Как COVID-19 повлиял на результаты рекламы в Google для 21 отрасли

Публикуем перевод статьи Mark Irvine по нишам бизнеса США, которые так или иначе почувствовали последствия распространения коронавируса 2019-2020. Перевела Евгения Дубовая-Аликсюк из Webmagic

Предприятия меняют свою деятельность, люди остаются дома и обращаются к онлайн-поиску и новостям для получения ответов и удовлетворения потребностей.

В WordStream просматривают десятки тысяч аккаунтов рекламодателей, чтобы понять влияние COVID-19 на PPC-рекламу.

В этой статье мы рассмотрим несколько отраслей, в которых заметили серьезные изменения в аккаунтах Google Ads за последние дни и недели, поскольку COVID-19 распространился и нарушил нормальную жизнь и бизнес.

В Соединенных Штатах поиск Google изменился. На прошлой неделе количество показов в поисковой рекламе Google снизилось на 7% от среднего показателя. Это не редкость, особенно в праздничные недели, но многие рекламодатели не ожидали этого.

Появилось очень много нерелевантных переходов. С тех пор как COVID-19 стал эпидемией в Соединенных Штатах три недели назад, произошло снижение коэффициента конверсии в среднем на 21%.

В 7 отраслях наблюдается увеличение показателей, в 7 — смешанные результаты и 7 отраслей пострадали больше всего.

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В некоторых кампаниях наблюдается рост по всем показателям во время этой пандемии.

Некоммерческие и благотворительные организации

Вполне ожидаемый прирост:

увеличение показов в поисковой рекламе на 10%;

увеличение конверсий в поисковой рекламе на 23%;

увеличение коэффициента конверсии поисковой рекламы на 20%.

Здоровье и медицина

Пользователи покупают все: от безрецептурных болеутоляющих до жизненно важных лекарств, а это значит, что многие рекламодатели с большей легкостью продают свои товары в интернете, причем количество кликов по объявлениям и коэффициент конверсии значительно выше, чем обычно.

Управление бизнесом

Google предоставляет дополнительные советы и ресурсы, чтобы помочь малым предприятиям справиться с этим нестабильным временем, особенно с настройкой сотрудников на удаленную работу и разработкой планов обеспечения непрерывности.

Похоже, что многие рекламодатели тоже готовы помочь.

В целом, количество поисковых запросов по управлению бизнесом выросло на 23% с 23 февраля.

Когда люди готовятся к удаленной работе, канцелярские товары стали более востребованы:

количество поисковых запросов канцелярских товаров увеличились на 90%;



клики по платным поисковым объявлениям увеличились на 35 %;

%;

коэффициент конверсии поиска вырос на 41%.

Поскольку традиционная розничная торговля сместила акцент на работу в Интернете, упаковочные и отгрузочные материалы более чем удвоили свои конверсии:

поисковой рекламы (рост на 123 %);

%);

коэффициент конверсии поисковой рекламы (рост на 107%).

Финансы

Рынки могут работать плохо, но, похоже, сейчас больше, чем когда-либо, люди ищут опытную помощь. В отрасли, в которой обычно используются одни из самых дорогих ключевых слов и высокая цена за клик, можно увидеть снижение цен за клик и ослабление некоторого давления со стороны обычно конкурентной отрасли. Многие также отмечают увеличение CTR и CVR.

Красота и личная гигиена

Многие быстроразвивающиеся потребительские товары (FMCG) пользовались высоким спросом в последние несколько недель.

Люди ищут такие продукты, как мыло и дезинфицирующее средство для рук, а также больше заботятся о личной гигиене в эти трудные времена.

Мы отмечаем 41% увеличение поисков красоты и личной гигиены. Многие из этих вертикалей видят деловой бум в поисковой выдаче с более низкими ценами за клик и намного более высокими CVR.

Категории: изменение поисковой цены за клик, изменение в поиске CVR.

красота и личная гигиена: -14%; +6%

уход за кожей: -3%; +21%

спа уход: -20%; +41%

Видео по запросу: спутниковое и другое

Поскольку многие из нас практикуют оставаться дома, мы потребляем больше развлечений в родных стенах. В то время как большинство рекламодателей развлечений развивают растущий спрос и проводят несколько дополнительных конверсий, средства массовой информации по запросу резко выросли и удвоили свои конверсии за последние несколько недель.

Поздравления, подарки и цветы

Социальное дистанцирование — это для многих одиночество, и нам трудно поддерживать наши связи на протяжении нескольких недель или месяцев.

Небольшие жесты для многих это единственное возможное в данных условиях проявление заботы во время пандемии COVID-19, и рекламодатели, которые достаточно мудры, чтобы размещать рекламу в Google, видят некоторые замечательные результаты. За последние три недели, с тех пор как в США обострился коронавирус:

коэффициент конверсии для открыток увеличился на 15%;

коэффициент конверсии для запросов по подарочным корзинам вырос на 30%;

коэффициент конверсии для цветочных композиций вырос на 43%.

