WordStream опубликовал исследование об изменении поведения пользователей и о том, что с этим делать рекламодателям. Команда аналитиков во главе с Марком Ирвином обработала выборку из 15 759 рекламных аккаунтов в США, которые дают рекламу в поиске, контекстно-медийной сети, YouTube.
Цель исследования — выявить тренды и предложить рекламодателям несколько эффективных, применимых на практике действий по настройке рекламных кампаний.
Малому бизнесу нужно быстро перейти в онлайн
Начнем с очевидного: график изменения конверсий из онлайн-рекламы в посещения офлайн-магазинов.
Небольшой спад в США был заметен еще в конце февраля, к началу второй недели марта офлайн-конверсии упали на 46%, а после закрытия границ пропало более 90% конверсий из онлайна в офлайн.
Что делать?
1. Позаботиться о своем онлайн-представительстве. Хорошие советы для малого бизнеса по переходу в онлайн
2. Создать профиль в Google Merchant Center и рекламировать товары в Google Shopping. Читайте
3. Рекламируйте свой бизнес.
Работайте с трендом на коронавирус в поисковых запросах
Естественно, что причина пандемии попала в топ по запросам. Интереснее, что коронавирус и COVID-19 теперь стали частью таких повседневных запросов, как «поиск туров» или «оплатить счет».
Количество запросов в Google о коронавирусе в США:
Также выросли сопутствующие карантину запросы, вроде: «условия самоизоляции», «какие фастфуды работают», «налоговые каникулы», «рынок недвижимости», «время работы продуктовых магазинов».
В топы выходит очень много запросов — как старых, так и совершенно новых, в связи с этим маркетологи пытаются охватить аудиторию пошире и часто ошибаются.
Что делать?
- Регулярно добавлять новые минус-слова. Никто не знает, что будет в топе завтра, поэтому важно следить за качеством трафика в рекламе, чтобы ваши объявления не видели паникующие пользователи.
- Следить за популярными запросами. В ответ на недавний резкий рост запросов о коронавирусе, Google Trends выпустил Google Trend Coronavirus Hub, посвященный исключительно запросам о коронавирусе. Сервис поможет понять, как новости влияют на интересы и приоритеты пользователей.
Используйте падение мобильного трафика
Все перестали путешествовать и ходить на работу — мобильными устройствами стали пользоваться ощутимо меньше, чем еще месяц назад.
В США — падение мобильного трафика:
С 16 марта мобильный трафик просел в среднем на 24%, по сравнению с февралем. Трафик с планшетов просел на 19% за тот же период. Трафик с ПК стабильнее: проседание на 18% в будние дни и всего на 7% на выходных.
Падение мобильного трафика в США подрывает основной принцип философии «mobile first» от Google. Мобильный трафик в целом дешевле для рекламодателей, так что его падение влечет за собой существенные перемены для PPC-стратегий на ближайшие месяцы.
Что делать?
- Настройте рекламную кампанию под получение меньшего количества трафика. Пересмотрите прежние корректировки ставок для устройств, на которых будет показываться реклама. Учтите, что все больше пользователей в условиях карантина переключаются на стационарные компьютеры.
- Используйте автоматические стратегии. Благодаря автоматическому назначению ставок можно настроить назначение цен за клик в режиме реального времени — это значительно оптимизирует бюджет.
О том, как настроить автоматическую стратегию в рекламе,
Помните: пока показатели поисковой рекламы падают, остальные платформы растут
Пользователи стали проводить значительно больше времени в сети (в среднем на 50% больше), просто ищут они теперь не там, где обычно. И это хорошая новость — потенциальных клиентов все еще можно найти на разных платформах.
Изменения в трафике из рекламных платформ в США:
В марте трафик из контекстно-медийной сети Google вырос на 13%, а трафик из YouTube — на 21%.
Что делать?
1. Используйте несколько рекламных платформ. Проблемы в выдаче неизбежны из-за новых паттернов поведения пользователей. Продвижение в нескольких сетях может снизить риски и позволит привлечь новых покупателей, которые потом будут искать вас в Google.
2. Ориентируйтесь на медийную рекламу и YouTube. Начните с ремаркетинга среди бывших клиентов и посетителей сайта, чтобы напомнить о себе и вернуть их на сайт. По данным WordStream, ремаркетинг сейчас особенно эффективен:
Читайте также исследование WordStream о том, как COVID-19 повлиял на результаты рекламы в Google для 21 сферы бизнеса.
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