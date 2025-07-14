Firebase Dynamic Links прекращает работу: как сохранить функциональность и не потерять пользователей

Firebase Dynamic Links прекращает работу: как сохранить функциональность и не потерять пользователей

25 августа 2025 года Firebase окончательно прекратит поддержку сервиса Dynamic Links. Это значит, что больше нельзя будет создавать новые ссылки, а все старые перестанут работать — будут возвращать ошибки 404 или 403.

Но если правильно организовать переход, функциональность не только сохранится, но и сможет стать более контролируемой и стабильной.

Как понять, касается ли прекращение поддержки Firebase Dynamic Links именно вас

Зайдите в Firebase Console → Dynamic Links и проверьте, созданы ли там ссылки. Если список пустой — вероятно, сервис не используется, и вам ничего делать не нужно.

Если ссылки есть, либо у вас нет доступа к Firebase, либо вы не уверены в их актуальности — обратитесь к разработчикам. Попросите проверить, используется ли в коде приложения библиотека firebase_dynamic_links.

Если да, это значит, что динамические ссылки могут быть частью вашего продукта.

На этом этапе стоит вручную проверить все каналы, где они потенциально могли использоваться:

рекламные кампании;

URL-адреса на сайте;

email-рассылки;

QR-коды.

Если есть ссылки на доменах page.link или app.goo.gl, их нужно заменить на новые с учетом выбранного решения для диплинкинга.

Какие задачи решают мобильные ссылки

Firebase Dynamic Links объединял в одном сервисе сразу несколько технологий, благодаря чему разработчики могли решать ключевые задачи:

контекстная маршрутизация по платформам — если пользователь заходит с десктопа, открывается веб-страница, а на мобильном устройстве — приложение или App Store / Google Play;

deep linking — если приложение установлено, открывается конкретный экран, а не главная страница;

аналитика и маркетинг — возможность передавать utm-метки, ID кампании и пользователей, а также другие параметры для последующей обработки в GA4, AppsFlyer, Adjust или внутренней аналитической системе.

Важно: сам FDL не реализовывал deep linking внутри приложения, а только передавал параметры. Разработчик должен был настроить правильную обработку в коде.

Какие бывают линки и что доступно без Firebase

App Links (Android)

Нативный механизм для открытия приложения через HTTP / HTTPS-ссылки. Требует подтверждения домена (assetlinks.json). Работает без Firebase.

Universal Links (iOS)

Аналог App Links для платформ Apple. Требует файл apple-app-site-association для подтверждения домена.

App Links (для Android) и Universal Links (для iOS) — это рекомендуемые нативные механизмы открытия мобильного приложения через обычные HTTP / HTTPS-ссылки, которые напрямую взаимодействуют с операционной системой.

Преимущества App / Universal Links:

скорость и стабильность — открывают приложение напрямую, без промежуточных редиректов или внешних сервисов;

безопасность — требуют подтверждения права собственности на домен (через assetlinks.json / apple-app-site-association), что снижает риски фишинга;

прямая интеграция в ОС — iOS и Android сами распознают ссылки, связанные с вашим приложением;

контроль — полная ответственность за логику открытия, маршрутизацию и fallback в ваших руках;

работают и без сторонних сервисов — можно реализовать полноценную логику диплинков без зависимостей.

Недостатки App/Universal Links:

сложность настройки — нужно корректно настроить обработку ссылок, связать приложение с доменом, учесть разное поведение операционных систем и браузеров;

отсутствие сокращенных ссылок — если нужна короткая URL-адреса, придется разработать собственный сокращатель или использовать сторонний сервис;

нет deferred deep linking «из коробки» — после установки приложения невозможно автоматически перенаправить пользователя на нужный экран; необходимо строить логику сохранения параметров, например через clipboard, SharedPreferences, Universal Pasteboard.;

ограниченная аналитика — нет встроенной системы аналитики кликов, переходов, атрибуции кампаний; все нужно реализовывать самостоятельно или интегрировать сторонний сервис.

Deep Link

Это путь внутри приложения, например: myapp://product/123. Его нужно обрабатывать вручную — через intent-фильтры или deep link handler.

Fallback

Если приложение не установлено, пользователя можно перенаправить на страницу в маркете или веб-версию. Это реализуется вручную или с помощью стороннего сервиса.

UTM-метки

Можно добавлять utm_source, utm_medium, utm_campaign к любым ссылкам и обрабатывать эти параметры в GA4 или другой аналитике.

Если нужно больше: альтернативы

Нативных решений вполне достаточно для реализации базовой навигации между экранами приложения.

Но если нужна централизованная генерация ссылок, поддержка deferred deep linking (перенаправление пользователя на конкретный экран сразу после установки приложения), детальная аналитика по кликам, источникам трафика и отчетность по атрибуции, стоит обратить внимание на сторонние сервисы.

Среди таких инструментов:

Branch.io;

AppsFlyer OneLink;

Adjust;

Singular;

Airbridge;

Kochava;

решение на базе Bitly с собственным обработчиком диплинков.

Они обладают функциональностью, похожей на Firebase Dynamic Links: поддержкой глубокой интеграции, отложенных переходов, отслеживания кампаний и сохранения контекста перехода.

AppsFlyer OneLink

Решение от платформы мобильной атрибуции и аналитики. OneLink позволяет создавать универсальные ссылки, которые:

автоматически адаптируются под тип устройства пользователя;

поддерживают глубокую навигацию в приложении (deep linking);

могут выполнять перенаправление даже после установки приложения (deferred deep linking).