О поисковом продвижении интернет-магазинов цветов в период кризиса (2014-2015 года) в Армении, Грузии, Казахстане, России, Украине можно почитать в блоге:

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Недвижимость

Рынок жилья в настоящее время удерживается. В поисковой выдаче поисковый трафик также остается относительно стабильным — с небольшими изменениями в объеме поиска, цене за клик или коэффициентах конверсии. Но некоторые важные сдвиги могут иметь важные последствия для отрасли в будущем.

в девелоперской и строительной отраслях наблюдается снижение коэффициента конверсии (-53% и -7% соответственно) и снижение объема поиска. Замедление в этих областях может привести к снижению предложения недвижимости в будущем.

как в недвижимости, так и в поисках агентов по недвижимости наблюдалась повышенная цена за клик (+ 15 % за последний месяц).

Тем не менее, в недвижимости показатель конверсии снизился на -25%, а у агентов по недвижимости и брокеров — на 30%.

Поскольку потребители становятся все более нерешительными, чтобы посещать день открытых дверей, большинство будет полагаться на профессионального агента, чтобы вместо этого назначить встречу.

% за последний месяц). Тем не менее, в недвижимости показатель конверсии снизился на -25%, а у агентов по недвижимости и брокеров — на 30%. Поскольку потребители становятся все более нерешительными, чтобы посещать день открытых дверей, большинство будет полагаться на профессионального агента, чтобы вместо этого назначить встречу. услуги по перевозке показали увеличение объема поиска на 11% при сохранении нормального CTR, CPC и CVR.

Товары для обустройства дома

Март часто является сезонным затишьем для проектов по улучшению дома, поэтому мы не должны удивляться, увидев, что поисковые запросы по обустройству дома медленно снижались в течение последних нескольких недель. Следующие несколько недель станут лакмусовой бумажкой для отрасли.

С одной стороны, американцы, проводящие больше времени в своих домах, могли бы вдохновиться на новые проекты, спользовать этот период, чтобы «слезть с дивана». С другой стороны, экономическая неопределенность может препятствовать дискреционным расходам.

На сегодняшний день средние показатели конверсии остаются стабильными, но сильно различаются.

Мебель для дома

Так же, как и обустройство дома, на этих дорогих предметах неожиданно все сходится. Объем поиска, цены за клик и показатели конверсии за последние недели не превышали +/- 2%.

Меньшие покупки товаров, такие как бытовая техника, постельное белье, показали рост поисковых запросов и повышение конверсии (+7% и +12% соответственно).

Автомобили

В автомобильной промышленности наблюдается некоторая нагрузка на SERP — при этом за последние несколько недель заметно снижение показателя конверсии по отрасли в среднем на 30%.

Падение в 30% никогда не бывает хорошим, но трудно отнести все это к COVID-19.

Середина марта — это не совсем сезон покупки автомобилей, но мы видим, что поисковики меняют свои предпочтения в автомобильном пространстве.

Среднее изменение коэффициента конверсии поиска с COVID-19:

автосалоны: -42%;

автомобильные аукционы: +5%;

автозапчасти и аксессуары: -28%;

ремонт и обслуживание автомобиля: +44%;

тонирование стекол автомобиля: +79%

Ритейл

Некоторые предсказывают, что электронная коммерция будет расти с традиционной розничной торговлей, сокращая время и количество операций. Но в то время как некоторые семьи обращаются к электронной коммерции, чтобы заменить обычные покупки, другие не уверены в своем будущем доходе. Эта нестабильность влияет на коэффициент конверсии пользователей в поисковых объявлениях, причем розничные коэффициенты конверсии снизились на 14%.

Хорошие новости? Крупные розничные продавцы, в том числе Amazon, сокращают свои бюджеты на рекламу Google, и, следовательно, снижение цены за клик на Google на 9% выровняло ROAS большинства розничных продавцов.

Data via Andy Taylor of Tinuiti

По иронии судьбы, оптовики и ликвидаторы, похоже, замечают противоположную тенденцию: увеличение цены за клик на 14%, а конверсии — на 9%.

Работа и образование

Школы и колледжи по всей стране закрыты на несколько недель, что вызвало сильный рост электронного обучения и тренингов. Несмотря на то, что классная комната изменилась, краткосрочные изменения в эффективности рекламодателей высшего образования еще не произошли. После того, как заявка на поступление в колледж прошла, а июньское SAT еще не было отменено, потенциальные студенты не изменили свое поведение в поисковой выдаче.

В последние недели наблюдается умеренный рост платного поискового трафика для новых профессий и профессионального обучения (+10% и +8%, соответственно), но на данный момент это во многом внушает оптимизм, поскольку число конверсий заметно не изменилось.

Юридические услуги

Легальная индустрия видит некоторые незначительные сдвиги в поисковой выдаче, со скромными (менее 5%) объемами поиска и коэффициентами конверсии.

