

Пользователи стали проводить значительно больше времени в сети (в среднем на 50% больше), просто ищут они теперь не там, где обычно. И это хорошая новость — потенциальных клиентов все еще можно найти на разных платформах.

Изменения в трафике из рекламных платформ в США:

В марте трафик из контекстно-медийной сети Google вырос на 13%, а трафик из YouTube — на 21%.

Что делать?

1. Используйте несколько рекламных платформ. Проблемы в выдаче неизбежны из-за новых паттернов поведения пользователей. Продвижение в нескольких сетях может снизить риски и позволит привлечь новых покупателей, которые потом будут искать вас в Google.

2. Ориентируйтесь на медийную рекламу и YouTube. Начните с ремаркетинга среди бывших клиентов и посетителей сайта, чтобы напомнить о себе и вернуть их на сайт. По данным WordStream, ремаркетинг сейчас особенно эффективен:

Читайте также исследование WordStream о том, как COVID-19 повлиял на результаты рекламы в Google для 21 сферы бизнеса.