Сервис позволяет централизованно создавать ссылки на основе шаблонов. Интегрируется с кампаниями Google Ads, Facebook, email-рассылками, SMS, соцсетями и QR-кодами.

Все переходы отслеживаются, поддерживается UTM-разметка, а встроенный fallback открывает веб-страницу или страницу приложения в маркете.

Преимущества:

Сочетание в одном инструменте аналитики, атрибуции и диплинкинга. Масштабируемость. Удобное шаблонное создание ссылок.

Недостатки: полноценный функционал доступен только в платных версиях, а интерфейс требует настройки.

Adjust Deeplinks

Это функционал в рамках SDK Adjust, ориентированный на мобильный маркетинг, атрибуцию и борьбу с фродом.

Сервис предоставляет возможность создавать диплинки с поддержкой fallback-сценариев и deferred deep linking. Есть удобный генератор ссылок с параметрами кампаний, а также поддержка внутренней аналитики — отслеживание сессий, событий, эффективности кампаний.

Adjust удобен для тех, кто уже использует SDK, так как диплинки интегрируются в привычный стек.

Преимущества:

Простота в настройке, особенно в рамках уже подключенной аналитики Adjust. Быстрая генерация ссылок. Фокус на безопасности (антифрод).

Недостатки:

Adjust менее гибок в массовом создании ссылок по сравнению с похожими платформами, которые имеют расширенную инфраструктуру для массового или автоматизированного создания линков (такими как AppsFlyer OneLink и Branch.io). Имеет меньше возможностей кастомизации дизайна или логики диплинков, так как основное внимание разработчиков сосредоточено на трекинге.

Branch.io

Сервис, который специализируется исключительно на диплинках, в отличие от AppsFlyer или Adjust, где диплинки — только часть функционала.

Branch обеспечивает самый мощный и гибкий механизм deep linking. Поддерживает deferred deep linking, Universal Links (iOS), App Links (Android), fallback, QR-коды и предпросмотр в соцсетях.

Разработчики могут массово генерировать ссылки, проводить A/B-тестирование, интегрироваться с аналитическими платформами вроде Firebase, GA4, Amplitude или Segment.

Branch особенно удобен для реферальных программ и переходов с веба или email-рассылок в приложение.

Преимущества:

Высокий уровень стабильности. Гибкость настройки диплинкинга. Сильная техническая поддержка. Качественная документация.

К тому же бесплатного тарифа достаточно для небольших проектов.

Недостатки:

Отсутствие встроенной атрибуции кампаний — ее нужно реализовывать отдельно через другие аналитические сервисы. Для новичков процесс настройки может показаться более сложным, чем в AppsFlyer или Adjust.

Критерий App/Universal Links AppsFlyer OneLink Adjust Deeplinks Branch.io Назначение Нативная навигация между контентом приложения и вебом Атрибуция + диплинкинг + аналитика Атрибуция + защита от фрода + диплинкинг Полноценный диплинкинг (глубокая интеграция в приложение) Deep linking / Deferred Только deep linking (deferred — вручную) Да / Да Да / Да Да / Да Fallback Необходимо реализовывать вручную через редирект или JavaScript Да (веб / маркет / App Store) Да Да (веб, маркет, кастомный fallback) UTM-метки Можно добавлять, но обработка — на стороне приложения. Поддерживается Поддерживается Поддерживается Интеграция с аналитикой Нет встроенной аналитики, интеграция — вручную GA4, Firebase, внутренняя GA4, Firebase, внутренняя GA4, Firebase, Amplitude, Segment и другие Массовое создание ссылок Нужно создавать вручную или реализовать логику генерации самостоятельно Да (через шаблоны) Ограничено Да (API, динамическое создание, кастомные параметры) Настройка логики диплинка Полная гибкость, но реализация — через код Высокая гибкость, маркетинговое управление Ограниченная гибкость, стандартная логика Высокая гибкость, условная логика, параметры переходов Рекомендованное применения Технические проекты с минимальными зависимостями Маркетинг, платные кампании, аналитика Партнерский маркетинг, рекламные кампании Реферальные программы, контент-навигация, глубокие сценарии UX Цена Бесплатно Ограниченная бесплатная версия, далее — по лицензии Входит в платные тарифы Adjust Бесплатно до определенного лимита, далее — платные тарифы Порог входа Высокий (все нужно настраивать вручную) Низкий Низкий Средний (требуется базовое понимание deeplinking)

Что выбрать: итог

App/Universal Links — идеальны для технических команд, которым нужен полный контроль и отсутствие сторонних зависимостей. Если ваше приложение уже использует настроенный deep linking и вы можете реализовать fallback, трекинг и deferred routing вручную — это бесплатное, надежное и независимое решение. Но оно требует глубокой экспертизы разработчиков.

AppsFlyer OneLink — оптимальный выбор для команд, которые активно занимаются маркетингом и нуждаются в точной атрибуции, удобном создании ссылок, отложенных переходах и UTM-аналитике. Подходит, если вы уже используете AppsFlyer для аналитики мобильной рекламы.

Adjust Deeplinks — лучший вариант для продуктовых и UA-команд, которые используют Adjust как основную систему аналитики. Диплинки являются частью экосистемы Adjust, легко интегрируются в отчетность, есть поддержка deferred переходов.

Branch.io — самое гибкое решение для сценариев с высокой UX-нагрузкой: реферальные системы, переходы по контенту, распространение в соцсетях и мессенджерах. Поддерживает сложную логику маршрутизации, кастомные fallback-и, короткие ссылки. Идеально подходит, если вам нужна масштабируемая инфраструктура диплинкинга без привязки к рекламному сервису.

Выводы