К счастью, это компенсируется аналогичным снижением цены за клик — поддержание постоянных конверсий в поиске и цен за конверсию.

Тем не менее, мы видим, что все больше этих конверсий поступают в форме телефонных звонков, а не на сайте.

Более 30% этих звонков остаются без ответа. Если COVID-19 влияет на работу или время работы вашей фирмы, обязательно:

обновите свои кампании по дням, чтобы они отражали ваши текущие часы;

если вы работаете удаленно, убедитесь, что ваш веб-сайт, реклама только для ваших вызовов и добавочные номера вызовов для вашей рекламы соответствуют лучшему номеру, который можно использовать в вашей команде;

отслеживайте свои телефонные звонки с PPC, используя отслеживание на уровне ключевых слов;

убедитесь, что ваша учетная запись Google My Business обновлена и отражает текущие операции вашей фирмы; Создайте пост, чтобы убедиться, что потенциальные поисковики все еще активны во время этого кризиса.

7 отраслей, которые пострадали сильнее всего

Самая большая проблема во время COVID-19 — это, несомненно, общественное здравоохранение. К сожалению, это поставило под угрозу некоторые отрасли, и те, кто работает в этих отраслях, особенно подвержены влиянию — как на выдачу, так и на отключение.

Путешествия и туризм

Учитывая ситуацию, желающих путешествовать практически не осталось. Исключения — те, кто ещё так и не попал домой из других стран.

Количество поисковых запросов отмены рейсов, задержек и ограничений рекордно высокое.

С учетом данных запросов проработайте хорошо ваши кампании:

добавьте новые минус-слова для COVID-19, поисковых запросов и запросов, связанных с отменой;

содействуйте более дешевым тарифам и легким отменам и корректировкам для будущего путешествия;

предложите своим клиентам туристическую страховку, чтобы облегчить проблемы и увеличить среднюю цену продажи.

Бары и рестораны

В то время как многие сообщества закрывают рестораны и бары, эти малые предприятия сильно пострадали в социальной изоляции. В то время как многие учатся переходить на услуги доставки и вывоза, они уже с трудом находят успех в поисковой выдаче с прошлой недели.

Изменение показов в поисковой рекламе, изменение в поиске CVR:

ресторан: -18%; -59%;

бары и ночные клубы: -26%; -57%.

Развлечения: шоу, соревнования и другое

Общественная безопасность и строгие ограничения по размеру группы позволяют исполнителям и местам отменять шоу по всему миру. В результате объем поиска живых развлечений сократился на 24%, а коэффициент конверсии упал на 30%

Конференции

Я слишком хорошо знаю, что многие крупные конференции либо отменили, либо отложили свои мероприятия до осени, либо пытаются провести виртуальное мероприятие на месте. К сожалению, многие компании полагаются на маркетинг событий, чтобы заполнить свою маркетинговую воронку, поэтому отмена этих мероприятий будет иметь волновые последствия и для других компаний. После вспышки COVID-19 в конце февраля маркетологи отметили снижение конверсии на 33%, так как все больше событий продолжают отменяться.

Спорт и фитнес

Главные спортивные лиги отменены в обозримом будущем. По мере того, как многие сообщества наращивают свои усилия по социальному дистанцированию, многие другие спортивные залы должны быть закрыты. В общем и целом, во многих отраслях, связанных со спортом и фитнесом, наблюдается резкое снижение коэффициента конверсии.

Заметным исключением является то, что за последние несколько недель спортивные программы (онлайн и офлайн) и спортивные лагеря получили значительный подъем, так как многие начинают планировать выходить из дома.

Строительство

Внезапный экономический спад и закрытие рабочих площадок создают неожиданные препятствия в строительстве. Поскольку будущие проекты начинают тормозиться или откладываются, потенциальные клиенты также становятся менее склонными к конверсии. Последние сроки плохие, так как сезонные расходы на рекламу в отрасли уже начинают расти.

Промышленность и производство

Поскольку производственные операции замедляются, мы видим, что кампании PPC для производства и промышленных товаров также оказываются затронутыми.

Стоимость клика увеличилась на 5%, показатели конверсии в отрасли незначительно снизились, но рекламодатели страдают от сокращения поискового трафика на 13%.

В течение следующих нескольких месяцев нас ждут перемены — как онлайн, так и офлайн. Будьте безопасны, здоровы и практикуйте дистанцирование. Пока вы застряли внутри, следите за своими PPC-аккаунтами и блогом WordStream. По мере появления новых тенденций и стратегий, направленных на поддержание эффективности вашего аккаунта, мы будем регулярно публиковать сообщения.

Источники данных

Этот отчет основан на выборке из 15 759 учетных записей клиентов WordStream в США по всем вертикалям, которые до сих пор размещали рекламу в Поиске Google на протяжении 2020 года. Каждая отрасль включает как минимум 30 уникальных активных клиентов. В целях индексации мы оценили еженедельные показатели аккаунта с 24 февраля по сравнению с предыдущим средним значением за шесть недель.